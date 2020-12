Estarían colocados para activar pilares de luz

Avisan d el comienzo de una nueva civilización

Aparecen en momentos cruciales de la evolución

Proclaman un salto cuántico de toda la humanidad

Coinciden con el comienzo de l a fase de fuego angélico

Aparecen y desaparecen monolitos en todo el mundo

Suelen ser robados por el ‘cabal’ para investigarlos

No podrán entender nada, porque no están activados

Su origen no es terrestre, aunque puede haber imitadores

Los monolitos serán muchos en el futuro de la humanidad

La población no entiende nada ahora a causa de su ignorancia

La gente aceptará la conexión con otros mundos en su vida diaria

Derribado el monolito de California al grito fanático de “Cristo Rey”

Aparece en Rusia un cuarto monolito metálico y dicen que es publicidad

Los monolitos forman parte de un experimento evolutivo llamado humanidad

Según el escritor Arthur C. Clarke, los monolitos procederían de los antiguos padres constructores y exploradores

A mi juicio, los monolitos metálicos que están apareciendo en diversos países del mundo avisan, anuncian y proclaman al mundo un cambio de conciencia, un cambio de paradigma de nuestra civilización, una mutación genética de la humanidad y un salto cuántico del ser humano que esté preparado para la siguiente fase de la evolución. Esta idea la tengo clara desde hace muchos años, y sé también que hay monolitos parecidos en otros planetas como en la Luna, en Marte y en algunos asteroides, porque su origen no es terrestre, aunque puede haber imitadores terrenales.

“Dediquemos un momento a hablar de los monolitos ‘misteriosos’ que aparecen y desaparecen. Son materializados y desmaterializados por miembros de las tripulaciones espaciales para anunciar el inicio de la civilización de la Tierra que avanza en la conciencia espiritual y consciente.” Éste es el párrafo que Mathew Ward dijo el 2 de diciembre y que me ha dado la pista para investigar este tema.

La contactada Blossom Godchild dice claramente que estos monolitos son monitores, receptores, activadores, conectores y reflectores. Que serían de un material que puede parecer terrestre, pero que no lo es. Que estarían colocados estratégicamente en su posición para activar pilares de luz cuando estén listos para ser recibidos.

A pesar de que estos monolitos suelen ser robados por el cabal para investigarlos, no podrán entender nada y les parecerá un enigma, porque están dormidos y no están activados ni configurados en este momento. Cuando haya desaparecido la oscuridad más adelante, las estructuras como los monolitos de los que hablamos, serán un lugar común, porque la conexión con otros mundos será una parte aceptada de la vida diaria.

LA NOTICIA

Desde hace unos días se está repitiendo una noticia que está sembrando muchas dudas y suscitando todo tipo de teorías, y especulaciones. Se ha hecho viral la noticia de que aparecen y desaparecen unos monolitos en diversas partes del mundo, pero nadie sabe lo que está pasando realmente, y yo voy a lanzar mi propia hipótesis personal.

Un monolito tradicional es un monumento de piedra de una sola pieza. Hay monolitos repartidos por todo el mundo. De hecho, algunos están considerados monumentos representativos de varias culturas y tienen un simbolismo artístico e incluso se sabe que se utilizaban en ceremonias y rituales.

En el Reino Unido está uno de los monolitos de piedra más famosos del mundo. En concreto, se encuentra muy cerca del monumento megalítico conocido con el nombre de Stonehenge. La diferencia entre estos monolitos históricos y los que han aparecido y desaparecido recientemente en Estados Unidos y Rumanía es que estos últimos son de metal, en vez de piedra.

PRIMERA APARICIÓN

Cuando se vio un enorme monolito plateado en una sección muy remota del desierto en el sureste de Utah, inmediatamente se creó una gran sensación en los medios informativos, pero luego desapareció. También se había descubierto un monolito similar en Rumanía, pero ahora también desapareció.

Luego, el miércoles, todo el mundo estaba hablando sobre un tercer monolito que había sido visto en California. El monumento de Utah fue desmontado durante la noche del 27 de noviembre por un grupo de cuatro personas, mientras que su ‘gemelo’ rumano desapareció esta semana de manera poco clara.

