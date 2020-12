Esto podría ser un presagio de cambios

Se espera una transformación positiva

“ Demasiado pronto para rendirse” dice Trump

La Nasa advierte que se acercan siete asteroides

La Reserva Federal mantiene el apoyo monetario

Jenna Ellis dice que “esto no ha terminado todavía”

Calma tensa ante la tempestad que se puede desatar

Intensa actividad del tráfico militar aéreo en EE.UU.

Entr ó en pánico u na base militar de EE.UU. en Alemania

Warren Buffett alerta de “guerra económica” en EE.UU.

El Congreso de España da luz verde a la Ley de Eutanasia

El aumento de la llegada de inmigrantes a Canarias roza el 900%

Fernando Sánchez Dragó habla muy claro sobre la agenda oscura

El presidente esperará hasta el último minuto para invocar la Ley de Insurrección

La sangre de San Jenaro no se licúa en Nápoles, una señal de mal augurio para algunos, pero yo lo interpreto como un cambio positivo. El miércoles no fue un buen día para los napolitanos creyentes. La sangre de San Jenaro, el patrono de Nápoles, no se licuó a pesar de dos turnos de oración de los fieles, lo que algunos en la ciudad del sur de Italia vieron como un presagio de cosas malas que están por venir.

Mientras tanto para tratar de asustar a la gente más de lo que ya está, la Nasa ha avisado que siete asteroides se aproximan esta semana a la Tierra, dos de los cuales se acercarán a una distancia menor que a la que nos separa de la Luna, que está ubicada a unos 385.000 kilómetros.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/377153-nasa- advierte-cinco-asteroides- aproximan

EL MILAGRO

Un frasco que contiene la sangre seca del mártir del siglo IV se expone públicamente tres veces al año en la catedral de Nápoles y los fieles rezan para que se licúe, lo que se conoce como el “Milagro de San Jenaro”. No ocurrió el miércoles a pesar de las horas de oración por la mañana y una misa especial por la tarde. Se permitió la entrada de menos gente de lo normal a la catedral debido a las restricciones sanitarias.

Los científicos dicen que la sustancia dentro del frasco sellado parece ser sangre seca pero no pueden explicar por qué a veces pasa a estado líquido y a veces no. Lo que pocos saben es que esta sangre fue tratada por alquimistas. Los napolitanos se ponen especialmente nerviosos si la sangre no se licua el día de la fiesta del santo, el 19 de septiembre, pero menos en los otros dos días en que el frasco se saca para su veneración pública: el sábado anterior al primer domingo de mayo y el 16 de diciembre.

Cuando la sangre no se licuó el 19 de septiembre de 1980, un terremoto masivo golpeó el sur de Italia dos meses después, matando a más de tres mil personas. El miércoles, el cardenal de la ciudad, Crescenzio Sepe, dijo a los fieles que no estuvieran demasiado consternados. “Si algo necesita derretirse, es el corazón de la gente”, dijo.

https://es.reuters.com/ article/entertainmentNews/ idESKBN28Q2W3

La fama de que goza San Jenaro se debe a un supuesto milagro que se obra todos los años en Nápoles el 19 de septiembre, aniversario de su muerte. El hecho, que según la tradición se produce desde hace 400 años, consiste en la licuefacción de la sangre del santo.

Ese día, un sacerdote expone en el altar de forma solemne, frente a una urna que contiene la cabeza del santo, una ampolla del tamaño aproximado de una pera que contiene su sangre solidificada. Los presentes empiezan a rezar y la sangre, normalmente sólida y de color negruzco, se vuelve líquida y rojiza y aumenta su volumen.

