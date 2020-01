Manuel Cortés se traslada a la capital para apoyar a los agricultores abderitanos

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de concejales de su equipo de Gobierno, se ha sumado a la marcha organizada por ASAJA, COAG, UPA, COEXPHAL y ECOHAL en apoyo a los agricultores almerienses. Con su presencia, el primer edil quiere poner su granito de arena para “hacer patente la necesidad de que se tomen medidas que garanticen la supervivencia de este sector, pilar importante del municipio, ante la crisis de rentabilidad que padece”.

Los agricultores almerienses piden que se controlen las importaciones procedentes de terceros países, que se refuercen los controles en las fronteras para garantizar el cumplimiento de los acuerdos comerciales, el cumplimiento de aranceles, contingentes y precios de entrada. Por otro lado, existen otros factores que perjudican a este sector como es el agotamiento del modelo, así como la necesidad de hacer frente al incremento de costes, exigencias y la mayor competencia externa.

El sector hortofrutícola almeriense es “el principal activo socioeconómico no sólo de la provincia en general, sino también del municipio de Adra en particular, por la potente actividad económica que genera y por ser una gran fuente de generación de empleo”. Y es que este sector representa más del 40% de la riqueza de la provincia, con una agricultura moderna adaptada a las nuevas tecnologías, con un ahorro extremo del agua, con una economía circular y un desarrollo sostenible. “El denominado modelo Almería, está basado mayoritariamente en explotaciones familiares en invernaderos solares que no demandan energías fósiles y que además generan importantes efectos positivos relacionados con la sostenibilidad medioambiental”.

Moción conjunta aprobada por unanimidad

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Adra ya había mostrado su apoyo a los agricultores y comercializadores almerienses, con la aprobación, por unanimidad, de una moción conjunta presentada por todos los partidos políticos de la Corporación Municipal en la Sesión Plenaria del mes de noviembre. En ella, se ponía de manifiesto su adhesión y apoyo a las reivindicaciones planteadas por los agricultores y comercializadores almerienses.

Con esta declaración institucional, el consistorio instaba a las diferentes administraciones a que “respondan a esta situación de crisis que afecta al sector hortofrutícola almeriense adoptando las medidas necesarias, dentro del ámbito de sus competencias y responsabilidades, que permitan atajar los problemas que provocan la crisis actual”.