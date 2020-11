El Patronato Municipal de Deportes también ajusta la actividad física a las nuevas restricciones con aforos al 40% y sin espectadores

Las áreas de Cultura y Educación, Promoción de la Ciudad y Deportes del Deportes del Ayuntamiento de Almería, en virtud de lo publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ha adaptado sus horarios de apertura tanto para la red de Bibliotecas Municipales, formada por la Central José María Artero y la de los barrios de Los Ángeles, La Chanca, Cabo de Gata y El Alquián, y la red museística municipal, formada por el Museo de Arte de Almería en Doña Pakyta y Espacio 2, Refugios de la Guerra Civil, Casa del Cine, Museo de la Guitarra Antonio de Torres, Centro de Interpretación Patrimonial, Casa del Poeta y Aljibes Árabes. También cambia su horario la Oficina de Turismo situada en el Paseo de Almería. Y el Patronato Municipal de Deportes ha reducido aforos y aumentado las restricciones.

Del 10 al 23 de noviembre, la Biblioteca Central José María Artero hará el servicio de préstamos, devoluciones y consulta en sala los lunes, miércoles y viernes, de 9.00 a 13.30 horas y los martes y jueves de 16.00 a 18.00 horas. La Sala de Estudio abrirá de lunes a domingo de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. En cuanto a las bibliotecas de los barrios, todas abrirán de 9.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas: la de Cabo de Gata el lunes, El Alquián el martes, La Chanca el miércoles y Los Ángeles el jueves. El bibliomercado del Mercado Central abrirá los viernes de 10.30 a 12.30 horas. El programa de talleres y cuentacuentos se mantiene en la Biblioteca Central, ya que comienzan a las 17 horas y finalizan antes de las 18 horas.

En el caso de la red museística, los horarios se centran en la mañana. El Museo de Arte de Almería en Doña Pakyta y Espacio 2, Museo de la Guitarra Antonio de Torres, y el Centro de Interpretación Patrimonial abrirán de martes a domingo, de 9 a 14 horas. Los Refugios tendrán un horario, de martes a domingo, de 10.30 a 13.30 horas, con pases guiados a las 10.30 y a las 12 h. Por último, los Aljibes Árabes, la Casa del Cine y la Casa del Poeta, su horario será sólo sábados y domingos de 9 a 14 horas.

Por su parte, la Oficina de Turismo del Paseo de Almería número 12 se adapta a las nuevas necesidades, con apertura de lunes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 14 horas.

Patronato Municipal de Deportes

En cuanto al Patronato Municipal de Deportes y las instalaciones deportivas municipales los nuevos cambios se centran en la ausencia de espectadores tanto en los entrenamientos como en las competiciones (el PMD aún no había permitido la apertura al público), el aforo para la práctica de la actividad física se reduce al 40%, si no se puede mantener la distancia social durante la practica (deportes de equipo) máximo 15 deportistas y 6 deportistas resto de deporte, y las actividades aeróbicas y grupales, sólo 6 personas.

Entrando en detalle, las normas que el PMD aplicará a partir de mañana, martes, son los siguientes:

No habrá espectadores ni en entrenamientos ni competiciones.

Limitación de apertura de todas las instalaciones deportivas municipales hasta las 21:30 horas.

En instalaciones deportivas cubiertas (públicas o privadas) la actividad deportiva a partir de las 18:00 horas queda restringida exclusivamente a deporte federado y a partir de los 16 años.

La actividad no federada se mantiene en instalaciones cubiertas hasta las 18:00 horas.

Los programas de Mayores y de Actividad Física y Cáncer ajustarán los aforos a grupos a 6 personas máximo con utilización obligatoria de mascarilla.

No está permitido el desplazamiento de ciudadanos de otros municipios para participar en actividades deportivas en nuestro término municipal para los entrenamientos. Los desplazamientos por competición quedan limitados a deportistas de Categoría Absoluta, de Alto Nivel y Alto Rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para aquellas competiciones oficiales autorizadas en cada momento. La misma excepción que hay para las competiciones es aplicable a los entrenamientos.

El Gimnasio del Estadio de los Juegos Mediterráneos sólo permanecerá abierto a partir de las 18:00 horas exclusivamente para deportistas federados. Desde las 08:00 y hasta las 18:00 horas, permanecerá abierto ininterrumpidamente con aforo limitado a 25 personas para todos los abonados No federados.

La pista de Atletismo sólo admitirá aforos de 80 personas en cada turno.

El PMD no está arrendando instalaciones para usos no federados de deportes en equipo.

Las actividades aeróbicas o clases grupales de baile deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 6 personas.

El uso de vestuarios sigue restringido a competiciones autorizadas y para el equipo que se desplaza desde más de 75 Kms de la capital. Durante los entrenamientos o competiciones de carácter local no se autoriza su uso.

ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES A LAS

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA

CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

(del 10 al 23 de noviembre)

