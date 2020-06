Los Ancianos Chinos imponen duras condiciones

Exigen la revelación del sistema bancario central

No cederán el oro mientras no se haga esta divulgación

El Abuelo Dragón Dorado está a cargo del oro de los Ancianos

Ha superado el plano físico y vive como otros maestros ascendidos

Este señor tiene más de cuatrocientos años y está muy evolucionado

La Alianza nunca dará fechas oficiales para la revaluación de las divisas

Los mayores poseedores de oro del mundo que son los llamados Dragones o Ancianos Chinos, que representan a una serie de sociedades secretas dinásticas chinas con sede en Taiwán y Japón, han impuesto una condición imprescindible para respaldar con oro a todas las monedas en el sistema financiero cuántico QFS según informa Ron Giles. Ese requisito indispensable es que se deben revelar y divulgar públicamente las vergüenzas sistema bancario central, o más bien diría denunciar sus abusos.

Ron Giles explicó que Michael Cottrell tiene códigos informáticos que apagarán los ordenadores convencionales que dan apoyo al sistema bancario central, y que la divulgación completa llegará en el momento en que el Sr. Cottrell introduzca sus códigos en línea para apagar el sistema de bancos centrales.

Hay una persona que está a cargo del Oro de los Ancianos y es a la que yo llamo cariñosamente, “el Abuelo”. Michael Cottrell dice que su nombre es el Dragón Dorado, y que forma parte de la Alianza para la Tierra. Este señor está muy evolucionado espiritualmente, y tiene más de cuatrocientos años. Ha dominado el plano físico y pasa gran parte de su tiempo en el plano interior donde residen muchos maestros ascendidos como él, incluyendo a Saint Germain. Todos ellos han hecho una planificación muy seria para realizar este gran acontecimiento mundial.

FECHA INDEFINIDA

Así que la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: a la luz de la constante predicción de fechas y otras especulaciones de cómo se supone que deben proceder las cosas, ¿cuándo tendrá lugar realmente la revaluación de las divisas?

La respuesta se encuentra en las condiciones que los Ancianos Chinos han puesto en el uso de su oro. Debe haber una divulgación completa antes de que se libere la revaluación de las divisas. El Reseteo tendrá que esperar hasta entonces.

Afirma el Sr. Cottrell que las fechas son ineficaces cuando es un conjunto de componentes cooperativos los que determinan cuándo se lleva a cabo la revaluación de las divisas, no una fecha específica. No hay fechas en las demandas de los Ancianos Chinos para que Trump libere la revaluación de las divisas, o habría un infierno que pagar.

La opinión de Michael Cottrell contradice a la información filtrada por otros divulgadores conocidos, de la que yo me he venido haciendo eco. Esto no quiere decir que yo me incline por una u otra parte, sino que reflejo distintos puntos de vista, como al trabajo de un periodista, algunos complementarios y otros contradictorios, de ‘insiders’ o expertos que se supone bien informados, y corresponde a cada uno decidir quién puede llevar más o menos razón.

La filtración de información por la inteligencia militar no es del todo fiable porque a veces se utiliza para despistar al enemigo. Por eso el dicho, de que la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Generalmente, los divulgadores del Reseteo suelen filtrar información con buena fe, igual que hago yo, pero no siempre aciertan.

BONOS DE ZIMBAUE

No hay ninguna agencia de Zimbabue ni de ningún otro país que dicte si los difuntos bonos Zim tienen una fecha de rescate más allá de la cual no se puedan redimir. Zimbabue terminó con sus bonos al portador Zim cuando declararon internacionalmente que eran una moneda muerta.

Los bonos Zim son inútiles en Zimbabue, y este país no tiene nada que decir sobre el uso de ellos por la Alianza para la Tierra destinados a su redención. Nosotros los compramos y la Alianza los redimirá cuando estime oportuno y conveniente.

El bono de Zimbaue es una moneda desaparecida y no tiene ningún valor de mercado, excepto para la Alianza, como vehículo para poner fondos en manos de los tenedores. Los saboteadores del estado profundo no quieren que suceda esto, y por eso se produce una lucha interminable. Por lo tanto la culpa la tienen los que cometen sabotajes, no los que luchan para evitarlos.

Opina Mike Cottrell que antes de que se lleve a cabo la revaluación de las divisas, tendrá lugar la desaparición del sistema de bancos centrales con la consiguiente revelación completa, porque se debe desconectar el sistema bancario central antes de que lo controle totalmente el sistema financiero cuántico QFS, que ya lo está controlando parcialmente pero no en su totalidad.

ACTIVACIÓN DEL QFS

Al final, el QFS será el único sistema financiero en el mundo, ya que el sistema de bancos centrales se está apagando lentamente. Los bancos tendrán un cierto grado de uso a medida que la transición se lleve a cabo y los bancos dejen de funcionar.

El QFS puede interactuar con los bancos en un sistema unidireccional. Los bancos pueden recibir, pero no pueden transferir al QFS. Las computadoras de los bancos no pueden transferir certificados digitales de oro, ni pueden acceder a ninguna de las cuentas del QFS, a menos que sean bancos agentes oficiales del QFS, que también existen, o agentes individuales con necesidad de acceder a las cuentas del QFS.

Cuando se active el QFS ya no habrá ningún beneficio especulativo en la banca para mantener los bancos a flote. Entrarán en suspensión de pagos. ¿Es esto tan difícil de entender? Los bancos pueden estar presentes durante la transición, y uno puede usarlos si quiere, pero es arriesgado poner dinero en un banco después de que se le desconecte. Nuestros fondos se pondrán de forma segura en el QFS para nuestro uso.

