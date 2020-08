La califican de ‘dudosa’, ‘ineficaz’ y ‘peligrosa’

La OMS y Microsoft descalifican el logro ruso

165 vacunas se están desarrollando en todo el mundo

Occidente toma la vacuna rusa como “bofetada a su prestigio”

Si fuera eficaz, dejaría rezagadas a la vacunas china y británica

El inyectable no lleva ningún agente infeccioso en su composición

La Fundación de Bill & Melinda Gates, primer donante de la OMS

Información en español sobre la nueva vacuna rusa: https://sputnikvaccine. com/esp/

La primera vacuna del mundo contra el covid-19 ha despertado la furia de todos los medios de comunicación, adscritos al globalismo e implicados en la carrera geopolítica y farmacológica de las vacunas. ‘Dudosa’, ‘ineficaz’ y hasta ‘peligrosa’, así es como califican los principales medios de comunicación a ‘Sputnik V’ la primera vacuna del mundo en su tipo elaborada por Rusia.

La vacuna rusa es, además, una bofetada al prestigio de las más grandes potencias científico-técnicas en el campo de la medicina. De ahí toda la batería de críticas que se han puesto en marcha con el fin de dinamitar la credibilidad de la vacuna rusa.

https://mundo.sputniknews.com/ firmas/202008141092420144- sabotaje-de-la-oms-y- microsoft-a-la-vacuna-rusa- sputnik-v/

Actualmente, hay unas 165 vacunas que se encuentran en desarrollo en todo en el mundo. Estas incluyen: vacunas basadas en vectores, vacunas RNA, y vacunas inactivadas. La vacuna desarrollada en Rusia, está basada en vectores adenovirales, y fue registrada por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa el 11 de agosto de 2020, convirtiéndose, de este modo, en la primera vacuna de su tipo en llegar al mercado.

La vacuna ‘Sputnik V’ podría afectar a las multinacionales occidentales del sector de la salud en su aspiración de enriquecerse con la venta de sus ‘soluciones’. Esto se está convirtiendo más en una guerra de intereses financieros, que en una preocupación compasiva por la salud de las personas.

La información en español sobre esta vacuna está una web rusa https://sputnikvaccine. com/esp/ cuyo enlace coloco en mi blog y en el comentario del vídeo. Este logro es el fruto de años de investigación del Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

Creada de forma artificial, sin ningún elemento del agente infeccioso en su composición, la vacuna se presenta de forma liofilizada, como un polvo que se mezcla con un excipiente para disolverlo y luego administrarlo por vía intravenosa.

DONANTES

Más allá del esperado escepticismo sobre la seguridad y eficacia de la vacuna rusa, llama la atención que la polémica OMS se haya sumado a las críticas de sus mecenas anglosajones, como acotó uno de los principales consejeros del Director General de la OMS: el canadiense Dr. Bruce Aylward, formado en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

La polémica Fundación de Bill & Melinda Gates es el principal donante de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la globalista Microsoft, fundada por Bill Gates, ostenta una capitalización de mercado de 1,36 billones de dólares (y el segundo lugar a escala mundial, detrás de la petrolera saudita Aramco, con 1,36 billones de dólares) frente al raquítico presupuesto de la OMS que, con la salida de EEUU, posee 4.760 millones: ¡treinta veces menos que Microsoft!

Cabe señalar que la hazaña farmacológica rusa, en el caso de que fuera eficaz, dejaría rezagadas tanto a la vacuna británica ‘AstraZeneca’ de la Universidad de Oxford como a la vacuna china ‘CanSinoBio’ (muy cansino). La vacuna ‘AstraZeneca’ fue seleccionada como primer fabricante en las instalaciones de Covax, dirigidas por la Alianza Gavi.

Con la sonora salida del presidente Trump, quedó en primer lugar, como donante de la OMS, la Fundación de Bill & Melinda Gates, seguida por el Reino Unido, y en cuarto lugar la polémica Alianza Gavi que es un proyecto globalista.

