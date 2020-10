Es un grupo mundial de resistencia a la deuda

Todo el mundo especula sobre la posibilidad de condonación de las deudas, pero muy pocos conocen la existencia del Movimiento de Redención, que es un movimiento de resistencia a la deuda principalmente en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y España. Los participantes alegan que se crea un fondo secreto para todos al nacer, y que existe un procedimiento para canjear o reclamar este fondo para pagar las facturas.

El movimiento de hombres libres en la tierra, es un grupo flexible de individuos que creen que están obligados por leyes estatutarias sólo si consienten en hacerlo. Creen que, por lo tanto, pueden declararse independientes del Gobierno y del Estado de Derecho, sosteniendo que la única ley verdadera es su propia interpretación del Derecho Común. Esta creencia se ha descrito como una “teoría de la conspiración”. Las reclamaciones de hombres libres se han argumentado en los tribunales de Estados Unidos, Australia y Canadá, pero siempre han sido rechazadas.

El Derecho Consuetudinario es un derecho introducido por la costumbre, mientras que el Derecho Común es el Derecho Civil en general, procedente del Derecho Romano, por oposición a los derechos especiales como el Administrativo, el Mercantil, etc.

ESPAÑA

También en España existe un Movimiento Español de Hombres Libres llamado “Free Men on the Land Iberica”. Este movimiento está ligado al movimiento que se viene desarrollando en todo el mundo y ahora en España, el objetivo es recuperar nuestra soberanía y desvincularse de las leyes marítimas o corporativas que nos utilizan como a esclavos para su beneficio.

Proporcionan orientación judicial para liberar hipotecas, anular el pago de multas, actuar ante los abusos de autoridad, saber cómo afrontar un juicio, los pasos a seguir para cada proceso y toda la documentación necesaria para conseguirlo.

Estos españoles se definen como hombres libres que sólo están sujetos a la ley natural, y añaden que “no somos personas, ni individuos, ni recursos humanos; eso son términos mercantiles; tu nombre en mayúsculas, tu permiso de conducir, tu certificado de nacimiento, tu fe de bautismo, el certificado de matrimonio etc. son contratos corporativos; sólo lo son si renunciamos a nuestra soberanía y aceptamos voluntariamente sus leyes, nos sometemos por consentimiento, y sin saberlo estamos aceptando su autoridad y pasamos a ser de su propiedad.”

“ POSSE COMITATUS ”

El movimiento de redención es una rama del “Posse Comitatus”, una organización estadounidense establecida en 1969 por líderes de un grupo de identidad cristiana. Denunció el impuesto sobre la renta, la moneda basada en deudas y el cobro de deudas como herramientas del control sobre el país. Encontró una audiencia entre los agricultores afectados por una recesión agrícola durante las décadas de 1970 y 1980.

Uno de esos partidarios era Roger Elvick, un exgranjero de Dakota del Norte que había perdido su granja en un negocio. Se convirtió en el portavoz nacional del Comité de Estados, una organización del ‘Posse’ que se rebeló abiertamente contra las autoridades fiscales. Elvick vendió un libro, “The Redemption Package”, que alentaba a las personas a reclamar grandes reembolsos y recompensas de información del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y luego pagar sus deudas con “giros a la vista” o cheques sin valor emitidos por su propia empresa como garantía de título común y fideicomiso. Elvick fue condenado y encarcelado por sus actividades, al igual que varios de sus compañeros.

Los esquemas de cancelación de la deuda y los enjuiciamientos similares a los de Elvick continuaron durante la década de 1990, incluidos “Family Farm Preservation” y “Montana Freemen”. Elvick reanudó sus actividades después de su liberación en 1997, impartiendo seminarios en todo el país y aumentó el uso de planes de redención. El Estado de Ohio lo acusó de actividad comercial corrupta en 2005, y fue sentenciado a cuatro años de prisión.

A fines de la década de 1990, la creencia en una cuenta bancaria secreta se había convertido en un elemento fijo de los esquemas de redención. El origen de esta idea no está claro, pero algunos elementos aparecieron en “Lodi contra Lodi” (1981, condado de Shasta, California). En ese caso, el demandante Oreste Lodi demandó a “Oreste Lodi, beneficiario”, presentó un certificado de nacimiento como prueba de que el acusado controlaba su patrimonio y entregó su denuncia al IRS.

