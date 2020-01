Los retrasos son para evitar el caos

La Alianza para la Tierra está jugando un juego muy largo con el Estado Profundo con el fin de evitar un caos mundial generalizado según “Operación Revelación”. Esto explica los retrasos constantes que se producen en el desarrollo del proceso de reinicio financiero mundial. “Camina lento, no te apresures, que a donde tienes que llegar es a tí mismo” dijo el filósofo Ortega y Gasset.

El reseteo podría provocar un pánico financiero mundial en los mercados bursátiles, y los arrestos masivos podrían provocar disturbios callejeros entre los partidarios de los personajes famosos detenidos. Todo esto explica el secreto, la lentitud y la prudencia constante con que se desarrolla este plan de dos años, que se halla en fase de ejecución, del que sólo llevamos once meses.

La demora es el retraso en el cumplimiento de una obligación desde el momento en el que es exigible su cumplimiento. La palabra demora se utiliza de manera coloquial. Por ejemplo, decimos que un tren está demorado o que se están demorando en atendernos en un restaurante. Pero la palabra jurídica para el retardo en cumplir con una obligación de dar o hacer algo se llama ‘mora’. Se trata de un retraso, pero cualificado.

Por otro lado parece que la disputa entre Estados Unidos e Irán es un puro teatro político, un paripé, ya que se están haciendo tratos entre bastidores. Parece ser que el presidente de Irán hizo un trato secreto con el presidente Trump para eliminar a Soleimani, prometiendo que Irán dejaría el desarrollo nuclear y se centraría en su economía, y tuvo el pretexto perfecto deseado para ordenar un arresto masivo de comandantes de la Guardia Revolucionaria, que era un gobierno paralelo al Gobierno oficial con el que estaba enfrentado. Como siempre, lo que vemos en los medios de comunicación es puro teatro para entretenernos, mientras que hacen sus arreglos detrás del escenario.

Lo que no ha sido un teatro fue el derribo del avión ucraniano por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que, al parecer, lo hizo deliberadamente como venganza por la muerte del general Soleimani, y yo me pregunto ¿qué culpa tenían de esto los pobres pasajeros que murieron? En respuesta, el gobierno iraní arrestó a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Otro tema es que parece ser que la familia real británica se halla en plena desbandada ante el pánico por el Brexit, porque la salida del Reino Unido de la Unión Europea destroza sus negocios globalistas. No olvidemos que la monarquía británica es un negocio mundial como el Vaticano, un servicio a sí misma, más que un servicio público para los ciudadanos. Así está organizado el mundo, y es un asco, porque el pueblo le importa un carajo a los mandamases, como no sea como ganado para explotarnos.

INFORME

Alerta de inteligencia de “Operación Revelación” del domingo 12 de enero de 2020 titulada ‘Acuerdos’:

http://www.dinarchronicles. com/operation-disclosure- intel/operation-disclosure- intel-alert-1-12-20-deals

Las fuentes afirman que una vez que se abran las acusaciones selladas, se harán arrestos sin importar quiénes sean o en qué posición del Gobierno estén. La decisión de Trump de asesinar a Soleimani fue un paso planeado para lograr la paz en Oriente Medio. El presidente iraní quería que muriera Soleimani cuando se puso en libertad (con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán bajo su mando) siguiendo su propio plan para Oriente Medio. (Añado que la Guardia era un gobierno paralelo al Gobierno oficial.) El presidente de Irán hizo un trato con el presidente Trump para eliminar a Soleimani, e Irán prometió que dejaría el desarrollo nuclear y se centraría en su economía. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán derribó deliberadamente el Vuelo 752 de la compañía Líneas Aéreas Internacionales de Ucrania (Ukraine International Airlines) en represalia por la muerte de Soleimani. En respuesta, el Gobierno iraní arrestó a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán justo después del derribo del Vuelo 752. (Comentario añadido.- Hay que tener en cuenta que existe una guerra civil interna en Irán, ya que el Gobierno iraní lleva mucho tiempo enfrentado a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.) La disputa entre Estados Unidos e Irán es un puro teatro político, ya que se están haciendo tratos entre bastidores. Se espera que Irán se someta a las reformas del plan de Gesara este año, según lo acordado. Mientras tanto, se espera que el presidente Trump haga un trato con Arabia Saudita con respecto al petróleo, ya que Estados Unidos es ahora el principal productor de petróleo, y Arabia Saudita es el principal exportador de petróleo. Además, el presidente Trump admitió recientemente, en una entrevista con “Fox News”, que EE.UU. está reteniendo dinares iraquíes. Se espera que Irak sufra una revaluación de su moneda en un futuro próximo. En otras noticias, se está dispersando la familia real británica, mientras se avecina el ‘Brexit’. La Alianza para la Tierra está jugando un juego muy largo con el Estado Profundo con el fin de evitar un caos mundial generalizado.