Otros casos de licuefacción de sangre son los de San Pantaleón en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid en España, y San Chárbel Makhlouf en el Líbano.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Jenaro_de_N%C3%A1poles

CALMA TENSA

Horas de calma tensa en Estados Unidos ante la más que evidente tempestad política que se va a desatar en las próximos días. Se habrán dado cuenta de que llevamos unas horas en las que parece haber una calma tensa y son muy pocas las voces que se alzan, de un lado o de otro, después de todas las intensas jornadas que llevamos viviendo en las últimas semanas tras la jornada electoral del 3 de noviembre.

https://www.eldiestro.es/2020/ 12/horas-de-tensa-calma-en- estados-unidos-ante-la-mas- que-evidente-tempestad-que-se- va-a-desatar-en-las-proximos- dias-estas-son-todas-las- pruebas-que-lo-demuestran/

Se especula que, independientemente de quién gane, ninguno de los dos candidatos estaría destinado a liderar al final la República Restaurada. Nadie sabe a quién ha elegido la gran Coalición para eso. ¿Tendríamos que esperar al nuevo líder 120 días después de que se anunciara el cambio?

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/12/pushing- to-get-things-ready-by-logan- b.html

“Hay una guerra en marcha” según Bladescott.- “Estoy en la Base de la Fuerza Aérea Nellis en la línea de vuelo al Área-51. Puedo asegurarles que Estados Unidos están bajo plena actividad de avanzada de la base militar. Estas no son operaciones de ejercicio. El volumen de tráfico nunca antes se había visto aquí como este. Amigos, hay una guerra en marcha, así que estén preparados.”

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/12/there-is- war-going-on-by-bladescott. html

Opina Thierry Meyssan, que la incógnita actual no está en determinar quién fue legítimamente ‎electo presidente sino en saber durante cuánto tiempo será capaz de evitar la guerra civil en ‎ese país. Lejos de la simple rivalidad, Estados Unidos se ve ante un grave problema de identidad cultural que siempre ha estado latente desde su surgimiento como país.

https://www.voltairenet.org/ article211852.html

INFORME DEL DÍA

Informe actualizado de la situación por Mike Adams:

El 57% de los republicanos cree que la victoria del presidente todavía es probable a través de una acción judicial. Prather opina que el presidente esperará hasta el último minuto para invocar la Ley de Insurrección. Trump podría anular toda la deuda nacional de Estados Unidos con China por el uso de armas biológicas por parte de China y la guerra cibernética contra Estados Unidos. Lin Wood les dice a los estadounidenses que se preparen, aparentemente para las tropas en la calle. La Decimocuarta Enmienda permite al presidente despojar a los electores de los cargos públicos si violan sus juramentos de cargo y apoyan la rebelión o la insurrección. Esto significa que podría ganar instantáneamente los votos electorales del 6 de enero simplemente invocando la Decimocuarta Enmienda antes de ese día.

https://beforeitsnews.com/ opinion-conservative/2020/12/ situation-update-dec-16th- epic-counterattack-readied- against-cyber-pearl-harbor- must-mike-adams-3557622.html

Don Carlos de Marbella espera que el 24 de diciembre, coincidiendo con la nochebuena, el presidente haga un anuncio público del regreso a un dólar respaldado por oro, pero me cuesta trabajo creerlo y ojalá me equivoque.

Por otro lado Juan O’Savin opina que “tenemos una multitud globalista que está tratando de hacerse con el control del mundo, y su maldad es casi incomprensible para la mayoría de la gente.”

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/12/restored- republic-via-gcr-special_17. html

“ ESTO NO HA TERMINADO TODAVÍA ”

La asesora legal del presidente, Jenna Ellis, instó el miércoles al pueblo estadounidense preocupado por la integridad de las elecciones a tener esperanza en los esfuerzos que se están realizando para exponer las irregularidades. “Yo solo le diría al pueblo: Anímense. Esto no ha terminado todavía. Y tenemos absolutamente toda la intención de seguir luchando por la integridad electoral”, dijo Ellis al programa “American Thought Leaders” de “The Epoch Times”.

