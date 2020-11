Son las mismas empresas de las elecciones españolas

Estamos viviendo una película de ‘suspense’ electoral

Este espectáculo siniestro no es “apto para cardíacos”

Dimiten abogados tras ser amenazados en Pensilvania

Los Simpson predijeron máquinas de votación manipuladas

Los tramposos son tan arrogantes que cometen errores infantiles

Nuestra defensa es verlo todo como una película de intriga política

La palabra ‘ t hriller’ significa asustar, estremecer o emocionar al público

Consiste en la expectación impaciente o ansiosa por el desarrollo de una acción

Según denunció el jueves 12 de noviembre, en la ‘Fox’, el abogado Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, la empresa ‘Dominion’, señalada como responsable de la manipulación telemática de los resultados, si bien está situada en Canadá, en realidad ha sido creada, con la colaboración de la empresa española Indra, desde la empresa venezolana SmartMatic y, no sólo eso, sino que afirma que el pirateo informático se ha realizado desde Barcelona, según ha informado el diario “El Diestro”.

La gravedad de estas declaraciones pone al Gobierno español contra las cuerdas, puesto que, no sólo se habría realizado el fraude desde suelo español, sino que son las empresas Indra y Scytl las que fueron contratadas por Pedro Sánchez para hacer el recuento de las elecciones españolas, tanto de las autonómicas como de las generales de los días 28 de abril y 10 de noviembre.

Según una reciente Orden Ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, estaríamos tal vez, a un paso de un “casus belli”, por haber entrado España en un ataque a la seguridad nacional de EEUU. Lamento mucho que mi país se meta en este asunto tan feo.

https://www.eldiestro.es/2020/ 11/el-gobierno-espanol-de- pedro-sanchez-ante-un-casus- belli-con-eeuu-por-permitir- el-hackeo-desde-barcelona/

TORMENTA DE TWITERS

La señora Sierra ha revelado hoy sábado en una entrada enviada a las 12:52 que “Los votos electorales de Estados Unidos se fueron a Alemania“.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/11/us- election-votes-went-to- germany-by.html

Se acaba de producir una redada estadounidense contra la empresa europea de software ‘Scytl’ en Alemania. ‘Scytl’ estaba atendiendo los sistemas de votación de ‘Dominion’, enviando los votos de las elecciones estadounidenses a Barcelona y Frankfort. Sus servidores han sido incautados.

https://twitter.com/ BeingRealMac/status/ 1327365593327169542

El Ejército estadounidense ha hecho una redada e incautado servidores en Alemania, vinculados al sistema electoral de ‘Dominion’.- ‘Scytl’, una empresa de software española estaba alojando indebidamente los datos electorales a través de España con servidores en Alemania. Ahora ha sido allanado y confiscado por la fuerza militar de EEUU en Frankfort.

https://twitter.com/ BeingRealMac/status/ 1327365593327169542?ref_src= twsrc%5Etfw%7Ctwcamp% 5Etweetembed%7Ctwterm% 5E1327365593327169542%7Ctwgr% 5E&ref_url=https%3A%2F% 2Finteldinarchronicles. blogspot.com%2F2020%2F11%2Fus- election-votes-went-to- germany-by.html

Este anónimo encontró una gota sobre Barcelona, la sede de ‘Scytl’, la compañía involucrada en el supuesto cambio de votos: “Acabo de escuchar que ‘Scytl’ tiene su sede en Barcelona desde el 7 de septiembre del 2017.”

https://twitter.com/ MajorPatriot/status/ 1327414344846598144

ERRORES INFANTILES

Los tramposos son tan arrogantes que cometen errores infantiles y fáciles de detectar por cualquier persona perspicaz dotada de agudeza mental, astucia e ingenio. En las elecciones españolas no hubo ni un sólo partido político que solicitara examinar por una comisión de expertos informáticos el código fuente del ‘software’ utilizado para el recuento de votos, lo que me lleva a sospechar de su falta de inteligencia o de que todos estaban conchabados o confabulados. Tampoco se cumplió la Ley en España cuando no se contaron a mano las actas electorales, tal y como exige el reglamento.

