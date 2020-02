Los alcaldes del PP acudirán a los tribunales para reclamar los 752 millones de euros del IVA que les adeuda el Gobierno

Jorge Azcón afirma que lo planteado por el Ejecutivo en la CNAL “es inasumible” y critica la “deslealtad con la que han actuado con las entidades locales en relación al pago del IVA”

El portavoz del Grupo Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, ha anunciado, tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que los alcaldes del PP acudirán a los tribunales para reclamar el IVA que les adeuda el Gobierno de Sánchez. Esta decisión se produce tras la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a pagar los 752 millones de euros que el Ejecutivo adeuda a ayuntamientos y diputaciones por este concepto.

En este sentido, ha puesto de relieve que el Ejecutivo ha reconocido que la solución para pagar el IVA adeudado tenía que haberse tomado en 2019, por lo que Azcón ha denunciado que si el Gobierno conocía este dato, ha actuado con absoluta deslealtad hacia los municipios. Al mismo tiempo, ha indicado que la solución planteada por la ministra de Hacienda es “totalmente inasumible” por lo que la única vía posible es “reclamar lo que se nos debe, es la vía judicial”.

Azcón ha enfatizado que la ministra Montero se escuda en que “el IVA de 2017 es un asunto heredado para no pagarlo”. “El Gobierno quiere que los ayuntamientos nos conformemos con no cobrar el IVA, quieren contentarnos con medidas que no podemos consentir, por lo que nos obligan a acudir a la vía judicial para defender nuestros derechos”.

Asimismo, el alcalde de Zaragoza ha afirmado que “la CNAL es la prueba fehaciente de que los ayuntamientos no son una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez”. Este consejo de alcaldes ha sido, según Azcón, “una auténtica tomadura de pelo, ya que no se ha abordado ni una sola medida que pueda mejorar la financiación municipal y que nos permita mejorar los servicios públicos de nuestros ayuntamientos”.

Las entidades locales, señala, “somos la administración más cumplidora de todas, la que más comprometida está con las finanzas de España, gracias a la que el país cumple con los objetivos de déficit y deuda y, sin embargo, es la que peor trato recibe por parte del Ejecutivo de Sánchez”. En este punto, el portavoz del PP en la FEMP, ha asegurado “que los alcaldes del PP vamos a ser beligerantes en reclamar el IVA, porque es lo justo, no una dádiva. El montante que se nos adeuda pertenece a nuestros vecinos”.

Para Azcón, “después del impulso que dio el Gobierno de Mariano Rajoy a las reivindicaciones municipales, Sánchez y su Gobierno han rebajado a los ayuntamientos y diputaciones a ser una administración de segunda. Hoy hemos comprobado en la CNAL que no somos una prioridad para las ministras de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública, María Jesús Montero y Carolina Darias, respectivamente”.

El alcalde de Zaragoza, ha incidido en que “la CNAL se ha convocado por el Gobierno para resolver sus propios problemas, no los de las entidades locales”, algo que resulta “lamentable” y demuestra, una vez más, que “el Ejecutivo de Sánchez es una muy mala noticia para los ayuntamientos de España y, por añadidura, para los españoles que habitan en ellos”.