La asesora sostiene que el presidente todavía tiene tiempo para impugnar los resultados de las elecciones y que las legislaturas estatales todavía tienen tiempo para decidir qué conjunto de votos de las listas de delegados en duelo deben enviar al Congreso el 6 de enero, día en que se cuentan los votos del colegio electoral.

Ellis está instando a las legislaturas estatales de los estados impugnados a celebrar una sesión electoral para considerar las pruebas de un posible engaño y aprobar una resolución para enviar a la lista de electores republicanos. “Si un estado está dispuesto a hacer esto, creo que otros lo seguirán”, dijo. La abogada también cree que es responsabilidad de cada ciudadano proteger unas elecciones libres y justas, y señala que hay un grupo de ciudadanos que quiere llegar al fondo de todas las acusaciones.

“Sin embargo, es responsabilidad de todo estadounidense —independientemente de a quién haya votado y le guste o no el resultado de estas elecciones— poner fin a cualquier irregularidad, a la anarquía, a todo lo que atente contra la Constitución y asegurar la protección de unas elecciones libres y justas”, dijo. “Creo que hay un movimiento entre el pueblo estadounidense que realmente quiere llegar al fondo de estas cuestiones”. La abogada añadió que cada legislatura estatal también debe examinar sus propias leyes y su propia administración para asegurar la integridad de los votos.

La abogada opina que los estadounidenses tienen la última palabra para hacer responsables a sus líderes por sus acciones y hay una serie de iniciativas que se pueden tomar para asegurar que los políticos sean responsables. “Podemos hacerlo no solo contactándolos y presionándolos para que continúen esta lucha, no solo en los medios de comunicación, sino también para asegurarnos de que nuestros funcionarios electos sepan que eso es lo que esperamos de ellos: que tomen en serio la integridad de las elecciones”, dijo.

También indicó que los estadounidenses de algunos de los estados en disputa podrían considerar la posibilidad de iniciar peticiones de destitución, un procedimiento que permite a los ciudadanos destituir y reemplazar a los funcionarios públicos antes de que termine su mandato. La petición requiere un número específico de firmas durante un periodo de tiempo determinado. Si se recoge un número válido de firmas, entonces se puede celebrar una elección de destitución. Los diferentes estados tienen diferentes reglas para este procedimiento.

https://es.theepochtimes.com/ jenna-ellis-al-pueblo- estadounidense-animense-esto- no-ha-terminado-todavia_ 768185.html

NOTICIAS BREVES

Pompeo está en cuarentena.- El secretario de Estado Mike Pompeo se declaró en cuarentena por haber estado en contacto con una persona que dio positivo. Pompeo dio negativo, pero estaba bajo vigilancia médica, dijo el departamento. No sabemos si esta noticia tiene una segunda lectura.

https://apnews.com/article/ noticias- 6af9ca5243e571c6e6ac94676565f2 4a

“Demasiado pronto para rendirse” en la lucha electoral.- El presidente dijo el miércoles al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que es demasiado pronto para dejar de luchar para recuperar las elecciones. Es “demasiado pronto para rendirse”, continuó. El “Partido Republicano debe finalmente aprender a luchar”, dijo. “¡La gente está enojada!”.

https://es.theepochtimes.com/ demasiado-pronto-para- rendirse-en-la-lucha- electoral-dice-trump-a- mcconnell_767854.html

Campaña para pedir a los ciudadanos que colaboren en las denuncias.- El mandatario ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo con el que inicia una campaña en la que, además de denunciar abiertamente las anomalías que se han producido en los pasados comicios, solicita a los ciudadanos su colaboración para que denuncien todo lo que hayan visto o, simplemente, colaboren con él.

https://www.eldiestro.es/2020/ 12/empieza-el-contraataque- donald-trump-lanza-una- campana-para-pedir-a-los- ciudadanos-que-colaboren-en- las-denuncias-de-fraude- electoral/

