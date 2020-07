El futuro está en nuestras manos

Yo no he nacido estadounidense en esta vida, aunque lo seré en otra, pero tengo el honor de ser español y estoy muy orgulloso de ello, con la humildad de reconocer los errores históricos, pero algunas frases del discurso del 4 de julio del presidente Trump me han emocionado porque han tocado la fibra sensible de los patriotas de todo el mundo. La frase que más me ha gustado es que “lo mejor está por venir”.

Estados Unidos está influido por el signo del Cangrejo igual que yo, y eso hace que capte con facilidad el sentir emocional de los ciudadanos estadounidenses por cuestión de afinidad, y que también esté orgulloso del legado cultural hispano en toda América y en esta potencia bíblica que le ha tocado regir el destino del mundo moderno.

Precisamente el embajador de Estados Unidos en España, Duke Buchan, ha afirmado que los estadounidenses aman a España y que no están derribando o desfigurando estatuas de personajes históricos porque exista ‘hispanofobia’, y ha apelado al legado español que contribuyó a forjar la nación estadounidense desde su ADN.

Los principios divinos que rigen la Constitución original de los Estados Unidos son de sentido común, pero son pioneros en su incorporación al derecho constitucional, igual que los ideales de la revolución francesa, pero ya sabemos en la historia de la humanidad que todos los ideales más bellos y elevados acaban torciéndose porque los sucesores no tienen la calidad humana ni la altura de miras de los padres fundadores, y eso es lo que se trata de restaurar.

GRANDES IDEALES

Estos son a mi juicio los párrafos más significativos de este discurso presidencial:

“Nuestros padres fundadores lanzaron no sólo una revolución en el gobierno, sino una revolución en la búsqueda de la justicia, la igualdad, la libertad y la prosperidad. Todo fue posible gracias al coraje de 56 patriotas que se reunieron en Filadelfia hace 244 años y firmaron la Declaración de Independencia. Ellos consagraron una verdad divina que cambió el mundo para siempre cuando dijeron: Todos los hombres son creados iguales.”

“Estas palabras inmortales ponen en acción la marcha imparable de la libertad. Nuestros fundadores declararon audazmente que todos estamos dotados de los mismos derechos divinos, que nos dio nuestro Creador en el Cielo, y lo que Dios nos ha dado, no permitiremos que nadie nos quite nunca. 1776 representó la culminación de miles de años de civilización occidental y el triunfo no sólo del espíritu, sino de la sabiduría, la filosofía y la razón.”

“Recordamos que los gobiernos existen para proteger la seguridad y la felicidad de su propia gente. Una nación debe cuidar primero a sus propios ciudadanos. Creemos en la igualdad de oportunidades, la justicia y el trato igual para los ciudadanos de todas las razas, antecedentes, religiones y creencias.”

“Proclamaremos los ideales de la Declaración de Independencia y nunca entregaremos el espíritu, el coraje y la causa del 4 de julio de 1776.- Le dimos al mundo la poesía de Walt Whitman, las historias de Mark Twain, las canciones de Irving Berlin, la voz de Ella Fitzgerald, el estilo de Frank Sinatra, la comedia de Bob Hope, el poder del cohete Saturno V, la dureza del Ford F150, y el increíble poder de los portaaviones estadounidenses.”

NOTICIAS BREVES

El caos en el mercado del oro se está extendiendo a otros metales preciosos, incluidos la plata y el platino. Los cambios provocan grandes pérdidas en algunos bancos. El mercado del oro se vio sumido en un caos en marzo, puesto que la suspensión de vuelos y los cierres de refinerías hicieron que los comerciantes temieran no poder llevar el oro a Nueva York a tiempo para entregarlo contra los contratos de futuros. Esto, a su vez, hizo que los futuros, que normalmente se negocian al mismo ritmo que el precio corriente de Londres, se dispararan a una prima de hasta 70 dólares la onza.

https://mundo.sputniknews.com/ economia/202007041091972741- el-caos-en-el-mercado-del-oro- se-extiende-a-otros-metales- preciosos/

La eurozona creará un sistema de pagos para competir con Visa y Mastercard.- Un grupo de 16 grandes bancos de la zona euro ha firmado un acuerdo para la creación de una solución de pago unificada para consumidores y comerciantes de toda Europa. La Iniciativa Europea de Pagos —EPI, por sus siglas en inglés— sería un paso crítico y decisivo para que los ciudadanos y las empresas de la UE puedan beneficiarse de soluciones de pago rápidas, eficaces y confiables, consideró la Comisión Europea. De momento, participan del acuerdo bancos de Bélgica, Francia, Alemania, España y los Países Bajos.

https://mundo.sputniknews.com/ europa/202007031091955680-la- eurozona-creara-un-sistema-de- pagos-para-competir-con-visa- y-mastercard/

La Tierra alcanza su punto más alejado al Sol.- Debido a la distancia que guardará con respecto el astro rey, la Tierra sufre un mínimo en su velocidad orbital. La mañana de este sábado 4 de julio, la Tierra se encuentra en su punto más lejano al Sol durante su recorrido anual alrededor del astro rey.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/358742-sabado- tierra-alcanzara-punto- distante-sol-ano

Alineación de planetas.- Este 5 de julio se puede ver la Luna llena entre los puntos brillantes de Saturno y Júpiter. Desde el 4 de julio y hasta mediados de agosto, será posible observar una alienación de planetas del sistema solar. La noche del sábado al domingo será posible ver a simple vista Júpiter y Saturno, así como Marte y Venus durante la madrugada. Desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana, del 5 al 6 de julio, la luna llena y los planetas Júpiter y Saturno formarán un triángulo. El 5 de julio, también tendrá lugar el eclipse penumbral conocido como ‘luna de trueno’.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/358792-alineacion- planetas-cielo-julio

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

