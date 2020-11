El fiscal general autoriza a investigar las denuncias

Las pruebas son muy sólidas y no son teorías conspirativas

La Guardia Nacional está haciendo un recuento de las papeletas

El 8 de diciembre culmina el plazo para resolver disputas electorales

E l presidente reveló su estrategia cuando dijo “los he atrapado a todos”

E l 14 de diciembre se reunir ía el Colegio Electoral para oficializar el resultado

S e podría aplazar esta fecha si no estuviera resuelto entonces este proceso legal

Hay procesos abiertos en doce estados, y el litigio más fuerte está en Pensilvania

El 3 de enero entrará en funciones el nuevo Congreso y el 20 jurará el presidente

La revelación definitiva de quién ganó las elecciones puede salir el día 6 de enero

Aparecerán las pruebas que los medios de comunicación declararon ‘inexistentes’

Estamos presenciando la batalla electoral más grande en la historia de la humanidad

El fiscal general William Barr ha autorizado al Departamento de Justicia a investigar el fraude electoral antes de que se certifique la elección presidencial de 2020, y autoriza a los fiscales federales a investigar “denuncias sustanciales” de fraude electoral.

La medida adoptada plantea la posibilidad de que el presidente utilice al Departamento de Justicia para tratar de impugnar el resultado. A medida que pasan los días, la balanza se está decantando a favor del presidente en funciones, debido a la gran cantidad de pruebas sobre anomalías electorales que están saliendo a la luz.

El fiscal general dijo que podrían realizar investigaciones “si hay acusaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían afectar el resultado de una elección federal en un estado individual”. Sin embargo, el alto funcionario instó a no dar curso a las denuncias que sean consideradas “extravagantes o descabelladas”.

William Barr autorizó este lunes a los fiscales federales a investigar “denuncias sustanciales de irregularidades en la votación y la tabulación de votos”, que pudieran sugerir un fraude electoral durante los últimos comicios presidenciales. A través de una carta, Barr señaló que las investigaciones “pueden llevarse a cabo si hay alegaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado individual”.

El 8 de diciembre culmina el plazo para resolver las disputas electorales en los estados, incluyendo los recuentos y las disputas judiciales al respecto. Posteriormente, los miembros del Colegio Electoral se reunirán el 14 de diciembre para oficializar el resultado.

El senador McConnell dijo ayer lunes que el presidente tiene todo el derecho a no aceptar los resultados finales basándose en poco más que opiniones de los medios, y que tiene derecho a solicitar recuentos de votos y presentar desafíos legales para abordar las irregularidades.

INTELIGENCIA GALÁCTICA

Según la información difundida por Aneeka a través de Robert en el canal “Despejando Enigmas” los medios no deciden quién es presidente sino el Congreso basándose en la declaración legal del Tribunal Supremo de cada Estado. Esto ocurriría entre finales de noviembre hasta el día 14 de diciembre. Ningún Estado puede dar su declaración si hay una denuncia legal del proceso electoral, y en este momento hay denuncias en doce estados, que se deberán resolver antes de poder dar el ganador oficial de ese Estado.

Si el proceso legal no se resolviera entre los días 8 y 14 de diciembre, se podría aplazar el resultado a causa de la duración necesaria de dicho proceso legal. El 23 de diciembre se pasaría al Congreso los resultados de cada Estado oficialmente. El día 3 de enero, entraría en funciones el nuevo Congreso estadounidense, y éste no contaría los votos electorales hasta el día 6 de enero, mientras que el nuevo presidente prestaría juramento el 20 de enero de 2021 como todos sabemos.

