El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha emplazado hoy a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a mantener una reunión los próximos días con el objetivo de escuchar las aportaciones de todos e intentar llevar una posición común al encuentro con el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, que tendrá lugar el próximo jueves 17 de junio en el Palacio de la Moncloa. Una reunión que espera que sea fructífera para Andalucía y para el conjunto del país porque, según ha dicho, “Andalucía es absolutamente necesaria para este gran proyecto común y compartido que es España”, y en la que está previsto que se aborden asuntos que son claves para la comunidad andaluza y entre los que se encuentran los fondos Covid, los fondos europeos, el nuevo modelo de financiación autonómica, la lucha contra la pandemia o la necesaria reactivación económica y social. “El objetivo de la reunión es ultimar las reivindicaciones, propuestas y objetivos que le trasladaré a Sánchez para que no sean las de este Gobierno, sino para que sean las de esta Cámara que representa a los 8,5 millones de andaluces”, ha apostillado.

Asimismo, Moreno ha anunciado que Andalucía contará en las próximas semanas con la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027 a la que ha definido como fundamental para promocionar el tejido empresarial y aumentar la atracción de la inversión directa exterior, al mismo tiempo que ha incidido en que el compromiso del Gobierno andaluz es convertir la crisis que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia en una oportunidad para fortalecer e impulsar la economía en la comunidad andaluza.

Durante su intervención en la sesión de control en el Parlamento andaluz, ha afirmado que la protección y el impulso de los sectores estratégicos como es el sector agroalimentario, el turismo o la industria aeroespacial es una prioridad para su Ejecutivo.

De este modo, se ha referido al tejido empresarial y ha enumerado algunas de las medidas que se han activado como es el Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos dotado con 667 millones y reforzado con el Acuerdo de ayudas directas de 732 millones para respaldar a los sectores más afectados por la crisis, la apuesta por la digitalización de las empresas con 48 millones en diferentes líneas de ayudas y el lanzamiento de tres fondos por más de 50 millones de euros para la financiación de startups.

En este punto, ha asegurado que otro de los objetivos principales del nuevo Gobierno es el de transformar el modelo económico para adecuarlo a las exigencias de la globalización y para ello se han llevado a cabo importantes reformas entre las que se encuentran la bajada de impuestos, la racionalización de la administración, el fortalecimiento de los servicios públicos o la simplificación administrativa que han tenido un resultado muy positivo.

Así, ha recordado que se ha puesto en marcha una amplia batería de actuaciones que han superado los 1.600 millones de euros y que ha estado centrada en apoyar a los sectores más vulnerables y abrir la economía a nuevas inversiones intensivas en I+D+i.

En cuanto a la mejora de la regulación económica y la simplificación administrativa, ha aludido a logros muy destacables como es la tramitación de siete grandes proyectos estratégicos para Andalucía con una inversión asociada de 2.640 millones de euros y la generación de alrededor de 7.000 empleos y también a la potenciación de los parques tecnológicos para atraer inversiones con alto valor añadido. “En el último año hasta 32 empresas y startups han abierto oficina en el Parque Tecnológico de la Cartuja en Sevilla, a lo que se unen las inversiones de varias multinacionales en el Málaga TechPark y las iniciativas que

fortalecen nuestro sistema de I+D+i, al que este año inyectamos más de 140 millones de euros”.

El presidente andaluz ha aseverado que la valoración de las políticas de impulso de la reactivación económica de Andalucía es razonablemente positiva, aunque ha matizado que aún queda mucho por hacer para lo que se necesita de la implicación del Gobierno de España para que no dilate más el envío del Fondo Covid para 2021 y que el reparto sea justo, para que tome una decisión sobre los Fondos Next Generation y para que proporcione un horizonte de estabilidad financiera ligada a la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica justo para la comunidad andaluza

Además, ha reiterado que las políticas del Gobierno andaluz tienen como objetivo conseguir la recuperación económica y social, unas políticas en las que el apoyo a los sectores productivos es fundamental como queda reflejado en el sector de la industria con el Plan de Acción Industria Crece 2021-2022 que se está ultimando, en el sector de la energía con la Estrategia Energética de Andalucía 2030 para impulsar la transición a un modelo energético eficiente y sostenible o en lo que al emprendimiento se refiere con el primer Plan General de Emprendimiento de Andalucía 2021-2027 aprobado esta semana y que será palanca de la transformación económica de esta comunidad.

Finalmente, ha insistido en la importancia de apostar por unas políticas que posibiliten una reactivación sólida de la economía y que permitan avanzar en su transformación hacia un modelo que responda a las exigencias de competitividad e innovación de la economía mundial. “Andalucía no va a perder ese tren”, ha concluido.