A esto se une la noticia de que abogados del presidente han renunciado en Pensilvania tras ser amenazados de muerte e incluso amenazaron con revelar datos personales de sus clientes. Este estilo corresponde a la mafia clásica del Chicago de Al Capone y del agente del Tesoro Eliot Ness, que se hizo famoso en los años treinta por su lucha por hacer cumplir la ley seca.

Capone fue acusado de veintidós casos de evasión fiscal y de cerca de cinco mil violaciones de la Ley Volstead que prohibía vender alcohol. El 17 de octubre de 1931, Capone fue condenado a once años y, después de una apelación fracasada, comenzó su sentencia en 1932.

DENUNCIA

El miércoles 11 de noviembre, los denunciantes de la empresa del programa informático de votación ‘Dominion’ se presentaron para afirmar que su ‘software’ estaba programado y cambió 38 millones de votos. Rudy Giuliani, el abogado del presidente dice que los tres denunciantes se han presentado y están dispuestos a testificar bajo juramento sobre lo que sucedió.

A partir del jueves 12 de noviembre, tres de esos denunciantes y programadores estaban bajo custodia preventiva, con declaraciones juradas que testificaban sobre el “software Dominion Voting System”.

Los informáticos dijeron que se les ordenó que programaran deliberadamente para el engaño de una manera que funcionara con la aplicación de puntuación de supercomputadora ‘Hammer’ o martillo que fue creada para lanzar elecciones al cambiar y borrar votos.

Según fuentes de la comunidad de inteligencia, el software de cambio de votos ‘Dominion’ fue la primera arma elegida. La votación por correo fue la segunda arma preferida. Es por eso que congelaron todo el conteo la noche de las elecciones, porque el ‘software ’ no les estaba dando el resultado deseado, por lo que recurrieron a las camionetas llenas de papeletas que se entregaron a las 4 AM.

https://halturnerradioshow. com/index.php/en/news-page/ news-nation/voting-software- company-whistleblowers-come- forward-claim-their-software- changed-38-million-votes- stole-election

Una carta del fiscal general William Bar expone que a partir del lunes 9 de noviembre el propio fiscal “ya ha estado persiguiendo irregularidades en la tabulación de votos”, lo que implica que se están llevando a cabo investigaciones penales y arrestos.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/11/arrests- confirmed-by-grace-with-glory. html

El fiscal general William Barr votó por correo debido a la alta posibilidad de fraude y dijo este comentario “Estaban preparando el escenario para la picadura.” Barr explicó, semanas antes de las elecciones, las debilidades inherentes a un enorme plan de voto por correo construido apresuradamente.

https://twitter.com/ WeTheInevitable/status/ 1327421309958164482

Una trabajadora social de ‘Mexia’, Kelly Reagan Brunner, que trabajaba en un “State Supported Living Center” (SSLC), fue acusada de 134 delitos graves “de actuar supuestamente como agente de fraude electoral”, anunció la Oficina del Fiscal General de Tejas Ken Paxton. Si es declarada culpable, Brunner se enfrenta hasta diez años de prisión por estos delitos.

https://www. washingtonexaminer.com/ politics/mexia-social-worker- charged-with-134-counts-of- election-fraud

INVESTIGACIÓN

Grupo de expertos en análisis de datos exponen suficientes pruebas como para anular las elecciones.- En una semana intensa de trabajo, varios grupos de expertos profesionales en análisis de datos, estadísticas y auditores, confirman haber descubierto suficientes casos de anomalías en casi todos los estados clave, como para anular las elecciones presidenciales de 2020.

Durante toda la semana posterior a las controvertidas elecciones estadounidenses, varios grupos de trabajo compuestos por profesionales de diversas áreas, comprometidos en buscar la verdad y defender la democracia, han llevado a cabo incansables tareas de investigación para descubrir casos de irregularidades en el conteo de votos, a fin de presentar pruebas contundentes que sirvan a la justicia para determinar el fraude electoral.

Han salido a la luz numerosos incidentes de actividades anómalas durante el proceso electoral en gran parte del país. Las denuncias van desde afirmaciones falsas sobre roturas de tuberías de agua en Atlanta, impidiendo la normal concurrencia a las urnas, hasta deficiencias en el control de las máquinas de votación electrónica utilizadas en todo el país.

