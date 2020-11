El presidente de la Junta ha presidido la reunión del Comité Territorial

de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Granada

Granada pasa a tener la misma situación que el resto de

Andalucía y a partir de esta medianoche la actividad en esta

provincia podrá permanecer abierta hasta las 18.00 horas

Afirma que se van a seguir monitorizando cribados en toda la

comunidad autónoma, y de manera especial en Granada, para

continuar revisando y chequeando la evolución de la pandemia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado hoy que

a partir de esta medianoche la provincia de Granada en su totalidad pasa al Nivel

4 grado 1, por lo que el horario de los comercios y la hostelería en esta provincia

se equipara al del resto de la comunidad autónoma. Esto se traduce en que a

partir de ese momento toda la actividad podrá permanecer abierta hasta las seis

de la tarde y que persisten los cierres perimetrales por lo que nadie puede salir

de sus municipios salvo causa justificada, así como el toque de queda que se

mantiene entre las diez de la noche y las siete de la mañana.

Todas estas indicaciones sobre lo que implican los distintos niveles se pueden

ver de forma pormenorizada en la web mapacovid.es, en la que introduciendo el

nombre de cualquiera de los municipios encontramos las medidas previstas para

cada territorio.

Además, ha aseverado que se van a seguir monitorizando cribados en toda

Andalucía, y de manera especial en Granada, para continuar revisando y

chequeando la evolución de la pandemia por si hubiera que tomar nuevas

medidas de carácter excepcional y evitar tener que tomar otras más drásticas en

un futuro.

Durante su intervención ante los medios de comunicación tras haber mantenido

una reunión con el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto

de Granada en el que también han participado, entre otros, el consejero de Salud

y Familias, Jesús Aguirre, y la consejera de Fomento, Infraestructuras y

Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, Moreno ha recordado que hace una

semana que el Gobierno andaluz, una vez anunciadas las medidas, se

comprometió a revisar en siete días la situación de la provincia de Granada, a la

vez que ha agradecido a todos los granadinos el esfuerzo que han realizado en

estas últimas semanas destacando la prudencia, la paciencia y la

responsabilidad que han tenido al igual que el resto de andaluces.

En este sentido, ha incidido en que el objetivo es frenar al virus y que la única

herramienta con las que contamos para ello, hasta que llegue una vacuna o un

tratamiento eficaz, es limitar al máximo la movilidad dentro de nuestras

posibilidades, ante lo que ha insistido en la importancia de buscar el equilibrio

entre preservar la salud de los andaluces y evitar que se ahoguen los distintos

sectores productivos y la economía.

El presidente andaluz, que ha reiterado que todas las decisiones que toma el

Gobierno andaluz responden a criterios técnicos y sanitarios y siempre bajo la

recomendación de los expertos, ha aseverado que la situación de Granada ha

sido muy grave, ante lo que se ha tenido que actuar con firmeza, decisión y de

forma contundente. “Granada ha llegado a ser la provincia española en esta

segunda ola con la mayor tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en los

últimos 14 días. El pasado 3 de noviembre, Granada alcanzó su mayor pico de

incidencia, con 1.280 casos por cada 100.000 habitantes”, ha agregado.

A este respecto, ha puntualizado que gracias a las medidas que se han adoptado

y al sacrificio de los ciudadanos, esta incidencia ha descendido hasta los 444

casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un descenso del 65% en

menos de un mes. Además, ha explicado que el 9 de noviembre cuando se

decretó el cierre de Granada, los hospitales de la provincia albergaban a 888

enfermos de Covid, mientras que tres semanas después esa cifra ha bajado a

488, casi la mitad que entonces.

En esta línea, ha subrayado que el Gobierno andaluz no cesa de trabajar para

que nuestra comunidad puede recuperarse cuanto antes de la crisis sanitaria, social y económica que estamos atravesando a raíz de la pandemia de la Covid-19. “Soy muy consciente de lo mal que lo están pasando los andaluces, sobre todo los empresarios, autónomos y trabajadores empleados en la hostelería y la restauración”.

Moreno también se ha referido a la proximidad de las fechas navideñas y ha

afirmado que desde hace semanas se están estudiando todas las posibles

variables para estar preparados ante cualquier situación, aunque ha matizado

que no debemos descartar que las medidas que se tomen puedan cambiar en

cualquier momento si la situación lo requiere. “Todo está pendiente de lo que

suceda cada día porque no hay nada cerrado. Todo va a depender de cómo

construyamos el día a día y de la responsabilidad individual y colectiva.

Necesitamos que en los próximos días el comportamiento sea ejemplar”, ha

apuntado.

En este punto, ha asegurado que ya estamos escuchando a algunos expertos

hablar de la tercera ola, por lo que ha señalado que el Ejecutivo andaluz seguirá

trabajando como hasta ahora y ha pedido a los andaluces que no bajen la

guardia en ningún momento realizando una llamada a la prudencia y a la

responsabilidad y pidiéndoles que continúen cumpliendo las medidas para evitar

que haya un aumento en el número de contagios.

“Todo lo que hemos podido conquistar se puede perder en catorce días si no

asumimos nuestra responsabilidad para limitar los contagios. Si no respetamos

las medidas podemos volver al punto de partida y eso sería lamentable después

del enorme sacrificio que hemos hecho todos”, ha concluido.