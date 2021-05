«Soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía…». Frase atribuida al granadino en el exilio León Africano, Hassan ben Muhammad al-Wazzan al-Fasi, fallecido en Túnez en 1544.

Vaya por delante que nuestra posición como andalusíes, en relación al norte de África, siempre será la de abogar por la Paz… ¿no significaba eso Islam, o era condenar a los Pueblos con carreritas belicistas estériles, empobreciéndolos y empujándolos a la masiva emigración? La apariencia de no tomar partido por espurios bandos en conflicto puede parecer tibieza o desaprensión, pero ya comprobaréis que en modo alguno.

Llevamos desde hace demasiado tiempo soportando la incapacidad y falta de luces de cierto sector del majzen marroquí, con su baboso imperialismo a imitación de los ‘anschluss’ hitlerianos. Nos insultaron gravemente cuando decidieron sentenciar a los andalusíes intentando en vano asimilarnos a ‘lo español’ estatalista, a pesar de que la Constitución española reconoce a los andaluces como Nacionalidad Histórica. Algo tan brillante como si quisieseis hacer pasar a todos los palestinos por ‘israelíes’. Lástima que vuestro fáctotum de Rabat, residente en Córdoba por entonces, hubiese de volver a su País con los pies por delante, fallecido por causas naturales antes de culminar tal esperpento. Fracasasteis.

Nos volvisteis a ofender, en vuestra anemia estratégica, cuando consentisteis que se atribuyan en exclusiva la condición de andalusíes los descendientes de nuestra héjira en el norte de África, ninguneando a los que aquí aún seguimos resistiendo a la culminación de un genocidio nacional-católico de siglos. ¡Cómo puede ser eso si la inmensa mayoría de nuestra sangre cruzando el Estrecho se siente más españolista que el tocino de cerdo! ¿Habéis olvidado que el monárquico-papismo se forjó sobre nuestra aniquilación sistemática y ‘damnatio memoriae’? Por ello volveréis a naufragar.

Nos agraviáis de nuevo con una marioneta malagueña, Pedro Ignacio Altamirano Macarrón, al cual habéis puesto chilaba y trata de azuzar la beligerancia antiargelina. Seguro que este individuo más falso y oportunista que Judas nada ha tenido que ver con el CNI, y ahora que no le sueltan alpiste se lo monta de más sultanista que la cimitarra de Aliatar, no seáis mal pensados. Este personaje, más dudoso que la estatua rusa de Puerto Banús (Marbella), finge tener algún predicamento entre los andaluces con su cuenta artificialmente engordada en twitter, pero no conocemos a nadie aquí que no lo distinga como un payaso. El que los malagueños no lo consideren ‘persona non grata’, así como en Ceuta y Melilla, da idea de hasta donde pueden llegar las tragaderas de muchos pardillos. Con ese elemento de patético figurante, no hay duda, la plena frustración otra vez garantizada.

Las pretensiones anexionistas de Ceuta y Melilla se caen por su propio peso. Nunca formaron parte del imperio jerifiano, y sí de la Tingitania con capital en Tingis, Tánger, división administrativa del Mare Nostrum y de los godos, que formaron parte de una unidad con la Bética. No tenemos ningún problema en que haya un referéndum sobre si desean formar parte de Marruecos o del Estado Español. Como cuando los ingleses preguntan a los llanitos en Gibraltar sobre sus deseos de pertenecer a la Commonwealth o al reino del hijo del rey de Franco. Basta con que se asomen más allá de las verjas y contemplen la miseria de la Línea y Algeciras, o los de la otra orilla Nador y Tetuán, para que ni el más tonto de la aldea desee convertirse en pordiosero. Nos tememos que los imames de las mezquitas a sueldo de Rabat no dan la talla para embarcar en esa empresa ruinosa a los amasighen de las Ciudades Autónomas, lo sentimos mucho. Hay que esforzarse más para que disfruten con la pesadilla de pasarse al dirham y dejar el euro, gandules.

Por otro lado, el intento de dotar al Pueblo saharaui de un Estado representa una voluntad genocida. Los beduinos son por definición nómadas, desde mucho antes del nacimiento de las primeras urbes. Estados de fronteras cerradas los empujan a su exterminio. Proponemos la creación un Macropuerto naval en Nouagdhibou, al noroeste de Mauritania, y la creación de un ferrocarril transahariano que atraviese Mauritania, Mali, Argelia, Níger, Chad y Sudán, hasta alcanzar el Mar Rojo, frente a Yeddah. De sumo interés comercial y para la peregrinación a la Meca. Mil kilómetros de menor longitud que el Transiberiano, y con menos dificultades logísticas. Pero esas estúpidas fronteras, trazadas con escuadra y cartabón por los colonizadores europeos, antes deberán cartografiarse en líneas discontinuas a su paso, y ser las propias etnias beduinas sahelianas (tuaregs, fulani, kabbabish, etc) las que protejan esa arteria vital con drones y escoltas armados, en colaboración con los Estados antedichos. Ese será el fin de las cucarachas del Daesh en el África subsahariana, y seguro que sale más económico que los costosos dispositivos militares extranjeros allí acantonados.

