Es hora de recoger lo sembrado

El oro obtiene ganancias consecutivas

E l Banco de América dispara la alarma

Se espera un colapso del mercado bursátil

La gente cree que se debilitará la economía

Crisis en los mercados por la trampa de la deuda

Se ha producido la mayor caída en las últimas semanas

Morgan Stanley advierte de una mayor caída de los índices

El incumplimiento de China Evergrande obligará al rescate

Los bancos piden espacio para hacer crecer las criptomonedas

Los bancos centrales aceleran el movimiento de la moneda digital

El Congreso de EEUU a favor de medida para evitar el cese de pagos

Avisan del posible desprendimiento al océano del volcán de La Palma

Nueva erupción del volcán Etna en Sicilia, con emisión de cenizas y lava

Se está construyendo una narrativa falsa sobre un a escasez de alimentos

La computadora cuántica de Google tiene un extraño “cristal del tiempo”

Pérez-Reverte: “s ó lo los idiotas creen que todos los de su bando son buenos”

El espíritu de Occupy Wall Street está vivo en Reddit y en otras redes sociales

Estamos en plena Luna llena de la cosecha, y esto es una gran noticia si lo juntamos con la situación actual, porque indica que ha llegado el momento de recoger lo que se haya sembrado, bueno o malo, porque es imposible recoger otra cosa diferente a la que se ha sembrado, a pesar de que algunos nieguen la ley universal del karma.

La Luna llena aparece en el tiempo de su oposición con el Sol, que es cuando se ve iluminada toda la parte que mira a la Tierra. Una cosecha es un conjunto de lo que alguien obtiene como resultado de sus actos o cualidades, o por coincidencia de acontecimientos.

La Luna de la cosecha, es la luna llena más próxima al equinoccio otoñal, que ocurre en el hemisferio boreal en torno al 23 de septiembre, y en el hemisferio austral en o en torno al 21 de marzo. Sus características son parecidas a las de la Luna de cazador.

La apariencia de estas lunas, más grande de lo habitual y de una tonalidad dorada, amarillenta o rojiza, es el resultado de su posición cercana al horizonte. En esta situación, la luz procedente de un astro atraviesa una cantidad mucho mayor de atmósfera, que dispersa el componente azul, permitiendo el paso en línea recta al componente rojizo hasta el ojo del observador. A este efecto se le conoce como dispersión de Rayleigh. Además, su mayor tamaño aparente es el resultado de la llamada “ilusión lunar” o efecto lupa, y afecta a cualquier objeto que se encuentre bajo en el horizonte.

El escaso retraso en la salida del plenilunio hace posible extender la actividad de agricultores durante la cosecha, y cazadores al acecho de sus presas, a lo largo de toda la noche; de ahí el nombre que se le ha dado a estas lunas. Es también conocida como Luna de Vino, Luna cantarina o la Luna de la llamada del alce. Diversas culturas celebran reuniones, festivales y rituales que se encuentran intrínsecamente relacionados con estas lunas, y en ocasiones, se les pide a los miembros cuyo nacimiento haya coincidido con alguna de estas lunas, que organicen un festejo para el resto de la comunidad.

La Luna de la cosecha llega en el ocaso de la temporada del práctico, analítico y meticuloso Virgo, el signo opuesto a Piscis, donde precisamente ocurre este plenilunio, aunque hoy miércoles entramos en Libra, el signo de la balanza y el equilibrio. El signo de los peces es gobernado por Neptuno, el planeta astrológico que representa los sueños, los ideales y la espiritualidad. Los astrólogos prevén que tengamos sueños más vívidos y reveladores debido a que la luna llena amplifica la cualidad sensorial.

ALARMAS

El Banco de América dispara la alarma.- El equipo de estrategas de Bank of America advierte en una nota distribuida entre sus clientes sobre las inquietantes similitudes entre el contexto actual y el que hace tres años llevó a una rápida caída del mercado del 20%. Creen que las alarmantes proyecciones de beneficio del tercer trimestre de las compañías «son el canario en la mina de carbón».

Informe X-22.- La gente cree que se debilitará la economía porque están aumentando los ataques de ransomware al suministro de alimentos, mientras que la Fed está atrapada en la trampa de la deuda. El lado oscuro no tiene un lugar para esconderse, ningún lugar para correr y no habrá tratos. La verdad está a punto de desatarse en el mundo y el lado oscuro se está preparando para detenerla. Prepárate para el boom sónico. El mes de octubre se volverá rojo, porque está en marcha la caza. El reloj avanza.