NO HAY FECHAS

Según Mike Cottrell, la Alianza para la Tierra nunca dará fechas oficiales sobre la revaluación de las divisas, sino que ocurrirá sin conocimiento previo; será una sorpresa. Lo único que existen ahora son predicciones que pueden fallar o acertar. Por eso debemos estar preparados siempre. Mientras tanto, los saboteadores continuarán intentando impedir que consigamos nuestros fondos, pero serán arrastrados cuando se rompa la presa.

Téngase en cuenta que la Alianza es la única entidad que puede liberar los números 800#, en coordinación con el ‘Abuelo’. No puede hacerlo ni Trump, ni el Tesoro, ni ninguna otra agencia estadounidense o de cualquier otro país del mundo. Su trabajo es cumplir con el acuerdo de Gesara antes de que se lleve a cabo la revaluación de las divisas, o su país quedará fuera del QFS.

Trump y estos Departamentos no se pueden permitir que la revaluación de las divisas se lleve a cabo hasta que su país cumpla con el acuerdo de Gesara. La mayoría de los gobiernos del mundo han sido parte del estado profundo mundial, y están siendo derribados, con el fin de que cada nación cumpla con el plan de Gesara.

El QFS, la revaluación de las divisas, el reinicio financiero mundial y el acuerdo mundial de Gesara es el futuro para el que estamos trabajando todos. Al final todos los bancos serán comprados y convertidos en centros de servicios financieros con el fin de servir a las necesidades económicas del público para préstamos y transacciones en efectivo. Esto se hará por ciertos benefactores de Zim que tienen experiencia en el área financiera.

DOS REVELACIONES

Wikileaks descarga todos sus archivos en línea.- Wikileaks acaba de descargar todos sus archivos en línea según reveló ayer Inmaculada Fernández. Todo, desde los correos electrónicos de Hillary Clinton, McCanns, tiroteo en Las Vegas realizado por un francotirador, carta de Steve Jobs sobre el VIH, PedoPodesta, Jeffrey Epstein, Pastrana en la isla de los violadores, Afganistán, Siria, Irán, Bilderberg, agentes de la CIA arrestados por violación, pandemia de la OMS, etc.

https://file.wikileaks.org/ file/?fbclid= IwAR1Jpo35xdaFKRJmxQSYmjZdG8OS xaaFV20k0TsZrcMrFbGQA6Ri6Qr2XD g

Demanda de Derechos Humanos.- El Tribunal Internacional de Derechos Humanos ha admitido una demanda contra Bill Gates, Melinda Gates, Anthony Fauci, Christine Grady, Tedros Asociación Nacional de Gobernadores, CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), OMS (Organización Mundial de la Salud), y la Fundación Bill y Melinda Gates, según reveló ayer Inmaculada Fernández.

https://terapiaszaragozaviva. jimdofree.com/2020/06/22/ wikileaks-acaba-de-descargar- todos-sus-archivos-en-l%C3% ADnea-denuncia-del-ee-uu-en- la-corte-internacional-de-los- derechos-humanos-previo-a-una- orden-de-detenci%C3%B3n/

NOTICIAS FINANCIERAS

El precio del oro alcanza su nivel más alto.- El precio del oro ha superado los 1.770 dólares por onza, el nivel más alto desde octubre de 2012, por la inquietud que han generado los rebrotes entre los inversores.

Sube el euro.- El euro subía el martes a máximos de una semana, después de que se conocieran datos económicos positivos en Europa, mientras que otras monedas consideradas de mayor riesgo también avanzaban después de que las autoridades confirmaron que está intacto el pacto comercial entre Washington y Pekín.

Sabios alemanes vislumbran pronta recuperación económica.- El grupo de expertos económicos que asesora al Gobierno alemán vislumbró este martes una perspectiva de pronta recuperación, ya este verano.

Las bolsas europeas abren al alza.- Las principales bolsas europeas han abierto hoy al alza, tras las pérdidas del lunes, a pesar de la preocupación por los rebrotes de la supuesta epidemia en algunos países y a las dudas de las últimas horas, finalmente resueltas.

La bolsa española rebota y recupera los 7.400 puntos.- El selectivo bursátil español abría el martes en positivo tras la corrección de la sesión de ayer, en una jornada marcada por el revuelo en los mercados.

OTROS BREVES

España acelera las energías renovables.- El Gobierno español aprobó el martes un Decreto destinado a facilitar el despliegue de la generación de la energía renovable, con medidas para combatir la especulación en el mercado, reducir la burocracia y revisar un sistema de subastas de potencia anticuado para tranquilizar a los inversores y bajar los precios.

Fuerte terremoto sacude México.- Un fuerte seísmo de magnitud 7,5 afectó el sur de México, incluida la capital. El epicentro estuvo a doce kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca, a diez kilómetros de profundidad, que es una distancia corta en los estándares de choques entre placas tectónicas que se registran en esta región tan sensible.

Trump amenaza con diez años de cárcel a quienes destruya monumentos y estatuas.- El presidente Trump, amenazó este martes con hasta diez años de prisión para aquellos que vandalicen monumentos y estatuas históricas mediante la aplicación de leyes federales, también de manera retroactiva.

Los contagios en Pekín caen en picado.- Los nuevos casos en Pekín caerán en picado a finales de esta semana ante las medidas adoptadas para controlar la propagación en la capital china.

El autor de este artículo de opiniónes Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

