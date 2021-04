Las nuevas medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas del jueves

29 de abril de 2021, tras su publicación en el BOJA

En cumplimiento del Decreto del Presidente 5/2021, de 12 de febrero, los

comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho

provincias andaluzas se han reunido hoy por vía telemática, presididos por los

respectivos delegados territoriales de Salud y Familias, para analizar los datos

epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación.

Los comités territoriales han valorado todos los municipios en función de la tasa

de incidencia actualizada a fecha de hoy. Las medidas estarán vigentes desde

las 00.00 horas del jueves 29 de abril.

Así queda la situación por grupo de medidas y por provincias:

Municipios con cierre perimetral

Almería

Benahadux, Líjar, Pechina, Rioja y Viator.

Cádiz

Alcalá del Valle, Algodonales, Barbate, El Bosque, Espera y Setenil de las

Bodegas.

Córdoba

Benamejí, Castro del Río y Hornachuelos.

Granada

Benalúa, Campotéjar, Chauchina, Cijuela, Dehesas de Guadix, Dúrcal, Escúzar,

Fuente Vaqueros, Gualchos, Güéjar Sierra, Huétor Vega, Íllora, Iznalloz, Jun,

Lecrín, Loja, Lugros, Marchal, Peligros, Pulianas, Santa Fe, El Valle, Valle del

Zalabí, Villanueva de Mesía, Villa de Otura y Zafarraya

Huelva

Cartaya, Chucena, Lucena del Puerto, Rociana del Condado.

Jaén

Alcalá la Real, Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Castillo de Locubín, Frailes,

Guarromán, Huesa, Linares, Navas de San Juan, Noalejo, Pegalajar, Quesada

Santiago-Pontones, Santo Tomé y Torreblascopedro.

Málaga

Alfarnatejo, Almargen, Cuevas del Becerro, Periana y Sierra de Yeguas.

Sevilla

Badolatosa, Casariche, Cazalla de la Sierra, Isla Mayor, La Luisiana, Martín de

la Jara, La Puebla del Río, El Palmar de Troya, Peñaflor y Villanueva del Ariscal.

Municipios con cierre perimetral y cese de actividad no esencial

Almería

Santa Fe de Mondújar.

Cádiz

Bornos, Puerto Serrano y Villamartín.

Córdoba

Ninguno.

Granada

Beas de Guadix, Colomera, Darro, Domingo Pérez, Fonelas, Fornes, Huéscar,

Montejícar, Pampaneira y Salar.

Huelva

Almonte, Cumbres Mayores y Santa Olalla del Cala.

Jaén

Campillo de Arenas.

Málaga

Alfarnate.

Sevilla

Villamanrique de la Condesa.

Municipios con estudio específico por tener menos de 5.000 habitantes

Almería

En Líjar se ha procedido a la revisión de la situación epidemiológica, al tener una

población inferior a 5.000 habitantes, decidiendo el comité mantener el cierre

perimetral pero no el cierre de actividad no esencial, quedándose en Nivel 4.

Cádiz

En los municipios de El Bosque, Espera y Setenil de las Bodegas se ha

procedido a la revisión de la situación epidemiológica, al tener una población

inferior a 5.000 habitantes, decidiendo el Comité mantener el cierre perimetral.

Córdoba

Belmez, Fuente Tójar y Villanueva del Duque se excepcionan del cierre

perimetral.

Conquista se excepciona del cierre perimetral y del cese de la actividad no

esencial.

Granada

Los municipios de Albuñuelas, Montillana, Orce y Quéntar se han excepcionado

del cierre perimetral.

Los municipios de Agrón y Rubite se han excepcionado de cierre perimetral y

cese de actividad asistencial.

Huelva

En Santa Ana la Real y Galaroza, al tener una población inferior a 5.000

habitantes, se ha realizado una evaluación epidemiológica específica y se

excepcionan del cierre perimetral.

En el caso de Cumbres de San Bartolomé, también de menos de 5.000

habitantes y tras este mismo estudio, se excepciona del cierre perimetral y del

cese de actividad no esencial.

Jaén

En los siguientes municipios se ha efectuado un informe epidemiológico

específico y el comité ha optado por aplicar cierre perimetral: Frailes, Noalejo,

Santo Tomé, Arroyo del Ojanco, Torreblascopedro, Guarromán, Huesa,

Pegalajar, Santiago-Pontones, Castillo de Locubín y Navas de San Juan.

Málaga

Alfarnatejo y Cuevas del Becerro se excepcionan del cese de la actividad no

esencial al tener una población inferior a 5.000 habitantes aunque su tasa está

por encima de mil.

Sevilla

Aznalcázar, El Garrobo y Lora de Estepa se excepcionan de la aplicación del

cierre perimetral aunque tengan incidencia acumulada mayor de 500.

