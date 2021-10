Los datos públicos de John Hopkins confirman que las “vacunas” están causando un aumento de enfermedades y muertes

8 de octubre de 2021, 10:50 am

En más de 100 países, la base de datos de John Hopkins muestra un aumento récord de infecciones, hospitalizaciones y muertes entre los vacunados. En algunos países, ¡en los niveles 2-1 para los no vacunados!

Es un hecho que Fauci ordenó la construcción de Covid-19 en el laboratorio de Wuhan en China, ¡y esa arma fue lanzada sobre la humanidad para traer el Gran Reinicio! ¡Consulte a continuación la ALIMENTACIÓN EN VIVO de hoy para ver los datos de John Hopkins que la élite no quiere que vea!

Pfizer admite que la mayoría de las personas NO NECESITAN la vacuna,

200 MILLONES de personas son naturalmente inmunes

Pfizer admite haber utilizado tejido fetal abortado en el desarrollo de sus vacunas

Robert Bridge es un escritor y periodista estadounidense. Es el autor de ‘Midnight in the American Empire’, Cómo las corporaciones y sus servidores políticos están destruyendo el sueño americano.

Para miles de millones de fieles en todo el mundo, el aborto se considera un asesinato en primer grado, sin embargo, se está utilizando tejido fetal para desarrollar vacunas Covid. Si bien algunos pueden argumentar que ‘matar una vida para salvar millones’ está bien, muchos no están de acuerdo.

Para aquellos que dependen de los principales medios de comunicación para mantenerse a horcajadas en los asuntos de actualidad, es muy probable que hayan escuchado la historia de Melissa Strickler. Eso es una lástima porque la señorita Strickler, la auditora de calidad de Pfizer, acaba de descargar un lote de correos electrónicos de la empresa que muestran que los ejecutivos de la empresa no son honestos en un momento en que la administración de Biden, así como otros gobiernos de todo el mundo, está imponiendo vacunas obligatorias en millones de personas. sus ciudadanos.

Lo que hace que las revelaciones de Strickler sean tan sorprendentes es que Pfizer está instruyendo al personal para que ofusque la verdad sobre el uso de células fetales abortadas en el desarrollo de sus vacunas. Esta última bofetada a los fieles duele mucho más que el cierre de iglesias durante una pandemia.

En un correo electrónico condenatorio, Vanessa Gelman, directora senior de investigación mundial de Pfizer, dijo que «queremos evitar que la información sobre las células fetales esté flotando», antes de agregar que «el riesgo de comunicar esto … supera cualquier beneficio potencial que podamos ver, particularmente con los miembros del público en general que pueden tomar esta información y usarla de maneras que tal vez no queramos … «

¿Como trabajar con un denunciante, por ejemplo? Gelman no vio esa fea perspectiva lanzándose por la tubería, lo que ciertamente «supera cualquier beneficio potencial» de que Pfizer simplemente sea sincero con el público.

En otra comunicación de Pfizer, un empleado pidió consejo sobre cómo responder a la pregunta muy sencilla: «¿Pfizer utilizó una línea celular de un feto abortado al realizar alguna prueba de confirmación para esta vacuna?»

En lugar de un simple «sí» o «no», Gelman recomendó «mantenerse concentrado» en la línea de estiércol de caballo de la compañía, que dice: «Las líneas celulares derivadas de fetos humanos no se utilizan para producir nuestra vacuna en investigación, que consiste en sintéticos y componentes producidos enzimáticamente «.

Sin embargo, en la siguiente oración, Gelman se desvía 180 grados de su declaración original y le dice al personal que no comparta con el público la siguiente información a menos que sea «estrictamente necesario»: «Una o más líneas celulares con un origen que se remonta a Se ha utilizado tejido fetal humano en pruebas de laboratorio asociadas con el programa de vacunas «.

En otras palabras, Pfizer está hablando por ambos lados de la boca en un momento en que se prevé que sus vacunas le generen al fabricante de medicamentos $ 33.5 mil millones en ingresos en 2021 ahora que los mandatos forzosos han tomado al mundo por asalto. Lo último que Pfizer quiere en esta etapa del juego, por supuesto, es que millones de cristianos, así como adeptos de otras religiones, comiencen a hacer preguntas sobre el tejido fetal abortado en su producto.