No se ha confirmado todavía oficialmente el origen y los autores de los monolitos de Utah, California y Piatra Neamt. Las suposiciones más creativas sobre su propósito apuntaban a una “súper arma alienígena” o a un “dispositivo de la Nasa“. Pero seguimos sin entender nada.

El monumento del desierto de Red Rock fue desmontado durante la noche del 27 de noviembre por un grupo de cuatro personas. “Quitamos el monolito de Utah porque hay claros precedentes de cómo compartimos y regularizamos el uso de nuestras tierras públicas, la vida silvestre, las plantas nativas, las fuentes de agua dulce, y los impactos humanos sobre ellas”, explicó el guía especializado en turismo de aventura, Sylvan Christensen y agregó: “Estamos perdiendo nuestras tierras públicas y cosas como esta no ayudan”. Extraña excusa la ecología.

Su ‘gemelo’ rumano desapareció esta semana de manera poco clara, mientras el monumento de Pine Mountain, cerca de la localidad de Atascadero, fue derribado este miércoles por un grupo de desconocidos.

CALIFORNIA

El misterioso monolito de California fue derribado al grito de “Cristo es el Rey” y fue sustituido por una cruz de madera. “Cristo es el rey en este país. No queremos extranjeros ilegales de México o del espacio exterior”, se le escuchó decir a uno de los tres jóvenes que aparecen en el material audiovisual.

Los responsables filmaron sus acciones en un video subido a la plataforma de transmisión en vivo ‘DLive’ por el usuario ‘CultureWarCriminal’ quien compartió un aparte y varias fotografías de lo ocurrido en su cuenta de Twitter.

Un grupo de desconocidos derribó el misterioso monolito metálico descubierto este miércoles en la cima de una montaña en el estado de California. El incidente se presentó hacia la madrugada de este jueves en Pine Mountain, cerca de la localidad de Atascadero, donde horas antes, unos excursionistas locales habían informado de la aparición del monolito. La estructura, de unos tres metros de alto y unos 45 centímetros de ancho, fue sustituida por una cruz cristiana hecha con dos listones de madera.

Las autoridades de Atascadero fueron informadas en el acto. “Nos molesta que estos jóvenes sintieran la necesidad de conducir cinco horas para entrar en nuestra comunidad y destrozar el monolito. El monolito fue algo único y divertido en esta estresante época”, se pronunció al respecto la alcaldesa Heather Moreno. El monolito de California es similar a los encontrados anteriormente en el desierto de Red Rock, en Utah y cerca de la ciudad rumana de Piatra Neamt.

Se les llama “monolitos alienígenas”, pero nadie sabe quién los creó, o si los tres monolitos son incluso de la misma fuente. Pero después de haber sido bombardeados todos nosotros por las películas de ciencia ficción que Hollywood ha estado creando durante décadas, el mundo definitivamente está hambriento de noticias de que alguien del más allá nos esté contactando. Aunque ya sabemos que toda ciencia ficción tiene una parte de verdad.

RUSIA

Aparece en Rusia un cuarto monolito metálico, pero esta vez hay una explicación de por qué fue instalado. El vídeo, que muestra la estructura en una reserva natural, fue publicado este viernes por el centro científico y educativo ‘TulaTEJ’ como parte de una campaña de publicidad. Una estructura metálica similar a las tres encontradas anteriormente en EE.UU. y en Rumanía, apareció en la reserva natural Kondukí, en la región rusa de Tula.

En un video, compartido este viernes en el canal de YouTube del centro científico y educativo ‘TulaTEJ’, se puede ver un monolito de tres filos, ubicado en la cima de las colinas Romántsevskie Gory. El jefe del departamento de proyectos de esta institución, Konstantín Podrézov, comentó que el clip fue publicado como parte de una campaña de publicidad.

Los autores del vídeo bromearon que el monumento “no es un mensaje de los extraterrestres, como muchos medios extranjeros sugirieron, sino que este prisma de acero es un invento de ‘TulaTEJ’, destinado únicamente a las investigaciones en el país”.

