Todas se resfrían cuando estornuda el bitcóin

China y EE.UU. regularán las criptomonedas

Lo harán antes de introducir su moneda digital

La tormenta de la inflación no asusta al mercado

Cae el bitcóin después de que China pide su represión

Cabe la posibilidad de que lleguen a prohibir el bitcóin

La caída del mercado podría dar lugar a un apagón anunciado

Este apagón podría ser el principio del reinicio financiero mundial

Mohamed VI usa a España de rehén para arañar más dinero de la UE

La bola de cristal que predice el crecimiento trae muy buenas noticias

El pago al chantaje de los ciberataques se ha triplicado este año en EEUU

Magallanes reclama su sitio en la historia por la primera vuelta al mundo

Descubren que desde 1950 han desaparecido del cielo más de 800 estrellas

Los extraterrestres están cooperando con la Estación Espacial Internacional

Japón taladra el hoyo subacuático más profundo de la historia (ocho mil metros)

China y la Reserva Federal parecen haberse puesto de acuerdo para regular todas las criptomonedas antes de introducir su moneda digital, y cabe la posibilidad de que lleguen a prohibir el bitcóin, lo que podría dar lugar a un apagón anunciado, que podría ser el principio del reinicio financiero mundial. Dicen que sería breve pero intenso, pero la sangre no llegaría al río. Nadie sabe la fecha del cambio de sistema, pero es probable que ocurra este año, tal y como van las cosas.

El mercado de valores y el bitcóin estaban cayendo en el mayor colapso financiero en la historia de la humanidad, lo que podría dar lugar a un apagón para el reinicio financiero mundial. Las monedas digitales con el respaldo de los bancos centrales, como el posible euro digital y el yuan digital, podrían ser una realidad en los próximos años. A diferencia de las criptomonedas, como el bitcóin y el ethereum, estas divisas prometen menor volatilidad y mayor seguridad. Además, contarían con el apoyo de sus respectivas instituciones monetarias, encargadas de velar por la estabilidad financiera.

https://www.bbva.com/es/que- diferencias-hay-entre-una- moneda-digital-y-una- criptomoneda/

El dólar estadounidense cae a un mínimo de tres años; podría caer un 10% más bajo. El dólar ha estado coqueteando con los mínimos nuevamente, ya que el índice del dólar cayó a un mínimo de 89 el martes y el jueves siguiente. Esta es la tercera vez que ha estado tan débil, desde abril de 2018, y algunos analistas creen que la moneda podría caer aún más.

El impulso también se ha vuelto negativo recientemente para el bitcóin. En lugar de caídas a corto plazo y apreciación de precios a largo plazo, obtendría repuntes a corto plazo y depreciación de precios a largo plazo. Se acabó la fiesta para el bitcóin. La venta masiva de esta criptomoneda se debe a que el Gobierno Chino hizo otra declaración sobre “tomar medidas enérgicas contra el uso del bitcóin”. El bitcóin cayó después de que China pidió la represión de la minería del bitcóin y del su uso comercial. El esquema piramidal se estaría derrumbando. Todos lo hacen al final. El gobierno estadounidense también va a regular las criptomonedas.

Hong Kong quiere restringir el comercio de criptomonedas sólo a profesionales. Esto se derrumbaría a medida que aumente el miedo. Venta masiva en toda la industria de la criptografía de una vez. Todos los que poseían bitcóin perdieron un tercio de sus tenencias porque podrían haber vendido más de sesenta mil dólares. Nada legítimo podría caer tan rápido. Simplemente salga y siga adelante con la lección aprendida.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/21/the-atlantis- report-china-and-the-fed-to- introduce-digital-currency- after-they-ban-bitcoin/

NOTICIAS DE CRIPTOMONEDAS

China promete a tomar medidas enérgicas contra la minería y las actividades comerciales de bitcóins.- China tomará medidas enérgicas contra las actividades de minería y comercio de bitcóins como parte de los esfuerzos para defenderse de los riesgos financieros, dijo el viernes el Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado.