Varios testigos hablan de anomalías electorales en una audiencia del Senado.- Testigos se presentaron ante una audiencia en el Senado sobre supuestas ‘irregularidades’ electorales y testificaron sobre una larga lista de presuntos casos de anomalías que ocurrieron en ciertos estados. Algunos también expresaron su preocupación por los cambios de última hora en las leyes electorales y otros temas que, según ellos, eran inconstitucionales.

https://es.theepochtimes.com/ varios-testigos-hablan-sobre- irregularidades-electorales- en-la-audiencia-del-senado_ 768076.html

Una base militar de EEUU en Alemania entra en pánico por falsa alarma sobre un misil entrante.- Los militares de una base aérea estadounidense en Alemania experimentaron un verdadero susto, cuando escucharon una alarma sobre un misil enemigo entrante. Según los portavoces, empezaron a sonar advertencias sobre un supuesto “ataque aéreo” y para “buscar cobertura”, pero luego se descubrió que había sido una falsa alarma de capacitación, informó Fox News.

Se trata de la base aérea de Ramstein en sureste de Alemania. Es el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de EEUU en Europa. Durante el incidente que tuvo lugar el 12 de diciembre, sonaron las sirenas del sistema de emergencia para avisar sobre un ataque aéreo, pero, por alguna razón, no se especificó que fue una alarma de prueba y no existió una amenaza real.

https://mundo.sputniknews.com/ defensa/202012171093857487- una-base-militar-de-eeuu-en- alemania-entra-en-panico-por- falsa-alarma-sobre-un-misil- entrante/

ECONOMÍA

La Fiscalía de Suiza presenta cargos contra el banco Credit Suisse por no impedir el lavado de dinero.- La Oficina del Fiscal General de Suiza presentó acusaciones contra uno de los mayores bancos suizos, Credit Suisse, por no tomar las medidas necesarias para evitar el blanqueo de activos pertenecientes a un grupo criminal de Bulgaria.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202012171093867130- fiscalia-presenta-cargos- contra-el-banco-credit-suisse- por-no-impedir-el-lavado-de- dinero/

La Reserva Federal mantiene el apoyo monetario.- La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. mantuvo este miércoles sin cambios los tipos de interés, cercanos al 0%, en medio de la aguda crisis sanitaria. El banco central estadounidense -en su reunión con el presidente- dejó el tipo de referencia en el rango de entre el 0% y el 0,25%, nivel en el que ha estado desde marzo de este año cuando aplicó dos bajadas de los tipos por los efectos de la crisis sanitaria en la economía de EE.UU.

https://www.efe.com/efe/ espana/economia/la-reserva- federal-mantiene-el-apoyo- monetario-en-su-ultima- reunion-con-trump-poder/10003- 4421148

Los tipos de interés negativos disparan el interés por la inversión en oro.- El precio de la onza ha aumentado un 22% en el año 2020, mientras la renta fija está bajo cero y la mayoría de las Bolsas europeas pierden entre un 7% y un 15%. 2020 pasará a la historia como uno de los años de mayor volatilidad en los mercados. Con la renta fija en tipos negativos en un 60% de las emisiones de deuda de las grandes economías, el oro se presenta como una de las alternativas para encontrar rentabilidad a las inversiones. Quien hubiera comprado oro a finales del pasado año y lo vendiera hoy habría obtenido una rentabilidad del 22%. Una onza de oro se compraba el martes sobre 1.850 dólares, lo que equivale a hablar de 59.500 dólares el kilo. El 30 de diciembre de 2019, una onza oro se adquiría por 1.518 dólares y un kilo, por algo menos de 49.000 dólares.

https://www.vozpopuli.com/ economia-y-finanzas/tipos- interes-negativos-inversion- oro_0_1419459488.html