Colapso en los mercados por la trampa de la deuda.- Nouriel Roubini, conocido por prever el colapso hipotecario que ayudó a producir la crisis financiera de 2008, dijo que el mundo posterior a la crisis parece encaminarse hacia una repetición. «Mi preocupación es que estamos en una trampa de la deuda», dijo Roubini. “Cuando los bancos centrales van a querer eliminar esencialmente la política monetaria no convencional, dados los índices de endeudamiento, existe el riesgo de un colapso en el mercado de bonos, en el mercado de crédito, en el mercado de valores, en la economía y, por lo tanto, estaremos en esa trampa de la deuda y no podremos normalizar las tasas de política monetaria.”

Morgan Stanley alarma sobre una mayor caída de los principales índices.- Los principales índices bursátiles de todo el mundo sufrieron una caída insólita el lunes 20 de septiembre. Ahora, los expertos consideran que un eventual desplome de las acciones en más del 20% podría ser un peligro más que real.

Dos escenarios probables.- Los expertos de Morgan Stanley están considerando dos escenarios para el desarrollo de la situación de los mercados. Según el primero, el caliente, más optimista, la Fed dejaría de estimular la economía para evitar que se sobrecaliente. Como resultado, este escenario llevaría a una corrección del S&P 500 de un 10%. Pero cada vez es más probable un escenario helado o pesimista, indican los analistas. En este caso, se desaceleraría la tasa de crecimiento de la economía, y disminuirían las ganancias de las empresas, lo que conduciría a una corrección de hasta un 20%.

El foco del terremoto.- El terremoto en las bolsas se originó en Asia, después de que se desplomasen hasta un 19% las acciones del gigante inmobiliario chino Evergrande, ante la preocupación por el incumplimiento de su deuda. Esta situación ha llevado a algunas voces a afirmar que se podría convertir en el Lehman Brothers chino, haciendo alusión a la crisis inmobiliaria del 2008 que arrastró la economía mundial. La deuda de la compañía, incluidas las cuentas por pagar, es de aproximadamente $ 305.000 millones, que equivale a cerca del 2% del PIB de China.

Otra razón que echa más leña al fuego es la reunión de la Reserva Federal, que se espera para este miércoles 22 de septiembre. Los inversores están a la espera de conocer si el banco central concreta su plan de retirada de los estímulos, ante la elevada inflación de la primera economía del mundo, o bien lo deja para los próximos meses.

E CONOMÍA

Los demócratas de la Cámara votan sobre el límite de la deuda.- Los demócratas de la Cámara de Representantes avanzaron el martes en una legislación para financiar al gobierno federal hasta el 3 de diciembre y elevar el límite de endeudamiento de la nación.

El Congreso de EEUU a favor de una medida para evitar el cese de los pagos.- La Cámara de Representantes votó a favor de avanzar en una medida que financie temporalmente al Gobierno para evitar el cese de pagos el 30 de septiembre y suspender el límite de la deuda del país. La cámara baja del Congreso votó 217 a 207 para desbloquear un obstáculo procesal y avanzar en la legislación para realizar un debate final y votar.

Se recupera la bolsa de Nueva York.- El mercado de valores se recuperó de la venta masiva del lunes en la apertura, pero los índices pronto comenzaron a debilitarse y retrocedieron a la baja después de 90 minutos de negociación.

La bolsa española sube un 1,16% y recupera los 8.700 puntos.- La bolsa española ha subido este martes un 1,16% y ha recuperado los 8.700 puntos al enjugar parte de las pérdidas de la víspera por la quiebra de la inmobiliaria china Evergrande y gracias a las empresas de renovables y turísticas.

Sube el euro frente al dólar.- El euro ha logrado volver a subir por encima de 1,172 mientras que el dólar se mantuvo estable frente a una amplia canasta de divisas.

Biden sanciona el intercambio de criptomonedas por ataques de ransomware.- El gobierno de Biden reveló el martes sanciones contra un intercambio de criptomonedas por su presunto papel en permitir pagos ilegales de ataques de ransomware, dijeron las autoridades, como parte de una represión más amplia contra la creciente amenaza.

JPMorgan se enfrenta a rivales británicos con el lanzamiento del banco digital Chase.- JPMorgan está desafiando a sus rivales británicos en su propio territorio con el lanzamiento el martes de su tan esperado banco minorista digital, Chase, como parte de lo que el prestamista espera sea un expansión.

El proyecto submarino francés estuvo en riesgo durante años.- Francia no debería haberse sorprendido de que Australia cancelara un contrato de submarino, ya que las principales preocupaciones sobre retrasos, sobrecostos e idoneidad se habían transmitido de manera oficial y pública durante años, dijeron políticos australianos.

