Atacan más a los despiertos que a los dormidos

Muchas personas se sienten alteradas sin motivo

Semillas estelares al borde de un ataque de nervios

Experimentan un nivel turbulencias sin precedentes

Se manifiesta como un sentimiento de presión intensa

Los nervios suelen concentrarse en la boca del estómago

Esto coincide con la entrada en el portal del equinoccio

T odo esto volverá a ser más suave después del equinoccio

E stá colapsando todo el falso sistema de ‘matri x’ colectiva

E ste sistema se mantuvo estable con la frecuencia de l miedo

Nos sabotearon el código genético tras la caída de la Atlántida

Pero el ascenso a la 5-D está desestabilizando todo este sistema

Esto se debe a los códigos de luz que entraron en la Puerta del León

N o tenemos la obligación de sintonizarnos con la narrativa de la 3-D

La computadora cuántica central está vigilada por doce seres de 5-D

El principal túnel subterráneo de España está en el peñón de Gibraltar

Nadie sabe cuándo va a ocurrir nada fuera del poder, pero se huele el cambio

Hay muchas personas que se sienten nerviosas últimamente sin saber por qué. Yo sí lo sé, muchas por la infección de miedo que contagia la televisión, pero las recetas de sedantes que terminan en ‘zepán’ se han disparado en los ambulatorios de la Seguridad Social desde que comenzó esta crisis, aunque es más sano hacer Yoga y no ver la tele, porque no tenemos la obligación de sintonizarnos con la narrativa siniestra que emiten las televisiones. Mi caso es más sencillo, porque me gusta demasiado el café, por lo que no puedo servir de ejemplo a nadie, humildemente.

Los divulgadores estamos tan acostumbrados a recibir energías chungas que casi hemos desarrollado un callo en el aura para defendernos. ¿No han notado ustedes que a veces, cuando nos metemos en Internet, se meten los miedos en la barriga sin motivo alguno? Estoy convencido de que utilizan la red para meternos el mal rollo. Recuerdo en la película “Agárralo como puedas” que salía un “Hospital for the very, very nervous”, es decir un “Hospital para los muy, muy nerviosos”.

REBELDES SIN CAUSA

Toda la vida han existido los rebeldes sin causa como en la famosa película dramática del malogrado actor James Dean y Natalie Wood en la que se intentó retratar la decadencia moral de la juventud, criticar el estilo de vida de los progenitores y explorar la brecha generacional. Jóvenes amargados que se oponen a todo por sistema, aunque no lleven razón, y sin ofrecer alternativas, como lo vemos ahora en las manifestaciones violentas que sólo buscan la destrucción y que le hacen el juego al sistema. Pero nunca se ha hablado de los nerviosos sin causa, y estos son legión.

Aquellas personas con ansiedad a menudo no sólo se sienten nerviosas sino que también tienen pensamientos preocupantes. La ansiedad cambia los patrones de pensamiento. Realmente te hace sentir como si hubiera algo de qué preocuparse, incluso cuando no deberías estar preocupado, y para muchas personas esto puede causarles una gran cantidad de angustia, estrés y temor.

Los nervios en el estómago son un síntoma de un estado de ansiedad producido por alguna situación externa. Estás nervioso, sientes un molesto dolor en la boca del estómago y tienes la sensación de que tienes todos tus nervios alojados en esa zona del cuerpo, produciéndose un elevado malestar que no desaparece.

A mi me pasa a veces cuando grabo un vídeo y eso explica mis pausas. Es como si alguien no quisiera que comunicara lo que estoy diciendo para despertar a la audiencia. A veces tengo que hacer varias grabaciones porque se me traba la lengua pero, si me concentro mucho, consigo grabarlo todo de un tirón. El café me ayuda a concentrarme, y por eso ha sido siempre la droga suave de los escritores e intelectuales que suelen vivir en compañía de gatos bonitos y tiernos. Los gatos casan bien con los introvertidos y los perros con los extrovertidos.

ATACAN A LOS DESPIERTOS

La energía actual está afectando particularmente a los 144.000 pioneros de la primera ola de ascensión, según el informe de energía de Jen Mccarty. Hay muchos en esta comunidad que están experimentando en este momento un nivel de turbulencias sin precedentes, y estos desafíos se manifiestan como un sentimiento abrumador de presión intensa en prácticamente todas las áreas de nuestra vida.

Hay muchas semillas estelares que se sienten irritables, emotivas, agitadas, excitadas, inquietas, exaltadas, angustiadas, frenéticas, alteradas, intranquilas, histéricas y perturbadas sin tener ningún motivo externo que produzca esta alteración. Digamos en broma que estamos “al borde de un ataque de nervios” parafraseando a la película de Almodóvar, aunque no puedo soportar las películas de este director porque son demasiado densas para mi gusto.

Esto se debe en gran parte al trabajo profundo y a la alineación de la comunidad de semillas estelares, que la ha creado para que la frecuencia de la Tierra se haya elevado exponencialmente ahora a un nivel en el que está colapsando todo el falso sistema de ‘matrix’ colectiva. Sepan por favor que que estas energías pasarán y las cosas se asentarán y volverán a ser mucho más suaves nuevamente alrededor del tiempo después del equinoccio.