“Los experimentos con saltos cuánticos son impredecibles, y debido a un error de laboratorio el objeto fue enviado incorrectamente primero a EE.UU. y luego a Rumanía. Ayer el objeto, que los científicos nombraron ‘Objeto-542’, los lograron devolver al campo de experimentación de ‘TulaTEJ’ en Kondukí“, ironizaron.

Podrézov detalló que la causa de la creación del clip fue la victoria del centro en un concurso de instituciones científicas. “Fue una mera coincidencia que se nos ocurriera la idea: utilizar un tema que ha estado causando revuelo últimamente, principalmente en el extranjero, y mostrar de qué son capaces los desarrollos de Tula”, explicó.

ODISEA DEL ESPACIO

En el año 1968 se estrenó una de las películas más enigmáticas en la historia del cine, “2001: una Odisea del Espacio”, cinta dirigida por el reputado cineasta Stanley Kubrick y que marcó un hito por su estilo de comunicación visual, sus revolucionarios efectos especiales, su realismo científico y sus proyecciones metafísicas y vanguardistas. Y que, por cierto, sorprendió a la audiencia mundial por su misterioso final.

En la película aparece un amanecer, despertado por extrañas vibraciones acústicas, uno de los primates encuentra enfrente del refugio el monolito, un bloque ortoédrico perfecto de color negro de varios metros de altura con proporciones 1x4x9, que provoca la alarma en el grupo y un primer momento de confusión y miedo.

La cinta, que abordaba temas como la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre, comenzaba mostrando en la prehistoria la vida salvaje de un grupo de primates en la sabana africana. Repentinamente, un día uno de ellos descubría en las afueras de su cueva un misterioso monolito, un bloque ortoédrico perfecto de color negro de varios metros de altura, que provocaba la alarma en el grupo y un primer momento de confusión y miedo.

Los primates, pasado un tiempo, se acercaban con más confianza al monolito, llegando incluso a acariciarlo en supuesta señal de reverencia. La película sugería que el enigmático y perfecto bloque de color negro comenzaba a motivar ciertos cambios en la conducta de los primates, que adquirían un cierto grado de conciencia sobre los recursos disponibles que tenían para sobrevivir. (Los primates somos nosotros ahora, la especie humana.) De ese modo, uno de los simios descubre cómo utilizar un hueso como herramienta y arma. A la mañana siguiente, el grupo de primates le arrebataba el control de una charca a una manada rival, matando en el proceso al líder de ésta, usando el hueso como arma.

Exultante con su triunfo, el primate vencedor lanzaba su hueso al aire, produciéndose una enorme elipsis temporal en la narración: el hueso que ascendía en el aire pasaba a convertirse en una nave espacial que surcaba el espacio entre la Tierra y la Luna en el año 1999 al ritmo de una conocida pieza de música clásica, el poema sinfónico “Así habló Zaratustra” de Richard Strauss, cuya grandeza conmueve el alma.

A partir de este momento, la película se centraba en un equipo de astronautas que trataba de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito -idéntico al encontrado por los primates en la tierra- hallado en la Luna y que parecía ser obra de una civilización extraterrestre. Los astronautas, maravillados al contemplar algo tan perfecto e insondable, y que parecía haber sido enterrado deliberadamente, quedaban doblemente sorprendidos cuando, en el momento en que comenzaba a amanecer en esa parte de la Luna, el monolito, al recibir el primer rayo de sol, emitía una potente señal acústica.

INTERPRETACIÓN

Estos monolitos son avanzadas máquinas extraterrestres pertenecientes a la saga de novelas Odisea Espacial, escritas por Arthur C. Clarke. Aparecen en los momentos cruciales de la evolución de la humanidad como dispositivos de múltiples propósitos cuyas funciones son transmisión de información, manipulación biológica, distorsión dimensional, y manipulación de la materia, fabricados por una civilización desconocida llamada “Los Exploradores” o “Los Antiguos Constructores”.

