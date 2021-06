El portavoz socialista se muestra alarmado por la cantidad de bañistas que hay ya en las playas sin los servicios de socorrismo activados a la espera de que se adjudique el contrato de privatización y culpa de lo ocurrido al “desgobierno” de Gabriel Amat y sus “rivalidades y enfrentamientos internos”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, ha exigido que se depuren responsabilidades después de ver este pasado fin de semana las playas abarrotadas de público y sin los servicios de socorrismo que habitualmente ya estaban funcionando a estas alturas del año. “Es muy grave lo que estamos viendo estos días en las playas, en un año en el que hay más ganas que nunca de disfrutar de las buenas temperaturas y en el que el sector turístico se lo juega todo, el equipo de desgobierno de Gabriel Amat no tiene listo ningún servicio básico de playas”, ha denunciado.

Manolo García ha recordado que ya advirtió de lo que estaba pasando en el puente de mayo cuando las playas “daban una penosa imagen” con cientos de miles de kilos de arribazones acumulados y pendientes de retirar desde hacía semanas. “Ya advertimos que los contratos iban con considerable retraso y no estarían a tiempo. Desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón una vez más y el cúmulo de despropósitos de este año en cuanto a los servicios de playa no tiene precedentes en nuestro municipio”, ha lamentado el edil socialista.

De hecho, paradójicamente este año el Ayuntamiento quería adelantar la temporada de playas para apoyar al sector turístico. “Ya estamos viendo la seriedad con la que se han tomado el reto de levantar al sector turístico este año, atrasando como nunca antes los servicios de playa, improvisando y actuando a la desesperada”, ha censurado.

Desde el PSOE se ha recordado que este año el PP quiso privatizar el servicio de socorristas, en lugar de prestarlo contratando directamente al personal como en años anteriores. “La ocurrencia no solo saldrá más cara a las arcas municipales, sino que se tramitó tarde y mal y a estas alturas el servicio sigue sin estar adjudicado, por lo que teniendo en cuenta los plazos administrativos, difícilmente estará listo ya este mes”, ha criticado García. En este sentido, el portavoz socialista ha desvelado que “nos hemos enterado que ahora Protección Civil anda buscando a la desesperada a los socorristas de la bolsa de empleo de años anteriores para contratarlos de manera urgente, porque al fin se han dado cuenta, a estas alturas de junio, de que no llegan, el ridículo no puede ser mayor”.

El portavoz del Grupo Socialista de Roquetas de Mar también recuerda que además de los socorristas hay varios contratos pendientes de adjudicar como las zonas de adaptadas y de sombra, el balizamiento o la retirada y tratamiento de arribazones. “Estaremos atentos a la gestión que se haga de estos contratos y pediremos información sobre algunos servicios que se han tenido que gestionar al margen de las licitaciones previstas con prácticas muy poco claras”, ha advertido.

“Desconocemos si todo lo que está pasando se debe a la mala gestión del equipo de desgobierno de Amat o se trata de un nuevo episodio de guerra interna en el que los propios concejales se boicotean mutuamente la gestión, como se rumorea que ha ocurrido en este caso y que no es la primera vez que vemos, lo que parece claro que están más pendientes de sus rivalidades y enfrentamientos internos, que en gestionar y dar servicios a los ciudadanos”, concluye Manolo García.