EL ORO SIGUE SUBIENDO

El oro obtiene ganancias consecutivas.- Los futuros del oro cierran al alza por segunda sesión consecutiva el martes, ya que retrocedió el dólar, lo que ayudó a extender las ganancias del metal precioso, que ha sido parcialmente respaldado por las preocupaciones sobre un posible incumplimiento de una de las compañías inmobiliarias más grandes de China.

Atractivo del oro.- Comprar metal amarillo el lunes fue un beneficio doble. El oro es un activo de refugio seguro, por lo que atrae a los inversores. Cuando las condiciones económicas son malas, los comerciantes tradicionalmente ven el oro como una reserva de valor. Además, existe una correlación con los rendimientos de los bonos. A medida que cayeron los rendimientos de los bonos del Tesoro, como resultado de los flujos de refugio seguro, el oro tuvo un costo de oportunidad más bajo para mantenerse. El atractivo del oro parece verse reforzado por las condiciones actuales del mercado; sin embargo, sus fundamentos siguen siendo sólidos. Sin embargo, hay rumores de que Pekín podría ofrecerle a Evergrande un paquete de rescate esta semana.

CRISIS DE EVERGRANDE

Evergrande no paga los préstamos a los bancos.- China Evergrande Group no cumplió con los pagos de intereses que vencen el lunes a dos de sus mayores acreedores bancarios, lo que lleva al desarrollador con problemas de liquidez un paso más cerca de una de las reestructuraciones de deuda más grandes del país. Se teme un default o suspensión de pagos.

Evergrande cortejó a los inversores minoristas con bolsos Gucci y electrodomésticos Dyson.- Atraídos por la promesa de rendimientos cercanos al 12%, obsequios como purificadores de aire Dyson y bolsos Gucci, y la garantía del desarrollador más vendido de China, decenas de miles de inversores compraron productos de gestión patrimonial a través de China Evergrande Group.

Dolor de cabeza para China.- Si Evergrande fracasara, las consecuencias afectarían a millones de personas, incluidos empleados, compradores, acreedores, proveedores e inversores. La empresa inmobiliaria china tiene grandes problemas, pero es probable que Pekín evite que cualquier contagio infecte al resto de su economía.

REACCIONES

Caen los bonos occidentales.- Los bonos de otros promotores inmobiliarios cayeron drásticamente ante la preocupación de que se contagiaran los mercados crediticios chinos.

Pánico de los inversores.- La idea de un colapso en China al estilo de Lehman Brothers hizo que los inversores se lanzaran a las salidas el lunes. Los inversores se sintieron perturbados por la noticia de que el principal desarrollador inmobiliario chino, Evergrande, estaría a punto de incumplir con una montaña de deudas y les preocupa que Pekín permita que la empresa se derrumbe y se queme. Evergrande es uno de los prestamistas más grandes de China. Tiene una deuda asombrosa de 300.000 millones de dólares, más que cualquier otro promotor inmobiliario que cotiza en bolsa en el mundo, y se ha convertido en el modelo de un mercado inmobiliario chino sobrecalentado.

Optimismo de los analistas.- Es poco probable que un impago muy esperado por parte de China Evergrande Group provoque un malestar más amplio que amenace la estabilidad general del sistema financiero de China de la misma manera que lo hizo el colapso del banco de inversión Lehman Brothers durante la crisis financiera mundial en 2008, según analistas.

RESCATE

El incumplimiento de China Evergrande obligará al rescate.- El temor persistente de incumplimiento eclipsó los esfuerzos del presidente de China Evergrande Group para aumentar la confianza en la empresa en disputa el martes, ya que Pekín no mostró señales de que intervendría para frenar los efectos dominó en la economía mundial.

https://www.reuters.com/world/ china/china-evergrande-fears- consume-investors-awaiting- trading-2021-09-21/

https://finance.yahoo.com/ news/wall-street-message- evergrande-china-085644124. html

CRIPTOMONEDAS

El bitcóin cae por debajo de $ 40.000 a medida que crece el ritmo regulatorio.- El bitcóin cayó por tercer día, bajando brevemente por debajo de $ 40.000 en operaciones volátiles, por primera vez desde agosto, en medio de crecientes críticas de los reguladores.

Los bancos piden espacio para hacer crecer las criptomonedas.- Los bancos más grandes están pidiendo a un organismo internacional de reguladores que les dé el espacio para aumentar su exposición a los activos criptográficos, lo que generó un debate sobre dónde se deben colocar las medidas de seguridad en esta clase de activos emergentes.

