El portavoz del PSOE, Manolo García, ha recordado que el centro fue un proyecto diseñado por el anterior Gobierno socialista, pero que el PP lo paralizó durante dos años y decidió trasladarlo a los bajos de un edificio en Las Salinas, lo que está generando ya numerosos problemas a los vecinos, viéndose hasta ambulancias encima de las aceras

El PSOE de Roquetas de Mar ha reclamado que “se tomen todas las medidas necesarias” para facilitar el uso del servicio de urgencias abierto recientemente en Las Salinas y minimizar las molestias a los vecinos. “En solo una semana de apertura las circunstancias nos han dado la razón sobre todo lo que veníamos advirtiendo desde que se decidió cambiar la ubicación”, asegura su portavoz Manolo García. El edil socialista cita problemas como la falta de aparcamientos, falta de información, servicios que aún no se han puesto en marcha y falta de médicos.

Manolo García se ha mostrado especialmente crítico con los problemas de aparcamientos y circulación porque “desde el primer momento que se supo dónde irían las urgencias se sabía que los iba a haber y las medidas que se han tomado son claramente insuficientes”. Así, pese al “parche” realizado por el Ayuntamiento para aumentar los aparcamientos en la Avenida Reino de España, “sigue habiendo problemas para poder aparcar por parte de los usuarios, que en su mayoría ya no tienen tan fácil como antes ir andando a las urgencias”. “Lo peor de todo es que la falta de previsión es tan clamorosa, que ni siquiera se ha diseñado bien el acceso de las ambulancias y los vecinos ven un día sí y otro también las ambulancias estacionadas sobre la acera porque no tienen dónde hacerlo, lo cual es escandaloso para un centro recién abierto”, ha criticado García.

El portavoz socialista también se ha referido a las quejas de los usuarios sobre la falta de algunos servicios pese a que Salud dijo que ya estaba todo funcionando. “Hay servicios como radiología que todavía tienen que hacerse en Roquetas Norte y entre los vecinos que viven encima hay preocupación por cómo va a asegurarse un equipamiento tan sensible que puede afectar a la salud de los residentes en el edificio si no está convenientemente aislado”, explica en este sentido, a la vez que se pregunta si todo está funcionando como dice Salud “¿cómo es que no se han inaugurado las instalaciones? ¿A qué esperan? ¿O es que les pasa lo que a Amat con el Parque de Los Bajos, que les da vergüenza inaugurarlo?”.

Además, el dirigente socialista ha asegurado haber recibido quejas en los últimos días sobre la falta de médicos, habiéndose dado momentos en los que los equipos existentes han tenido que salir a atender urgencias, dejando el centro sin atención.

Manolo García ha recordado que el centro de urgencias de Roquetas fue un proyecto diseñado por el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, que planificó ubicarlo en la nave existente junto al pabellón de deportes, a la entrada de Roquetas de Mar, un edificio de fácil acceso, junto al centro urbano, separado de zonas residenciales y con aparcamientos propios. Sin embargo, “con la llegada del PP al Gobierno andaluz se paralizó durante dos años, y de una forma completamente inexplicable decidieron ubicarlo en los bajos de un edificio, cuyos vecinos, que ya de por sí tenían graves problemas de aparcamiento, tendrán que soportar ruidos, molestias y mayores dificultades para estacionar”, ha criticado.

Para el portavoz socialista, detrás de todo este tiempo perdido y del “chapucero” cambio, hay un “intento bastante ruin” de distanciarse del proyecto del Gobierno de Susana Díaz “aunque fuera mejor de lo que han hecho”, demostrando una vez más que “anteponen el interés de su partido al de los roqueteros, con la complicidad de un alcalde que lleva décadas haciendo eso”.