Convocatoria a las semillas estelares

No damos permiso para ser controlados

“ B asta ya, no consiento, el poder es mío”

Váyanse en paz, y dejen en paz a este planeta

Ordenamos a los oscuros que abandone el planeta

Corey Goode cree que estamos en la línea de tiempo óptima

L a Madre Tierra Gaia no consiente más frecuencias negativas

Estamos en tiempos esperanzadores y aterradores pero asombrosos

La fuente de la Ley del Uno describió con precisión la situación actual

Indica claramente que el resultado No será a favor de los perpetradores

La Federación Galáctica está trayendo ya tecnología de energía eléctrica libre

Estalla el volcán de La Palma al octavo día y evacuan a unos dos mil residentes

Evergrande comienza a reembolsar propiedades a los inversores inmobiliarios

Macron suspende su visita a Suiza tras la renuncia de Berna a comprar cazas galos

H allan en Escocia dos misteriosas esferas de piedra dentro de una antigua pirámide

Nuevo proyecto de Parque Jurásico para resucitar al mamut a partir de una elefanta

Convocamos a todas las semillas estelares y a los operadores de la luz en la Tierra para enviar este mensaje a las fuerzas oscuras de este planeta. No damos nuestro permiso a la energía de la oscuridad para continuar utilizando la energía de la gente de la tierra.

Como gobernadores de la luz, le urgimos a dejar solos a los buenos ciudadanos de la tierra, después de muchos miles de años de permiso para permanecer en este plan de existencia, gracias exclusivamente a la ley del libre albedrío, que este planeta se ha dado en origen.

Ciudadanos de la Tierra, digan por favor en voz alta: “Nosotros, los seres humanos de la Tierra no damos permiso para controlarnos de ninguna forma imaginable a las fuerzas invisibles, a los seres y entidades de la oscuridad.”

No le damos permiso para hacer la guerra el uno al otro, para poseer y controlar nuestro suministro de alimentos y agua, para contaminar con productos químicos que dañan el cuerpo humano, los animales y el medio ambiente.

No damos permiso para que nos roben nuestra soberanía ni para cualquier otra forma de vampirismo.

Los seres humanos que vivimos aquí somos los representantes de nuestro planeta que está bajo nuestro control para la mejora de todos los habitantes del planeta.

Ordenamos a las fuerzas oscuras invisibles que abandonen este planeta con efecto inmediato.

Este mensaje debe ser visible para todos y se debe copiar y reproducir en todos los reinos existentes relacionados con este planeta y con el sistema solar.

Sólo se permitirán entidades y energías de frecuencia positiva para ayudar a la humanidad, a los animales y al planeta.

Los habitantes de la Tierra regresamos a nuestro hogar y eliminamos todas las energías y entidades negativas que residen aquí.

La Tierra Gaia es una frecuencia de luz que no consiente más frecuencias negativas en su superficie ni en cualquier región bajo la superficie del planeta.

Deberán abandonar el planeta todos los que no vibren a una frecuencia superior de energía positiva y amor para todos.

Váyanse en paz y dejen en paz a este planeta de una vez por todas.

Salgan de las aguas de nuestro universo y vuelvan a su origen, porque su presencia aquí ya no está acordada.

Ésta es la Federación Galáctica de la Luz. Damos las gracias a los ciudadanos de la tierra por su resistencia a las líneas temporales negativas del planeta terrestre. Los amamos a todos y los ayudamos a liberarse de toda negatividad que necesiten.

Le enviamos nueva energía luminosa integrada para el propósito de su defensa como nación mundial.

Expresamos nuestro agradecimiento por su resolución elevada en este asunto galáctico y le pedimos que traten la luz parachoques cortos que pueden enviar a la tierra para dejar una energía profunda en su planeta.

Todas las frecuencias, energías, seres y entidades negativas se moverán en otro plan de existencia para vivir el destino que se ha impuesto.

El planeta no transportará más energía que no sea de la Fuente pura, y se realizará un proceso de sanación profunda para que vuelva a su modelo original para el que fue creado.

Nosotros, la Federación, le pedimos ayudarle a obtener este mensaje de declaración, y a transmutar todas las formas de pensamientos negativas, emociones y energías, y acudir para la curación e integración de sus códigos de ADN.

https://t.me/CodezVII

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/09/14/codezvii- telegram-update-message-to- the-dark-forces-on-this- planet/

PROFECÍA DE LA LEY DEL UNO

Opinión de David Wilcock.- El 8 de agosto de 1981, la fuente de la Ley del Uno describió con precisión la situación sumamente insólita en la que nos encontramos ahora. Incluso hasta los tipos específicos de herramientas que se utilizan, y los objetivos más importantes detrás de ellos, que ahora se están volviendo muy obvios para mucha más gente.