Los bancos centrales aceleran los movimientos de la moneda digital.- Se ha acelerado desde el inicio de la crisis el ritmo de desarrollo de la moneda digital (CBDC) por parte de los bancos centrales de todo el mundo. Según una encuesta, el 86% de los encuestados está investigando el potencial de las monedas digitales de banco central, con el 60% en la fase de experimentación y el 14% probando programas específicos.

AFGANISTÁN

Los talibanes amplían su equipo económico a medida que se profundiza la crisis afgana.- El gobierno talibán de Afganistán reforzó su equipo económico el martes, nombrando a un ministro de Comercio y dos diputados mientras el grupo intenta revivir un sistema financiero en estado de shock por el brusco final de miles de millones de dólares en ayuda exterior.

ECOLOGÍA

Éxito del primer bono verde británico.- Gran Bretaña vendió el martes diez mil millones de libras de su primer bono ‘verde’ del Gobierno después de atraer más de 137 mil millones de dólares de demanda de los inversores, un récord que muestra el clamor por activos que se pueden comercializar como buenos para el planeta.

Las empresas británicas de energía dejan de aceptar nuevos clientes.- Una serie de pequeños proveedores de gas y energía del Reino Unido dejaron de aceptar nuevos clientes en una dramática escalada de la crisis energética del país.

Los estados europeos infringieron los límites de contaminación del aire en 2020.- La mayoría de los países de la Unión Europea rompieron al menos un límite de contaminación del aire el año pasado, incluso cuando los cierres mejoraron la calidad del aire en muchas regiones, según datos provisionales de la Agencia Europea de Medio Ambiente publicados el martes.

La industria solar aumenta la demanda de silicio.- Un aumento inesperado en la demanda de silicio, principalmente de las industrias de energía solar en China, Europa y Estados Unidos, ha provocado grandes déficits y alimentado un repunte de precios que no muestra signos de disminuir.

CRISIS MIGRATORIA

Las expulsiones de haitianos podrían violar el derecho internacional.- El principal funcionario de refugiados de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, dijo el martes que las expulsiones masivas de haitianos, sin evaluar sus necesidades de protección, pueden contravenir el derecho internacional y constituir retornos forzosos.

Preocupación por las deportaciones.- Las agencias de las Naciones Unidas expresaron el martes su preocupación por la deportación de emigrantes a Haití y dijeron que las personas que se concentraban a lo largo de la frontera y que temían la violencia o la persecución en su país tenían derecho a solicitar asilo.

México lucha por mantener a los emigrantes lejos de la frontera.- Un intento de México de contener a miles de emigrantes en su frontera sur con Guatemala ha creado un gran dolor de cabeza humanitario para el presidente AMLO y no ha logrado evitar que muchos lleguen a la frontera en masa.

PROBLEMAS

Avisan del posible desprendimiento y avance de grandes fragmentos de colada.- Los grandes espesores del muro de lava que avanza hacia el mar en La Palma, de hasta doce metros en algunos puntos, podrían provocar en zonas de mayor pendiente la formación de grandes fragmentos de colada que podrían desprenderse del frente y alcanzar mayores distancias.

Las familias corren para salvar sus pertenencias mientras la lava del volcán de la Palma se acerca a los hogares.- Las familias se apresuraron a recuperar sus pertenencias de sus hogares y escapar de la lava que avanzaba el martes, mientras sonaban las sirenas y los helicópteros volaban por el aire llenos de humo de un volcán en erupción en la isla española de La Palma.

La erupción comenzó el 19 de septiembre, y desde entonces ocho bocas del volcán no paran de expulsar lava. Hasta el momento se ha evacuado a unas seis mil personas en toda la isla canaria. Una casa evitó por poco ser tragada por la lava del volcán, mientras que se estima que el flujo ya se ha extendido por 103 hectáreas, destruyendo más de 160 inmuebles y numerosos cultivos.

Nueva erupción del volcán Etna en Sicilia, con emisión de cenizas y lava.- El volcán Etna, al sur de la isla italiana de Sicilia, ha experimentado una nueva erupción en su cráter sureste, con emisión de cenizas y lava, mientras va en aumento la amplitud de los temblores volcánicos.

Los trabajadores de restaurantes exigen salarios dignos.- Los restaurantes han recibido informes continuos de que luchan por encontrar suficientes trabajadores para cubrir los puestos vacantes, mientras operan con personal reducido. Los trabajadores han atribuido esta escasez de mano de obra a salarios y condiciones laborales deficientes, a la falta de respeto por parte de los clientes, y a las preocupaciones sobre la seguridad.

