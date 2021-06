La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado hoy miércoles que España “no puede retroceder ni un centímetro” en la recta final de las negociaciones de la nueva PAC que tendrá lugar los próximos días 28 y 29 de junio en Luxemburgo. La titular del ramo ha detallado que éste será uno de los temas principales que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, abordará mañana en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Crespo ha destacado que Andalucía ha sido “muy inteligente” al trabajar sin fisuras en la defensa de un modelo exitoso, llegando incluso a echarse a la calle para frenar la convergencia acelerada durante el periodo de transición que planteaba el Ministerio de Agricutura, Pesca y Alimentación. Así, y aunque en un principio se anunciaba un cambio de 180 grados en la política agraria comunitaria, ha recordado que “hemos conseguido entre todos detener las pretensiones de una tasa plana en nuestro país”. No obstante, ha hecho hincapié en que “ahora no podemos bajar la guardia”, porque “nos estamos jugando el futuro de los próximos diez años y debemos seguir al pie del cañón”.

“Hay que defender un 85% máximo de convergencia hasta 2026 y que el porcentaje del primer pilar destinado a ecoesquemas no supere el 20%”, porque un retroceso ahora “significaría más dificultades para el sector”, según ha indicado Crespo durante su intervención en el Foro Economía y Sociedad, organizado por la asociación de empresarios Asfaco, en Córdoba.

La consejera ha puesto a Córdoba de ejemplo de apuesta por la sostenibilidad del campo y ha recordado que Andalucía, con casi 1,1 millones de hectáreas, es líder en producción ecológica y se encuentra a un paso de alcanzar el 25% de superficie que propone la estrategia europea ‘De la granja a la mesa’ para 2030. “Los agricultores no pueden hacer más con menos”, ha insistido. Elevar las exigencias puede suponer el abandono de tierras, algo que el modelo de PAC actual ha permitido combatir en Andalucía, donde “el 60% de los andaluces vive en zonas rurales”. Respecto a los ecoesquemas, la consejera ha incidido en la necesidad de “lo que se genere en Andalucía se quede en la comunidad” y ha recordado que este territorio representa el 36% de la renta nacional agraria y el 33% de los perceptores de la PAC, motivos suficientes para solicitar “respeto”. En particular, para la provincia cordobesa ha pedido que las dehesas, dado su valor ambiental, “sean considerados ecoesquemas per se” por parte de Europa.

Crespo ha destacado como un acierto la unión de la agricultura y el medio ambiente en una sola consejería para “acabar con la crispación” de dos áreas básicas para el devenir económico de la comunidad y ha elogiado el “entende cordial” existente entre unos agricultores y ganaderos que trabajan por una actividad cada día más sostenible y una actividad medioambiental que es y será clave en la recuperación económica postcovid.

En este sentido, la Consejería ha apostado por una verdadera Revolución Verde, basada en hechos, en inversiones y alejada de la palabrería, que convierta la protección y el respeto medioambiental en posibilidades económicas y generación de empleo verde. Dentro de esta política, Crespo ha significado la importancia que tendrá en el futuro la Ley de Economía Circular de Andalucía que está previsto que llegue al Parlamento en septiembre. “Gracias a ella, aspiramos a generar nuevos nichos de mercado que apuesten por los subproductos y la reducción de residuos, alargando la vida de los recursos”, ha dicho Crespo, quien ha puesto la materia hidráulica como ejemplo de gestión eficiente, con resultados a la vista en toda la región.

En el objetivo de la reactivación, Crespo ha destacado la importancia de la colaboración público-privada y, en particular, la contribución de los empresarios cordobeses que tienen en el presidente Juanma Moreno un gran aliado.

La consejera ha sido presentada por el alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido, quien ha destacado la importancia que para ella ha tenido desde siempre la agricultura en su vida familiar y en su trayectoria profesional y ahora política. Además, el acto ha contado con la presencia de Jesús Coca, presidente de Asfaco; Blanca Torrent, presidenta del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC); y Francisco Poyato, director de ABC Córdoba, así como distintos alto cargos de la consejería y diputados del Parlamento andaluz.