El Tribunal Superior del condado de Shasta desestimó el caso del demandante Lodi por no presentar una reclamación. Un tribunal de apelaciones confirmó la desestimación y acordó que “el acta de nacimiento del demandante no creó un fideicomiso caritativo” y que el caso era una “denuncia frívola“.

ARGUMENTOS

Muchas creencias de los hombres libres se basan en interpretaciones de la Ley Marítima o del Almirantazgo, que los hombres libres afirman que gobiernan el mundo comercial. Estas creencias proceden de la interpretación de varios términos que suenan náuticos, como propiedad, ciudadanía, muelle o certificado de nacimiento, o atraque. Los hombres libres se refieren al tribunal como un barco, y a los ocupantes del tribunal como pasajeros, y pueden afirmar que los que se van son “hombres al agua”.

Los hombres libres intentan reclamar la jurisdicción del Derecho Consuetudinario (a diferencia de la Ley del Almirantazgo) preguntando “¿Tiene alguna reclamación contra mí?” Esto, sostienen, elimina su consentimiento para regirse por la Ley del Almirantazgo y convierte al tribunal en un tribunal de Derecho Común, por lo que los procedimientos tendrían que seguir adelante de acuerdo con su versión del Derecho Común.

Los hombres libres a menudo no aceptan representación legal, creyendo que hacerlo significaría contratar con el Estado. Creen que el Reino Unido y Canadá ahora están operando en quiebra y, por lo tanto, están bajo la Ley del Almirantazgo. Creen que desde la abolición del patrón oro, la moneda del Reino Unido no está respaldada por oro sino por la gente o la “ficción legal de sus personas”.

Describen a las personas como acreedores de la Corporación Británica. Por lo tanto, un tribunal es un lugar de negocios y una citación es una invitación a discutir el asunto en cuestión, sin poderes para exigir la asistencia o el cumplimiento. Pueden creer que el Gobierno controla las cuentas bancarias secretas a su nombre como parte de esta teoría, a las que se puede acceder para pagar deudas.

TODO ES CONTRACTUAL

Los hombres libres creen que la ley de estatutos es un contrato, y que los individuos pueden optar por salirse de la ley de estatutos, eligiendo en cambio vivir bajo lo que ellos llaman leyes comunes y naturales. Creen que las leyes naturales sólo requieren que los individuos no dañen a otros, no dañen la propiedad de otros y no utilicen “fraude o travesuras” en los contratos.

Los hombres libres creen que, dado que existen en una jurisdicción de Derecho Consuetudinario donde la igualdad es primordial y obligatoria, las personas en el gobierno y los tribunales no están por encima de la ley, y que el personal del Gobierno y de los tribunales, por lo tanto, debe obtener el consentimiento de los gobernados.

Los hombres libres creen que los empleados del gobierno que no obtienen el consentimiento de los gobernados han abandonado el Estado de Derecho. Creen que este consentimiento se obtiene habitualmente mediante la presentación de solicitudes por parte de las personas y mediante actos de registro.

Creen que los servidores públicos han engañado a la población para que abandone su condición de hombres libres a cambio de la condición de “niño de provincia” o “pupilo del estado”, permitiendo que esos niños cobren beneficios como asistencia social, seguro de desempleo y planes de pensiones o seguridad de vejez.

Los hombres libres creen que el Gobierno tiene que establecer una unión para vincularse a uno mismo y a la persona jurídica. Si a uno se le pregunta si uno es “William Smith” y uno dice que es así, uno ha establecido unión y conectado a las personas físicas y humanas.

El siguiente paso es obtener el consentimiento, ya que creen que los estatutos son meras invitaciones para celebrar un contrato, y sólo son legalmente exigibles si uno celebra el contrato de forma consensuada. De lo contrario, creen que las leyes estatutarias no son aplicables.

Los hombres libres creen que el Gobierno está constantemente tratando de engañar a las personas para que firmen un contrato con ellos, por lo que a menudo devuelven facturas, avisos, citaciones, etc., con el mensaje “Sin contrato, devuélvase al remitente”.