https://finance.yahoo.com/ news/1-china-vows-crack-down- 161730010.html

Cripto-magnates pierden 15.500 millones de dólares en nueve días por la caída del bitcóin.- Los multimillonarios de criptodivisas perdieron 15.500 millones de dólares en nueve días ante el desplome del bitcóin. El 19 de mayo, el bitcóin aceleró su caída, y se hundió a más de la mitad desde el máximo histórico de los 64.854 dólares, registrado en abril, a unos 30.000 dólares. La fortuna de doce criptomagnates se redujo de 62.300 millones a 46.800 millones de dólares nueve días ante la caída del bitcóin.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210520/criptomagnates- pierden-15500-millones-en- nueve-dias-por-la-caida-del- bitcoin-1112371647.html

Bitcoin sube un 10% para saltar a casi 42.000 dólares, según CoinDesk.- El precio de bitcóin se desplomó anteriormente en más del 10%, borrando más de un tercio de su precio histórico en abril. Se ha especulado que la volatilidad fue causada por las publicaciones de Elon Musk en Twitter. El precio de la criptomoneda más famosa del mundo, bitcóin, alcanzó los $ 41,929.08 el 20 de mayo y continúa creciendo, según las estadísticas de mercado de CoinDesk.

https://sputniknews.com/ business/202105201082949051- bitcoin-climbs-10-to-jump-to- 42000-according-to-coindesk/

El enigma del dogecoin.- El misterio detrás de la identidad del poseedor de más de 14.000 millones de dólares en dogecoin. En el cripto-espacio, el anonimato es algo común. No solo la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto se mantiene como uno de los grandes misterios, ahora la ‘ballena’ detrás de la dirección que acumula más dogecoins en el mundo es uno de los nuevos enigmas.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210522/el-misterio-detras- de-la-identidad-del-poseedor- de-mas-de-14000-millones-de- dolares-en-dogecoin- 1112442641.html

Demasiado apalancamiento interrumpe las plataformas de comercio de cifrado, dice el cofundador de CoinGecko.- El apalancamiento excesivo es una de las principales razones detrás de las recientes interrupciones en las plataformas de comercio de cifrado más grandes del mundo, dijo Bobby Ong, cofundador y director de operaciones de CoinGecko, uno de los principales agregadores de datos de criptomonedas del mundo.

https://sputniknews.com/ business/202105191082942404- too-much-leverage-disrupts- crypto-trading-platforms- coingecko-co-founder-says/

El chantaje de los ciberataques.- El sector de la ciberseguridad está en auge. El pago a piratas informáticos para rescatar datos creció en 2020 un 311% en EEUU. El beneficio de las mayores cotizadas de ciber-seguridad subirá un 21% entre 2021-2023. CNA Financial pagó en marzo cuarenta millones de dólares para desbloquear sus sistemas, el mayor pago de este tipo de chantajes que se ha conocido hasta la fecha, y pone de relieve la creciente amenaza que suponen los ciber-ataques para las empresas de todo el mundo, además de la necesidad de contar con una buena protección cibernética.

https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/11229817/05/21/Ganar- en-bolsa-por-los-ciberataques- dos-de-cada-tres-firmas-del- sector-son-compra.html

EL ORO DEL MORO

Los inversores parecen estar volviendo al oro.- Tras la caída brusca del valor del bitcóin, los especialistas se preguntan qué pasará con la criptomoneda en el futuro y tratan de explicar las causas del colapso. «Cuando el bitcóin estornuda, el resto del complejo criptográfico se resfría», escribe Mark DeCambre en Market Watch. Explica que el activo digital dominante se ha convertido cada vez más en un «indicador del sentimiento, no sólo en los mercados no convencionales, sino como una medida del apetito por el riesgo en general».

https://mundo.sputniknews.com/ 20210521/el-futuro-del- bitcoin-los-inversores- parecen-estar-volviendo-al- oro-1112400525.html