Actualmente, sin embargo, el fabricante de medicamentos ha mantenido a raya a los herejes de las vacunas gracias nada menos que a la intervención divina del Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica. Eso fue evidente en un correo electrónico de Philip Dormitzer, director científico de Pfizer, quien, después de decir que las vacunas son «en última instancia derivadas de un feto abortado», proclama con orgullo que «el comité doctrinal del Vaticano ha confirmado que lo consideran aceptable». para que los creyentes provida sean inmunizados «.

«La declaración oficial de Pfizer expresa bien la respuesta y es lo que debería proporcionarse en respuesta a una consulta externa» , agrega con aire de suficiencia.

¿’Alex Jones tenía razón’? El proyecto financiado por el gobierno de EE. UU. ‘Cosecha’ ÓRGANOS de bebés abortados para investigación médica, según documentos

A la luz de la información condenatoria contenida en estos correos electrónicos, es posible que Pfizer ‘expresó la respuesta’ tan bien que el verdadero alcance de su engaño eludió incluso al Papa Francisco, uno de los individuos más controvertidos en la memoria reciente que ostentaba el título de ‘Obispo de Roma ‘.

Francisco es el primer jesuita en ser elegido Papa, y ciertamente el más político, pero no de una manera que complacería a su rebaño ferozmente conservador. De hecho, tan a la izquierda está el Papa Francisco que el presentador del programa de entrevistas Michael Savage lo apodó una vez el «Papa de Lenin». Si las evidentes tendencias liberales del Papa le permitirían dar su bendición a una vacuna que contenía tejido fetal real es otra cuestión, y una que mantendrá a los teólogos debatiendo entre sí durante muchos años más.

Sin embargo, una cosa parece segura: dada la determinación de los ejecutivos de Pfizer de engañar al público, es imposible decir algo definitivo sobre la cuestión del tejido fetal en las vacunas.

Ni siquiera Melissa Strickler, la denunciante cuyo puesto de trabajo en Pfizer es / fue ‘auditor de calidad de fabricación’, sabe con certeza si el tejido fetal abortado llegó a la vacuna Covid final.

«Están siendo tan engañosos en sus correos electrónicos, es casi como en la vacuna final», dijo Strickler a Project Veritas. «Simplemente me hizo no confiar en él». Esta falta de transparencia promete abrir una lata de preguntas incómodas para Pfizer, y no es demasiado pronto.

Si un individuo encuentra o no atroz el acto del aborto, parece ser un asunto secundario aquí. ¿La gente realmente quiere o necesita material fetal abortado posiblemente inyectado en sus cuerpos sobre un virus que viene con una tasa de supervivencia superior al 99%? Como mínimo, el público debería ser consciente de esa información bastante inquietante.

Además, si Pfizer no está siendo sincero sobre la cuestión del material fetal en sus vacunas, ¿qué otra información importante está ocultando al público? Esa no es una pregunta ociosa considerando que solo esta semana Pfizer, a pesar del escándalo de los denunciantes o debido a él, anunció que buscaría una autorización de uso de emergencia (EUA) para administrar vacunas Covid a niños entre las edades de 5 y 11 años. Los farmacéuticos nacieron sin exceso de conciencia ni escrúpulos.

Si Pfizer realmente estuviera siguiendo la ciencia, sabría que los niños no son súper propagadores de la enfermedad, mientras que su asombrosa inmunidad al coronavirus ha confundido a los mejores expertos. Considere la situación en Suecia, actualmente el laboratorio más grande del mundo, donde las escuelas han permanecido abiertas para niños de 15 años o menos, sin el uso obligatorio de máscaras. Entre una población de estudiantes y maestros de 1.8 millones, se detectaron cero muertes relacionadas con Covid. Sí, cero. Al mismo tiempo, los profesores no mostraron una tasa de contagio excesiva en comparación con otras profesiones.

