Hay un grupo muy importante de personas mayores olvidadas que parece que ni siquiera a los medios de comunicación parecen preocupar: Las personas mayores de 65 años que llevan meses (y más de un año en bastantes casos) esperando para empezar a cobrar la Pensión NO Contributiva.

Deben de pensar algunos (o muchos) que esas pensiones no contributivas son para personas vagas que no han trabajado nunca… Y se equivocan de cabo a rabo pues muchas de esas personas han trabajado 12 años,13, 14… . Y SE HAN GANADO ese derecho a una pensión. Es muy injusto que si se trabajan 15 años tengas derecho a una pensión… Pero que si “solo” haz trabajado 14 años y 11 meses te dejan morirte de asco y ni te dan una pensión (si en el hogar hay ingresos suficientes) y no te devuelven lo cotizado esos años. ¿,Es o no es una estafa cobrarle a un trabajador todos esos años cotizados (5,10, 12, 14) y no darles cuando llega su edad de jubilación NADA?.

Y los que cumplen los requisitos los “putean” y les piden papeles y más papeles para que tarden más de un año en cobrar ¿Que esperan que se mueran antes de cobrar?.

Mas cosas:

Es vergonzoso observar como el gobierno ni se plantea subir, a una cantidad digna, las pensiones no contributivas.

Me refiero a pensiones que no llegan, en algunos casos, ni a 400 euros. Una “millonada” con la que algún gobernante igual piensa que se puede vivir dignamente.

También sorprende que para solicitar la pensión no contributiva se pidan 10 años de residencia legal en España (5 años en los casos de pensión no contributiva por invalidez) y que sin embargo para otras prestaciones, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital, baste con sólo un año de residencia legal en el estado español.

Por último, recordar que el hecho de que se paguen las pensiones no contributivas u otras prestaciones o ayudas con carácter retroactivo está bien cuando se cobra pero que el hambre y las necesidades no esperan y no se pueden aplazar los pagos básicos de cualquier hogar durante meses ( incluso más de un año en algunos casos de pensiones no contributivas, rentas mínimas…).

No olvidemos los problemas de salud (estrés, ansiedad, depresiones, nervios…) que provoca ver que pasan los días, las semanas, los meses… y el dinero al que se tiene derecho no llega ¡NUNCA!……….