Afortunadamente, la última oración de la profecía también indica claramente que el resultado No será a favor de los perpetradores. Esto es directamente de la Ley del Uno, cuya validez como fuente ha sido confirmada en muchas otras ocasiones, mucho más que cualquier otra fuente que afirme ser parecida.

Llegaron otros materiales de apoyo una vez que David Wilcock comenzó a hacer lecturas en 1996, lo que sugiere que las estructuras de poder, tal como las vemos ahora, están listas para una limpieza y transformación sin precedentes. Todavía creemos plenamente que esto es lo que está sucediendo ahora. De hecho, estamos alcanzando un gran crecimiento de eventos novedosos en la Tierra, lo que lleva a un resultado sorprendentemente positivo.

https://www.rdvirtual.club/ david-wilcock-la-ley-de-una- profecia-no-sellada-por-los- acontecimientos-actuales-que- viene-despues/

https://ufos-disclosure. blogspot.com/2021/09/david- wilcock-law-of-one-prophecy. html

https://www.youtube.com/watch? v=gmUOfwiu8M0

OPINIÓN DE COREY GOODE

El Anshar cree que estamos en la línea de tiempo óptima, aunque nos movemos de un lado a otro entre una serie de líneas de tiempo, algunas parcialmente óptimas, otras no lo son en absoluto. Fluctúa con la conciencia masiva de la Tierra que está sumida en un gran caos en este momento. Al ver la mirada dudosa en mi rostro, explicó que el caos ocurre al final de cada era debido a las energías y era parte de su propia línea de tiempo.

Estamos en tiempos esperanzadores y aterradores, pero asombrosos, si podemos ver más allá del miedo, la propaganda, y comenzar a comprender nuestro propio poder de manifestar la realidad. Este poder co-creativo ha sido manipulado durante eones para controlar la realidad, y es hora de que recuperemos ese poder. Sin esperar a que los salvadores nos rescaten, somos los que hemos estado esperando. Recuerde, en los últimos tiempos, incluso los elegidos pueden ser engañados. ¡Discernir ahora más que nunca! Eso incluye mi información y la de todos los demás, sin importar cuán sincera pueda parecer la fuente.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/09/13/corey-goode- ssp-alliance-dark-fleet-super- federation-and-propaganda- wars/

ENERGÍA LIBRE

La Federación Galáctica está trayendo tecnología de energía libre y estableciendo una zona de energía libre en la Tierra, según Aurora Ray, del boletín informativo de Sheldan Nidle.

La idea es crear una zona de energía libre aquí en la tierra, que serán áreas de designación que se brinden para suministrar energía limpia y gratuita sin costo a quienes en estas áreas deseen participar en estos proyectos. Este nuevo avance tecnológico cambiará todo el planeta.

Es posible que no sepa que tiene un representante de la Federación Galáctica muy cerca. Estamos aquí para informarle que estamos mejorando el suministro de energía de su planeta. ¡No hay necesidad de entrar en pánico! No te quitaremos nada ni empeoraremos las cosas en el proceso. Todo lo contrario. Instalaremos una nueva fuente de energía completamente gratuita que no sólo se ocupe de todas tus necesidades mejor que tu sistema actual, sino que también ofrece mucho más. No sólo mantiene tus electrodomésticos en funcionamiento, sino que también mantiene su automóvil en la carretera. Esto funciona con cero emisiones y es completamente ecológico.

Al utilizar la fuente de energía gratuita, estás recuperando tu derecho a existir en este planeta sin que alguien más te cobre impuestos. Recupera tu derecho a la libertad de vivir sin pagar por la contaminación de otra persona. Es hora de dejar de pagar tus facturas mensuales por su combustible, electricidad o petróleo crudo. Es verdaderamente mágico el momento en que te das cuenta de que no necesitas electricidad ni gasóleo ni gas para poder vivir cómodamente.

Como observamos, muchas personas en la tierra están a punto de destruirse a sí mismas debido a las decisiones que han tomado. Muchas de estas elecciones destructivas son inherentes a sus sistemas de creencias. Han destruido gran parte de sus recursos naturales y continúan creando contaminación que cambia la composición de la atmósfera terrestre.