La Alianza Gavi constituye la clave médica para el Foro Económico Mundial de Davos, al unísono de la Fundación de Bill & Melinda Gates, como primer donante de la reciente Cumbre Mundial de Vacunas bajo los auspicios del Reino Unido, que recaudó casi nueve mil millones de dólares, el doble del presupuesto anual de la OMS.

https://mundo.sputniknews.com/ radio_que_pasa/ 202008141092420574-occidente- toma-la-vacuna-sputnik-v-como- una-bofetada-a-su-prestigio-y- pasa-a-atacar-a-rusia/

DEMANDA EN CHINA

Un ciudadano chino presenta una demanda contra las autoridades por daños sanitarios.- Zhang Hai, la primera persona en China en presentar una demanda contra el régimen chino por su mala gestión del brote infeccioso, ha presentado una nueva demanda después de que el caso legal original fuera desestimado por un tribunal inferior en la ciudad de Wuhan, al centro de China. Zhang nombró a tres entidades gubernamentales como acusadas: el gobierno de la ciudad de Wuhan, el gobierno provincial de Hubei y el Hospital General del Mando Central de Quirófanos en Wuhan.

“El Tribunal Popular Intermedio de Wuhan no ha actuado de acuerdo con la Ley. Sólo me informó por teléfono de que mi caso fue rechazado”, dijo Zhang, según el sitio web chino de noticias sobre derechos humanos llamado Observatorio de Derechos Civiles y Medios de Vida. Zhang reside en Wuhan, capital de la provincia de Hubei.

Zhang explicó que cuando el tribunal lo llamó el 17 de junio, él exigió que el tribunal emitiera un documento formal explicando por qué rechazó el caso. Pero el tribunal se negó y le pidió que él mismo buscara las leyes chinas. “Entonces, seguiré el protocolo habitual, para presentar mi demanda en un tribunal superior. Quiero ver cómo los tribunales lidian con mis casos, si pueden salvaguardar los derechos de litigio de los ciudadanos”, añadió Zhang.

https://es.theepochtimes.com/ ciudadano-chino-presenta-una- nueva-demanda-contra-las- autoridades-por-danos- ocasionados-del-covid-19_ 710623.html

Senadora republicana pide a China que devuelva 1,6 millones de dólares de una deuda centenaria.- La senadora Martha McSally, republicana de Arizona, presentó una Resolución el jueves en la que pide a China que devuelva a los tenedores de bonos de EE.UU. más de 1,6 billones de dólares de deuda soberana, incluidos los intereses, que son anteriores al gobierno comunista del país. La medida está copatrocinada por la senadora Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, y está en camino una medida de la Cámara de Representantes dirigida por Mark Green, republicano de Tennessee.

https://www.foxbusiness.com/ markets/sen-mcsally- introduces-bill-calling-on- china-to-repay-1-6t-of- century-old-debt

PAGOS DIRECTOS

Trump ordena realizar pagos directos a todos los ciudadanos estadounidenses de hasta 3.400 dólares para las familias de cuatro miembros.- El presidente Trump, comunicó este viernes en su cuenta de Twitter, que ordenó a Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, que “se prepare para realizar pagos directos de hasta 3.400 dólares para las familias de cuatro miembros, a todos los ciudadanos estadounidenses”. Esto se parece mucho a la aplicación de la Ley Nesara, aunque no la llamen por su nombre.

Además, el mandatario escribió que está listo para que el Departamento del Tesoro y la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa “envíen pagos adicionales” a las pequeñas empresas que fueron dañadas por la crisis sanitaria en el marco del programa de préstamos comerciales llamado Programa de Protección de Cheques de Pago.

En cuanto los gobiernos estatales y locales, Trump afirmó que está dispuesto a enviarles más dinero “para salvar los puestos de trabajo de policías, bomberos, socorristas y profesores”.

