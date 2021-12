La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, ha denunciado hoy que la distribución de la iluminación navideña este año está siendo “insolidaria” puesto que “a estas alturas de diciembre muchas calles del centro siguen sin tener luces ni decoración de Navidad por el desastre de gestión por parte del alcalde”.

La concejala socialista ha asegurado que “en una reciente visita a tiendas de Reyes Católicos, calle Zaragoza, Concepción Arenal, Javier Sanz, Calle de Las Tiendas o Plaza San Pedro, recogimos las quejas de los comerciantes por la ausencia de decoración navideña, de iluminación y por la suciedad que han presentado esas calles durante el pasado puente, que han calificado de nefasto económicamente en comparación con otros años”.

“La iluminación y los motivos navideños son un potente instrumento de dinamización comercial y, sin embargo, estas calles han estado tristes, sin vida, apagadas, lo que ha llevado a los almerienses a visitar otras zonas del centro, más animadas y concurridas porque sí han contado con esos elementos”, ha lamentado.

Lidia Compadre ha ironizado con que el alcalde, “desde que se paseó por la alfombra roja, quiere dar el salto a la televisión y cada día es protagonista de un nuevo despropósito en la gestión de la Navidad”, lamentando que “su afán por priorizar la promoción de su imagen frente a los temas de la ciudad tiene consecuencias en la economía de muchas familias que esperan estos días para recuperarse económicamente de los dos años de pandemia que venimos sufriendo”.

La concejala del PSOE ha recordado que “el desastre en la gestión de la Navidad empezó con el retraso en la tramitación del contrato para instalar la noria, que provocó que la empresa tuviera que iniciar el montaje sin licencia; continuó con la demora en la instalación de la iluminación navideña, que nos hizo ser la última capital andaluza en tener todas las luces preparadas, y hoy nos encontramos un nuevo capítulo de la serie con la tramitación por vía de urgencia de las carrozas de la cabalgata de Reyes Magos”.

Lidia Compadre ha aseverado que “la única explicación que encontramos a este caos navideño es que el alcalde no dirige, no planifica y no está pendiente de las cuestiones importantes de la ciudad, en este caso que el centro de Almería y sus barrios luzcan como nunca para albergar a las familias que estos días se reúnen y visitan nuestras calles, nuestras tiendas y comercios para realizar las compras propias de la Navidad”.

La concejala del PSOE ha asegurado que “desde el Grupo Socialista vamos a pedir explicaciones al alcalde de lo que está sucediendo este año, que aclare por qué se han tramitado los contratos de la Navidad con tanto retraso cuando son unas fiestas que están bien señaladas en el calendario”, y ha insistido en que “los comerciantes merecen un Ayuntamiento que esté atento y preparado cuando más lo necesitan y no el disparate que están padeciendo este año”.