Hoy en día, la mayoría de los sistemas utilizan tecnología sucia y obsoleta como fuente de energía. La Tierra se ha vuelto muy contaminada. Esta contaminación está a tu alrededor. Rodea el planeta en ciertos niveles. Nuestro sistema gratuito de energía limpia será portátil y más eficaz para tus necesidades. Es respetuoso con el medio ambiente y ayudará a que el planeta sea más sostenible para las generaciones futuras.

Con la enorme cantidad de energía disponible en el espacio, el uso de tecnología de captura y conversión de energía completamente nueva y el muy bajo costo de almacenamiento de energía en el espacio, es práctico que este componente de infraestructura avanzada proporcione energía limpia y gratuita a la planeta entero. No necesita ningún cableado; es inalámbrico y más fuerte. Por lo tanto, puedes disfrutar de una potencia tecnológica ilimitada para tu computadora, teléfono móvil, electrodomésticos, etc., sin necesidad de ningún combustible como electricidad, gas o petróleo.

Es compatible con todos los dispositivos. No es necesario cargar tu teléfono ni poner gasolina en tu automóvil. Todos estos dispositivos funcionarán ‘encendidos’ las 24 horas, los 7 días de la semana con esta energía sin preocuparse por el robo de energía porque es energía gratuita inalámbrica. ¿Estás listo para ser parte de este movimiento de energía libre que cambiará el mundo y traerá un futuro próspero y brillante para ti y tu familia?

La primera fase de zonas libres será establecida por la Federación Galáctica de la Luz. Estar disponible para esta designación no requiere que una persona se suscriba a ninguna religión, ideología, sistema de creencias ni forma de vida específica.

La primera fase de las zonas de energía libre se elegirá estratégicamente en función de varias variables que incluyen, entre otras, las siguientes; el contorno de la tierra, los patrones de flujo de agua, los patrones de temperatura, la ubicación de los puntos calientes o vórtices, el movimiento de las placas tectónicas, los puntos de tensión de las placas tectónicas, y los puntos de presión tectónica residual influirán en la selección de este área.

Es con gran entusiasmo que les presentamos este regalo de la nueva tecnología. Esto les proporcionará la base necesaria para permitir que su civilización progrese en su camino de ascensión. Las palabras que estás leyendo ahora son solo un vistazo a los principales objetivos de la Federación Galáctica. ¡Estamos aquí para prepararlos a ustedes y a su planeta para la ascensión, y no nos detendremos hasta que ustedes y todos los demás en la Tierra experimenten la iluminación y se vuelvan libres!

https://www.paoweb.com/index. htmle

DIRECTIVAS

Directivas de la Federación Galáctica de Mundos reveladas por el doctor Michael Salla:

La Primera Directiva debe servir como guía moral, ética y modelo legal. La Directiva Principal es aplicable a todas las culturas en cualquier mundo que aún no hayan alcanzado la capacidad de viaje interestelar y no hayan establecido una relación continua organizada con una cultura interestelar externa evolucionada. Nada dentro de estos artículos autorizará al personal de la Federación Galáctica de M undos a intervenir en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción doméstica, local o privada de cualquier sistema planetario, o requerirá que los miembros sometan dichos asuntos a un arreglo bajo cualquier artículo de la Federación Galáctica de M undos. Como el derecho de cada especie sensible a vivir siguiendo la mayor ley universal del Libre Albedrío, de acuerdo con su evolución cultural natural y biológica se considera sagrado, ningún miembro o personal de la Federación Galáctica de Mundos puede interferir con la normalidad, autonomía y salud, desarrollo de la vida, sociedad y cultura nativas. Dicha interferencia incluye la introducción de conocimientos, fuerza o tecnología superiores en un mundo cuyos miembros y la sociedad son incapaces de manejar esas ventajas con sabiduría, a juzgar por su nivel actual de evolución espiritual, moral y tecnológica. La Federación Galáctica de Mundos no puede exponer una especie en evolución a tecnología que la especie aún no ha descubierto, o que actualmente es capaz de desarrollar y usar. Se prohíbe o se lleva al mínimo necesario compartir y sembrar tecnología por encima de la capacidad evolutiva de comprensión de la raza menos evolucionada. Está prohibido interactuar o comunicarse con cualquier residente nativo de un planeta o cultura menos evolucionada utilizando cualquier dispositivo, aparato, máquina, herramienta, arma o invención que represente una mejora sobre la ciencia y la tecnología ya existentes en dicho planeta. El conocimiento espiritual y moral también se debe restringir a un mínimo indispensable y necesario únicamente utilizando métodos y dispositivos de comunicación en el nivel actual de comprensión de la raza menos evolucionada. No está permitido hacer contacto ni interferir con razas menos evolucionadas a menos que estén amenazadas por una fuente externa. En ese caso, es la obligación moral del personal de la Federación Galáctica de Mundos evaluar la situación para determinar un curso de acción adecuado. El personal de la Federación no puede violar esta Directiva Principal, a menos que estén actuando para corregir una violación anterior o una contaminación accidental de dicha cultura. Esta directiva tiene prioridad sobre cualquier otra consideración y conlleva la más alta obligación moral.