¿ ERA DE ACUARIO ?

Hoy domingo 12 de enero comienza la era de Acuario según el Portal 2012 de Cobra, aunque es posible que la cuadratura con Urano no dejará a Acuario imponer sus ideas. Ya sé que es una teoría más sobre la fecha de comienzo de esta nueva era, porque cada astrólogo tiene su propia teoría particular, pero comience o no la nueva era, este anuncio tiene su fundamento astrológico, ya que a las cinco de la tarde de hoy domingo se produce una conjunción planetaria de Saturno y Plutón, y mañana lunes, a las dos y media de la tarde, hay otra conjunción del Sol, Mercurio, Ceres, Saturno y Plutón.

Hoy 12 de enero, tenemos una conjunción extremadamente poderosa que podría abrir el ‘crack’ del sistema financiero mundial. Pero no sólo será una conjunción ordinaria de Saturno y Plutón, sino que además es una conjunción del Sol, Mercurio, Ceres, Saturno y Plutón, con Saturno y Plutón también en sus nodos sur, lo que amplifica aún más dicha conjunción. Esta configuración tan especial podría ser el código que explotara la burbuja del actual sistema financiero basado en la deuda.

Después de la activación de la Era de Acuario, habrá muchas más configuraciones astronómicas durante todo el año, que guiarán a nuestra sociedad a través de la transformación. El año 2020 será un año de triple conjunción Júpiter-Saturno-Plutón, que ocurre cada 700 años, y ocurrió la última vez cuando los Templarios crearon su red bancaria.

La triple conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón que se produce este año, intensificada por la participación y la proximidad de los nodos de la Luna, es absolutamente histórica y, en consecuencia, determinará uno de los periodos más importantes del actual siglo XXI, según el astrólogo Vicente Cassanya.

La última vez que se produjo esta triple conjunción entre Capricornio y Acuario, como ahora, fue en 1284-86, es decir, hace más de siete siglos. Además la de ahora representa el paso definitivo de la era de Piscis a la era de Acuario. Un periodo especialmente clave para ver el efecto de esta triple conjunción será entre marzo y abril, cuando Marte se una a Júpiter, Saturno y Plutón. En la segunda mitad de este año, todo cobrará una intensidad descomunal.

Además, las conjunciones entre Júpiter y Saturno siempre han sido decisivas para el devenir de Europa, pero han demostrado tener una correlación dramática con los presidentes de Estados Unidos. Estamos a un paso de saber si ha llegado a su final o no este ciclo maldito para los presidentes estadounidenses. ¿Qué podemos esperar ahora?

GRANDES CAMBIOS

La cuestión es obvia. Europa tiene grandes desafíos como el ‘Brexit’, las migraciones masivas desde África, y el estar en medio de una gran guerra comercial, entre otros problemas. Incluso se está cuestionando la propia identidad europea y la del euro como moneda común. En todo caso, es una etapa crucial para la reinvención de Europa. Una vez más, bajo la batuta de la conjunción Júpiter-Saturno, Europa tiene que asumir nuevos compromisos y nuevas estructuras.

Según Vicente Cassanya, EE.UU. y el dólar dejarán de ser los líderes de la economía mundial y habrá una revolución de las relaciones sociales y económicas, con nuevas clases sociales, que terminarán de definirse cuando Plutón pase por Acuario.- Saturno entrará en Acuario del 22 de marzo de 2020 al 1 de julio de 2020. Todo esto será el germen de una nueva versión del capitalismo, que surgirá en torno al año 2020.

Si echamos un vistazo a las posiciones de los planetas lentos para el año 2020, llama poderosamente la atención la triple conjunción Júpiter-Saturno-Plutón en cuadratura con Urano. Sin duda será la gran bisagra del cambio en el siglo XXI.

Esta conjunción ya está aquí, y habrá que estar atentos a los grandes cambios que se van a producir a partir de ahora, porque todas las anteriores conjunciones Saturno-Plutón han demostrado ser determinantes de medidas históricas en la economía mundial.

https://youtu.be/16vw-Xjl-c4

El autor de este vídeo de dominio público es Licenciado en Periodismo, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones, pero no es Locutor.