La vacuna Covid recientemente aprobada por Johnson & Johnson se encontró con un rechazo cuando la diócesis católica la condena por ‘vínculos con las células abortivas’

Un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Medicina Johns Hopkins mostró que el modelo sueco no fue casualidad. Al analizar unos 48.000 niños menores de 18 años «diagnosticados con Covid en los datos del seguro médico de abril a agosto de 2020», el equipo encontró una «tasa de mortalidad de cero entre los niños sin una afección médica preexistente como la leucemia».

La trágica ironía aquí es que los jóvenes tienen un riesgo potencial mayor de ser pinchados que de contraer el coronavirus. En junio, la FDA exigió a Pfizer / BioNTech y Moderna que incluyeran el riesgo de inflamación cardíaca, conocida como miocarditis y pericarditis, en sus vacunas después de que se registraron 1.200 casos , principalmente en hombres jóvenes menores de 30 años.

Una tragedia aún mayor es que algunos niños pueden sufrir estas condiciones como resultado de una vacuna desarrollada en gran parte para la vida abortada de otro niño inocente. Es hora de poner freno a las vacunas para niños hasta que Pfizer y los demás fabricantes de vacunas aclaren exactamente lo que está sucediendo en sus laboratorios. Más de una vida depende de ello.

Ahora que los científicos han confirmado que la inmunidad natural es más efectiva que la inmunidad vacua, ¿por qué no puedo recuperar mis libertades?

Por Rachel Marsden, columnista, estratega política y presentadora de un programa en francés producido de forma independiente que se transmite por Sputnik France. Su sitio web se puede encontrar en rachelmarsden.com

Tengo inmunidad por haber tenido el virus, así que, ¿dónde está mi salud permanente y el final del infierno de pruebas? Los gobiernos están ignorando una avalancha de estudios clínicos que demuestran que los recuperados por Covid podrían simplemente quedarse solos.

Como alguien que se recuperó del Covid-19, estoy cansado de pasar la mayor parte de un año ahora lidiando con ovejas con el cerebro lavado y pegadas a cada palabra de nuestras cambiantes, traficantes de agendas, autoridades gubernamentales manipuladoras que intentan vendernos la idea. que si ya ha tenido el virus, aún necesita obtener al menos un jab anti-Covid aprobado.

El hecho de que los gobiernos ni siquiera puedan ponerse de acuerdo sobre si los recuperados por Covid deben recibir uno o dos golpes para calificar para su pase de salud con código QR emitido por el gobierno, lo que les permite vivir y viajar libremente como antes de este fiasco, ya debería hacer pensar gente escéptica. Aquí en Francia, la propaganda del gobierno requiere que el Covid-recuperado tome solo un golpe para calificar para el pase nacional de salud con código QR, que es insuficiente para viajar a mi país de origen, Canadá, que requiere que todos los viajeros reciban un doble golpe tres meses después cualquier infección por Covid.

Pero si tengo evidencia de que mi inmunidad adquirida es igual o superior a los golpes, entonces recibir incluso una sola dosis implica un riesgo potencial de poca o ninguna recompensa, o incluso un potencial detrimento. Entonces, ¿por qué iba a tirar esos dados? No es como si los hospitales se estuvieran llenando con los recuperados de Covid sin jabones. Entonces, ¿por qué las autoridades no reconocen esto y reaccionan en consecuencia para sacarnos de su rutina de golpes?

A menudo se cita un estudio israelí para justificar pinchar a los recuperados por Covid, afirmando que están dos veces más protegidos de la reinfección que si se basaran únicamente en la inmunidad adquirida. Pero cuando profundiza en los datos, se da cuenta de que las probabilidades de reinfección ya son infinitesimales, y que dos veces cero sigue siendo cero.

Otro estudio , publicado en la revista médica Viruses, concluyó que «en comparación con la vacunación con ARNm … la infección natural induce una respuesta inmune humoral más robusta», lo que significa que los recuperados por Covid tienen sistemas mejor preparados con memoria para responder a cualquier exposición futura. incluso después de que disminuyan los niveles de anticuerpos en sangre.

