“Memorias fugitivas” de Macarena Muñoz es finalista en la categoría Histórica y Ensayo por la Editorial Círculo Rojo

Un jurado formado por el equipo de valoración y corrección de Editorial Círculo Rojo, unido a los miembros ya habituales en ediciones anteriores han decidido, tras una ardua deliberación, quiénes son los 36 nominado Entre los elegidos se encuentra la autora Macarena Muñoz y su libro ‘Memorias fugitivas’.

“Me has conseguido arrastrar hacia la historia, meterme de lleno y sin tapujos hasta los sentimientos del ser humano. Has arañado mi interior. (…) Has tocado mi sensibilidad recuperando historia. Me has planteado diferentes cuestiones y puntos de vista. Me has hecho pesar”, reza el fragmento de “Yo leo novela”. La primera parte de la trilogía de la escritora de Macarena Muñoz está inspirada en los seminarios y en los libros que la propia autora leyó en la Universidad de Frankfurt entre 2012 y 2014. “Por otro lado, mi hija y los problemas de intolerancia que sufrimos en la escuela de primaria, en la que el 80% de los padres eran alemanes también me ayudaron a escribir este libro”, confiesa la escritora, que también destaca la labor de investigación que tuvo que llegar a cabo antes de escribir: la comunidad judía en Frankfurt, la historia de su universidad, las épocas doradas de la ciudad, Namibia o la tragedia ferroviaria de Eschede.

SINOPSIS:

Ismael Pauli querría saber qué movió a su familia a abandonar Inglaterra de la noche a la mañana cuando él tenía sólo ocho años. Este deseo se acrecienta después de que su hermana pequeña conozca por casualidad y se enamore, del que fue su mejor amigo de infancia en ese tiempo. La intención de remover en el pasado le llevará, sin embargo, mucho más allá de su niñez, hasta los mismos orígenes de su familia paterna, que es de procedencia judía. La labor de reconstruir este pasado se le hará ardua, ya que sólo hay dos personas que pueden ayudarle.



Una es su abuela, pero sufre alzheimer y apenas puede recordar. La otra es su padre, un científIco un tanto ausente y parco en palabras, que no es capaz de comunicar todo lo que sabe, entre otras cosas porque la cronología de su familia es complicada y dolorosa.

Memorias Fugitivas es una novela que se desarrolla principalmente en Frankfurt, ciudad en la que se reconstruyen algunos episodios de la historia de la comunidad judía. La narración nos lleva también a la Namibia colonial de los albores del siglo XX, país en el que nació la abuela de Ismael. Es, además, un libro en el que temas como la historia y la memoria, la realidad y la fcción, o el silencio y la necesidad de hablar sobre un pasado lleno de sombras, se entrecruzan con la trama principal y nos hacen meditar.

AUTOR:

Macarena Muñoz nació en Sevilla, pero pasó gran parte de su infancia, adolescencia y juventud en Granada, en donde cursó los estudios de Filología Hispánica y de Traductores e Intérpretes. En esa etapa de su vida fue la literatura una de sus pasiones. De hecho, participó y ganó algunos concursos de poesía y relatos breves. Después de terminar sus estudios universitarios viajó a países tan remotos como Australia, Malasia o Indonesia y ejerció tres años como profesora de español en Nueva Zelanda.

En la actualidad reside en Frankfurt, Alemania, con su familia. Es profesora de español, inglés y teatro en un instituto público. Su amor por la literatura la ha llevado a completar sus estudios académicos con algunos seminarios de Literatura Inglesa en la Universidad de Frankfurt, así como con la formación de profesora de teatro. Esto sin duda ha despertado de nuevo la pasión por escribir y la ha animado, ya en la madurez, a escribir una trilogía en la que se reflejan tanto sus conocimientos literarios, como sus experiencias personales en distintos países y continentes.