Durante la serie, se mencionan tres monolitos que se descubren en el sistema solar por los seres humanos, y posteriormente, se revelaría que existen miles de monolitos. Formaban parte de una red informática extraterrestre establecida para realizar el seguimiento de un experimento evolutivo; experimento que en la Tierra finalmente culminaría en la humanidad. Otras interpretaciones indican que el monolito representaría la inteligencia de Dios omnipresente en todo el Universo.

Los antiguos padres exploradores y constructores, sus creadores, se describen como una antigua especie muy inteligente, que nació mucho antes que cualquier otra, y que evolucionó para convertirse en una civilización espacial que, al explorar la Galaxia, presenciaron en miles de mundos cómo se formaba la vida y cómo sucedía la evolución. Gracias a esto comprendieron que el desarrollo de la inteligencia era poco frecuente, y muchas veces las formas de vida con potencial de manifestarla morían en sus etapas tempranas de evolución.

Por ello decidieron que la mente inteligente era el don más valioso de la creación, y asumieron la tarea de propiciar su aparición en todos los lugares posibles del Cosmos. Así se convirtieron en sembradores de vida, tomando la atribución de decidir qué especies eran dignas de recibir este don y cuáles debían ser sacrificadas o no recibirlo, y también que razas inteligentes debían ser destruidas si demostraban no actuar de forma positiva. Nosotros también seremos sembradores de vida y jardineros del cosmos en el futuro. Pensar en ello me produce una gran emoción.

Mientras los antiguos padres exploradores y constructores realizaban estos experimentos, habían sustituido sus cuerpos orgánicos y se transformaron en máquinas vivientes, como pretende hacer ahora el llamado ‘transhumanismo’, que no me gusta nada. Sin embargo, dada la gran cantidad de planetas en que habían intervenido, las enormes distancias entre los mundos, y el enorme lapso de tiempo necesario para que mostraran resultados las especies, crearon los monolitos como testigos y servidores que dejaron en cada mundo intervenido, para que supervisara, interviniera, informara y activara el desarrollo de las especies.

Los antiguos padres exploradores y constructores continuaron evolucionando hasta que fueron capaces de desligar su mente de cualquier dependencia de la materia, y convertirse en conciencia hecha de energía, como corresponde a las dimensiones muy elevadas, pero aun así continuaban atentos a los mensajes de los monolitos y a sus experimentos.

Fueron los antiguos padres exploradores y constructores los que construyeron los agujeros de gusano o autopistas cósmicas que todavía existen para viajar por todo este universo local. Algunos de estos agujeros están deteriorados por el paso del tiempo pero muchos siguen operativos. Sin embargo hay otras civilizaciones avanzadas que no necesitan estas autopistas porque viajan al instante por el éter.

UN SALTO CUÁNTICO

La física cuántica ha encontrado que las partículas pueden desaparecer y reaparecer al instante en otro lugar, que pueden estar en dos lugares a la vez, que pueden influenciarse las unas a las otras desde la distancia, y que los electrones se comportan al mismo tiempo como partículas y como ondas. La teoría más vanguardista concluye que la materia es meramente una ilusión, que toda la energía del universo se anula entre sí hasta terminar en la nada, y que esencialmente sólo existe el vacío.

https://ishajudd.com/un-salto- cuantico/

Un salto cuántico es sin duda una de las experiencias más desafiantes de realizar para un ser humano. Es un renacimiento de una energía pura y viva que podemos sentir en este momento y ver cómo nuestro cuerpo recibe este tipo de energía poderosa para alcanzar el salto espiritual cuántico que ha estado esperando nuestro planeta durante mucho tiempo.

No podemos cambiar el mundo o las personas que existieron antes que nosotros, pero podemos ser felices contagiar a otros positivamente con este estilo de vida libre. En la actualidad, nuestro planeta se encuentra en una fase de generación de energía llamada “fuego angélico”.

Conforme vayamos acercándonos a los cambios que sufre la tierra y a la energía del “fuego angélico” que estamos viviendo en este momento, comenzaremos a sufrir algunos cambios que puedes tener en cuenta, y así comprender mejor qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor a causa de este salto cuántico espiritual.

https://despabilate.com/que- es-el-salto-cuantico/