También se está investigando por casos en los que no se permitió a los observadores verificar los conteos, casos de urnas desaparecidas y votos de miles de personas muertas.

En el caso del estado de Michigan, uno de los más controvertidos, la Administración presentó 234 páginas de declaraciones juradas, con al menos cien declaraciones juradas con distintos argumentos válidos sobre anomalías durante los comicios en distintos condados.

https://bles.com/america/ grupo-de-expertos-en-analisis- de-datos-exponen-suficientes- pruebas-como-para-anular-las- elecciones.html

OPERACIÓN AGUIJÓN

El presidente y los sombreros blancos están en medio de una Operación Aguijón para exponer al pantano. Le seguirían arrestos masivos en las élites políticas y globales nombradas en 109.000 acusaciones selladas presentadas en tribunales federales de todo el país desde que el presidente asumió el cargo.

Unidades de élite de la Guardia Nacional estaban realizando un recuento de las papeletas de votación en todo el país por la mañana temprano antes del domingo 8 de noviembre. Para evitar la trampa, las papeletas oficiales se imprimieron con una marca de agua de código invisible e irrompible, y se registraron en un sistema “Quantum Blockchain”.

Al momento de escribir estas líneas, en cinco estados se habían pasado catorce millones de papeletas a través de un escáner láser, el 78% de las cuales fallaron porque no había una marca de agua para verificar la papeleta. De las que fallaron, el 100% había buscado a Biden.

Una prueba inicial mostró que, según las marcas de agua en las papeletas validadas ingresadas en la computadora cuántica, el presidente habría ganado la reelección por más del 80% de los votos legales emitidos.

El voto final validado contabilizó en esa prueba: 73,5 millones de votos contra los 25,9 millones del candidato demócrata, y eso ni siquiera tuvo en cuenta los votos del candidato republicano que la gente observó que se arrojaban y nunca se contabilizaban. Curiosamente, esas cifras se correspondían con las cuentas de Twitter de los dos hombres: Trump tenía 88,8 millones de seguidores frente a los 16,6 millones de Biden.

https://beforeitsnews.com/ politics/2020/11/trump-win- validated-by-quantum- blockchain-system-recount-of- votes-3217468.html

HABLA EL PRESIDENTE

El presidente dice que se niega a tener otro confinamiento en el país, pero insinuó que podría haber uno si pierde las impugnaciones jurídicas que ha entablado tras su derrota electoral ante el candidato demócrata.

El mandatario, quien habló el viernes por primera vez en público desde las elecciones, repitió su argumento de que las restricciones del gobierno destinadas a frenar el bicho causen más problemas de los que resuelven. Pero dejó claro que la decisión podría no depender de él.

“Esta Administración no va a ir a un confinamiento”, dijo el mandatario, quien se ha negado a reconocer su derrota. “Pase lo que pase en el futuro, quién sabe, qué Administración será, supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta Administración no irá a un confinamiento”.

https://apnews.com/article/ noticias- 84967b2e2ac571e414f45529df0159 46

El presidente ha ganado el estado de Carolina del Norte y sus quince votos electorales, repeliendo un duro desafío del candidato demócrata, y manteniendo el estado para los republicanos. La victoria en Carolina del Norte lo lleva a 232 votos electorales, mientras que su rival tiene todavía 290 votos electorales al imponerse supuestamente en los reñidos estados de Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona.

https://apnews.com/article/ noticias- eafca6de984dbca5b774d6523bc559 e4

ES INCREÍBLE

Cuando todos los medios dan la victoria al candidato demócrata sin haberse cerrado el recuento de votos, al tiempo que siguen apareciendo numerosas anomalías electorales, nos frotamos los ojos constantemente sin acabar de creernos la narrativa oficial del pensamiento único.

Y no es que uno sea un forofo absoluto del presidente rubio, que no ha logrado cumplir todas sus promesas electorales, sino que lo considero el menor de los males posibles comparado con la caterva siniestra del nuevo orden mundial dictatorial que se nos ofrece como alternativa.

Luego viene los del equipo secreto y nos dicen para animarnos que “hay que pasar por la oscuridad para llegar a la luz”, y a uno le viene a la mente cuatro años más de oscuridad tecnocrática e inyectable. ¡No por favor! Ya hemos tenido bastante oscuridad y estamos empachados.

