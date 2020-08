La anterior alcaldesa del municipio y actual portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Huércal-Overa ha expuesto con detalle en el pleno celebrado esta semana las razones del voto en contra de los socialistas al Proyecto de Presupuestos presentado por el actual equipo de gobierno, formado por la coalición entre PP y el concejal tránsfuga José López, expulsado de su partido, Ciudadanos, por apoyar la moción de censura que provocó el cambio en la alcaldía en pleno estado de alarma, justo cuando Francisca Fernández había convocado a la oposición para presentarle el borrador de los nuevos Presupuestos e intentar llegar a un consenso antes de llevarlos a Pleno.

En primer lugar, Fernández recordó que el equipo de gobierno que presidía elaboró un Presupuesto coherente con la actual coyuntura de crisis sanitaria, económica y social derivadas de la pandemia causada por el COVID-19. Según sus propias palabras, “Tuvimos que reajustar el Presupuesto que teníamos preparado para llevar a pleno en marzo para hacer frente de manera eficaz al actual contexto económico y social, con una propuesta realista, viable, transparente y coherente con la situación financiara del Ayuntamiento constatada en el informe elaborado por la Intervención Municipal, que en fecha de inicios de junio se traducía en el apartado de ingresos en una partida 15.954.151,73 €, lo que suponía un decremento del 6,71 % con respecto al Presupuesto 2019. Un mes después nos ha sorprendido encontrarnos con un nuevo informe de Intervención que contempla una estimación de ingresos significativamente superior: 16.645.123,23 euros, 688.373,49 euros de diferencia, atribuible a un hecho de gran relevancia y que es un dato muy revelador de cuáles son los intereses y las prioridades del actual equipo de gobierno. Se trata de la decisión de los actuales gestores municipales de poner a la venta, en el peor momento posible, solares municipales por un valor estimado de 700.000 euros. Y decimos estimado porque, tal y como ha reconocido el alcalde, no se ha realizado ninguna valoración de los mismos, como prueba palpable de la falta de rigor y responsabilidad por parte de quienes tienen mucha prisa en desprenderse de suelo público malvendiendo el patrimonio que es de todos, siendo otras las prioridades y necesidades a atender en estos momentos para contribuir eficazmente a la recuperación económica y social de nuestro municipio” “Nosotros no contemplamos en el Presupuesto que diseñamos ninguna enajenación de bienes patrimoniales municipales, al considerarlos fundamentales para la dotación de infraestructuras esenciales a desarrollar en nuestro municipio y porque éste es el peor momento para desprenderse de patrimonio, además de no ser imprescindible para atender las necesidades prioritarias de nuestros vecinos justo en esta coyuntura de grave crisis. Por el contrario, teniendo en cuenta la estimación de ingresos a la baja como consecuencia de la aplicación de las medidas fiscales de apoyo al sector del comercio y la hostelería y del parón en la actividad empresarial y de la propia oferta de servicios municipales, priorizamos el incremento de las partidas destinadas a las áreas de Bienestar Social (200.000 euros en ayuda social, contratación de educadores para el nuevo Programa de Promoción Social y Prevención Comunitaria, destinado a luchar contra la exclusión social en barrios y pedanías, nueva partida para subvenciones en abierto a entidades sociales), Salud, Educación, Comercio, Empresa y Empleo (casi 500.000 euros de apoyo al Comercio y la creación de Empleo, contratación Técnico de Comercio en el marco del Convenio con Cámara de Comercio), Urbanismo y Medio Ambiente (340.000 euros para la gestión de residuos de acuerdo a la normativa, incluida partida anual para abordar por fin el sellado del vertedero ilegal de La Parata; frente a los 750 euros del Presupuesto 2019, Aula de la Naturaleza) y Plan de Desarrollo Rural Sostenible; así como la continuidad de las medidas contempladas en el PLAN RECUPERA H-O ya puestas en marcha (atender todas las solicitudes de la convocatoria de ayudas directas al Comercio Local, PYMES y Autónomos, Convenio con la ACEH, Plan Especial de Salud y Seguridad…) y dos millones en inversiones en proyectos para el núcleo urbano y pedanías”