Estamos hartos de la milonga falaz de la ‘responsabilidad española’ en la descolonización del Sáhara. ¿No declaró la guerra el Frente Polisario al Estado español en 1973 hasta principios de los ochenta matando a sus militares, perpetrando secuestros y ametrallando pesqueros? La tensión por el ‘affaire’ Ghali – ¿tanto vale vengarse de un achacoso viejo enfermo de cáncer totalmente amortizado para su causa?, ¿queréis convertirle en ‘mártir’, cerebrines del majzen? -, auspiciada la intriga ‘humanitaria’ por los espabilados servicios secretos franceses (DGSE) para obtener réditos económicos en Marruecos, posicionándose frente a la competencia española, no debe ocultarse por más tiempo. No nos confundamos, si bien el quebranto comercial hispano-marroquí sería considerable, nada comparable con que se clausurara el grifo del gas argelino, que cubre la mitad de las necesidades estatales. ¿Estaríamos dispuestos a que se disparen los precios de los insumos básicos, a que se duplique el costo de la canasta alimentaria? Los esfuerzos por evitar una escalada armamentista en el Magreb, y por la concordia entre Pueblos hermanos, no deben cesar. Ayudaría mucho el que la paraopusina ministra de Exteriores, González Laya, sea cesada o dimita por su flagrante irresponsabilidad e incompetencia, así obedeciese órdenes de Roma, o siguiese las directrices del iluminado Rasputín ignaciano Redondo en Moncloa.

Por eso nos resulta repugnante que aparezcan los vox-mitivos por Ceuta y Melilla de apagafuegos, cuando ellos coadyuvaron a que estallase el incendio, volcándose a favor de Trump, el mismo que entró en el Sáhara como elefante en cacharrería, y cuyas políticas prosigue Biden. Los bomberos pirómanos suelen ser así de cínicos. En paralelo con esa ‘izquierda’ centralista hipócrita a la que le importa un comino la identidad andaluza y canaria, mientras finge ‘solidaridad proautodeterminación’ donde cristo perdió el turbante. A otros perros con ese hueso podrido, farsantes. En caso de conflagración abierta Argelia-Marruecos, a una escala muy superior a la de la Guerra de las Arenas de 1963, ¿estamos listos para una migración hacia aquí de centenares de miles de refugiados huyendo de la guerra, al igual que hemos visto en Grecia e Italia? La pelota va también para el norte de Europa, ya que afluirán de modo incontrolable a zonas de mayor poder económico la mayor parte de ellos. Von der Leyen, Ursulita, ¿estás preparada en Bruselas con tu führeresa Merkel para seguir blanqueando a los ‘arios’ de la gran Alemania?

Estas políticas erráticas en África de la partidocracia españolista nos ponen en peligro a todos. Porque ahora, como otras veces en el pasado, las cloacas de la OTAN podrían estar tentadas a perpetrar un montaje parafascista, con objeto de que aparezca esa maquiávélica y fascistoide facción del majzen como chula protectora de la ‘seguridad antiterrorista’, al par que fomentan el racismo y la xenofobia. Todo muy democrático.

Lo que ya resulta insoportable es ese nombrecito de las maniobras militares del siete a al dieciocho de junio, donde utilizarán la base de Rota como base logística aérea, ‘performance’ guerrera a la que han bautizado como Operación León Africano. No se refieren a ese león que sólo sobrevive en cautividad, y cuyos genes mezclados con otros felinos no pertenecen en gran medida a los del legendario león del Atlas. No creemos que aquellos agresivos felinos, famosos por devorar a los cristianos en los circos romanos, inspiren al Pentágono, aunque del candidato del KKK Trump y del jefe de los jesuitas en EEUU Biden uno pudiera esperar cualquier cosa. Por tanto, deben aludir a nuestro León Africano Andalusí, Al-Hassan ben Muhammad al-Wazzan al Garnatí al-Fasi al-Tunusí, célebre por ser el protagonista de la primera novela histórica que convirtió en universal al gran escritor libanés Amin Maalouf.

Sin embargo, nuestro ilustre andalusí formado en la Madrasa de al-Bu’Inaniya y en la Mezquita de al-Qarauín de Fez no adquirió sus sobresalientes méritos, que le harían pasar a la historia, por su belicismo, sino por su genial talento para la diplomacia, los cuales le hicieron ser apreciado hasta por el papa León X. Su obra geográfica más importante, Descripción de África y cosas notables que allí hay, donde da a conocer al mundo Bilad as-Sudán (Países de Negros), durante siglos fue la más reputada para acercarnos al África Subsahariana.

Por esta razón, si algún día los Países norteafricanos consiguieran alcanzar mayores logros que los de seguir cebando al asqueroso mercado armamentista, si fuera preciso con el concurso de China por la arrogante miopía occidental, proponemos que el primer Ferrocarril Transahariano que lo cruce desde el Atlántico hasta el Mar Rojo pase a llamarse… Al-Assad al-Ifriqí (El León Africano).

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan