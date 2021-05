Conectados cien bancos centrales

Garantiza más privacidad en línea

Las transacciones son más seguras

Ventajas de la red cuántica de Internet

Ya se está aplicando el sistema cuántico

La Internet cuántica ha llegado para quedarse

Ya funcionan los satélites de comunicación cuántica

La privacidad es l o más más valorad o del euro digital

El Fisco busca modos de vigilar más a las criptomonedas

El oro ha subido a su nivel más alto desde enero (1.900 $)

El bitcóin, un dólar débil y la Fed sacan más brillo al oro

Las instituciones financieras ya están utilizando redes de comunicación cuántica para hacer que sean más seguras las transacciones interbancarias, y ya están funcionando los satélites de comunicación cuántica, como primer paso para extender a estas redes a escala mundial según informa Foster Swiss. Esto confirma la noticia de que ya se está aplicando en secreto el sistema financiero cuántico QFS, aunque no lo notemos los usuarios en nuestras transacciones diarias.

De hecho, un centenar de bancos centrales se conectaron al sistema financiero cuántico con su propio sistema de validación de transferencias avalado por oro y recursos naturales que ya está funcionando en un 90% dejando sólo al antiguo sistema fiduciario con un 10% de su poder, especialmente con la entrada en vigor de los acuerdos de Basilea, según informó Rafapal.

https://mundomisterioso.net/ 2020/09/un-centenar-de-bancos- centrales-se-conectan-al- sistema-financiero-cuantico. html

La red de Internet cuántica conduce a una mayor privacidad de las transacciones en línea y será una garantía más sólida de los fondos utilizados en cada transacción. En el Connect Center del Trinity College de Dublín se aplicó con éxito recientemente un algoritmo que podría lograr este nivel de seguridad. Esto permite comunicaciones absolutamente secretas, ya que un conocimiento compartido entre dos partes, no puede ser descubierto por un tercero.

Google informó a mediados de 2019 que habría logrado la supremacía cuántica utilizando para ello un nuevo tipo de ordenador cuántico muchísimo más rápido que cualquier PC personal. Este anuncio dejó claro que estamos entrando en una nueva era de increíble poder computacional.

Ya no hablamos de una supercomputadora cuántica como la de IBM sino de una Internet cuántica más segura y mejor sincronizada, que puede sacar el máximo rendimiento a cada máquina. No es necesario que cambie de ordenador cada usuario personal sino que bastará con que se conecte a una computadora cuántica central para que le resuelva cualquier problema.

En lugar de resolver varias variantes de un problema una por una, cada computadora cuántica puede manejar todos los problemas al mismo tiempo y dar una solución inmediata porque su capacidad de cálculo es infinita comparada con cualquier ordenador personal.

https://www.fosterswiss.com/ 2021/05/24/internet-cuantica- bienvenida-la-proxima-red- global-que-dominara-el-mundo/

Las nuevas tecnologías están transformando la forma en que se ofrecen los servicios financieros. Por eso, la inclusión financiera debe ir de la mano de la digital y una sólida educación financiera resulta fundamental en ese camino. Estas han sido algunas de las conclusiones de los expertos que han participado en la tercera sesión de EduFin Summit 2021, la cumbre mundial de educación financiera organizada por el Centro para la Educación y Capacidades Financieras del BBVA. En ella, los participantes han abordado los retos de la vulnerabilidad financiera y las soluciones para reducirla. Una mayor inclusión reduce la vulnerabilidad y favorece la salida de la pobreza.

https://www.bbva.com/es/ sostenibilidad/la-inclusion- financiera-y-digital-tienen- que-avanzar-juntas/

CRIPTOMONEDAS

El bitcóin, un dólar débil y la Reserva Federal sacan brillo al oro.- Tras cuatro meses y medio de máximos, el precio al que cotiza el oro logró consolidarse gracias a un dólar débil, a la mala salud de las criptomonedas y a la incertidumbre en torno a los planes de la Reserva Federal.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210524/el-bitcoin-un-dolar- debil-y-la-reserva-federal- sacan-brillo-al-oro- 1112500911.html

El oro se asienta en su nivel más alto desde enero.- El oro se mantuvo cerca de su nivel más alto en más de cuatro meses, en medio de señales de que los inversores se están volviendo más optimistas con respecto al metal precioso. Los futuros del oro han subido el lunes, con los precios avanzando lentamente hacia la resistencia de los 1.900 dólares la onza, ya que la debilidad del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro, junto con la volatilidad en el bitcóin, contribuyen al final del metal en el nivel más alto desde principios de enero.

El oro ha registrado tres ganancias semanales consecutivas, acercándolo a eliminar las pérdidas del año después de que los precios se desplomaran en los primeros tres meses. El metal ha avanzado debido a las oscilaciones del dólar en los rendimientos de los bonos del Tesoro, y a la demanda de lingotes como reserva de valor está aumentando a medida que las preocupaciones por la inflación amenazan con socavar el crecimiento económico.

https://finance.yahoo.com/m/ 77552d5e-d4c7-3a13-8ba5- da3fc3c28379/gold-settles-at- highest-since.html

El bitcóin volvió a desplomarse el domingo.- El bitcóin, la criptomoneda más utilizada, se desplomó el domingo un 12% y rondaba los 33.200 dólares, con lo que perdió un 49% desde el máximo histórico alcanzado en abril de 64.869 dólares. Casi un billón de dólares se acaba de volatilizar del mercado de las criptomonedas.

https://es.noticias.yahoo.com/ bitc%C3%B3in-vuelve- desplomarse-baja-50-195135678. html

China no da tregua al bitcóin.- El bitcóin amplía su caída del fin de semana, y se eleva al borde del 40% en las pérdidas que sufre ya en menos de dos semanas. China vuelve a elevar la presión sobre esta criptomoneda.

https://www.expansion.com/ mercados/2021/05/24/ 60ab4064e5fdea903a8b45b0.html

Las criptomonedas se recuperan después de la caída del domingo.- Las criptomonedas se recuperaron el lunes, recuperando el terreno perdido durante una serie de ventas de fin de semana que se vio impulsada por nuevos signos de una represión china en el sector emergente.

https://www.reuters.com/world/ china/crypto-recovery-stalls- miners-eye-exits-2021-05-24/

El Fisco busca modos de vigilar las criptomonedas.- El equipo forense digital del Servicio de Impuestos Internos (IRS) está buscando herramientas de cracking para monederos de criptomonedas con la finalidad de “dominar la investigación de ciberseguridad en procesos forenses digitales medidos, repetibles y consistentes”.

https://es.noticias.yahoo.com/ irs-busca-formas-monitorear- actividad-200334132.html

Encuesta sobre el euro digital.- El Banco Central Europeo (BCE) publicó un análisis exhaustivo de su consulta pública sobre un euro digital. El análisis confirma, en general, nuestras conclusiones iniciales: lo que más esperan los ciudadanos y los profesionales de una moneda digital de este tipo es privacidad (43%), seguida de seguridad (18%) y la posibilidad de pagar en toda la zona del euro (11%), sin costes adicionales (9%) y sin conexión a Internet (8%).

https://www.ecb.europa.eu/ press/pr/date/2021/html/ecb. pr210414~ca3013c852.es.html

ECONOMÍA

Wall Street cierra verde y el Dow Jones sube un 0,54%.- Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,54%, en una jornada marcada por el repunte de las tecnológicas y por las empresas beneficiadas por la reapertura económica.

https://es.noticias.yahoo.com/ wall-street-abre-verde-dow- 141009397.html

Suben las acciones tecnológicas pero se enfrían los rendimientos.- Las acciones estadounidenses subieron el lunes, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq subieron más del 1% debido a que un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro ayudó a elevar las acciones caras en sectores como la tecnología, ya que los inversores intentan medir la trayectoria de la inflación.

https://www.reuters.com/ business/wall-st-climbs-boost- tech-stocks-2021-05-24/

Sube el petróleo.- El precio del petróleo subió el lunes cuando los comerciantes mostraron su optimismo de que el mercado puede absorber cualquier petróleo iraní que salga al mercado, si las conversaciones occidentales con Teherán conducen al levantamiento de las sanciones.

https://www.reuters.com/ business/energy/oil-prices-up- more-than-1-potential-hitch- iran-talks-2021-05-24/

La Fed cree que puede tener economía fuerte, crecimiento del empleo e inflación estable.- La tensión entre los mercados laborales rígidos y el aumento de los precios podría plantear un problema creciente para los funcionarios de la Reserva Federal que han apostado por una política monetaria agresiva con la creencia de que pueden evitar un conflicto entre devolver el empleo y mantener la inflación bajo control.

https://www.reuters.com/ business/job-inflation- tradeoff-exiled-fed-policy- could-mean-hot-summer-2021-05- 24/

Los grandes bancos buscan un repunte de sus ingresos de las tarjetas de crédito.- Los grandes bancos están preparados para que los saldos de las tarjetas de crédito comiencen a aumentar nuevamente este año, a medida que se alivien las restricciones y dejen de llegar los controles de estímulo, lo que prepara a la industria para un golpe en uno de sus negocios más rentables.

https://www.reuters.com/ business/big-banks-look-post- pandemic-rebound-credit-card- revenue-2021-05-24/

Oposición de los inversores a la remuneración de los directores ejecutivos.- Los inversores han rechazado un número récord de planes de compensación de ejecutivos, en votaciones no vinculantes, de empresas que cotizan este año, objetando aumentos de pago y la flexibilización de los objetivos de rendimiento a raíz de la crisis.

https://www.reuters.com/ business/investor-opposition- us-ceo-pay-its-highest-ever- report-2021-05-24/

DeSantis firma ley contra la censura de las Big Tech hacia residentes de Florida.- El gobernador Ron DeSantis promulgó un proyecto de ley–el primero de su tipo en los Estados Unidos–que permite a los residentes de Florida demandar a las plataformas de Big Tech.

https://es.theepochtimes.com/ desantis-firma-ley-contra-la- censura-de-las-big-tech-hacia- residentes-de-florida_839561. html

ESPAÑA

Marruecos acusa a España de crear la crisis.- El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ha afirmado este domingo que “no hay ningún contacto con España desde el estallido de esta crisis actual” y ha reprochado a España de ser responsable de ‘crear’ la crisis abierta por la presencia en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para luego querer que la asuma Europa.

https://es.noticias.yahoo.com/ marruecos-desmiente-a-laya-y- acusa-a-espana-de-crear-la- crisis-y-pretender-que-la- asuma-europa-224631648.html

Por cada empresa desaparecida en 2020 se perdieron diez empleos.- Adecco calcula que por cada empresa que desapareció en 2020, se perdieron casi diez puestos de trabajo asalariado en el sector privado, según el anuario del mercado de trabajo publicado este lunes por la consultora de recursos humanos.

https://es.noticias.yahoo.com/ empresa-desaparecida-2020- perdieron-10-093345454.html

Muere el vidente Octavio Aceves a los 73 años.- El vidente, escritor y actor Octavio Aceves, que llevaba varios días ingresado en un hospital de Guadalajara por una infección renal, ha fallecido este sábado a los 73 años de edad. Aceves, que sufría alzhéimer, se había retirado de la vida pública hace dos años. En 2019, tras confesar haber empezado a notar los primeros síntomas de esta enfermedad, ingresaba en una residencia.

https://es.noticias.yahoo.com/ muere-el-vidente-octavio- aceves-a-los-73-anos- 154149909.html

INTERNACIONAL

Bielorrusia provoca un conflicto diplomático.- El régimen bielorruso, que provocó un conflicto diplomático sin precedentes al ordenar el domingo el desvío de un vuelo comercial europeo, se mantuvo en sus trece al defender una actuación que llevó a la detención de un periodista crítico con el presidente, Alexandr Lukashenko.

https://www.efe.com/efe/ espana/mundo/lukashenko- provoca-un-conflicto- diplomatico-con-caso-de- pirateria-aerea/10001-4543994

La UE castiga a Bielorrusia.- Los líderes de la Unión Europea han aprobado nuevas sanciones a Bielorrusia tras el desvío de un vuelo en el que viajaba el periodista Román Protasevich. Han acordaron prohibir el espacio aéreo comunitario a las compañías bielorrusas, aterrizar en aeropuertos de la UE, y piden a las aerolíneas europeas que eviten sobrevolar ese país. También impondrán más sanciones contra el régimen.

https://es.euronews.com/2021/ 05/24/la-ue-acuerda-nuevas- sanciones-contra-bielorrusia- incluido-el-cierre-de-su- espacio-aereo

2.500 pasajeros rebeldes de aerolíneas.- Las aerolíneas han presentado alrededor de 2.500 informes de pasajeros rebeldes a la Administración Federal de Aviación estadounidense este año, incluidos 1.900 informes de pasajeros que no usan las máscaras faciales requeridas.

https://www.reuters.com/world/ us/us-has-received-2500- unruly-airline-passenger- reports-since-jan-1-2021-05- 24/

NOTICIAS CURIOSAS

La geoda más grande de Europa.- La geoda de Pulpí (Almería), la más grande de Europa y segunda del mundo tras la ubicada en el estado mexicano de Chihuahua, ofrece una visita entre impactantes cristales de yeso, que con el fin del estado de alarma vuelve a estar disponible para descubrir esta joya espectacular.

https://es.noticias.yahoo.com/ geoda-gigante-pulp%C3%AD- bajar-mina-122247117.html

El mar de los Sargazos evoluciona de vivero natural a zona muerta.- Cambios dramáticos en el cóctel químico que propicia el Mar de los Sargazos está convirtiendo un hábitat crítico de vivero en floraciones de algas nocivas con impactos catastróficos.

https://www.europapress.es/ ciencia/habitat/noticia-mar- sargazos-evoluciona-vivero- natural-zona-muerta- 20210524140205.html

Una egiptóloga colombiana busca resolver un enigma histórico.- Elizabeth Noreña viajará a Luxor en septiembre como parte de un equipo multi-disciplinar. Su currículum fue uno de los doce seleccionados entre las cinco mil solicitudes que recibió el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid. Esta egiptóloga colombiana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, formará parte de un equipo compuesto por arqueólogos, antropólogos, historiadores y restauradores de arte. Viajarán a Luxor, en el sur de Egipto, para tratar de resolver uno de los antiguos enigmas a los que la ciencia aún no ha podido dar respuesta. Hace casi 3.500 años, el faraón Akenatón decidió eliminar a todos los dioses del Antiguo Egipto y declarar al Sol como única deidad. Fue el primer caso de monoteísmo en occidente.

https://es.noticias.yahoo.com/ egipt%C3%B3loga-colombiana- busca-resolver-enigma- 110223299.html

La Vía Láctea no nació del choque con otra, sino por evolución gradual.- La Vía Láctea se habría formado en un proceso de evolución gradual y no como resultado de un choque con otra galaxia. Esto haría de nuestro hogar cósmico un lugar mucho más típico en el universo de lo que se pensaba, según un estudio que publica The Astrophysical Journal Letters.

https://es.noticias.yahoo.com/ v%C3%ADa-l%C3%A1ctea-naci%C3% B3-choque-evoluci%C3%B3n- 153317934.html

HONRANDO EL BIEN

Los animales serán reconocidos formalmente como seres sensibles en la legislación del Reino Unido.- El conjunto de medidas gubernamentales incluirá detener la mayoría de las exportaciones de animales vivos y prohibir la importación de trofeos de caza. Los animales deben ser reconocidos formalmente como seres sensibles en la ley del Reino Unido por primera vez, en una victoria para los defensores del bienestar animal, ya que el gobierno estableció un conjunto de medidas de bienestar animal que incluyen detener la mayoría de las exportaciones de animales vivos y prohibir la importación de trofeos de caza.

Las reformas se introducirán a través de una serie de proyectos de ley, incluido un proyecto de ley de sensibilidad animal, y cubrirán los animales de granja y las mascotas en el Reino Unido, e incluirán protecciones para los animales en el extranjero, a través de prohibiciones sobre el marfil y las aletas de tiburón, y una posible prohibición del foie gras.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=172926

Evitar el ataque violento a los seres vivos y, en cambio, cultivar la bondad amorosa hacia ellos está en el corazón de la ética budista; es el primero de los cinco preceptos morales, y el que tienes que seguir si optas por cumplir con alguno de ellos. Buda desalentó la violencia y aconsejó a los reyes buscar formas alternativas de resolver los problemas. Vender armas está considerado como un modo de vida no apropiado para un budista.

Mira la continua oposición del Dalai Lama a la violencia en lo que respecta a la cuestión de la independencia tibetana, el activismo por la paz del monje vietnamita Thich Nhat Hanh o los esfuerzos de los budistas Navyana en relación a la justicia social en India, liberando a millones de intocables pobres de la violencia estructural del sistema de castas.

https://es.noticias.yahoo.com/ gan%C3%B3-budismo-reputaci%C3% B3n-ser-religi%C3%B3n- 091900281.html