Nos piden constantemente que confiemos en la coalición, que no nos preocupemos de nada, que todo está controlado por los aliados, pero ese control es tan invisible que no se ve, y ello genera todo tipo de dudas e incertidumbres. Necesitamos ver más cosas positivas, en vez de pedirnos tanta fe ciega. Necesitamos pruebas de los arrestos que dicen que se han llevado a cabo. En este momento sólo cabe la confianza en nuestro Creador que es el único que no falla.

INCERTIDUMBRE

Pero lo peor de todo no es que gane uno u otro, sino la incertidumbre, el no saber realmente quién ha ganado todavía, porque nadie tendrá la decisión definitiva más que el Tribunal Supremo. Pero a pesar de tener pruebas abrumadoras de estas anomalías electorales, las reclamaciones ante los tribunales no están siendo una marcha triunfal por los muchos obstáculos que ponen los jueces para exigir pruebas, y por los muchos abogados del equipo republicano que ha renunciado tras ser amenazados al estilo tradicional de la mafia de Chicago.

Este espectáculo de indefinición y de noticias contradictorias no es apto para cardíacos, y la única defensa que nos queda es tratar de verlo como una película de suspense. Recuerdo de joven que cuando veía películas de terror y al conde Drácula chupar la sangre soltaba una carcajada. Era mi defensa para no involucrarme en emociones negativas. Esto que vemos ahora es una película de intriga política.

SUSPENSE

El suspense consiste en la expectación impaciente o ansiosa por el desarrollo de una acción o suceso, especialmente en una película cinematográfica, una obra teatral o un relato. El suspenso, suspense o ‘thriller’, que significa asustar, estremecer o emocionar, es un recurso literario y un amplio género de literatura, cine, televisión y videojuegos, cuyo objetivo principal es mantener al lector a la expectativa, generalmente en un estado de tensión, sobre lo que pueda ocurrirles a los personajes y, por lo tanto, atentos al desarrollo del conflicto o nudo de la narración.

Alfred Hitchcock es el maestro del suspense en la cinematografía, y recuerdo de niño que cuando ponían sus películas en blanco y negro en los cines antiguos colgaban el letrero de “no apto para cardíacos” porque a más de uno le daba un infarto. Lo único que me estremeció a mi fue la sonrisa siniestra del actor Anthony Perkins en la película ‘Psicosis’ inspirada por los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin.

Aquel papel le costó su carrera artística porque no lo volvieron a contratar para casi ninguna película ya que se quedó con la imagen de un ser perverso y retorcido. Perkins murió en 1992, a la edad de 60 años, por una neumonía que se le complicó por tener sida. Yo tengo setenta años y espero dar mucha guerra todavía si no me inyectan porquerías en las venas. Recuerdo que, cuando ganó Bush hijo, dijeron en las redes sociales “córtense las venas”, pero yo me negué a cortármelas y aquí sigo dando guerra. Seguiremos luchando pase lo que pase.

OPINIÓN DE SIDNEY POWELL

Sidney Powell es la abogada del general Flynn, pero también está trabajando con el presidente en el litigio electoral de 2020. En una entrevista el 13/11/20 con Lou Dobbs, Sidney Powell dijo “¡Voy a lanzar el Kraken!” “Liberar el Kraken” significa “Patear el trasero de quien quiera que esté soltando el Kraken”. ¡Buena suerte, Sidney Powell! Ve a buscarlos.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/11/sidney- powell-im-going-to-release. html

Sidney Powell, en el equipo legal del presidente, promete ‘exponer a cada uno de ellos …’

“¡Voy a liberar al Kraken!” Traducción, “Todo el infierno está a punto de desatarse”. Mi interpretación: “El mejor abogado de la historia está a punto de arrasar con todos los involucrados en el engaño contra el votante legal”.

https://twitter.com/Raiklin/ status/1327387035716476929

Como un anónimo tuiteó sobre la entrevista de Sidney Powell, se trata de mucho más que una elección: “Todo lo que puedo decir es que si lo que dice SidneyPowell es verdad, se va a desatar el infierno. El destino del Partido Demócrata y de los medios de comunicación está en juego. ¡Perder las elecciones será la menor de sus preocupaciones!”

https://twitter.com/ DineshDSouza/status/ 1327430128767442950

VERSIÓN DE DON CARLOS

Don Carlos de Marbella dice que esta elección no es entre dos candidatos políticos sino entre Dios y Satanás. Que los orcos del pantano de la tierra baja saben que están perdidos y están desesperados. Su sistema se está cayendo a pedazos por las costuras mal hilvanadas. Están atacando todo y tratando de asustar a todos.

