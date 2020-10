Luchan dos niveles de conciencia

Es una guerra entre el bien y el mal

Una contienda entre ángeles y demonios

Quieren impedir nuestro ascenso a la 5-D

Te ofrecen ídolos para colocar en pedestales

Te ordenan lo que tienes que pensar y hacer

Te quieren imponer un sistema de creencias viejo

La 5-D es la conciencia de la responsabilidad propia

Por encima de la 6-D, está la conciencia de la unidad

Hay que confiar en el Plan Divino por encima de todo

Pronto llegará un gran anuncio que nos impresionará

Será el comienzo de la segunda fase con cierre mundial

Hay cinco fases y estamos a punto de entrar en la segunda

Las cosas se pondrán turbulentas en la segunda y en la tercera

Pero todo empezará a calmarse en la cuarta y en la quinta fases

Se ha decapitado cabeza del monstruo, y sólo quedan los sicarios

“Hay un largo camino que se abre hacia la tierra de nuestros sueños”

No hay una sola fecha ni un solo acontecimiento, sino múltiples fechas y eventos

Las elecciones estadounidenses se pueden definir como una batalla mundial entre dos niveles opuestos de conciencia. Los supresivos quieren impedir que la humanidad eleve su conciencia desde la tercera densidad hasta mucho más allá de la cuarta y te ofrecen ídolos para colocar en pedestales que te ordenan lo que tienes que pensar y hacer. Pero está ocurriendo el despertar hacia la quinta densidad, que es la conciencia de la responsabilidad propia, y por encima de la sexta densidad está la conciencia de la unidad. Y eso no podrán evitarlo por mucho que se opongan y pataleen, porque se les acaba el negocio de la granja humana.

Zingdad ha estado canalizando a Adamu desde las Pléyades durante muchos años. Considero que los mensajes de Adamu son inteligentes y perspicaces. El último mensaje de Adamu explica la participación del estado profundo en las elecciones estadounidenses.

Adamu se refiere al estado profundo como los borrados del mapa porque están en camino de salir. Me encanta. Dijo que los borrados eran previamente un monstruo de muchas cabezas, conocido en los mitos como la Hidra. Se ha decapitado cabeza principal del monstruo. El resto de los secuaces no son poderosos ni están organizados, de ahí su pérdida en las elecciones de 2016 y su más probable pérdida en las elecciones de 2020.

En una reciente encuesta, dos tercios de las personas encontraron que los medios de comunicación “no son creíbles en gran medida”. Un tercio de ellos dijo que los medios eran “completamente increíbles”. Eso significa que hemos cruzado el umbral que la mayoría de la gente ya no cree en los medios de comunicación. Éste es un desarrollo muy significativo en el despertar de la humanidad.

PRUEBA DE FUEGO

Las elecciones ahora son interesantes, porque esto es algo más que el teatro político habitual. Esto es en realidad una batalla, una prueba de fuego, supongo que se podría decir, en la batalla entre dos niveles de conciencia.

Por un lado tenemos los supresivos y su profundo deseo de poner un tope a la elevación de la conciencia, para impedir que la humanidad se eleve desde la tercera densidad hasta mucho más allá de la cuarta. La cuarta densidad de conciencia es la densidad de la responsabilidad del otro. En la cuarta densidad de conciencia estás dispuesto a colocar a otro en un pedestal y a decir: “Tú me guías, me enseñas, y me dices qué hacer.”

Por eso creo que la tradición espiritual oriental de devoción al ‘guru’ es de cuarta densidad, y eso de besar los pies a otra persona es la parte que nunca me convenció de ella, aunque muchos grandes yoguis y lamas nunca se sometieron a la cuarta densidad. Cuando alguien te quiere imponer un sistema de creencias y de adoración, ten por seguro que está en la vieja energía del sometimiento y la esclavitud. En la quinta densidad no se impone nada, sino que te dan pistas para que tú mismo investigues la verdad por tu cuenta y riesgo.