El Departamento de Trabajo ha anunciado este jueves que 963.000 personas pidieron subsidio por desempleo en el país la semana pasada. Mientras tanto se han registrado 56,29 millones de solicitudes por desempleo desde mediados de marzo.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/363231-trump- anuncia-ordeno-realizar-pagos

El hermano menor de Trump está hospitalizado en Nueva York.- Robert Trump, hermano menor del presidente, está hospitalizado en Nueva York, dijo el viernes la Casa Blanca sin dar detalles. “Sí, ha sido hospitalizado” confirmó el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deer, que agregó que se espera la visita del mandatario a su hermano.

ABC News describió la condición de Robert Trump como “muy enferma” citando fuentes no identificadas. Se desconoce la naturaleza de la enfermedad, pero yo sospecho que el problema fue que habló demasiado y reveló demasiados secretos en su cuenta de Twiter.

https://es.reuters.com/ article/entertainmentNews/ idESKCN25A2JX

EEUU confisca los envíos iraníes de combustible para Venezuela.- EEUU capturó cuatro petroleros con combustible iraní con destino a Venezuela, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. Esto representa la mayor incautación de cargamento de combustible de Irán por parte del Gobierno estadounidense.

Por su parte, el canciller secretario de Estado Mike Pompeo dijo en Twitter que “si los ingresos por gasolina se convierten una multa fijada por un tribunal, se podrían destinar al Fondo para Víctimas del Terrorismo en lugar de a manos de los terroristas”. Sin embargo, el presidente iraní, Hasán Rohaní, anunció este sábado que EE.UU. “no dijo la verdad” sobre la incautación en aguas internacionales de cuatro petroleros que se dirigían a Venezuela.

https://mundo.sputniknews.com/ america-latina/ 202008141092426016-eeuu- afirma-que-incauta-los-envios- iranies-de-combustible-para- venezuela/

México y Vietnam podrían desplazar a China en la producción de suministros.- Un estudio señala que México y Vietnam podrían convertirse en las próximas estrellas en ascenso en las cadenas de suministros para empresas multinacionales, con lo cual desplazarían a China como el principal centro de producción, según expuso en su último estudio el Instituto Peterson de Economía Internacional.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202008141092427088- mexico-y-vietnam-podrian- desplazar-a-china-en-la- produccion-de-suministros/

Más de 70% de las exportaciones de México hacia EEUU llegan a estados republicanos.- El 70,7% de las exportaciones realizadas por México hacia EEUU durante el primer semestre de 2020 tuvieron como destino uno de los treinta estados que otorgaron su voto a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016.

Texas y Michigan recibieron el 41,7% de las exportaciones de México. Durante las elecciones de 2016 aportaron, en conjunto, 54 de los 304 votos electorales que otorgaron la victoria al candidato del Partido Republicano.

https://mundo.sputniknews.com/ america_del_norte/ 202008151092429119-mas-de-70- de-las-exportaciones-de- mexico-hacia-eeuu-llegan-a- estados-republicanos/

CALMA ANTES DE LA TORMENTA

Extracto de un mensaje de vídeo de James McConnell:

http://galacticchannelings. com/espanol/mike14-08-20.php

Como habréis notado, recientemente ha habido una serie de revelaciones por medio de la explicación de diversas cosas que han sucedido. Más aún, se está dando orientación para indicar que detrás de todos los acontecimientos en la Tierra hay mucho más de naturaleza positiva de lo que podríais imaginar. De repente se están revelando más cosas sobre el futuro que está destinado a llevaros a la Ascensión.

Los problemas de la Tierra indican lo importante es buscar el final de la confusión y la incertidumbre para que pueda haber un acercamiento de todos los países para un propósito común y muy importante, y es hora de resolver las diferencias y prepararse para tiempos mejores, que finalmente verán al mundo elevado a un nivel superior con una paz total.

Empezad a pensar de una manera elevadora, que reconozca los nuevos tiempos por venir, y preparaos para ellos. Si supiérais los maravillosos cambios que tendrán lugar, no dudaríais en poner todo vuestro esfuerzo en lo que se requiere de vosotros, y que sólo se puede soñar en este momento. Tendréis la libertad de ir a donde os lleve el corazón, aunque siempre habrá almas más sabias preparadas para ayudaros a tomar vuestra decisión. Es la voluntad de hacer el bien lo que impulsará vuestros viajes, que pueden llevaros a cualquier lugar en un instante, ya que la distancia no será una barrera para vuestros deseos.