Hay procesos abiertos en doce estados, y el litigio más fuerte está en Pensilvania, seguido por Arizona, y los expertos afirman que se podrían pasar estos dos estados a los republicanos en los siguientes días. Las pruebas son muy sólidas y numerosas, y no son teorías conspirativas. Antes de que lleguen las pruebas al Tribunal Supremo, deberán pasar por el tribunal más alto de cada Estado. Todo avanza como está previsto, y el presidente será reelegido probablemente. En caso contrario se pondría a la señora Harris. Se espera que la revelación oficial definitiva sobre quién ganó las elecciones salga el día 6 de enero. Esto equivale a practicar la virtud de la paciencia.

https://www.youtube.com/watch? v=VnCiEbKBJBY

DENUNCIAS

El presidente aseguró este sábado que ganó las elecciones y obtuvo “71 millones de votos legales” poco después de que varios medios estadounidenses proyectaran la victoria de su rival demócrata. El actual mandatario también denunció que a los observadores republicanos se les prohibió asistir al recuento de votos.

“A los observadores no se les permitió estar en las salas de conteo. Gané las elecciones, obtuve 71 millones de votos legales. Sucedieron cosas malas que a nuestros observadores no se les permitió ver. Esto nunca había ocurrido antes”, escribió en mayúsculas a través de su cuenta en Twitter.

Previamente, el mandatario declaró que “estas elecciones están lejos de terminar” y anunció que su campaña llevará el caso a los tribunales. “Todos nosotros sabemos por qué el candidato demócrata se apresura erróneamente a hacerse pasar por el ganador, y por qué sus medios aliados están tratando de ayudarle tan fuertemente: no quieren que se exponga la verdad. El hecho simple es que esta elección está lejos de terminar”, señaló en un comunicado.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/372970-fiscal- general-eeuu-autoriza- investigar-denuncias- sustanciales-fraude-electoral

BATALLA LEGAL

Los vicarios republicanos del presidente reanudaron el lunes su batalla legal para tratar de suspender el escrutinio de votos en estados clave, como Pensilvania y Michigan. A lo largo y ancho del país, los republicanos se han quejado sobre problemas con las firmas, sobres secretos y matasellos en las papeletas, así como de la incapacidad de sus observadores para inspeccionarlos y las extensiones otorgadas para recibir los votos por correo.

En el Tribunal Supremo del país, diez fiscales generales republicanos presentaron el lunes un informe “amicus curiae” para apoyar una demanda contra la decisión de Pensilvania de contar los votos por correo que llegaron hasta el viernes. La Corte Suprema de Pensilvania había apoyado de manera unánime la extensión de tres días impuesta por los funcionarios estatales.

El “amicus curiae” (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

El Tribunal Supremo federal había rechazado acelerar la impugnación, pero la votación fue de 4-4, y tres magistrados expresaron reservas. Los republicanos esperan volver a intentarlo con la nueva jueza Amy Coney Barrett presente en el máximo tribunal estadounidense.

https://apnews.com/article/ noticias- 7dd2159ea1bca214977bc2d87cb8a7 61

ESTRATEGIA

Según “El Diestro” por fin el presidente ha revelado su estrategia cuando dijo en un vídeo “¡Atrapé el pantano! ¡Los he atrapado a todos!” Y con esto se refería a los medios de comunicación con sus noticias falsas, a las presuntas trampas realizadas por los demócratas en estas elecciones y, sobre todo, a quien se vio como presidente el pasado sábado y lo difundió a los cuatro vientos. Aparecerán las pruebas que los medios de comunicación declararon ‘inexistentes’ y son los malos los que tienen que echarse a temblar porque los ha cazado a todos.

https://www.eldiestro.es/2020/ 11/bombazo-donald-trump-por- fin-desvela-la-estrategia-que- imaginabamos-muchos-los- atrape-a-todos/

La abogada Sidney Powell ha lanzado un dato espectacular: “Hemos identificado 450.000 papeletas que milagrosamente sólo tienen un voto para el candidato demócrata.”

https://beforeitsnews.com/ opinion-conservative/2020/11/ attorney-sidney-powell-drops- massive-bomb-weve-identified- 450000-ballots-that- miraculously-only-have-a-vote- for-joe-biden-3551613.html

Unidades de élite de la Guardia Nacional están realizando un recuento de las papeletas de votación en todo el país antes del domingo. Para evitar el fraude, las boletas oficiales se imprimieron con una marca de agua de código invisible e irrompible y se registraron en un sistema “Quantum Blockchain”. En cinco estados se habían pasado 14 millones de papeletas a través de un escáner láser, el 78% de las cuales falló porque no había una marca de agua para verificar la boleta. De las que fallaron, el 100% había votado al candidato demócrata.

