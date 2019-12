No habrá Reseteo antes de los arrestos masivos

No habrá reinicio financiero mundial, ni intercambios de divisas, hasta que se hagan los arrestos masivos de los partidarios claves de la camarilla oscura, porque es entonces cuando la banca podrá estar segura con el patrón oro. Los fondos de prosperidad sería robados si se hicieran las cosas al revés, debido al enorme poder que tiene todavía el estado profundo.

Este requisito previo es el jarro de agua fría que nos ha arrojado el informe de República Restaurada de Judy Byington basado en una fuente de inteligencia anónima pero confiable según ella. La verdad es que el argumento es lógico y realista, porque los resortes del poder financiero mundial siguen estando en manos de los mismos de siempre.

Los Sombreros Blancos no tienen el control hasta que se hagan las detenciones de los partidarios claves de la camarilla oscura. No espero que el intercambio sea una realidad hasta que se hagan los arrestos, porque es entonces cuando la banca puede estar segura. Eso será cuando volvamos al patrón oro. Sólo un par de personas en el mundo conocen el momento del reinicio financiero mundial, así que todos estamos tratando de adivinarlo sin una bola de cristal.

Hasta la fecha ningún grupo ha intercambiado nada, sin ofender a los ‘gurus’ que siguen informando que los grupos son financiados. Ellos lo han estado diciendo que desde junio. Al Almirante se le dio el control de la financiación de unos 180 grupos por el general Dunford. No se ha transferido ninguna financiación a ningún grupo todavía. Eso me hace pensar en que esto no puede bajar hasta que se hagan los arrestos.

AVANCES

No obstante, no hay motivos para desesperarse porque los avances continúan constantemente, y este proceso tiene muchos escalones para subir hasta el piso superior, que se supone que es la liberación de toda la humanidad. Este proceso no es de un solo golpe, sino de muchos golpes sucesivos hasta alcanzar el objetivo.

En los últimos cinco días, algunos personajes claves han sido forzados a dimitir, como Justin Trudeau y cinco altos funcionarios del Pentágono que serán sustituidos por Sombreros Blancos. Precisamente ahora nos hemos enterado de que Snowden metió la pata cuando liberó información sensible que perjudicó a los Sombreros Blancos cuando trataban de derribar al Estado Profundo.

Por otro lado, un apagón masivo en Capitol One tuvo lugar los pasados días 18 y 19 de diciembre, relacionado con la quiebra del Deutsche Bank, porque tienen un exceso de apalancamiento. Los grandes bancos como el Capitol One, Wells Fargo y Bank of America están conectados por sus derivados fiduciarios.

JUSTICIA

El fiscal general William Barr concedió una entrevista a la cadena NBC cuando el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, dio a conocer su informe sobre el espionaje del FBI en la campaña de Trump.

Horowitz detalló una perturbadora campaña del FBI para desplegar tácticas solapadas para ganar la aprobación de la corte para espiar la campaña de Trump, esbozó actos condenatorios de fabricación de evidencia, retención de otras pruebas que probaron que no hay confabulación y el FBI mintiendo a los jueces en múltiples ocasiones.

El Fiscal General William Barr, acaba de llamar a Obama por un acto criminal que podría ser considerado como traición. La acusación ucraniana reclama 7.400 millones de dólares por lavado de dinero vinculado a Obama, y sitúa la ganancia del Grupo Biden en 16,5 millones de dólares.

Mientras que hace un año el presidente Trump indicó que las entidades legales en todo el mundo estaban ayudando a limpiar el pantano, los principales medios de comunicación continuaron resistiéndose a hacer cualquier tipo de reportaje de investigación, especialmente para los más inocentes de nuestra sociedad, los niños abusados sexualmente y torturados.

CRISIS DE LA OTAN

Las sanciones económicas contra Alemania y Turquía están amenazando la existencia de la OTAN ya que ambas naciones son dos de los miembros más poderosos de la Alianza Atlántica, según Sorcha Faal. De este modo el presidente Trump se ha convertido en el primer líder estadounidense de la historia en atacar con sanciones aplastantes a dos de los estados miembros más poderosos de la OTAN. Tanto es así que el exvidepresidente Joe Biden ha dicho que “si Trump es reelegido, no habrá más OTAN”. Esto no es ninguna sorpresa porque el presidente Trump le dijo al pueblo estadounidense durante su campaña de 2016 que la OTAN está ‘obsoleta’ a su juicio.

Hay que tener en cuenta que el presidente Trump es un líder de la ‘realpolitik’, que es un sistema de principios basado en consideraciones prácticas más que morales o ideológicas, y por eso se lanzó a la furiosa batalla de la polaridad internacional, de qué clase de nación será Estados Unidos durante el resto del siglo XXI.

Las opciones son hacer que Estados Unidos trate de seguir siendo una nación ‘unipolar’, y gobernar al resto del mundo con fuerza militar y económica bruta, o bien iniciar su transición hacia una nación ‘multipolar’ de poder distribuido en la que más de dos estados-nación tengan cantidades casi iguales de influencia militar, cultural y económica.

La decisión está clara porque el presidente Trump advirtió antes de ser elegido que haría la transición de los Estados Unidos hacia una nación multipolar, con un plan de “América primero”, con el fin de acabar con las guerras interminables, hacer inexpugnables sus fuerzas militares, y crear una atmósfera de bajos impuestos y regulaciones con el fin de atraer la vuelta a casa de las empresas que habían salido de Estados Unidos.

MUNDO MULTIPOLAR

Con esta decisión, el presidente Trump se enfrentó a toda una estructura de gobierno incrustada con una política unipolar arraigada, y burócratas de la toma de decisiones que se encerraban continuamente a través de puertas giratorias que los llevaron desde sus agencias gubernamentales a instituciones socialistas-globalistas como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, todas las cuales están dejando de funcionar en el mundo multipolar que está surgiendo rápidamente a su alrededor, y debido a ello, hemos visto a Trump atacándolas y eliminando su poder mundial.

En los últimos tres años, el presidente Trump ha librado sistemáticamente su implacable guerra contra las ideologías socialistas y globalistas unipolares, para convertir a Estados Unidos en una nación multipolar, y se han lanzado innumerables ataques para tumbarlo, la mayoría de los cuales ocurrieron al comienzo de su mandato, dentro de la estructura de su gobierno.

La crisis de la OTAN se une a la crisis de la propia Unión Europea, que ha comenzado con el ‘Brexit’, y a la crisis de la teoría del calentamiento glacial que se ha convertido en un negocio descarado de la ONU para expoliar a los países, último reducto de la camarilla oscura, con el fin de utilizar este dinero para fumigarnos con estelas químicas tóxicas, con la excusa de la ingeniería bioclimática.