Un inversor explica por qué comprar oro.- En agosto, el metal superó los dos mil dólares por onza, pero luego bajó y ahora se vende por unos 1.880 dólares. El oro representa una posibilidad de inversión asequible y prometedora, dijo este jueves el jefe de estrategia global del fondo de cobertura canadiense TD Securities, Richard Kelly. El metal, que superó en agosto el umbral de los dos mil dólares por onza, luego bajó y ahora se vende por unos 1.880 dólares. «Es relativamente barato, así que cuando intentas pensar en ese posicionamiento, el oro es definitivamente uno de los que todavía tiene potencial de recuperación», afirmó Kelly.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392902- relativamente-barato-tiene- potencial-inversor-oro

¿Es hora de acumular oro?.- En medio de la inflación y de las tensiones geopolíticas, los analistas económicos creen que el oro alcanzará los 1.850 dólares la onza y ascenderá a 2.000 dólares el segundo semestre. Esto llevó al multimillonario Sam Zell a reconsiderar su actitud hacia el oro y a compartir algunos consejos para invertir en el oro de forma inteligente. A principios de mes, el multimillonario estadounidense Sam Zell advirtió a Bloomberg que la inflación se arremolina literalmente en todas partes y que ahora es cuando el oro puede ayudar económicamente.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210517/es-hora-de-acumular- oro-como-invertir- inteligentemente-y-usarlo- contra-la-inflacion- 1112273066.html

Sube el oro.- Los mercados del oro se han recuperado significativamente durante la semana de negociación para superar la línea de tendencia bajista de manera bastante drástica. Además, hemos llegado al nivel de 1.800 dólares la onza.

https://finance.yahoo.com/ news/gold-weekly-price- forecast-gold-174257395.html

Los futuros del oro cerraron con pérdidas el viernes, pero registraron una ganancia por tercera semana consecutiva. Los precios del metal bajaron durante la sesión por la toma de ganancias del fin de semana, así como por la decepción por la incapacidad del oro para superar la marca clave de 1.900 dólares.

https://finance.yahoo.com/m/ 1cf6557a-d8cd-3cc7-a941- 5e4b801687fb/gold-prices-fall- for-the.html

ESPAÑA

Mohamed VI usa a España de rehén para arañar más dinero de la UE.- Una de las interpretaciones que tiene el último conflicto migratorio que ha tenido lugar en Ceuta los últimos días es que Marruecos está ejerciendo un chantaje sobre la debilidad diplomática y del Gobierno de Sánchez para que Bruselas reactive un paquete de ayudas millonarias que no acaba de cerrarse por falta de entendimiento entre las partes.

https://www.eleconomista.es/

Riesgo de una ola de quiebras.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advirtió este sábado del riesgo de que se produzca una ola de quiebras empresariales en Europa, y llamó a una retirada gradual de las medidas de apoyo que han evitado hasta ahora el aumento de la insolvencia por la crisis sanitaria.

https://www.eleconomista.es/ economia/noticias/11230668/05/ 21/Guindos-BCE-avisa-del- riesgo-de-una-ola-de-quiebras- y-pide-la-retirada-gradual-de- los-estimulos.html

Christine Lagarde descarta la presión inflacionaria.- La presidenta del Banco Central Europeo, ha desestimado la preocupación sobre el aumento de la inflación debido al repunte de la actividad económica y a las limitaciones de la oferta, diciendo que estas presiones sobre los precios eran «de carácter temporal».

El Gobierno fuerza la salida de Abril-Martorell como presidente de Indra.- La compañía cierra en bolsa su peor jornada desde marzo de 2020, ya que las acciones han sufrido un desplome del 8%. El motivo detrás de estas ventas se debía a la noticia filtrada por distintos medios sobre que el Gobierno ha forzado el cese de Abril-Martorell en la presidencia de la tecnológica.

https://www.eleconomista.es/ empresas-finanzas/noticias/ 11229449/05/21/El-Gobierno- releva-a-AbrilMartorell-como- presidente-de-Indra.html

La bola de cristal que predice las crisis y el crecimiento trae buenas noticias.- La previsión de los expertos en los mercados y la economía prevé una fortaleza futura del crecimiento, y esta vez parece ser el heraldo de un boom económico en EEUU y en Europa. Es probable que la economía experimente un mayor crecimiento económico en los próximos años, como espera el mercado.