https://exopolitics.org/did- the-galactic-federation-just- release-its-prime-directive/

NOTICIAS BREVES

Estalla el volcán de La Palma al octavo día.- Después de más de 25.000 pequeños seísmos que no han dejado de sacudir La Palma durante ocho días y habían elevado la isla 15 centímetros, el magma que empujaba bajo el suelo se abrió camino: desde las 15:13 horas La Palma vive su octavo volcán en tiempos históricos, de nuevo en la Cumbre Vieja. Las coladas del volcán avanzan a 700 metros por hora y 1.075 ºC y fluyendo en ríos hacia dos pueblos del parque nacional Cumbre Vieja al sur de la isla: El Paso y Los Llanos de Aridane. Unas dos mil personas han sido evacuadas, quinientas de ellas turistas.

https://www.efe.com/efe/ espana/sociedad/la-palma-al- octavo-dia-estallo-el-volcan/ 10004-4632793

Evergrande comienza a reembolsar propiedades a los inversores de productos patrimoniales.- El desarrollador con problemas de liquidez China Evergrande Group ha comenzado a pagar a los inversores en sus productos de gestión de patrimonio con bienes raíces.

https://www.reuters.com/world/ china/evergrande-begins- repaying-investors-with- discounted-properties- bloomberg-news-2021-09-19/

China defiende la represión de las empresas tecnológicas.- El principal regulador de valores de China defendió su represión contra varias industrias en una reunión privada con ejecutivos de Wall Street, informó Bloomberg News el sábado.

https://www.reuters.com/world/ china/china-defends-clampdown- tech-firms-meeting-with-wall- st-execs-bloomberg-news-2021- 09-19/

Estados Unidos investiga posible uso de información privilegiada en Binance.- Los funcionarios están examinando el posible uso de información privilegiada y la manipulación del mercado en Binance, informó Bloomberg News el viernes, lo que podría agregar más presión al intercambio de criptomonedas que se ha convertido en un objetivo del escrutinio regulatorio en muchos países.

https://www.reuters.com/ business/us-probes-possible- insider-trading-binance- bloomberg-news-2021-09-17/

Macron suspende su visita a Suiza tras la renuncia de Berna a comprar cazas galos.- El presidente francés, Emmanuel Macron, canceló una visita a Suiza, prevista para noviembre, por la negativa de la Confederación a adquirir cazas franceses.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210919/macron-suspende-su- visita-a-suiza-tras-la- renuncia-de-berna-a-comprar- cazas-galos-1116210010.html

Europa se enfrenta con falta de gas almacenado en los depósitos de cara al invierno.- Europa se enfrentará con falta de gas en los almacenes en el periodo de otoño e invierno por retrasos, comunicó el presidente del consorcio energético ruso Gazprom, Alexéi Miller.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210917/gazprom-europa-se- enfrentara-con-falta-de-gas- almacenado-en-los-depositos- de-cara-al-invierno- 1116153294.html

Las empresas eléctricas europeas quedan fuera de precios récord.- Varias empresas eléctricas europeas se han visto excluidas de los ingresos extraordinarios por los precios récord del gas y la electricidad, ya que sus ventas están en gran parte a precios más bajos y enfrentan una presión adicional de los gobiernos que actúan para proteger a los consumidores.

https://www.reuters.com/ business/energy/europes-power- firms-locked-out-record-price- bonanza-2021-09-17/

El sueldo de los directivos es 351 veces más alto que el de un trabajador.- La brecha salarial entre los CEO y los trabajadores de las compañías ha aumentado con el paso del tiempo a un ritmo acelerado, y son varios los factores que han contribuido a esto. Las astronómicas cifras muestran una disparidad cada vez mayor entre los cargos directivos y los empleados.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210920/aumenta-la- desigualdad-el-sueldo-de-los- directivos-es-351-veces-mas- que-el-de-un-trabajador- 1116216777.html