Cientos de personas asaltan el parlamento de Namibia.- Unos trescientos manifestantes irrumpieron el martes en el parlamento de Namibia, cuando la Asamblea Nacional debía votar una oferta de compensación de mil millones de dólares de Alemania para expiar su colonización de 1904-1908 contra los herero y nama.

CURIOSO

Estudiantes camboyanos construyen un dron tripulado.- Un grupo de estudiantes camboyanos, inspirados en un principio por el deseo de superar el tráfico notorio de su ciudad, diseñó un prototipo de dron que esperan poder utilizar con el tiempo para transportar personas por Phnom Penh e incluso ayudar a combatir incendios.

Australia ha perdido un tercio de sus koalas en los últimos tres años.- Australia ha perdido alrededor del 30% de sus koalas en los últimos tres años, golpeada por la sequía, los incendios forestales y los desarrolladores que talan árboles, dijo la Australian Koala Foundation, instando al gobierno a hacer más para proteger al habitat de la criatura.

La computadora cuántica de Google tiene un extraño cristal del tiempo.- El cristal del tiempo de otro mundo dentro de la computadora cuántica de Google podría cambiar la física para siempre según Ben Turner. El cristal es capaz de alternar eternamente entre estados sin perder energía. Los investigadores que trabajan en asociación con Google podrían haber utilizado la computadora cuántica del gigante tecnológico para crear una fase completamente nueva de la materia: un cristal de tiempo.

Con la capacidad de alternar para siempre entre dos estados sin perder energía, los cristales de tiempo esquivan una de las leyes más importantes de la física: la segunda ley de la termodinámica, que establece que siempre debe aumentar el desorden o entropía de un sistema aislado. Estos extraños cristales de tiempo permanecen estables, resistiendo cualquier disolución en el azar, a pesar de existir en un estado de flujo constante. Los científicos pudieron crear el cristal de tiempo durante aproximadamente cien segundos utilizando cúbits dentro del núcleo del procesador cuántico Sycamore de Google.

MENSAJES

El espíritu de Occupy Wall Street está vivo y coleando en Reddit y otras plataformas de redes sociales.- Diez años después, esa rabia populista se puede encontrar dentro del mercado de valores, donde los comerciantes minoristas han tomado el relevo para librar una sentada muy diferente y más eficaz en Wall Street, dentro del ámbito digital.

Informe X-22.- Se está construyendo una narrativa de escasez de alimentos, y están luchando por la próxima moneda. Los bancos centrales quieren que se destruya el antiguo billete de papel para poder mover a la gente del mundo a su nueva moneda digital, que controlará el FMI. Para ello se está preparando la narrativa de la escasez de alimentos. La única forma de avanzar sería la moneda del pueblo, controlada por nosotros el pueblo.

Pérez-Reverte: “sólo los idiotas creen que todos los de su bando son buenos”.- El escritor Arturo Pérez-Reverte considera que sólo los idiotas y los indocumentados creen que los de su bando son todos buenos y los contrarios todos malos, y asegura que sus héroes no tienen ideología, como los que pueblan su nueva novela, «El italiano», un canto a la patria que es el Mediterráneo.

Poofness dice.- Les digo ahora que todos estamos esperando el momento en que todo será revelado. Aún no es el momento, pero se está desenredando el trabajo del lado oscuro. Hay cosas en marcha, pero debes seguir tu consejo y no hacer predicciones extravagantes ni hacer cambios sólo para ser escuchado. Se están diciendo todo tipo de cosas. «Quédese quieto y sepa que yo soy Dios» es todo lo que necesita hacer.

Los programas están en espera mientras dure esta conmovedora crisis. No sabes lo que te sucederá a continuación y no estás en condiciones de ser buenos administradores de gran parte de todo lo que no está en tus agendas ahora. Deja que la confusión y la codicia se desarrollen y salgan del planeta como lo harán cuando todo se derrumbe. Puede que no lo crea, pero es su elección.

Somos conscientes de las muchas necesidades, sí, y somos conscientes de que muchos han estado esperando esto desde hace mucho tiempo. Todos lo hicimos, lo hemos hecho; pero no te servirá en este momento. No estás en un espacio para estar bien atendido. Son tiempos difíciles los que están aquí ahora.

Lo sabes muy bien; haces el trabajo frente a ti, y mantienes la Luz avanzando y ampliándola. La luz y el amor son las claves del cambio. Discuta con eso, pero siempre volverá a eso aquí y ahora. Es tu tarea por así decirlo. Otros están haciendo el trabajo pesado y peligroso. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha.