https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/11228539/05/21/La- bola-de-cristal-que-predice- las-crisis-y-el-crecimiento- del-futuro-trae-muy-buenas- noticias.html

La banca roza el punto de inflexión y sube el crédito al consumo, tarjetas e hipotecas.- Las entidades han incrementado el interés medio al que comercializan los nuevos préstamos, después de tocar mínimos entre finales de año e inicios de 2021 por la baja demanda que dejó la crisis. Sin embargo, los bancos comenzaron a ver una recuperación de la producción durante el mes de marzo.

https://www.eleconomista.es/ empresas-finanzas/noticias/ 11229579/05/21/La-banca-roza- el-punto-de-inflexion-y-sube- el-credito-al-consumo- tarjetas-e-hipotecas.html

RUSIA

Rusia obligó a Israel a dejar de bombardear Palestina.- Rusia advirtió a Israel que no toleraría más ataques a la población civil palestina. A las pocas horas, misiles rusos enviados desde el Líbano impactaron sobre Israel. Inmediatamente, Israel anunció un alto el fuego. Barcos y submarinos de guerra rusos habían aparecido junto a las costas de Israel y se bombardearon sitios de armamento nuclear. Esto quiere decir que el Estado hebreo está bajo control. Se rumorea que los sombreros blancos han practicado miles de detenciones en Israel en los últimos días, con la colaboración de sus homólogos aliados del servicio secreto hebreo.

https://rafapal.com/2021/05/ 20/rusia-obligo-a-israel-a- dejar-de-bombardear-palestina/

Los ataques aéreos israelíes mataron a 232 palestinos, incluidos 65 niños.- Esto es según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas allí. Mientras que al menos 12 personas en Israel, incluidos dos niños, murieron. Se informó de disturbios afuera de una mezquita en Jerusalén, pero entre los palestinos y la policía israelí, pero parecían tener un alcance limitado.

https://finance.yahoo.com/ video/israel-hamas-begin- cease-fire-214341652.html

Rusia lanza la producción en masa de robots de guerra autónomos.- El ejército ruso pronto obtendrá robots de guerra autónomos capaces de actuar de forma independiente en el campo de batalla, dijo el ministro de Defensa, Sergey Shoigu, y agregó que Moscú ha lanzado la producción en masa de tales máquinas. “Estos no son sólo algunos prototipos experimentales, sino robots que se pueden mostrar en películas de ciencia ficción, ya que pueden luchar por su cuenta”, dijo.

https://www.rt.com/russia/ 524496-autonomous-war-robots- mass-production/

Rusia puede contrarrestar todas las formas de ataque aéreo-espacial, según el mayor contratista ruso de sistemas antiaéreos.- El jefe del consorcio ruso Almaz-Antéi dijo también que los especialistas rusos lograron resolver todas las dificultades en el proceso de creación de armas hipersónicas, mientras que EE.UU. todavía se encuentra en la etapa de desarrollo.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392907-rusia-poder- contrarrestar-formas-ataque- aereo-espacial

Rusia está ‘lista para ser amiga de Occidente’, declara el canciller Sergey Lavrov, pero sólo si se trata a Moscú ‘con dignidad’.- A pesar de las recientes relaciones bajísimas y las crecientes tensiones, Rusia está dispuesta a poner fin a las hostilidades, y a luchar por mejorar las relaciones con Occidente, anunció el viernes su principal diplomático, después de una reunión con sus homólogos estadounidenses.

https://www.rt.com/russia/ 524434-lavrov-west-policy- statement-new-knowledge/

CHINA Y EE.UU .

