El PSOE recrimina a PP y Cs que tengan “enfrente” a la comunidad educativa en un inicio de curso “plagado de contradicciones”

La parlamentaria autonómica por el PSOE de Almería, Noemí Cruz Martínez, considera que el presidente Moreno Bonilla ha realizado una “actuación de libro del mal estudiante” respecto a la gestión del inicio del curso en el contexto de una pandemia marcada por el Covid-19 al dejarlo “todo para el último día y acabar, lógicamente, suspendiendo”. A tres días para la apertura de colegios el Gobierno andaluz de PP y Cs “ha conseguido el triste mérito de ponerse en contra a toda la comunidad educativa por un comienzo de curso incierto para todo el mundo por la falta de previsión, de trabajo y de medidas reales para garantizar que, con ellas, se pueda prevenir la propagación del virus en las aulas”, según Cruz Martínez, quien subraya que cinco meses después del cierre obligado de las aulas por la extensión de la pandemia “en Andalucía estamos exactamente igual, sin que se haya adoptado ninguna medida sensata y acorde con las nuevas circunstancias”.

El Gobierno andaluz de las derechas, por tanto, “ha dejado pasar el verano sin planificar en ningún momento una vuelta al cole segura” ya que sus planes, según la diputada autonómica socialista “se han limitado a anunciar una serie de medidas que en ningún caso se han hecho efectivas ni se han dejado ver en los centros” que abren el día 1 de septiembre para el personal docente y de administración y servicios.

Estas críticas, ha recordado Cruz Martínez, son generales en la comunidad educativa cuyo malestar, expresado abiertamente a la sociedad, “ha ido en aumento durante los últimos meses y ha sido ignorado por parte de la Consejería de Educación” y ha lamentado que “aún hoy sigue sin haber ningún tipo de diálogo ni empatía con los distintos colectivos de la enseñanza”. El Gobierno de Moreno Bonilla, le ha afeado, “se muestra en todo momento indolente y soberbio ante la intranquilidad y la inquietud de los equipos directivos, las y los docentes y demás profesionales de la enseñanza, el alumnado y las familias, ante la situación tan excepcional que se está viviendo de cara al próximo curso escolar por el coronavirus”.

La parlamentaria andaluza del PSOE de Almería recuerda cuando Moreno Bonilla se propuso abrir los colegios el día 15 de mayo. “¿Por qué no comenzó a adoptar medidas entonces si estaba seguro ya de que los colegios estaban preparados”, se pregunta y encuentra una respuesta: “ni estaba estaban preparados entonces ni lo están ahora”. “No se ha bajado la ratio, no hay suficientes profesionales contratados de manera extra para atender a la población escolar” asegura y cree que lo único que sabe hacer Moreno Bonilla es “copiar y echarle culpa al de al lado”.

“Conscientes de que su Gobierno no ha hecho nada para preparar el inicio de curso, el presidente Moreno Bonilla exigía el 19 de agosto la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, algo que el presidente del Gobierno de España, ya anunció en junio que convocaría para antes de que finalizara el mes de agosto”, ha expuesto Cruz Martínez quien ha evidenciado que Andalucía “se había quedado sola y la incompetencia del Gobierno de Moreno Bonilla se hacía evidente”.

“El presidente andaluz no ha estudiado, no ha hecho los deberes y la comunidad educativa se ha dado cuenta y se ha encargado durante estos días de recordarle que no tiene nada que esperar, que son suyas son las competencias para ponerse a trabajar y tomar las decisiones sobre la vuelta a las aulas” que “en ningún caso ha adoptado hasta el momento y que está dejando a nuestra tierra en evidencia”, ha criticado la parlamentaria socialista, quien acusa a Moreno Bonilla de ser el presidente autonómico con menos nota en este inicio de curso dado que Andalucía “es la última autonomía en organizar el inicio de curso siendo la que más alumnado acoge de todo el territorio nacional”.

“Contradicciones, falsedades y ocurrencias”

En las últimas semanas, según la parlamentaria socialista, la imagen que ha dado el ejecutivo andaluz respecto a la organización del inicio del curso escolar marcado por la pandemia ha sido “bochornoso” y ha mostrado la existencia de un “descontrol absoluto y descoordinación” entre PP y Cs. “Consejeros de PP y Cs y el mismo presidente andaluz han realizado afirmaciones contrarias a las normas vigentes lo que ha creado más incertidumbre, si cabe, entre la comunidad educativa”.

“Un día el vicepresidente Marín daba libertad a las familias para llevar a sus hijos e hijas a clase o no hacerlo y horas más tarde sus propios compañeros de partido y de gobierno le recordaban que la asistencia en Educación Primaria y Secundaria es obligatoria y no depende del criterio que ese día tenga Cs o PP” ha afirmado Cruz Martínez quien exige “responsabilidad” al equipo de Gobierno de Moreno Bonilla. “No da ninguna seguridad a la comunidad educativa, tampoco, que la viceconsejera no conozca las normas en materia educativa y asegure que las ratios no son competencia autonómica” ha lamentado y se ha preguntado “en manos de quién estamos si, ni siquiera, saben cuál es el cometido de la Junta de Andalucía en materia educativa”.

La parlamentaria autonómica del PSOE cree que Moreno Bonilla “debe coger los libros e hincar bien los codos para tratar de sacar el curso adelante”. “Debe utilizar el poco tiempo que le queda para aprobar” y, para ello, la socialista le urge a la contratación de personal docente y de administración y servicios, a reducir las ratios en el aula y a contar con personal sanitario de referencia, entre otras medidas que desde el PSOE le animan a adoptar desde hace meses porque “siempre hemos estado ahí”, ha recordado. “Mostraremos nuestro apoyo al Gobierno de la Junta para llevar a cabo medidas importantes destinadas a garantizar una vuelta al cole segura e inmediata y en el ámbito de competencias de la comunidad autónoma”, ha argumentado y ha apostado por “recuperar la verdad y el sentido común” porque la comunidad educativa, dice, “no puede soportar más contradicciones ni verdades a medias”.