En cambio, los supresivos te ofrecen ídolos para colocar en esos pedestales, en forma de todas sus herramientas útiles. En forma de prensa, las figuras de autoridad que aparecen en las noticias. En forma de sus políticos, y ellos hacen un negocio de poseer políticos, de comprarlos en una variedad de formas, de controlarlos, y de manipularlos. Entretenimiento, ellos hacen un negocio para asegurarse de que el entretenimiento se ajuste a su agenda y que las estrellas a las que adoras, tu estrellas del entretenimiento, también son agentes bajo su control. También están poseídos. Y va más allá de eso.

Han estado trabajando durante bastante tiempo para asegurarse de que tienen el control de los educadores, de los científicos y, como siempre, de los pastores, los papas, autoridades religiosas, donde pueden, se esfuerzan por apropiarse, poseer y controlar, a través de una red de manipulación y control, cualquiera que pudiera ser visto como alguien que sería una autoridad.

Y entonces bloquean su conciencia para que no se eleve por encima de la responsabilidad de los demás y luego le dicen a quién debe darle su responsabilidad, su autoridad. Y lo hace. Y así son llevados como corderos al matadero. Se les enseña, se les controla y se les manipula. Y una parte sustancial de la población humana continúa siendo manipulada y controlada de esta manera. Su conciencia continúa manteniéndose en ese nivel, cuarta densidad e inferior, responsabilidad ajena e inferior.

DESPERTAR

Pero el despertar que está ocurriendo a través de una variedad de agencias, semillas estelares, portadores de luz, seres de conciencia superior encarnando aquí, repetidamente, atravesando el dolor de la destrucción y ahora, en este momento del despertar, trayendo nueva luz al mundo. La noosfera humana, ayudándote a despertar por encima de 4-D, a 5-D y superior, que es la conciencia de la responsabilidad propia. Y por encima de la 6-D está la conciencia de Unidad.

Pero, ya en el nivel de la responsabilidad propia, miras a tu propia autoridad. Miras tu conexión con lo Divino que encuentras dentro de ti. Y si encuentras la conexión con lo Divino dentro de ti, es muy poco probable que coloques a otros en pedestales. Es muy poco probable que sigas simplemente como una oveja. Te vuelves auto-motivado. Tú sabes quien eres. Sabes lo que es verdad para ti, y cuando ves a estas cabezas parlantes en televisión, estas figuras de autoridad, escuchas lo que dicen, y empiezas a ver a través de las mentiras.

Empiezas a buscar más ampliamente tus fuentes de información. Empiezas a encontrar corrientes alternativas de información y tienes tu propio filtro en su lugar. Tu dices, Y por encima de 6-D está la conciencia de unidad. Pero, ya en el nivel de la responsabilidad propia, miras a tu propia autoridad. Miras tu conexión con lo Divino que encuentras dentro de ti. Y si encuentra la conexión con lo Divino, es muy poco probable que coloque a otros en pedestales.

Es muy poco probable que sigas simplemente como una oveja. Te vuelves auto-motivado. Tu sabes quien eres. Sabes lo que es verdad para ti y cuando ves a estas cabezas parlantes en la televisión, estas figuras de autoridad, escuchas lo que dicen y empiezas a ver a través de las mentiras. Empieza a buscar más ampliamente tus fuentes de información. Empieza a encontrar corrientes alternativas de información y tiene su propio filtro en su lugar. Tu dices, “Esto es cierto y no lo es. Seguiré con esto y eso no me resuena ”. Comienza la responsabilidad propia.

https://zingdad.com/ publications/books/the- ascension-papers-book-3/261- cv4

PROFECÍAS

Aunque la señora Blossom Godchild no sea muy aficionada a hacer profecías en sus diálogos con la Federación de la Luz, su mensaje del 11 de octubre me ha dejado sorprendido. Afirma que pronto llegará un gran Anuncio que nos impresionará, y que además eso vendrá antes de las elecciones, lo cual significa mojarse demasiado el trasero, cosa que yo no quiero hacer por si falla, para que luego no me echen en cara las profecías de otras personas, porque yo no tengo una bola de cristal ni la capacidad de ver a través de ella.