China muestra su nuevo vehículo blindado.- Los ingenieros chinos han presentado un nuevo vehículo blindado universal de varios ejes. A pesar de su sorprendente tamaño y peso, puede alcanzar una velocidad superior a los 100 km/h.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210522/un-gigante-sobre- ruedas-china-muestra-su-nuevo- vehiculo-blindado–fotos- 1112444841.html

Trump demandado por 22 millones por decir ‘virus de China’ y ‘gripe Kung’.- El expresidente ha dicho que usa el término porque el bicho «viene de China«, algo que Pekín rechaza. Un grupo chino-estadounidense de derechos civiles ha iniciado dicha demanda.

https://sputniknews.com/us/ 202105211082958878-trump- reportedly-hit-with-22-mln- lawsuit-for-calling-covid- china-virus-and-kung-flu/

Los guardias que cuidaban a Epstein admiten haber falsificado registros.- Jeffrey Epstein, supuestamente murió en su celda de la cárcel, y los médicos forenses dictaminaron que su muerte fue un suicidio. Pero algunos se han mostrado escépticos con respecto a la verdadera causa de su muerte.

https://sputniknews.com/us/ 202105211082962068-guards- looking-after-jeffrey-epstein- when-he-killed-himself- reportedly-admit-falsifying- records/

Alabama elimina la prohibición del Yoga en las escuelas públicas después de 27 años, pero el saludo ‘namasté‘ todavía está prohibido por su vínculo con el hinduismo.- Alabama ha levantado una prohibición de décadas sobre el Yoga en las escuelas públicas, lo que permite a los maestros dirigir ejercicios de estiramiento y respiración siempre que los padres firmen exenciones.

https://www.rt.com/usa/524500- alabama-overturns-yoga-ban/

Calificar de ‘religión’ al hinduísmo es una muestra más de ignorancia occidental sobre la filosofía oriental.- El hinduismo no posee fundador, ya que no es una sino varias creencias diferentes, a las que erróneamente se les aplica el mismo nombre y se les califica de supuesta ‘religión’. Es un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición, en la que no existen ni órdenes sacerdotales que establezcan un dogma único, ni una organización central, y esto ha creado una gran tolerancia y respeto por todas las creencias, y nunca se han perseguido a supuestos ‘herejes’ por no pensar lo mismo. Es la tradición más antigua del mundo y se llama “sanatana dharma”. Esta tolerancia y respeto por las creencias ajenas es lo que yo tanto admiro de la India, frente al fanatismo religioso histórico, que es típico de las religiones occidentales, y que es fruto de la ignorancia.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Hinduismo

UFOLOGÍA Y ASTRONOMÍA

Detectado un ‘ovni resplandeciente’ en forma de triángulo en la Estación Espacial.- Ésta no es la primera vez que se notan fenómenos aéreos no identificados cerca de la Estación Espacial Internacional. El año pasado, durante el histórico lanzamiento de astronautas de SpaceX, una espectadora notó un objeto que viajaba a gran velocidad cerca de la Estación.

Los extraterrestres se han acercado a la Estación Espacial Internacional, dijo el ufólogo Scott C. Waring, quien incansablemente busca evidencia de vida externa. Después de ver una transmisión en vivo desde la Estación, Waring notó un avión con forma de triángulo, lo que cree que es una evidencia innegable de que existe vida fuera de la Tierra. El misterioso objeto tiene cuatro luces brillantes y los colores van desde el verde, el morado y el amarillo, y después de un análisis más detallado, se hace claramente evidente que tiene una forma triangular.

https://sputniknews.com/viral/ 202105211082959833-triangle- shaped-glowing-ufo-spotted-in- iss-feed-triggers-wild-alien- speculations/

Un vídeo demuestra que los extraterrestres cooperan con los astronautas de la Estación Espacial Internacional.- Scott C. Waring, experto en anomalías, afirma que seres de otros mundos están cooperando con los astronautas de la Estación, y vigilando las actividades humanas. Waring aseguró que otras razas y especies exóticas están tratando de descubrir cómo los seres humanos de la Tierra están combatiendo los tiempos difíciles de la crisis sanitaria, y las tensiones entre países. El experto en ovnis también está convencido de que nos encontramos ante un punto de inflexión para la humanidad, y que todos los eventos que están ocurriendo en todo el mundo pueden determinar si estamos listos para expandirnos al universo o no, según informa Mundo Esotérico y Paranormal.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ video-demuestra- extraterrestres-cooperan- astronautas-estacion-espacial- internacional/

Biden es misterioso sobre los ovnis, como todos los demás presidentes.- Guiñar y esquivar en secreto se ha convertido aparentemente en la tradición de los presidentes de EE.UU. Cuando se les pregunta sobre la vida extraterrestre y lo que podría saber el Gobierno al respecto. El presidente parece haberse unido al club. Pareció reírse de una pregunta sobre los ovnis, durante una rueda de prensa el viernes, después de su reunión con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.