Estos tiempos en los que estamos han sido hábilmente orquestados por nuestro Yo Superior para enseñarnos la verdad sobre el amor propio y la verdad y sobre nuestra Soberanía inherente y permanente, que es el requisito previo para nuestra Unión eterna con nuestra contraparte divina.

COLAPSO DE LA REJILLA

Antes de esto, el sistema ‘matrix’ se mantuvo estable en su lugar a través de la frecuencia del miedo, pero debido a la potencia de la frecuencia energética de muchos de los trabajadores de la luz que ahora están entrando y estabilizándose en la conciencia de la quinta dimensión, esto está activando una completa liberación para todo el colectivo de la rejilla de la ‘matrix’ falsa.

Debido al colapso de esta rejilla, esto está activando una profunda experiencia de energía inestable que actualmente está impregnando toda la Conciencia colectiva, pero deseamos informarles que lo que está ocurriendo ahora es realmente muy bueno y muy positivo, y es indicativo de los enormes cambios que están teniendo lugar en la conciencia colectiva de la humanidad.

Lo que estamos experimentando actualmente a nivel colectivo también está conectado con las poderosas energías que entraron en la atmósfera terrestre desde la Puerta del León el 8 de agosto, debido a la gran afluencia de códigos de luz que entraron en la atmósfera terrestre en ese momento. Esto en sí mismo fue suficiente para desalojar gran parte de la rejilla falsa de la ‘matrix’.

LIMPIEZA

Una analogía perfecta para explicar lo que está pasando es darte un ejemplo de lo que ocurre cuando entras en una casa muy desordenada y comienzas a limpiar. Durante la fase inicial de la limpieza, todo se ve y literalmente se vuelve más caótico, pero esto es indicativo del hecho de que la energía ya no está estancada y se mueve y cambia.

Ésta es también una oportunidad extremadamente poderosa para que usted sea realmente el maestro espiritual que ha encarnado para ser. Los portales energéticos como éste nos ofrecen una oportunidad para convertirnos en el observador de la mente del mono, para darnos cuenta de que no tenemos la obligación de sintonizarnos con la narrativa de la conciencia 3-D, que se puede comparar con una emisora de radio de muy mala calidad, ni tenemos la obligación de ver la televisión. Periodos de tiempo como el que nos encontramos nos ofrecen una oportunidad profunda para elevar nuestra frecuencia y convertirnos en maestros de nuestra mente, de nuestra conciencia egoica temporal.

Por favor, sepan que este es el objetivo para todos en el camino espiritual, volverse completamente libres y liberados de la identificación con la propia conciencia egoica, y en momentos particulares como el que estamos, por favor, sepa que se nos presenta un símbolo dorado, la oportunidad de estabilizarnos en la conciencia superior de la quinta dimensión completamente, a través de la liberación de nuestra identificación con los pensamientos y emociones temporales que fluyen a través de nuestra mente.

RESTAURACIÓN

En el momento de la caída de la Atlántida, el ADN de la humanidad apareció en forma de una estructura de diamante de doce hebras más una, pero con el permiso de nuestros padres espirituales, se permitió que se llevara a cabo un experimento y se manipuló y sacudió el ADN de la humanidad para que se transformara en una civilización caótica y se cambiara de su estructura de diamante a una estructura de hebra singular, y así perder diez de las hebras que forman dos hebras una al lado de la otra sin ninguna estructura de diamante.

Esta manipulación hizo que cayera en densidad la conciencia de la humanidad y se activó una profunda identificación colectiva con la ‘matrix’ tridimensional y la consiguiente amnesia a las realidades dimensionales superiores.

Pero ahora estamos siendo guiados para unirnos en nuestros grupos de ascensión personal para restablecer este patrón de luz diamantina de sexta dimensión, y nuestros hermanos y hermanas de la Ascensión nos están guiando para establecer esta rejilla de luz de diamante de regreso a la conciencia colectiva del corazón superior de la humanidad.

ACTUALIDAD DEL RESETEO

Por razones de seguridad, nadie sabe cuando va a ocurrir nada fuera de los poderes fácticos, aunque en cualquier momento podría empezar el nivel 4-B que sigue estancado. Trump liberó el 11-S el reajuste de las divisas pero se estancó el fin de semana, ya que se cometieron errores de pago contractuales.

‘Q’ había indicado que los acuerdos de paz entre Israel y Oriente Medio serían el último acontecimiento antes de la revaluación, y esto ocurrió en la Casa Blanca el martes 15 de septiembre. Según ‘Q’, del lunes 14 de septiembre al viernes 25 de septiembre hay una ventana de dos semanas para observar los acontecimientos relacionados con el ‘Spygate’ o el ‘Obamagate’. Estos eventos suaves de revelación serían coordinados con la liberación de intercambios y redenciones durante las próximas dos semanas. Pero aquí tenemos el mismo problema, que es cuestión de tener fe en ‘Q’.