Por otra parte, los socialistas manifestaron en el pleno su satisfacción porque se haya aprovechado la mayor parte de trabajo arduo realizado durante los meses de la pandemia para reajustar el presupuesto inicialmente previsto antes de decretarse el estado de alarma, tal y como reconocieron miembros del propio equipo de gobierno actual, y como dejó constancia la portavoz del grupo socialista al señalar que “a pesar de las críticas destructivas y centradas en descalificaciones personales lanzadas por los concejales con responsabilidad de gobierno actualmente, en líneas generales, apenas han variado en su propuesta de Presupuestos las partidas fundamentales de gasto que dejamos preparadas, excepto en algunas cuestiones importantes, que hemos recogido en nuestra propuesta de enmiendas” Precisamente las 11 enmiendas presentadas por el grupo socialista, y rechazadas en bloque sin apenas argumentación por parte del equipo de gobierno actual, contemplan aspectos básicos del proyecto del anterior equipo de gobierno para promover, tal y como enfatizó Francisca Fernández en su turno de intervenciones, un cambio del modelo productivo y económico del municipio, para romper la inercia de los ochos años de gobierno de los populares en los que ninguna empresa de mediano o gran tamaño se instaló en el municipio, y en los que se dejó de lado el apoyo efectivo al que debe ser el motor económico del municipio que empuje al resto de sectores: la agricultura y la ganadería, que ha de transitar, con apoyo municipal, hacia la revolución verde para ser rentable y crear empleo estable y de calidad, en la línea de las propuestas de la Unión Europea.

Las enmiendas presentadas por el grupo socialista incluyen, entre otras, la eliminación de la enajenación de patrimonio municipal inmobiliario y, por consiguiente, la eliminación en este ejercicio de la inversión para la adquisición de edificios y solares; el aumento de la partida para la gestión integral de residuos por ser objetivamente muy insuficiente, la restitución de la partida eliminada para convertir la antigua escuela de El Puertecico en un Aula de la Naturaleza, la restitución de la partida de 30.000 euros destinada a la convocatoria de subvenciones a la que puedan optar asociaciones y ONGs del municipio a través de la presentación de proyectos de carácter social, así como la inclusión de una partida específica destinada a subvencionar el fomento del empleo a través del emprendimiento rural sostenible y de una partida específica de 5.000 euros destinada a subvencionar Convenio de colaboración con la UAL para el asesoramiento técnico en el diseño y puesta en marcha del Plan Municipal de Desarrollo Rural Sostenible.

Los socialistas lamentan que la actitud del actual equipo de gobierno se encuentre en las antípodas de la actitud de transparencia, diálogo y búsqueda de consenso que intentaron poner en práctica cuando gobernaban. “Es triste constatar que volvemos al estilo de gobernanza de antaño, despreciando las aportaciones en positivo y con la opacidad y falta de transparencia como premisas de funcionamiento. No podemos interpretar de otro modo el rechazo sin argumentación a todas las enmiendas presentadas junto a las dificultades para tener acceso a toda la información detallada del Presupuesto, que nos obligó a realizar varias visitas al Ayuntamiento, incluida una comparecencia ante la Secretaria para dejar constancia de la falta de documentación clave para hacer una valoración rigurosa del Presupuesto y presentar enmiendas constructivas. No facilitar el detalle desglosado de las partidas de ingresos, de gastos, del perfil técnico de los nuevos profesionales que se pretenden contratar con la partida disponible para contratación de personal temporal para conocer qué áreas municipales pretenden reforzar con más plantilla, no explicitar qué solares se pretenden adquirir ni su valor de tasación…dificulta conocer con exactitud qué se está debatiendo en el Pleno y qué ha priorizado este equipo de gobierno, y no sólo nos lo dificulta a los concejales de la oposición, sino a todos los vecinos”.

Los socialistas, que manifestaron también lo improcedente de incluir el debate de los Presupuestos en un Pleno con 17 puntos en el orden del día, más cuatro de urgencia, se mostraron muy preocupados por las prioridades que ya están dejando claras los actuales responsables del gobierno municipal, malvendiendo patrimonio público, hipotecando el futuro con propuestas de adquisición de solares e inmuebles en un momento totalmente inoportuno, despreciando propuestas de desarrollo sostenible elaboradas contando con el asesoramiento de entidades de tanto prestigio como la Universidad de Almería, insistiendo en propuestas tan descabelladas como solicitar por vía de urgencia la cesión de la titularidad de más de tres kilómetros de travesía de la Carretera Nacional 340, incluyendo el puente de San Isidro que hay que rehacer, para que pase a ser responsabilidad del Ayuntamiento su mantenimiento y conservación.

