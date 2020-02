López defiende un Pacto de Estado por la Dependencia sin ideologías para primar la defensa de las personas en una visita al Centro Asociativo Municipal de El Ejido

La secretaria general del Partido Popular Andaluz, Loles López, ha defendido la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Dependencia en el que queden fuera “las ideologías” para primar “la defensa que todos tenemos que hacer por la calidad de vida de las

personas dependientes”.

Por ello, ha argumentado la necesidad de que el Gobierno de España

aporte un 50% de los recursos que se destinan a la dependencia en

Andalucía, ya que actualmente el Ejecutivo de Sánchez sólo aporta 285

millones frente a los 1.300 millones que dota el Gobierno andaluz de

Juanma Moreno. “El gobierno autonómico va a seguir poniendo los 1.300

millones para la dependencia de los andaluces y pedimos que el Gobierno

de España aporte lo mismo”, ha remarcado.

Así lo ha defendido en una visita realizada al Centro Asociativo

Municipal del municipio almeriense de El Ejido, donde ha subrayado que

“se necesita mejorar la financiación para la dependencia” para “dar

calidad de vida a nuestros mayores, cada vez con más esperanza de vida,

y a todas las personas que lo requieran”.

López ha pedido el apoyo de todas las formaciones políticas y “no entrar

en confrontaciones políticas” en un asunto tan importante como la

dependencia, al tiempo que ha defendido el esfuerzo que está haciendo el

Gobierno de Juanma Moreno desde el primer día, que afrontó los 34.000

andaluces que el anterior gobierno tenía ocultos en las listas de espera

de dependencia, puso en marcha un plan de choque con 77 millones y ha

conseguido en este tiempo que “28.800 personas puedan estar recibiendo

ahora su prestación”.

Durante su visita a este centro, la secretaria general de los populares

andaluces ha destacado también la labor realizada por este centro

asegurando a su vez que “las administraciones seríamos incapaces de

llegar a donde llegan las asociaciones”, que trabajan con “esmero,

cariño y vocacionalmente”, motivos por los que “las distintas

administraciones tenemos la responsabilidad de apoyar a estos colectivos

y escuchar sus demandas”. Con ello, ha señalado que “trabajar a pie de

calle es la seña de identidad del Partido Popular y lo que nos hace el

partido de las personas”.

537 MILLONES DE LOS ANDALUCES PARA POLÍTICAS SOCIALES

López ha insistido también en la necesidad de que el Gobierno de Sánchez

pague los 537 millones del IVA de los andaluces, porque “son

fundamentales para la sanidad, la educación y la dependencia” y no puede

destinarse “a las juergas políticas de Montero y Sánchez con los

independentistas”.

Al respecto, ha asegurado que desde Andalucía no se aceptarán “las

migajas” que Sánchez quiere destinar a las CCAA después de reunirse con

Torra, y ha asegurado que el Gobierno andaluz llevará al Ejecutivo

nacional a los tribunales “para defender a los andaluces”, a la vez que

lamentado que partidos como PSOE y Podemos hayan votado “en contra” de

que a los andaluces se les pague este dinero.

“El Gobierno de Juanma Moreno siempre ha apostado por el diálogo, y por

eso vuelve a pedir una reunión para solucionar los 4.000 millones para

Andalucía, el pago de los 537 millones del IVA y poder salir a los

mercados para financiarse”, asegurando que seguirá trabajando “con

respeto y tolerancia, pero sin permitir que nos tomen el pelo”.

“Se trata de defender Andalucía o de no defenderla, y desde el Partido

Popular Andaluz no vamos a consentir que Sánchez le dé todo a los

independentistas y a los andaluces nos trate como de segunda”, ha afirmado.

JUANMA MORENO EN BRUSELAS

Por su parte, López ha valorado también la presencia del presidente

andaluz Juanma Moreno hoy en Bruselas, a donde ha ido para “defender los

intereses de los andaluces”.

“La nuestra es una tierra de agricultura, una actividad que tiene un

importante peso y, pese a ello, el Gobierno de España no la está

defendiendo”, indicando cómo no lo ha hecho con temas como los

aranceles, el precio del olivar o cerrando el trasvase Tajo-Segura.

Al contrario, “Moreno fue a Bruselas para solicitar la autorización del

almacenamiento privado del aceite de oliva y ahora vuelve a ir para

poner en valor el peso de Andalucía y pedir un trato diferenciado para

nuestra tierra” por la revolución verde “que estamos liderando”, las

medidas a favor de la agricultura y medioambiente (como el proyecto

Ecomares y la mayor inversión para depuración de aguas), y la “clara

voluntad del Gobierno andaluz para luchar contra el cambio climático”,

sumado todo ello al clima y situación geográfica de la comunidad “que

nos puede afectar más que a otras tierras”.