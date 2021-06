El portavoz socialista ha apoyado las peticiones de los comerciantes de la Urbanización que advierten que en un verano con solo turistas nacionales que vienen en coche, las necesidades de aparcamientos y los problemas de circulación se van a multiplicar, y critica la “pasividad” del alcalde que “sabiéndolo desde hace meses, no ha tomado ninguna medida”

El portavoz del Partido Socialista de Roquetas de Mar, Manolo García, ha exigido al equipo de Gobierno “soluciones urgentes” para afrontar la problemática del tráfico y los aparcamientos en la Urbanización de Roquetas de Mar y en otras zonas como Aguadulce, que dada la presencia muy mayoritaria de turistas nacionales, será este año especialmente complicada. “Ya lo han advertido desde la Asociación de Comerciantes de la Urbanización, con turistas casi exclusivamente nacionales este verano, que suelen venir con sus coches, el tráfico está siendo ya, y lo será aún más en julio y en agosto, totalmente caótico”, ha advertido.

Por ello, García no se explica la “pasividad” del equipo de Gobierno que “no solo no ha adoptado ninguna medida, pese a que esto se veía venir desde hace meses y así lo advirtieron los comerciantes del sector turístico, sino que ni siquiera ha puesto en marcha las medidas que tiene diseñadas y guardadas en un cajón desde hace más de un año”. “Es inexplicable el grado de pasotismo que se ve cada vez más en el equipo de Gobierno, al que no parece importar los problemas de los vecinos y los comercios roqueteros”, ha lamentado.

García ha recordado que ante la falta de aparcamientos hace años que los socialistas roqueteros vienen proponiendo aprovechar los solares vacíos de forma temporal. “Es una solución rápida y barata, ya que no sería complicado conseguir un acuerdo con los propietarios para los cedan temporalmente, y con un sencillo acondicionamiento se multiplicarían los aparcamientos que tanta falta hacen”, defiende el dirigente socialista. “Lo llevamos proponiendo desde hace ya varios años y hasta ahora han hecho oídos sordos”, ha lamentado.

Tampoco se ha puesto en marcha la zona azul que el área de Desarrollo Urbano venía diseñando desde hace dos años, recuerda Manolo García. “Mucho nos tememos que esta cuestión, como el resto de políticas de movilidad han vuelto a ser sacrificadas por las guerras de sucesión de Amat, como pasó también con Eloísa Cabrera”, ha declarado. En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que la zona azul ha sido una petición histórica de los comerciantes de la Urbanización que buscan así favorecer la rotación y atraer clientela local en los meses de verano en los que encontrar aparcamiento se pone casi imposible. “Es completamente inexplicable que teniendo el plan diseñado, aceptado por los vecinos, los comerciantes y los hoteleros, siga guardado en un cajón por la mentalidad trasnochada de nuestro alcalde y sus rencores”, ha señalado.

Transporte público

Otro asunto también marginado históricamente por el equipo de Gobierno, como es el transporte público, tampoco estará este verano para aliviar el tráfico e incentivar su uso en lugar del vehículo privado. “Hace 20 años que el Ayuntamiento está obligado por ley a tener un servicio de transporte urbano, pero para nuestro anticuado alcalde eso no es una prioridad y no se ha llegado a implantar, ni siquiera en todos los años que lleva contemplando una partida presupuestaria para ello, que es la primera que siempre sacrifica cuando hay que hacer modificaciones en el presupuesto”. Sobre esta cuestión, Manolo García ha recordado que se trata de otra histórica reivindicación del sector turístico, tanto por la necesidad de facilitar los desplazamientos como por la “pésima imagen” que está dando actualmente esta carencia.

“Esta es la manera que tiene nuestro alcalde de defender y potenciar el turismo de Roquetas de Mar, por mucho que luego se dé golpes en el pecho hablando de turismo, la única realidad es que pasa completamente de las necesidades estructurales más básicas que tiene el sector y que lleva décadas reclamando, caso de los aparcamientos o del transporte público”, concluye el portavoz socialista.