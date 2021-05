Los padres y madres del alumnado del CEIP Posidonia y del CEIP Las Salinas, centros docentes con más de 10 años de existencia ya, queremos manifestar nuestro malestar y sentimiento de desprotección frente al agravio comparativo que sufren nuestros hijos e hijas cuando han de cursar Secundaria a partir de 6º de Primaria, al no haberse

dispuesto en todos estos años una solución de continuidad cercana para la continuación

de los estudios obligatorios de los menores. Por lo que el próximo jueves, día 20, a las

18:00 nos concentraremos en los terrenos en los que debe construirse el futuro

Instituto Las Salinas, sito en la calle Alemania, junto al Saint George’sSchool, para

reclamar celeridad en su tramitación y construcción.

Es sabido que Las Salinas se trata de una zona de especial expansión del municipio

Roquetero, con un gran número de familias con hijos en edad escolar, y que aglutina dos

centros de enseñanza Primaria (C.E.I.P. POSIDONIA y C.E.I.P. LAS SALINAS), sin que se

haya dotado (en más de una década) a la zona de un centro de impartición de E.S.O.

para desarrollar los estudios de nuestros hijos.

En la actualidad, el alumnado que termina 6º de Primaria se está incorporando a los

Institutos de Secundaria sitos en Las Marinas, I.E.S. Sabinar e I.E.S. Turaniana, debiendo

además desplazarse por medios propios, al no haberse dispuesto transporte escolar por parte de la Delegación de Educación ni por parte municipal, siendo este un hecho insólito y absolutamente contrario a los criterios de igualdad y conciliación familiar que tanto nos cansamos de escuchar en medios de comunicación y en políticos de uno y otro bando.

Además, se lleva “tramitando” la construcción del definitivo instituto en las Salinas

durante muchos años, vía cesión de terreno del Ayuntamiento de Roquetas a la Junta

de Andalucía (terreno existente frente al “Hotel Colonial”). De hechoel 27 de noviembre

de 2019 se llevó a Pleno dicha cesión y se aprobó por unanimidad, con el voto a favor de todos los grupos políticos de la corporación roquetera (pág 65 del acta de dicho

Pleno), realizar todos los trámites necesarios para su realización en el menor tiempo

posible, con palabras textuales de la Sra. Delegada de Presidencia: “los padres y madres

llevan pidiendo la construcción del Instituto desde el año 2017 y han sido ellos los que,

en la Delegación del Gobierno y ante los plazos de ejecución que indicaba la Delegada,

se han inclinado por estos suelos que van a beneficiar a los niños de Las Salinas”.

Pero no se concreta el inicio de su construcción por trámites que se alargan y alargan,

sin tener en absoluto en cuenta la situación personal de nuestros hijos, y la inestabilidad

familiar que nos supone a los afectados el ver cómo una zona en la que hemos buscado

estabilidad y desarrollo para nuestras familias, se ve gravemente perjudicada por la

desidia de los que han de regir el futuro de nuestros hijos, negando una igualdad de

trato respecto a muchos otros vecinos y ciudadanos de esta Comunidad.

Los padres y madres del C.E.I.P. Posidonia y del C.E.I.P. Las Salinas queremos poner de

manifiesto la situación de indefensión y clarísimo malestar ante esta situación, y

reclamar el derecho a una educación igualitaria en forma y acceso para nuestros hijos, por lo que exigimos la agilización máxima para la tramitación de la construcción del Instituto de Las Salinas, reduciendo los plazos de licitación, legalizaciones, y entrega del edificio para uso del alumnado de la zona. Así como revertir la situación transitoria que

paralelamente está sucediendo, haciendo que nuestros hijos tengan que asistir, hasta

que se construya dicho Instituto, a otros centros a una distancia de 10 km de sus

hogares, sin transporte escolar para facilitar dicho recorrido.

Esperamos y deseamos que los distintos agentes intervinientes (Ayuntamiento de

Roquetas y Delegación de Educación de la Junta de Andalucía) cumplan con su deber

para con los ciudadanos a los que nos representan, por compromiso y necesidad, y

lleven a cabo lo aprobado en Pleno en su caso, y deber de asistencia y dotación a los

menores para su desarrollo escolar, en el otro. Así como advertimos de que no

dejaremos de insistir hasta conseguirlo, y reiteraremos las concentraciones hasta ser escuchados, por la igualdad de nuestros hijos.