Martín de la Jara y El Palmar de Troya se excepcionan de la aplicación del cese

de actividad no esencial y quedan solo con cierre perimetral, aunque tengan

incidencia mayor de 1.000.

NIVELES DE ALERTA

Provincia de Almería

◼ Distrito Sanitario Poniente: Nivel de Alerta 3

◼ Distrito Sanitario Almería: Nivel de Alerta 4. (Benahadux, Pechina, Rioja y

Viator tienen cierre perimetral. Santa Fe de Mondújar tiene Nivel 4 grado

2, con cierre perimetral y cese de actividad no esencial).

◼ Área de Gestión Sanitaria Norte: Nivel de Alerta 2 (salvo Líjar que tiene

cierre perimetral y nivel 4).

Provincia de Cádiz

◼ Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda: Nivel de Alerta 2

◼ Distrito Sanitario Campo de Gibraltar Oeste: Nivel de Alerta 2

◼ Distrito Sanitario Jerez Costa Noroeste: Nivel de Alerta 2

◼ Distrito Sanitario Sierra de Cádiz: Nivel de Alerta 4 (salvo Bornos, Puerto

Serrano y Villamartín, que se declaran en el nivel de alerta 4 grado 2).

◼ Distrito Sanitario Campo de Gibraltar Este: Nivel de Alerta 2.

Provincia de Córdoba

◼ Distrito Sanitario Guadalquivir: Nivel de alerta 2

◼ Área Sanitaria Norte de Córdoba. Nivel de alerta 2

◼ Distrito Sanitario de Córdoba. Nivel de alerta 3

◼ Área Sanitaria Sur. Nivel de alerta 3.

Provincia de Granada

◼ Área Sanitaria Sur de Granada: Nivel de Alerta 4 (menos en los municipios

que su tasa supere los 1.000 que estarán en Nivel 4 Grado 2).

◼ Distrito Sanitario Granada: Nivel de Alerta 4 Grado 1 (menos los

municipios cuya tasa supere los 1.000, que estarán en Nivel 4 Grado 2)

◼ Distrito Sanitario Metropolitano de Granada: Nivel de Alerta 4 (menos los

municipios que su tasa supere los 1.000, que estarán en Nivel 4 Grado 2).

◼ Área Sanitaria Nordeste de Granada: Nivel de Alerta 4 (menos en los

municipios que su tasa supere los 1.000, que estarán en Nivel 4 Grado 2)

Provincia de Huelva

◼ Área Sanitaria Norte: Nivel 2.

◼ Distrito Sanitario Huelva Costa: Nivel 2

◼ Distrito Sanitario Condado Campiña: Nivel 3

Provincia de Jaén

◼ Distrito Sanitario Jaén Norte: Nivel de Alerta 4

◼ Distrito Sanitario Jaén Nordeste: Nivel de Alerta 4

◼ Distrito Sanitario Jaén: Nivel de Alerta 3

◼ Distrito Sanitario de Jaén Sur: Nivel de Alerta 4

Provincia de Málaga

◼ Distrito Sanitario Serranía: Nivel 3

◼ Distrito Sanitario Costa del Sol: Nivel 2

◼ Distrito Sanitario Málaga: Nivel 2

◼ Distrito Sanitario Guadalhorce: Nivel 2

◼ Distrito Sanitario La Vega: Nivel 2

◼ Distrito Sanitario Axarquía: Nivel 2 (a excepción del municipio de

Alfarnate, para el que se establece el nivel 4 grado 2)

Provincia de Sevilla

◼ Distrito Sanitario Aljarafe Nivel de Alerta 3 (excepto Villamanrique de la

Condesa, que están en nivel 4.2)

◼ Distrito Sanitario Sevilla Nivel de Alerta 3

◼ Distrito Sanitario Sevilla Sur Nivel de Alerta 3

◼ Distrito Sanitario Sevilla Este Nivel de Alerta 3

◼ Distrito Sanitario Sevilla Norte: Nivel de Alerta 3 (excepto Santa Olalla del

Cala –provincia de Huelva pero adscrito a un distrito de Sevilla–, que está

en nivel 4.2)

Los umbrales que marcan los niveles tienen en cuenta seis indicadores, no sólo

la incidencia:

• IA a 14 días

• IA en mayores de 65 años

• Pruebas PDIA

• Porcentajes de trazabilidad

• Índice de camas UCI

• Índice de hospitalización

Estos parámetros se aplican para todas las comunidades autónomas.

Los comités territoriales de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto realizan un

seguimiento continuo de la situación epidemiológica en sus provincias e informan

sobre la necesidad de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados

según el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas. Se reúnen cada

jueves para evaluar la situación de los municipios.