Warren Buffett alerta de “una guerra económica” en EEUU.- El presidente de la sociedad tenedora “Berkshire Hathaway” Warren Buffett, instó al Congreso a ampliar la ayuda a las pequeñas empresas. Destacó que por culpa de la crisis sanitaria les cuesta sobrevivir y necesitan financiación del Gobierno. “Es una guerra económica”, afirmó Buffett al canal CNBC durante una entrevista telefónica sobre lo que pasa con los pequeños negocios durante esta crisis. La ventana para solicitar préstamos del programa se cerró a principios de este año, aunque los fondos aún no se han agotado. Sin embargo, el Congreso ha estado en un punto muerto durante meses en sus negociaciones para que el Gobierno apruebe más préstamos.

https://mundo.sputniknews.com/ america_del_norte/ 202012151093840565-warren- buffett-alerta-de-una-guerra- economica-al-interior-de-eeuu/

Michelle Bachelet quiere crear una sociedad con “principios masónicos”.- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aseguró recientemente que tras la crisis sanitaria en el mundo es necesario “un nuevo contrato social con una nueva era” para el que se necesita “principios masónicos”. Según Michelle Bachelet “Necesitamos un nuevo contrato social con principios masónicos”. Si quieren que firme un contrato social, yo no firmo nada excepto mi propia declaración de soberanía e independencia personal.

https://www.anarcolibertad. com/2020/12/16/michelle- bachelet-quiere-crear-una- sociedad-con-principios- masonicos/

ESPAÑA

El Congreso de España da luz verde a la Ley de Eutanasia.- Se convertirá en el sexto país del mundo en incorporar esta norma a su legislación, una vez que el Senado la apruebe definitivamente. Un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados de España ha aprobado este jueves por mayoría absoluta la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, una norma que regula el derecho de los pacientes de enfermedades graves e incurables o invalidantes a solicitar ayuda para morir. Podrán venir a tu casa a ponerte el jeringazo.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/377212-congreso- espanol-luz-verde-legalizar- eutanasia

Fernando Sánchez Dragó habla claro.- “Si hay una conclusión a la que llegamos tras los meses que hemos venido sufriendo las medidas dictatoriales del gobierno con la excusa del supuesto patógeno es la de que no pueden ser más descarados. No hay disimulo, ellos tienen una agenda marcada con unas claras intenciones de sometimiento, destrucción y miseria que, quien todavía no se haya dado cuenta de ellas, debería hacérselo ver.”

https://www.eldiestro.es/2020/ 12/el-extraordinario- editorial-de-fernando-sanchez- drago-sobre-lo-que-nos-estan- haciendo-con-la-excusa-del- chinirus-que-deberia-hacer- meditar-hasta-a-los-mas- aborregados/

El aumento de la llegada de emigrantes a Canarias roza el 900% con respecto a 2019, tras arribar 21.452 personas en 2020.- El aumento de la llegada de inmigrantes a Canarias alcanza el 889% con respecto al año anterior, según las cifras recogidas por el Ministerio del Interior entre el 1 de enero y el 15 de diciembre. En este periodo arribaron al archipiélago 21.452 personas en pateras, frente a las 2.168 que se contabilizaron hace un año.

https://www.europapress.es/ epsocial/migracion/noticia- aumento-llegada-migrantes- canarias-roza-900-respecto- 2019-arribar-21452-personas- 2020-20201216180146.html

La Policía detiene en Madrid a un islamista que quería ser “el mejor francotirador” del Estado Islámico.- Vivía ocupando inmuebles para no ser detectado por las Fuerzas de Seguridad. Había mostrado su deseo de viajar a Siria para unirse al grupo yihadista. Agentes de la Policía Nacional han arrestado en las últimas horas a un español converso que utilizaba las redes sociales tanto para el enaltecimiento del islamismo violento como para su auto-adoctrinamiento, lo que había provocado un rápido proceso de radicalización. La operación ha tenido lugar en la localidad de Las Rozas, situada a una treintena de kilómetros de Madrid, en dirección noroeste.

https://www.libertaddigital. com/espana/2020-12-16/la- policia-detiene-en-madrid-a- un-islamista-que-queria-ser- el-mejor-francotirador-de- estado-islamico-6690980/

