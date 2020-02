Muchas paredes y puertas de Almería son manchadas con pintadas sin que sus autores sean amonestados

Se está produciendo un malestar cada vez mayor entre muchos almerienses por las pintadas o grafitis que se vienen produciendo en las paredes y puertas en Almería, lo que le aleja de la leyenda que se venía haciendo de lo que se interpretaba como arte popular o un medio de protesta para pasar ahora ser considerado como una guarrada protagonizada por gamberros a los que las autoridades toleran.

Te explicamos qué es el graffiti y el origen del término. Además, los tipos de graffiti y la historia de esta técnica artística.

¿Qué es el graffiti?

Se llama grafiti, graffiti o pintada a un modo de pintura o arte visual callejero, por lo general ilegal o paralegal, que es generalmente realizada en superficies amplias de espacios urbanos: paredes, portones, muros, etc.

Suele oscilar entre ilustraciones más o menos abstractas, hasta mensajes escritos y otras formas de intervención mediante la pintura, generalmente en esténcil o aerosol.

El término graffiti viene del italiano y a su vez del nombre dado a las inscripciones satíricas en espacios públicos hechas durante el Imperio Romano, conocidas como graffito, y que son su más remoto antecedente.

Este término sin embargo se popularizó enormemente a partir de su incorporación a la cultura callejera estadounidense, así como a los movimientos más o menos contraculturales del hip-hop y distintas tribus urbanas, que empleaban este tipo de forma de expresión.

Sin embargo, las pintadas de protesta han formado parte del imaginario político de las naciones contemporáneas desde hace mucho. Suele decirse que lo que callan los medios lo gritan las paredes, queriendo decir que ante los regímenes represivos que censuran la prensa, el graffiti se impone como vía de protesta.

En otros ámbitos, en cambio, se lo puede considerar una forma de contaminación visual, sobre todo los escritos menos armónicos y menos elaborados visualmente.

Por lo general el graffiti se lleva a cabo en paredes elevadas o muy visibles, a veces como un modo de marcaje territorial o de competencia por conquistar los espacios más audaces, de cara a la posible interrupción del dibujo por parte de la policía.

Además, las ilustraciones no suelen ser demasiado duraderas, ya que los espacios públicos son vueltos a pintar.

Existen tres grandes tipos de grafiti, aunque no haya un estudio formal de los mismos, ni reglas demasiado estrictas para su elaboración:

Art graffiti . Asociado a la cultura hip-hop de las décadas del 70 y 80 en los estados unidos, tiende a representar motivos más o menos abstractos, nombres (“tags” o etiquetas: nombres en clave) o mensajes recurrentes, siempre mediante un despliegue de colores y de formas que en ocasiones toma varios días terminar.

. Asociado a la cultura hip-hop de las décadas del 70 y 80 en los estados unidos, tiende a representar motivos más o menos abstractos, nombres (“tags” o etiquetas: nombres en clave) o mensajes recurrentes, siempre mediante un despliegue de colores y de formas que en ocasiones toma varios días terminar. Grafiti público . Los “lemas” públicos que aparecen en una ciudad y reiteran eslóganes o mensajes políticos, más o menos satíricos o groseros, tratando de dar un mensaje a las masas. También entran en esta categoría los grafitis de protesta.

. Los “lemas” públicos que aparecen en una ciudad y reiteran eslóganes o mensajes políticos, más o menos satíricos o groseros, tratando de dar un mensaje a las masas. También entran en esta categoría los grafitis de protesta. Latrinalia. Se llama así al grafiti poco elaborado, grosero y por lo general de baja ralea que predomina en baños públicos y espacios de tránsito, como puertas, ascensores, trenes, etc. Pueden ser desde confesiones de amor, amenazas, denuncias hasta intentos de poesía o de relato.

Expresiones más elaboradas del graffiti son valoradas hoy en día como una forma de intervención artística del espacio urbano, llegando a hacerse mundialmente famosas a pesar de su carácter efímero, como los diseños del anónimo grafitero británico Banksy.

Historia del graffiti

La historia contemporánea del grafiti no tiene un inicio claro, así como tampoco una conexión explícita con sus antecedentes romanos ya mencionados. Las paredes se han llenado de mensajes anónimos en diversas ocasiones y ante distintos procesos sociales o políticos.

Por ejemplo, es famoso el caso del graffiti atribuido al célebre asesino Jack El Destripador en Londres de 1888, el cual apareció en un muro junto a trozo ensangrentado de delantal. Estaba hecho con sangre y rezaba: “The Juwes are the men That Will not be Blamed for nothing” (“Los judíos son los hombres que no serán acusados por nada”), mensaje críptico cuyo significado literal no se logró descifrar nunca, pues fue borrada antes del amanecer.

Otro caso célebre es el del mensaje “Killroy was here!” (“¡Killroy estuvo aquí!”) acompañado de un monigote asomado sobre una pared, que las tropas aliadas encontraron en su camino hacia la liberación de Europa de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El mensaje inició en Túnez, luego estuvo en Italia y Francia, sin que jamás se supiera su autor.

La aparición de la pintura en aerosol a mediados del siglo XX, permitió que el graffiti tomara un mayor cuerpo en las ciudades, y a partir de entonces se volvió una herramienta común en la expresión y el marcaje tribal de los territorios de las pandillas, ganando luego realce como forma de expresión callejera anónima pero armoniosa, a través de paisajes, figuras y diseños originales, que en ocasiones podían repetirse a lo largo de diversas ciudades del país o incluso del mundo.

Hacia los años 90 el movimiento del grafiti artístico había cobrado la fuerza suficiente para reinventarse en métodos (esténcil, gigantografía, empapelado y otras técnicas del diseño gráfico y publicitario) y granjearse cierto interés sociológico e incluso artístico, naciendo así el Street Art, del que son expositores artistas más o menos conocidos como Bansky, Shepard Fairey, Jean Michel-Basquiat, Mr. Brainwash y un enorme etcétera.

