El portavoz socialista ha vuelto a denunciar la pasividad del Ayuntamiento en la lucha contra los mosquitos mientras se acumulan las quejas por las molestias que ocasionan y que “pueden poner en peligro la recuperación económica de la hostelería y el turismo”

El portavoz del Partido Socialista de Roquetas de Mar, Manolo García, ha vuelto a reclamar al equipo de Gobierno que se tomen todas medidas “inmediatas y contundentes” para erradicar la nueva plaga de mosquitos que azota al municipio y que “puede poner en peligro la recuperación económica del sector hostelero y turístico” además de estar provocando “grandes molestias a los vecinos”.

Manolo García ha recordado que su grupo lleva pidiendo medidas contra los mosquitos desde hace años y concretamente en lo que llevamos de año han sido varias las iniciativas presentadas por los socialistas proponiendo acciones concretas e instando al equipo de Gobierno a actuar. Sin embargo, “una tras otra las propuestas y reclamaciones que hacemos sobre los mosquitos se estrellan contra la autocomplacencia y la desidia en la que ha caído sin remedio el desgobierno de Amat, más centrado en sus guerras por la sucesión, que en resolver los problemas y necesidades de los vecinos”, ha asegurado.

García ha lamentado que la única respuesta del PP ha sido acusar a los socialistas de “alarmismo”. “Llevan todo este tiempo diciendo que exageramos, nos dicen que han contratado una nueva empresa o que están ya trabajando en ello, pero la realidad es que recibimos cada día imágenes de picaduras de nuestros vecinos que ponen en cuestión que se esté trabajando en este terreno como se debería”, advierte el dirigente socialista.

Desde el Grupo Municipal Socialista se ha vuelto a defender, por enésima vez, la necesidad de establecer un instrumento de lucha integral que coordine todas las áreas implicadas, con reuniones periódicas, que establezca un mapa de incidencias, pautas de fumigación, o plazos y tratamientos a emplear según cada caso. “Mientras no se haga esto, podremos contratar todas las empresas que queramos e invertir el dinero que se quiera, pero si no se hace de manera sistemática y siguiendo las pautas científicas, el problema se mantendrá en el tiempo”, ha advertido Manolo García, que recuerda que hay municipios que no tienen estos problemas gracias a las medidas adoptadas.

“Después de tantas denuncias y tantas negativas a atenderlas, llegamos a una conclusión clara: Si en Roquetas queremos erradicar los mosquitos habrá que erradicar antes la incompetencia del equipo de desgobierno de Amat”, señala el portavoz socialista.