https://beforeitsnews.com/ politics/2020/11/trump-win- validated-by-quantum- blockchain-system-recount-of- votes-3217468.html

Los propietarios de las redes sociales no son funcionarios electos. No tienen autoridad legal y, por lo tanto, no tienen responsabilidad. Sin embargo, reclaman el derecho a determinar lo que los funcionarios electos pueden y no pueden decir a las personas que los eligieron.

El Observatorio Judicial llamado “Judicial Watch” anunció que un estudio de septiembre de 2020 reveló que 353 condados tenían 1,8 millones de votantes registrados más que ciudadanos elegibles en edad de votar. Es decir, que las tasas de registro de esos condados excedieron el 100% de los votantes elegibles. El estudio encontró ocho estados que muestran tasas de registro en todo el estado que exceden el 100%: Alaska, Colorado, Maine, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont.

https://www.judicialwatch.org/ press-releases/new-jw-study- voter-registration/

TRES OPINIONES

Sorcha Faal ha dicho que “Rusia y China se niegan a reconocer la victoria del anciano en la cortina de humo azul”. Esto es lo que dijeron las fuentes del Pentágono sobre la situación según Fulford: “El presidente ganó con el 80% de los votos legales y puede obtener 300 votos electorales, ya que se expondrá el ‘software’ de cambio de votos ‘Dominion’.” El arzobispo Carlo Maria Viganò ha dicho que se niega la realidad, pero que la verdad prevalecerá sobre el resultado de las elecciones.

https://edwardpentin.co.uk/ archbishop-vigano-on-us- election-reality-is-obscured- but-truth-will-prevail/

RESISTENCIA

Esta elección está lejos de terminar. El presidente no se rendirá ni cederá. Llevará la lucha a un nivel que nadie en la historia de la política estadounidense haya visto jamás. Veo un camino claro y razonable para que el presidente revoque los resultados y obtenga una sorprendente victoria en la reelección que conmocionaría al mundo.

Al mandatario le encanta volver de entre los muertos porque tiene un fuerte instinto de supervivencia. Lo considera su último desafío. Si perdiera finalmente, también lo convertiría en una victoria. Comenzaría una red de televisión, destruiría “Fox News” y construirá otra marca multimillonaria. Luego se postularía nuevamente para presidente en 2024 y derrotaría a los demócratas, convirtiéndose en el único presidente de la historia en presentarse nuevamente y ganar.

Estás a punto de presenciar la pelea más grande de la historia mundial. Esta batalla electoral de todas las eras no ha terminado. Recién está comenzando.

https://www.thegatewaypundit. com/2020/11/wayne-root-trump- pathway-victory-learn-lesson- trump-rules/

NOTICIAS BREVES

El entorno del presidente está dividido.- La mediática familia del mandatario parece estar dividida sobre la aceptación de su supuesta derrota, dijeron este domingo medios locales, que ubican a su esposa, Melania, y a su yerno y asesor, Jared Kushner, entre los que piden que claudique, mientras que se oponen sus hijos mayores, Donald Jr. y Eric. Sin embargo, Jason Miller, asesor de la campaña de Trump, ha rechazado esas afirmaciones.

https://es.noticias.yahoo.com/ entorno-trump-dividido- aceptaci%C3%B3n-derrota- 043947053.html

La Casa Blanca despide al secretario de Defensa.- El presidente dijo el lunes que despidió al secretario de Defensa, Mark Esper. El mandatario se había enfrentado a Esper por muchos temas y estaba particularmente enojado por la oposición pública del funcionario a sus amenazas de usar las fuerzas militares en servicio activo para reprimir las protestas callejeras. Christopher Miller, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, se convertirá en secretario de Defensa interino.