Silencio como consentimiento.- Un “aviso de entendimiento e intención y reivindicación de derecho” es un documento utilizado por los hombres libres para declarar su soberanía. El documento firmado, a menudo notariado, se envía a la Reina en Inglaterra y posiblemente a otras autoridades como el primer ministro y los jefes de Policía. Por lo general, comienza con las palabras “Considerando que es mi entendimiento” y continúa expresando su comprensión de la ley y su falta de consentimiento a ella.

IDENTIDAD DUAL

Una creencia común es que las personas tienen dos partes en su existencia: su cuerpo y su “persona jurídica”. El primero está unido al segundo por el certificado de nacimiento; algunos hombres libres afirman que se limita por completo al certificado de nacimiento.

Según esta teoría, se crea un “hombre de paja” cuando se emite un certificado de nacimiento, y este hombre de paja es la entidad que está sujeta a la ley estatutaria. El yo físico recibe un nombre ligeramente diferente, como “William de la familia Smith” en lugar de “William Smith”.

Una implicación de la teoría del hombre de paja es que hay una cuenta controlada por el Gobierno vinculada a una persona a través del certificado de nacimiento. El movimiento de redención, ahora comúnmente llamado “Aceptar por valor” y abreviado ‘A4V’, sugiere que el valor de esa cuenta puede aplicarse a obligaciones financieras e incluso a cargos penales.

GUARDIANES DE LAS REPÚBLICAS LIBRES

Guardianes de las Repúblicas Libres, activo alrededor de 2010, fue un grupo con sede en el estado de Tejas considerado parte del movimiento ciudadano soberano. El grupo estaba asociado con Sam Kennedy (cuyo nombre real es Glenn Richard Unger), un presentador de un programa de entrevistas, y con Clive Boustred, un supuesto “teórico de la conspiración” nacido en Gran Bretaña que vive en California.

Miembros del grupo declararon que fueron influenciados por Martin Luther King, Jr. y Mahatma Gandhi. Los Guardianes de las Repúblicas Libres pidieron un plan para restaurar América que incluía una “estrategia audaz alcanzable para la reconstrucción pacífica entre bastidores de las instituciones de derecho del gobierno sin controversias, violencia ni guerra civil.”

El grupo abogó por el fin de “los procesos fiscales por resistir la transferencia de riqueza privada a los cárteles bancarios extranjeros” y emitiendo “órdenes a los poderes militares y policiales para hacer cumplir los derechos divinos de nacimiento de los pueblos”.

“The Guardian of the Free Republics” declararon que querían lograr sus objetivos “detrás de la escena, de manera legal, pacífica, sin violencia y sin riesgo de guerra civil”. Una sección de su sitio web titulada ‘Rationale’ presentó las ideas detrás del objetivo del grupo de “restaurar la ley bíblica a una población devotamente secular”. El grupo creía que su plan podría actuar como un “vehículo para aliviar la tiranía corporativa”. A su debido tiempo, se podrá abordar el objetivo más elevado de salvar las almas de la humanidad”.

OPTIMISMO

Según Charles Ward, “estamos entrando en un bloqueo y para mí éste es el bloqueo más emocionante del mundo porque en el momento en que sucede, sabemos que estamos en el juego final”. Estamos listos. Somos seres divinos inmortales de luz multidimensionales. Somos Amor. Somos Paz. Somos Fuerza. Estamos tranquilos en una tormenta. Somos Verdad en las mentiras. Somos luz en la oscuridad. Somos un ejército digital. Somos los que mostramos los caminos de la abundancia. Somos humanitarios y amantes de Gaia. Estamos aquí para ayudar y consolar. Con bendiciones de paz, salud, felicidad, abundancia y verdad para todos.

Charles Ward se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales, porque tiene fuentes de alto nivel en este campo, en el trasfondo de lo que realmente está sucediendo en este juego de ajedrez, y él tiene la respuesta a las preguntas de la gente sobre los derribos, y el sistema bancario, el nuevo sistema que está entrando. Hay una gran operación en el interior y, por lo que dice Charlie, Trump tiene el control total. El pantano está cayendo en la trampa y no podrá hacer más movimientos. Como diría Charlie, el Jaque mate ya está aquí y todo va de acuerdo al gran Plan.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)