La historia es la mejor maestra del mal para que no vuelva a repetirse.- Las tribus de Nueva Guinea mataron y se comieron a sus enemigos, incluidos los pequeños. Los asirios mataron y torturaron a todos los que resistieron y destruyeron sus ciudades. Los griegos también mataron a amigos y enemigos en competencia. Los romanos aniquilaron a cualquiera que se les resistiera y violaron a todas las mujeres. El emperador azteca Moctezuma mostró con orgullo a Cortés los altares donde se sacrificaban millones de indios. Los chinos fueron los más sádicos a la hora de torturar a los prisioneros. Luego, los japoneses superaron su crueldad en el siglo XX. Los comunistas rusos mataron y torturaron a millones de personas. Los nazis intentaron copiarlos. El genocidio de Ruanda por el gobierno dirigido por los hutus. El genocidio armenio de los turcos. El genocidio de Camboya. Stalin, Pol Pot, Ho Chi Minh, Mussolini, Pavelic, Idi Amin, Mullah Omar, Hitler, Mao Tse Tung y muchos más. La lista de actos malvados puede seguir y seguir. Nada ha cambiado. Toda la humanidad ha estado involucrada en ella. Entonces, ¿por qué a la gente le resulta tan difícil creer en la maldad de los controladores?

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=172872

MENSAJE URGENTE

Las Fuerzas de la Luz están en medio de la principal ofensiva de despejar las bases subterráneas de Quimera, según un mensaje urgente a la población de la superficie procedente del portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz, y fechado el domingo 23 de mayo.

Desde 1996, la Quimera ha capturado a muchos pleyadianos y miembros de la resistencia, los ha llevado a la clandestinidad, y como su última línea de defensa, la Quimera ahora está usando a esos rehenes en rituales de sacrificio oscuro, luego capturando la esencia de su alma y obligándolos a encarnar nuevamente en otro cuerpo clonado el cual es capturado como rehén en una base Quimera, y repitiendo el proceso. Esto crea una inmensa cantidad de sufrimiento y, por lo tanto, el loosh generado se recoge y se proyecta con tecnología escalar hacia la población de la superficie.

Este es un momento muy difícil para las fuerzas de la Resistencia y para la flota pleyadiana, y necesitan ayuda de la población de superficie. Piden la mayor cantidad posible de trabajadores de la luz, que mediten con tanta frecuencia como sea posible, siempre que se sientan guiados a ello, para que esta situación se resuelva de la manera más rápida y sin dolor posible.

http://2012portal.blogspot. com/

Eclipse de Luna según Parisse Deza.- El calor alquímico está encendido y las posibilidades de un cambio positivo son grandes. El 26 de mayo, a las 4:13 AM, nos trae un eclipse lunar total de Luna llena, el primero de dos (siempre viajan en pares), Luna llena y luego Luna nueva. Esta vez, el Sol estará en el signo de los Gemelos, Géminis, generando la energía de la mente mágica, y la Luna estará en el signo del Arquero, Sagitario, queriendo dar a luz una gran visión.

Es fundamental entender que el Universo está orquestando nuestra liberación de las viejas estructuras paradigmáticas y de las creencias limitantes que las acompañan, es una simple cuestión de evolución, y podemos ver eso con seguridad por la forma en que todo es caótico y se derrumba. Cosas que estaban ocultas para siempre ahora se están revelando. Los ovnis, por ejemplo, están ahora en las noticias principales.

A medida que crece la conciencia en la humanidad, aumenta la luz sobre todo, y cada vez es más difícil para los seres oscuros hacer lo que han estado haciendo. Así que no te preocupes por esas cosas. Sus días están contados. Debemos emular el camino del Universo y dejarlo todo, enfocándonos exclusivamente en lo que queremos traer a la vida ahora. Déjate llevar, sé valiente, confía en ti mismo, confía en la Ola.

Lo que viene esta semana es una oportunidad para atravesar una puerta giratoria hacia una frecuencia superior. Cuanto más tranquilos estemos cuando llegue la gran ola, más fácil será montarla. Cualquiera que sea la forma que elija para experimentar y jugar con esta ola, depende de usted; no es necesaria ninguna preparación especial. Tenga en cuenta que un Eclipse tarda unas cuatro horas en ejecutar su ciclo; seremos bañados en luz líquida transformadora todo ese tiempo. El factor clave sobre todo que determinará el resultado para cada uno de nosotros es nuestro rotundo “Sí” al mundo como nos gustaría tenerlo.

https://dinarchronicles.com/ 2021/05/24/parisse-deza- coyote-wisdom-for-wednesdays- full-moon-eclipse/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/yhXQUDbO9-Q

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)