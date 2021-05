Querida Leonor, estas cartas, tras el baño, se están convirtiendo en una sana costumbre y un sentimiento de hermandad.

Hoy seré menos impulsiva y comenzaré por donde se debe empezar. Cómo estás?, Cómo te ha ido el día? Y la pregunta interesante, emocionalmente?. Sabes que todo es de mi máximo interés.

Dicho esto y con todo mi cariño, espero que no te preocuparas por el zapatero. Te lo narraré.

Puntual a la cita me presenté, tras cuatro vueltas por largos pasillos, y preguntar a dos operarias de gran pulcritud, llegué a la puerta número 7, en la que tras otros clientes, me tocó la cita.

Tras examinar el zapato, llegó a la conclusión de que necesitaba unos curtidos nuevos, ya que los que tenía en el ordenador, de marzo, no estaban de moda, así que me mandó a otras dependencias a actualizarlos, esta vez, hice gala de inteligencia siguiendo las flechas rojas que se visualizaban en las paredes, hasta que llegué a un punto muerto en las inmensidades, para que te hagas una idea, una rotonda con seis salidas sin señalizar, en mi desesperación vi una azafata de vuelo trajeada de azul y rojo que tras preguntar, me acompañó a la puerta oportuna.

No hay dinero para blanca pulcritud y si para azafatas de vuelo???

Tras atenderme haciendo el pino en carga y descarga, vuelta al N 7, esta vez me echo la cantimplora, una vez que me tocó el turno, muy amablemente me contaron que los tornillos estaban rotos, que la placa había ulcerado el zapato, que no podía decirme gran cosa. Se puede operar el zapato pero pero cada persona es distinta y no hay garantía ninguna de ponerse tacones.

* Inmovilizarlo.

* Una prótesis, pero no hay garantía ninguna, ya que su uso no está extendido.

Finalmente un no puedo opinar hasta que me haga un TAC, pues nada, un par de meses más descalza. La verdad es que ya me he acostumbrado a tener un zapato cinco números más grande que el otro.

Siento haberte aburrido con mi periplo pero es que llevo un año quejándome de dolor y no me han llevado de paseo.

Lo dicho, mi amor, aventuras.

Me hubiera gustado estar más positiva, pero ha llegado el momento de los pliegos de descargo.

Estoy deseando escuchar tus palabras, tu graciosa sonrisa y ese beso al aire que siempre me hace sonreír. Ese mundo acristalado bajo tus pies. Tus palabras son un bálsamo para mi alma.

Señorita Cub, espero ansiosa su respuesta.

Con todo mi cariño y siempre tuyo. Tu amiga incondicional.