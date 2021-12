El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, ha mostrado su apoyo a las madres y padres del alumnado del IES de Las Marinas, que le han trasladado su “enorme preocupación” por la ausencia de medidas “convincentes” por parte de la Delegación de Educación para afrontar la falta de plazas como consecuencia del retraso del nuevo instituto.

García ha recordado que “como en otros tantos proyectos educativos, la Delegación de la Junta no ha sido capaz de iniciar los que ya dejó preparados el anterior Gobierno socialista, han sido tres años en blanco tanto en Las Marinas, como en Las Salinas y en otros puntos en los que hacen falta más plazas”. En este sentido, ha destacado que el caso de Las Marinas “es el más alarmante, urgente e incomprensible”.

Por el momento, la única propuesta en firme de la Delegación es abrir una sección del IES de Las Marinas en el CEIP Gabriel Cara, donde se anunció que se ubicaría a la totalidad del alumnado que inicia el próximo curso los estudios de la ESO, que compartirán espacios junto a los de Primaria. “Algo a todas luces insuficiente, ya que no soluciona el problema, ni a corto, ni a largo plazo”, ha añadido García.

De hecho, los padres y madres del IES de Las Marinas ya advirtieron hace unos días en el Consejo Escolar al delegado de que para el próximo curso 2022/2023 iba a haber un aumento de dos o tres nuevos grupos, además de los ya ubicados actualmente en el CEIP Gabriel Cara, necesidades que aumentarán en el curso siguiente, sin que haya entrado en funcionamiento el nuevo instituto.

“Los padres y madres nos trasladan que no dan crédito ante la falta de planificación de la Delegación, ya que esperaban que fueran conocedores de los datos de escolarización de la zona, algo que además ya tenía más que estudiado y previsto el anterior Gobierno de la Junta, pero a estas alturas de curso y con tantos meses ya perdidos, se ha podido comprobar que los actuales responsables no tenían ni idea”, ha lamentado el portavoz socialista, que apunta que “ahora, a punto de empezar las vacaciones, es cuando parece que el delegado se ha dado cuenta de su falta de previsión y de que es necesario hacer más actuaciones para poder ubicar al resto del alumnado que no tendrá un lugar en el que dar clase”.

Manolo García ha criticado, además, que “pese a esta terrible situación y ante el más que posible adelanto electoral en Andalucía, parece que el delegado y su equipo están más pendientes de su salida de la Delegación que de resolver este grave problema de escolarización que dejará en herencia por su parálisis durante estos tres años en los que apenas han hecho nada”.

Por ello, desde el PSOE se ha instado a la Delegación de Educación y al Ayuntamiento de Roquetas a que “se pongan urgentemente a trabajar en la puesta en marcha de dos aulas prefabricadas en la Instalación Deportiva Municipal de Las Marinas, para que entre en funcionamiento el próximo curso, ya que la previsión apertura del nuevo instituto va para largo”.