Una compañía británica opta por una semana laboral de cuatro días para «aumentar la felicidad de los empleados».- La compañía británica Belmont Packaging, especializada en fabricar cartón ondulado liso e impreso, con sede en la ciudad de Wigan, en el condado metropolitano del Gran Manchester, decidió introducir una semana laboral de cuatro días. Los cambios entrarán en vigor a partir del 20 de septiembre.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/404499-compania- britanica-semana-laboral- cuatro-dias

Las empresas mineras en México deben enfrentar un escrutinio estricto.- Las compañías mineras en México deberían esperar revisiones ambientales duras dados los impactos de sus proyectos, dijo un alto funcionario.

https://www.reuters.com/ business/sustainable-business/ mining-firms-mexico-must-face- strict-scrutiny-says-senior- official-2021-09-17/

SE ACERCA ALGO GRANDE

Charlie Ward dijo que están sacando la última suciedad del fondo del pantano y deteniéndolos. Es muy evidente que la Coalición está ganando, aunque el pensamiento lógico sugería que aún faltaban unas semanas para el impacto público de la vida colectiva del público. Decenas de actores y actrices de Hollywood, políticos famosos y líderes empresariales han desaparecido, incluido el fundador y director ejecutivo de Microsoft, que de repente está en silencio.

https://dinarchronicles.com/ 2021/09/18/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of- september-18-2021/

Hay mucho que considerar, pero la conclusión es que ya casi llegamos: Un sistema solar libre de demonios, donde todo es divinamente restaurado a los inmaculados planos de Dios: una Tierra y reinos prístinos, una humanidad feliz y saludable, una Galaxia radiante, y un Sistema Solar para planetas y civilizaciones de las que no sé nada pero sospecho que están allí.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/09/17/charlie-ward- presents-the-fourth-man-of- god-document-success- prosperity-health-and-nesara- gesara-from-kat/

CURIOSO

Pirámide de Nacho Cano en el barrio de Hortaleza de Madrid.- El músico Nacho Cano prevé la construcción de una pirámide de treinta metros de altura en la parcela del barrio de Hortaleza que le cedió el Ayuntamiento de Madrid por un plazo de cuatro años, en la que desarrollar espectáculos teatrales y musicales.

https://www.europapress.es/ madrid/noticia-piramide-nacho- cano-barrio-hortaleza-madrid- sabe-ahora-20210917125215.html

Proyecto para resucitar al mamut.- La empresa estadounidense Colossal anunció haber recaudado quince millones de dólares para ‘resucitar’ a los mamuts con el objetivo de proteger el permafrost, esas partes del suelo que nunca se descongelan. Manipular los genes del elefante es un viejo sueño polémico de la ingeniería genética.

https://es.noticias.yahoo.com/ revivir-mamut-luchar- calentamiento-global- 171843434.html

Hallan en Escocia dos misteriosas esferas de piedra dentro de una antigua pirámide.- Al estudiar una tumba piramidal neolítica en las islas Orcadas, un archipiélago ubicado en el norte de Escocia, un grupo de arqueólogos descubrió dos esferas de piedra perfectamente talladas y bien conservadas. Consideran los expertos que esas bolas, totalmente redondas, cumplían un determinado papel en los entierros, pero aún no han podido esclarecer su significado real.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/404079-arqueologos- hallan-escocia-misteriosas- bolas

¿A dónde fue toda la gente?.- ¿Por qué las empresas de todo el mundo están repentinamente desesperadas por tener trabajadores? En toda mi vida nunca había visto algo así. Cuando comenzó la escasez de mano de obra, mucha gente culpó a las donaciones gubernamentales excesivamente generosas, pero eso no explica por qué está sucediendo exactamente lo mismo en una nación tras otra en todo el mundo. No hay suficientes trabajadores en las fábricas, no hay suficientes camioneros, no hay suficientes trabajadores portuarios, no hay suficientes empleados para dotar de personal a nuestras tiendas, y la escasez de médicos y enfermeras se está convirtiendo en una gran crisis en algunos países. En épocas normales, siempre se nos dijo que la economía mundial no estaba produciendo suficientes puestos de trabajo para todos, pero ahora, por primera vez, nos enfrentamos a una enorme escasez de mano de obra en todo el mundo. Es casi como si millones y millones de personas desaparecieran repentinamente del sistema.

https://www.zerohedge.com/ economics/where-did-all- people-go

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/Cg5_6I4K1D4

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)