Los de arriba han dicho muchas veces que el mundo se volverá mucho más convulsionado de lo que ya está ahora, lo cual no es poca cosa, pero no lo dicen para alarmarnos, sino para prepararnos, es decir, para que desarrollemos nuestro poder y nuestra fuerza. El gran Plan Divino tiene cinco fases, y estamos a punto de entrar en la número dos. O sea que este reloj tiene cuerda para rato.

Yo nunca dije que esto vaya a ser fácil ni rápido. No hay una sola fecha porque no hay un solo acontecimiento importante. Hay muchas fechas y muchos eventos escalonados en el camino que conduce a la liberación de la humanidad, de los animales y del planeta. Por eso me encanta aquella canción de la cantante de ‘country’ Lynn Anderson en 1970 que ganó en 1971 el premio Grammy por la mejor interpretación vocal femenina. La letra decía “I beg your pardon, I never promised you a rose garden” que significa “Disculpa, nunca te prometí un jardín de rosas. Junto con el Sol, tiene que haber un poco de lluvia alguna vez. Disculpa, nunca te prometí un jardín de rosas.” Por cierto, me encanta la música ‘country’.

SEGUNDA FASE

En la última comunicación dijeron que no pasaría mucho tiempo antes de que comience la segunda fase de este teatro, y se mantienen fieles en esta predicción. Aclaran que habrá un anuncio seguido de un cierre mundial y esto nos llevará a la segunda fase del gran Plan Divino que tiene cinco fases. No quiero desesperanzar a nadie, pero nos queda un poco de servicio militar todavía.

De hecho, muchos países ya están encerrados, y por lo tanto están entrando a una segunda fase que se prevé mundial. Los despiertos vamos a quedar aturdidos al principio por las malas noticias, pero poco a poco nos iremos aclimatando a la situación y surgirán fuertes discusiones en las redes sociales, ya que aumentará el número de escépticos que no hayan cultivado la virtud de la paciencia del Santo Job, pero esto no durará eternamente.

En cambio los que vivan con miedo se llevarán la peor parte ya que el pánico cundirá hasta su punto máximo a medida que esos miedos se vuelvan cada vez más frecuentes para ellos. Habrá mucha más división de la que estamos encontrando en este momento, y tendremos que utilizar toda nuestra habilidad para mantenernos equilibrados y tratar de pacificar la locura colectiva. Habrá algunos que no podrán soportar tanto miedo y cambiarán de paradigma ellos solitos sin que nadie los fuerce.

PLAN DIVINO

Sin embargo, para todos aquellos que estamos despiertos y para aquellos que pronto lo estarán prevalecerá nuestra fuerza en conocimiento, y habrá una aceptación general del estado del juego con el conocimiento de que todo está avanzando como debe ser. Nuestra fortaleza es la fe en nuestro Creador. Hay que confiar en el Plan Divino por encima de todo. Confía más en tu corazón, que en tu cerebro. No olviden que vinimos aquí para hacer este trabajo. Cada uno de nosotros fuimos seleccionados y elegidos para estar aquí y ahora, y no había muchos billetes de avión para hacer este vuelo a la tercera dimensión.

Este Plan Divino en particular ha estado en marcha durante muchos años con el fin de llevar al planeta desde las frecuencias más bajas a las más altas que se hayan conocido jamás. Hubo momentos en la historia terrestre en los que abundaba la alegría, el honor y la verdad, y en los que la frecuencia humana era mucho más alta que la de ahora, tan estresados como estamos.

http://galacticchannelings. com/espanol/blossom11-10-20. php

Sin embargo, las energías que están fluyendo, los cambios que van a tener lugar, nos encontrarán experimentando una frecuencia vibratoria que la Tierra ha olvidado hace mucho tiempo. Aférrense a este conocimiento. Confíen en esta sabiduría. “Hay un largo, largo camino que se abre hacia la tierra de mis sueños” decía una vieja canción. Empaqueta tus problemas en tu vieja mochila y nunca pierdas el buen humor. Aquellos de ustedes que conocen su luz, saben por instinto cómo salir adelante en los tiempos más oscuros. Valemos más de lo que creemos. ¡Porque tú lo vales!

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)