Y en un video encubierto de bomba publicado esta semana, Project Veritas reveló que Chris Croce, un científico asociado senior de Pfizer, admitió ante la cámara la ventaja de la inmunidad adquirida sobre la vacuna de su compañía. «Lo más probable es que estés protegido durante más tiempo, ya que es una respuesta natural», reveló Croce.

Nick Karl, un bioquímico de Pfizer, le dijo al operativo encubierto: «Cuando alguien es naturalmente inmune, como si tuviera COVID, probablemente tenga … más anticuerpos contra el virus porque lo que es la vacuna … esa proteína está en el exterior … Es solo una Anticuerpo contra una parte específica del virus. Cuando realmente contraiga el virus, comenzará a producir anticuerpos contra múltiples partes del virus, no solo la parte exterior sino la parte interior, el virus real, por lo que sus anticuerpos probablemente sean mejores en ese momento que la vacunación «.

Otro artículo publicado el mes pasado en el servidor de preimpresión de Cold Spring Harbor Laboratory concluyó: “Si bien las vacunas son altamente efectivas para proteger contra la infección y la enfermedad grave de COVID-19, nuestra revisión demuestra que la inmunidad natural en individuos recuperados por COVID es, al menos, equivalente a la protección proporcionada por la vacunación completa de poblaciones que no han recibido COVID. Existe un beneficio relativo modesto e incremental de la vacunación en individuos recuperados de COVID; sin embargo, el beneficio neto es marginal en términos absolutos «. Los investigadores recomendaron que «la vacunación de las personas recuperadas de COVID debe estar sujeta al equilibrio clínico y la preferencia individual».

Y eso no es todo. «Los israelíes que tenían una infección estaban más protegidos contra la variante del coronavirus Delta que aquellos que tenían una vacuna COVID-19 que ya era altamente efectiva», escribió la revista Science sobre el estudio israelí de referencia de agosto (aunque, extrañamente, afirmaba que las vacunas eran «vitales» ). Desde entonces, hemos aprendido que la efectividad de estas ‘vacunas altamente efectivas’, como las de Pfizer / BioNTech, disminuye después de seis meses.

En Pfizrael, lo siento, Israel, el campo principal para la experimentación con el pinchazo Covid-19 según el Dr. Philip Dormitzer, vicepresidente y director científico de Pfizer, quien llamó al país una «especie de laboratorio», se ha producido una explosión récord de infección por Covid. resultó en llamadas para una CUARTA dosis, incluso cuando los doble jab que aún no han recibido su tercer jab comenzaron a perder sus privilegios de pase de salud de código QR esta semana.

Parece un infierno de jab sin fin. Entonces, ¿qué tal si le damos a los recuperados por Covid nuestro pase de salud de por vida y nos dejamos solos para que podamos ignorar este circo y seguir adelante con nuestras vidas? ¿Por qué nos retienes como rehenes? Déjame dar mi propio ‘golpe’ al responder eso.

Lo que está claramente al acecho detrás de la renuencia de las autoridades a reconocer la inmunidad adquirida es el temor de que si simplemente deciden dejarnos en paz mientras someten a todos los demás a su interminable espectáculo de jab y ponis, entonces un número creciente de personas eventualmente decidiría encontrar una manera de atrapar y recuperarse deliberadamente de Covid para que ellos también puedan quedarse solos.

Las autoridades literalmente van en contra de la ciencia y mienten a las víctimas de Covid para evitar crear un beneficio que otros podrían buscar bajo un riesgo potencial. Excepto que ellos mismos son responsables de crear el sistema restrictivo del que las personas ahora buscan literalmente infecciones para encontrar alivio, aunque solo sea para adquirir un pase de salud válido durante seis meses para poder acceder a lugares cotidianos y libertades básicas.

Como escribió una vez Sir Walter Scott en su poema épico: «¡Oh, qué telaraña enredada tejemos, cuando practicamos por primera vez para engañar!» Entonces, tal vez dejen de manipular a las personas en un pésimo intento de ingeniería social y comiencen a seguir su amada ‘ciencia’, en lugar de elegirla para que se adapte a su narrativa corrupta, payasos ineptos.

