El portavoz parlamentario de Presidencia avisa de que conllevará “la muerte a medio plazo” del comercio tradicional, “desprotege a la ciudadanía enriqueciendo a las clínicas privadas” y provoca el retorno al “negocio del fuego”, atajado hace 30 años

El PSOE dará su apoyo a la Ley de Tasas si se incorporan sus enmiendas “llenas de sentido común” y siempre que no se incluyan los “eufemismos de Vox sobre la violencia machista”

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha alertado esta mañana de la “estafa legislativa” que supone el “mal llamado” Decreto Ley de Simplificación Administrativa, teniendo en cuenta que, “sin transparencia alguna”, se lleva a cabo un “proceso meramente propagandístico para desregular” y cambiar “el imperio de la Ley por la ley de la Selva”, provocando importantes perjuicios en materia sanitaria y medioambiental, además de a los pequeños comercios.

“Los tiempos del ordeno y mando no pueden continuar. Pretender aprobar un decretazo de esta manera es un cacicada”, ha sentenciado Jiménez en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado la “soberbia” del gobierno de Moreno Bonilla que, pese a no tener mayoría, mantiene su “tónica preocupante” de “obviar las propuestas de dialogo del grupo mayoritario, el PSOE”. “Se resiste a asumir esa realidad y a orientarse hacia el diálogo, pretendiendo seguir con una estrategia de rodillo y de imposición permanente de la mano de la extrema derecha”, ha advertido, dejando claro que, “si intenta imponer la mayoría que no tiene, fracasará, arrastrando a Andalucía a la inestabilidad institucional”.

Jiménez ha criticado que el gobierno de Moreno Bonilla utilice un mecanismo de urgencia “no para comprar mascarillas o vacunas sino para un enorme cambio normativo que conlleva una desregulación para beneficiar a “sectores muy concretos por parte del gobierno de la derecha”, renunciando además a competencias en determinadas áreas. Así, ha alertado de la situación “especialmente sangrante” en sanidad, donde se “privatiza la gestión de las consultas de especialidades que podrá concertarse con la Junta de Andalucía”, con “una clara desprotección de los andaluces y andaluzas y una clara intención de enriquecer a las clínicas privadas”. Mientras, se despiden a 8.000 profesionales de la sanidad pública.

Ese decreto ley también supondrá, tal como ha explicado Jiménez, la “muerte a medio plazo” del comercio tradicional al liberalizar los horarios de apertura de cualquier establecimiento tenga las dimensiones que tenga. “Es un proceso de ahogamiento del comercio andaluz”, ha lamentado, llamando la atención también sobre el hecho de que la Junta “renuncia a competencias en materia de comercio y le quita a ayuntamientos la capacidad de decisión en la instalación de grandes superficies”.

En cuanto al medio ambiente, Jiménez ha advertido de que la norma “retrocede 30 años en la gestión de las consecuencias de incendios forestales”. “Se vuelve a poner en circulación el negocio del fuego, dejando la reforestación al libre albedrío de los propietarios del espacio, algo que puede ser muy peligroso., ha sentenciado y “privatizando los proyectos de restauración de la propia Junta de Andalucía de las zonas quemadas”. Además, ha añadido que la actividad minera se podrá iniciar con “una mera declaración responsable”, a pesar de que la experiencia demuestra que las grandes empresas mineras “han de tener claros los procesos para que no dejen después un desierto económico o medioambiental cuando termina la explotación”.

En cuanto a la aprobación definitiva de la Ley de Tasas, Jiménez ha dejado claro que Moreno Bonilla está aún “a tiempo” de acordar, incluyendo las enmiendas socialistas “llenas de sentido común” y siempre que no se incorporen al texto los “eufemismos de Vox sobre la violencia machista” porque si Moreno Bonilla compra ese discurso “no contará con el PSOE”, porque con ese asunto “no se mercadea”. Las propuestas del PSOE abogan por el acompañamiento a quienes no sean nativos digitales en las gestiones electrónicas con la Administración y por garantizar la igualdad de oportunidades para que personas con pocos recursos puedan acceder a determinados servicios públicos, formación y ofertas de empleo público, porque no se puede tratar igual “a los Duques de Alba que a quien vive en un barrio marginal”.