El miércoles 16 de septiembre de 2020 John Durham finalmente ordenó citaciones a los funcionarios de Obama. El 28 de octubre de 2017 el presidente Trump había nombrado a Durham para dirigir una investigación penal sobre los orígenes de la falsa investigación de la Administración de Obama sobre Rusia, el ‘Obamagate’, la misma fecha del 28 de octubre de 2017 como la primera gota de ‘Q’.

NUEVO AÑO FISCAL

El sistema financiero cuántico y el nuevo dólar respaldado por activos estarían completamente en línea el jueves 1 de octubre para el inicio del año fiscal del gobierno federal de la República Restaurada y entonces comenzaría el año fiscal federal de la nueva República Restaurada. Pero esto sólo es una predicción pendiente de confirmación.

Los “diez días de divulgación” comenzaría con breves anuncios de servicio público en los que Trump haría referencia a la necesidad de pasar del dólar fiduciario a la moneda respaldada por bienes activos y metales preciosos, repasaría las medidas, además de explicar el alivio de la deuda y los aspectos políticos de una transición a la República Restaurada.

Los detalles posteriores de esos “diez días de divulgación” se completarían a través de sesiones educativas, o de emisiones en los medios de comunicación que regularían los Sombreros Blancos. Las redes sociales se ponían bajo el control del Fiscal General William Barr y el Departamento de Justicia para que no se pueda seguir censurando la voluntad del pueblo.

CHARLES WARD

El martes 15 de septiembre Charles Ward dijo, “En cuanto reajuste de las monedas alrededor del mundo, empezaron con Irak y está sucediendo mientras hablamos, está sucediendo ahora mismo, y el nivel 4-A ya está sucediendo en Hong Kong.” Pero claro, esto es una cuestión de fe en sus palabras, porque no tenemos evidencia por el momento.

Según Charles Ward, Israel estará totalmente bloqueado durante dos semanas a partir de este viernes. Escuché que será para sacar a toda la gente malvada de Israel. Estos acuerdos de paz tendrán un efecto dominó en el segundo cierre que se le atribuye al bicho, pero que sabemos que se debe al QFS y al gran reajuste. Todo esto está sucediendo detrás de las escenas.

El sistema financiero cuántico ya está operativo y funcionando, pero todavía está pasando por una serie de problemas de ‘dentición’ mientras que el sistema ‘Swift’ está en soporte vital. En general, estos son tiempos emocionantes.

“Hablé con Charlie Freak anoche -añadió- y dijo que más de un millón de personas han perdido sus hipotecas. Los préstamos han desaparecido. El problema es que la mayoría de la gente no cree que esté sucediendo.”

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial de la computadora cuántica central está siendo vigilada por doce seres muy elevados en la quinta densidad y no se puede piratear eso. Se recuerda que el Sistema Financiero Cuántico (QFS) y el Sistema de Votación Cuántica (QVS) son totalmente inexpugnables.

El plan para derrotar a la camarilla fue lanzado en 1903 por los hermanos Trump, Nikola Tesla, Howard Hughes y Bondergrath. Comenzó con una carpeta de tres pulgadas y ahora es un conjunto masivo de carpetas que entra en cada jugada y contra-jugada que podría hacer la camarilla. Ya está hecho. La mayor parte de la guerra está hecha. Todos los superiores han sido apartados.

Charlie Ward dijo que en marzo, el primer país en ser encerrado fue Italia, porque fue el primer país en el que entraron los militares globales y arrestaron a las familias de trece demonios, a los jefes de la mafia, y a 350 personas en el Vaticano. Luego limpiaron el Vaticano de dinero, oro y objetos de valor en 650 aviones y se lo llevaron a Fort Knox.

El presidente Trump dijo, “primero, cortaron la cabeza de la serpiente”, y se refería a las familias de trece demonios que habían estado dirigiendo el mundo del estado profundo. Las maravillas de la energía libre y las tecnologías anti-gravedad harán que desaparezca toda la infraestructura del viejo mundo.

GIBRALTAR

El principal túnel subterráneo de España está en el peñón de Gibraltar, y dicen que también hay una ciudad subterránea en la provincia de Madrid, aparte del búnquer de la Moncloa. Charlie Ward añadió que vivimos en la costa sur de España y justo al final de la carretera está Gibraltar, que es una roca, y a menudo han dicho que hay más carreteras dentro de la roca que fuera.

Ese sistema de túneles es muy antiguo ya que se remonta al siglo XVI por la guerra contra los árabes, o quizás sea más antiguo. En el peñón de Gibraltar hay ventanas o troneras con vistas al mar, y luego hay un túnel subterráneo que llega hasta Marruecos. Este sistema de túneles fue utilizado por los británicos en la segunda guerra mundial, y se sospecha actualmente que esconde más secretos y que no son muy bonitos.

Por su parte Gene Decode relató una noticia que subraya que se ha secado el suministro de la droga cromática de la élite. La Alianza para la Tierra ha rescatado a más de dos millones de pequeños de los túneles, por lo que los desesperados con síndrome de abstinencia están recurriendo a actos violentos y estaban matando caballos en Madrid y Francia. La Policía pudo salvar una yegua y un potro.