A principios de semana, las especulaciones sobre ovnis se avivaron nuevamente cuando el expresidente Barack Obama, insinuó que el gobierno tiene conocimiento de «objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son» y dijo misteriosamente que hay «algunas cosas No puedo decírtelas al aire». Sin embargo, se apresuró a señalar que no tiene «nada que informarles hoy» sobre avistamientos de ovnis.

https://sputniknews.com/us/ 202105221082963026-biden- being-mysterious-on-ufos-like- every-other-us-president/

Virgin Galactic lanza su primer vuelo espacial tripulado desde su puerto espacial en Nuevo México.- Se espera que la compañía comience a ofrecer sus primeros vuelos comerciales a partir del 2022. La nave espacial VSS Unity, de la compañía de turismo espacial Virgin Galactic, realizó con éxito este sábado un vuelo espacial suborbital. A bordo iban dos astronautas. Dos personas más manejaron la nave matriz VMS Eve, que subió a la atmósfera alta antes de que se activara el motor del cohete. En el punto más alto del vuelo, la VSS Unity alcanzó los 88,5 kilómetros. Se trata del tercer vuelo tripulado de Virgin Galactic, y el primero realizado desde el puerto espacial Spaceport America, perteneciente a la compañía.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392918-virgin- galactic-primer-vuelo- tripulado-spaceport-america

Descubren que desde 1950 han desaparecido del cielo más de 800 estrellas.- El descubrimiento fue posible gracias a una comparación sistemática de mapas astronómicos fotográficos contemporáneos con los captados en los últimos 70 años. Nadie tiene una explicación científica de este extraño fenómeno.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392804-800- estrellas-desaparecidas-70- anos

NOTICIAS DEL MAR

Taladran el hoyo subacuático más profundo de la historia.- Las muestras extraídas de la Fosa de Japón servirían para hacer un registro de sismos del pasado. Un hoyo fue taladrado a una profundidad récord de 8.023 metros bajo el nivel del mar por el barco científico japonés Kaimei. Según se detalla, el hito fue alcanzado el 14 de mayo en la Fosa de Japón. El dispositivo para taladrar descendió al lecho oceánico durante 2 horas y 40 minutos, después de cavar un hoyo entre sedimentos. El núcleo del sedimento fue extraído a la superficie para un futuro análisis.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392899-hoyo- subacuatico-profundo-historia

Locos por el catamarán.- Cinco experimentados marineros siberianos, en su mayoría cincuentones, deciden embarcarse en un proyecto cuando menos intrépido y que para muchos sería totalmente disparatado: dar la vuelta al mundo en un catamarán plegable e inflable de reducidas dimensiones. Pese a las discusiones, los piratas, los tiburones, las tormentas tropicales y todo tipo de calamidades, será la experiencia más enriquecedora de su vida, y les mostrará los mejores paisajes que verán nunca.

https://actualidad.rt.com/ programas/documentales/392802- locos-catamaran

Magallanes reclama su sitio en la historia por su primera vuelta al mundo.- Se acaban de cumplir cinco siglos de la muerte de Fernando de Magallanes y un puñado de ciudades se esfuerza por reclamar el legado de la primera vuelta al mundo. El marinero portugués y Elcano protagonizaron una de las mayores gestas de la humanidad, pero hasta ahora no ha sido narrada acorde a su importancia.

239 marineros se subieron a unas embarcaciones, que hoy parecen cáscaras de nuez, y partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Tres años después, sólo 18 hombres al borde de la muerte regresaban a las aguas del Guadalquivir, con Magallanes y Juan Sebastián Elcano como protagonistas. Los marinos cambiaron para siempre el rumbo de la humanidad, porque habían dado la primera vuelta al mundo.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210522/la-gesta-que-cambio- el-mundo-pero-que-nadie- conoce-magallanes-reclama-su- sitio-1112401760.html