Está convencido don Carlos que los comunistas chinos interfirieron con estas elecciones porque pensaron que podrían cambiar el resultado sin disparar un solo tiro, pero los militares de EE.UU. están supervisando el recuento de votos y con ellos no se puede hacer bromas. Los sombreros blancos quieren mantener el lanzamiento del reajuste de las divisas silencioso y por debajo del radar.

La gente está quemando documentos en el consulado chino en Houston. China dijo que Estados Unidos ordenó el cierre de su consulado en una “escalada sin precedentes”, y los testigos dijeron que vieron cómo se quemaban papeles en el patio.

DOS ESCENARIOS

El escenario más probable desde ahora hasta la fecha límite constitucional del 14 de diciembre es lo que ha establecido un grupo de abogados en Los Ángeles: “Esto va al Tribunal Supremo donde dictaminarían que la elección no sería válida debido a posibles anomalías o errores a escala nacional.”

“Sería de dos maneras: o bien dictaminarían que se eliminaría todo el correo inconstitucional en las papeletas y se ordenaría a los estados volver a contar los votos sin ellos, o bien simplemente dictaminarían que la elección no sería válida debido a un posible fraude electoral. En ese momento se enviaría al Congreso y al Senado para su votación en enero de 2021. El Congreso vota sobre quién sería el presidente. No tiene nada que ver con qué partido tiene el poder.

Cada estado tiene un voto. Hay treinta estados controlados por republicanos y diecinueve por demócratas. Tienen que votar en contra de las líneas partidistas. No tienen otra opción debido a la 12ª Enmienda de la Constitución. El Senado votaría por el vicepresidente donde se llevaría a cabo un evento similar.

Esta es la Ley, y no hay otra, y por eso los demócratas están tan enojados con la señora ‘Pelusa’. La única forma en que el presidente no sería presidente es si renunciara a la reelección y eso nunca sucedería conociendo su determinación en esta lucha.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/11/restored- republic-via-gcr-update-as-of_ 14.html

Cree don Carlos que la crisis sanitaria desaparecerá una vez que comience la restructuración de las divisas y el restablecimiento financiero. Intuye que es probable que caiga Internet en un futuro muy cercano con el fin de hacer la transición del viejo sistema monetario al nuevo sistema, y que en tal caso, ya no serían diez días de oscuridad simbólicos, como creíamos hasta ahora.

PROFECÍAS

Los Simpson predijeron famosos acontecimientos futuros en sus episodios, incluidas máquinas de votación manipuladas.

https://twitter.com/ philiptirino/status/ 1326970694941495297

Finalmente, un recordatorio del importante papel que jugamos los Guerreros de la Luz antes y durante La Tormenta.

“Ustedes son la calma antes y durante la tormenta.

No sólo cuando el plan va como esperaban.

Manténganse juntos sin importar lo que pase y sean la voz de la razón.

Cuando esto se rompa, muchos no se arrepentirán.

Los medios de comunicación principales no son de confianza.

Tú eres la voz.

Estamos aquí para ayudar a guiar.

El futuro demuestra el pasado.

Ustedes son la calma antes y durante la tormenta.”

https://twitter.com/ 3days3nights/status/ 1327384719152050178

Enlace al vídeo completo en español:

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

Las personas que quieran y puedan ayudar al mantenimiento de este trabajo pueden enviar una aportación a la siguiente dirección:

https://www.paypal.com/donate/ ?token=b2fv9S- 9PVEPScb2CYHKL1fngZNPmmiupmuzs K1QoOltHElgCdoyAf– 1KBqLoUDG8yU9pLmpXkGS0-B& fromUL=true&country.x=ES& locale.x=es_ES

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)