https://es.reuters.com/ article/topNews/idESKBN27P2P0

Violentos de Antifa destrozan la oficina del Partido Demócrata de Portland.- los manifestantes en Portland han desatado su rabia contra sus facilitadores al atacar la sede de los demócratas del condado de Multnomah. Aparentemente, no contentos con lo que creen que es la derrota del presidente, también quieren derrotar al partido que se ha alejado y les ha permitido destruir la ciudad casi todas las noches durante los últimos cinco meses y medio.

https://www.thegatewaypundit. com/2020/11/lol-antifa- terrorists-smash-portland- democrat-party-office/

Investigadores mexicanos en busca del mítico maíz perdido por la importación y la propagación de cultivos agroindustriales. Un grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias trabaja en crear nuevas especies de maíz, entre ellas, una que mejora la disponibilidad de nutrientes en ese cereal, para que las tortillas -el acompañamiento habitual de las comidas mexicanas- tengan más contenido alimenticio.

https://mundo.sputniknews.com/ opinion/202011101093432705- investigadores-mexicanos-en- busca-del-mitico-maiz-perdido/

El Congreso de Perú destituye al presidente Vizcarra.- El Congreso de Perú declaró este lunes la vacancia de la presidencia de la República y con ello destituye a Martín Vizcarra del cargo, por considerar que incurrió en incapacidad moral. El presidente del Congreso de Perú, Manuel Merino de Lama, asumirá la presidencia este martes a las 5 de la tarde, hora de Miami. 105 congresistas votaron a favor de la destitución, 19 en contra y 4 se abstuvieron. El número necesario para aprobar medida era 87 votos. Los diputados acusan a Vizcarra de recibir más de 630.000 dólares en sobornos, por dos obras de infraestructura licitadas cuando Vizcarra era gobernador regional entre 2011 y 2014.

https://cnnespanol.cnn.com/ 2020/11/09/el-congreso-de- peru-aprueba-mocion-de- vacancia-y-destituye-al- presidente-martin-vizcarra/

El Gobierno español, contra la libertad de prensa.- El Gobierno ha impulsado, a través del Ministerio de la Presidencia que dirige Carmen Calvo, al que ahora llaman el “Ministerio de la Verdad” de Orwell, un plan para instaurar la censura y erigirse en juez de lo que es verdad y mentira. El Ejecutivo pretenda arrogarse la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera, sin escuchar a las asociaciones de periodistas ni a los profesionales de los medios de comunicación.

“El Gobierno aprueba una orden para ‘vigilar’ a los medios y ‘perseguir’ lo que el gabinete de Sánchez considere ‘desinformación’. No sólo atacan a la prensa crítica y señalan a los periodistas sino que además crean un orwelliano ‘Ministerio de la Verdad’. Un ataque intolerable a la democracia”, ha escrito Pablo Casado en Twitter.

También desde Vox han criticado un plan que bautizan como “Ministerio de la Verdad” y cree que tiene el objetivo de controlar las opiniones de los ciudadanos y censurar a aquellos medios de comunicación que no le son afines. “El Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden.”

https://www.rtve.es/noticias/ 20201105/gobierno-plan- desinformacion-fake-news/ 2053203.shtml

Pagan la matrícula con cocos en una universidad de Bali.- Los estudiantes ahora pueden pagar la matrícula con cocos en una universidad de Bali. La economía de Bali depende en gran medida del turismo, que obviamente no ha estado tan bien este año. Con muchos estudiantes que enfrentan dificultades para pagar la matrícula, una universidad en Bali acepta cocosahora, hojas de moringa y hojas de gotu kola en lugar de dinero en efectivo.

https://www.zerohedge.com/ markets/students-can-now-pay- tuition-using-coconuts-bali- university

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/lrGcm9NALhs

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

Las personas que quieran y puedan ayudar al mantenimiento de este trabajo pueden enviar una aportación a la siguiente dirección:

https://www.paypal.com/donate/ ?token=b2fv9S- 9PVEPScb2CYHKL1fngZNPmmiupmuzs K1QoOltHElgCdoyAf– 1KBqLoUDG8yU9pLmpXkGS0-B& fromUL=true&country.x=ES& locale.x=es_ES

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)