Cuantas más ideas proyectéis en el futuro, más se establecerán a medida que crezca vuestra capacidad de crear. Por lo tanto, es esencial que sólo penséis en positivo, ya que si os centráis en lo negativo le estaréis dando el poder de manifestarse. Hay mucho en juego pero existe la promesa de los pensamientos y las acciones positivas.

TRANSICIÓN

Es muy importante mantenerse enfocado, ya que la Tierra ha comenzado su transición hacia una frecuencia más alta, al dividirse en dos realidades diferentes. Una es de la estructura ideológica oficial y dogmática controlada, y la otra es la tendencia más libre del pensamiento de contro y de la autoridad hacia la liberación. No es sorprendente que muchos elijan dejar la vieja realidad mientras que otros se resisten. Vuestra alma ya habrá tomado su decisión de seguir adelante o de quedarse, porque tu alma eres tú y sabe más de tí y de lo que necesitas saber, más de lo que nunca te darás cuenta como ser humano en esta realidad limitada.

Vuestra libertad es estar en medio de toda esta agitación y ser capaces de cambiarla. Vuestra libertad es ser capaces de elegir si deseáis continuar en vuestra dimensión actual, y eso sin duda será la decisión de los que sienten que no han avanzado lo suficiente para seguir adelante. Vosotros habéis estado en medio de toda la agitación, aunque se ha hecho progreso a medida que el camino a seguir se está trazando para vosotros, y ningún mortal tendrá la capacidad de cambiarlo.

Vuestra libertad es poder elegir si deseáis continuar en la dimensión actual o si estáis listos para avanzar. Para aquellos que se sientan listos y decidan avanzar, la frecuencia superior les llevará a una realidad multi-frecuencia que aún no han experimentado, y que les permita adquirir habilidades que les lleven a convertirse en seres galácticos.

OBJETIVO

Es importante tener un objetivo en la mente, especialmente en este momento, para que podáis concentraros en él, y no distraeros con lo que sucede a vuestro alrededor. Si vais a continuar progresando, debéis manteneros firmes en vuestro camino, pero tened la seguridad de que tenéis a vuestros guías con vosotros y harán todo lo que puedan para ayudaros.

Nunca ha habido un momento tan importante en vuestra evolución como ahora; es una oportunidad que os habéis merecido, y sólo un desastre personal os impediría llegar a la conclusión esperada. Hay pocas posibilidades de que ocurra esto pero debéis estar en guardia, ya que las fuerzas negativas tratarán de desviaros de vuestro camino. Comprended que en una situación de libre albedrío se les permite duras pruebas, es decir, llegar a grandes extremos para evitar que tengáis éxito.

Sin embargo, el fracaso es el resultado menos probable, así que seguid progresando de manera positiva sabiendo que estáis siendo guiados. Las buenas noticias preceden a menudo a un periodo en el que no parece haber mucho progreso, porque no se conoce hasta que se considera seguro el hacerlo, ya que siempre existe el riesgo de interferencia. Así que animaos cuando se anuncien los cambios tan esperados, aunque se puedan modificar se os asegura que seguirá adelante el propósito para el cual se han hecho. ¿Podéis percibir que están ocurriendo los cambios?, aunque no sean evidentes, porque no siempre podemos ser más claros sobre ellos.

Lo importante es que cumplamos nuestras promesas, y que a su debido tiempo veáis la evidencia de ellas con certeza. Así que ignorad el intento de los oscuros de interrumpir vuestro avance, porque ahora carecen de los medios para causar un transtorno permanente. Estamos liderando el camino con plena confianza, después de un largo periodo de cuidadosa planificación para poder decir que estamos al frente, y habiendo logrado tal posición, no nos moveremos de ahí. A vuestro alrededor están ocurriendo grandes cambios que son una señal segura de que la Madre Tierra está trabajando para limpiar el planeta.

El autor de este artículo de opinión es Periodi sta Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)