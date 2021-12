La medida, consensuada con ASHAL, se incluirá como parte de la Ordenanza de Limpieza, modificada por acuerdo de Pleno, junto a la de suministro de agua y alcantarillado, actualizada al IPC para 2022

La celebración, de nuevo de forma telemática, del último Pleno de la Corporación en este año 2020, de carácter ordinario, ha venido protagonizado por la aprobación, con carácter inicial, de la modificación de dos ordenanzas. De un lado, la de Limpieza de Espacios Públicos y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, incorporando a la misma la obligación de colocar papeleras o recipientes de pequeño tamaño en todas las mesas exteriores de los establecimientos hosteleros, así como el establecimiento de un horario único, de 20.00 a 22.00 horas, para el depósito de los residuos en los contenedores por parte de los usuarios.

También se ha aprobado, inicialmente, la modificación de las Ordenanzas de Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributario por Suministro de Agua Potable y por Alcantarillado, que actualiza la tasa al IPC. En los dos casos, aprobadas ambas modificaciones, el texto quedará sometido a información pública y audiencia por un plazo mínimo de treinta días hábiles, con objeto de que puedan interponerse las reclamaciones y sugerencias que los interesados estimen convenientes.

La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha defendido la necesaria modificación de estas ordenanzas, en el primero de los casos, atendiendo a la mejora de las condiciones de limpieza que cada día acompaña la gestión municipal y, en el caso del agua y alcantarillado, por la obligación legal de revisión de la tasa de acuerdo al IPC.

Respecto de la Ordenanza de Limpieza, la modificación aprobada por unanimidad viene a incluir en el texto, como parte del artículo que refiere a las actividades que pueden producir residuos y envoltorios desechables, una disposición “preventiva adicional” a las ya existentes que en este caso refiere la necesaria colocación de papeleras o recipientes de pequeño tamaño en todas las mesas exteriores de los establecimientos hosteleros, de forma que esto contribuya a la limpieza del área afectada por su actividad. Medida esta que se ha trasladado al sector, representado por ASHAL, y que ya se viene aplicando en muchos casos por los propios hosteleros, agradeciendo también a estos su colaboración en la mejora de las condiciones de limpieza, entendiendo esta como “una medida que facilitará esa labor”, según Cobos.

También afecta a esta ordenanza la “unificación” que se pretende en el horario para el depósito de los residuos en los contenedores, evitando así las dudas que el horario genera para los usuarios al establecerse, de 20 a 22 horas, en invierno, y en verano, de 21 a 23 horas. “De tal forma, la propuesta de modificación establece un horario único. El horario para el depósito de los residuos en los contenedores por parte de los usuarios será de 20 a 22 horas”, ha resumido Cobos.

Agua y alcantarillado

También con carácter inicial se ha aprobado, con la abstención de Ciudadanos y Grupo Municipal Socialista, el proyecto de modificación de las ordenanzas locales reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por suministro de agua potable y alcantarillado, en su caso como como consecuencia de la revisión de las correspondientes tarifas conforme al 90% de la variación del Índice de Precios al Consumo entre julio de 2017 y julio de 2021.

Justificaba ante el plenario la concejala de Sostenibilidad Ambiental esta modificación en la obligación legal de revisión de precios aplicable a las tasas”, subrayando que “al tiempo que cumplimos con el requisito contractual al que está obligado el Ayuntamiento, seguimos con nuestra política de subvencionar el pago del agua”.

En este sentido, ha recordado que “desde septiembre lleva la ciudad bebiendo más agua desalada, sin que ello repercuta en la tarifa”, poniendo sobre la mesa de nuevo ese “compromiso” adquirido con la ciudadanía “frente a las mentiras que sobre el precio del agua no deja de verter el Partido Socialista”, quien en su forma de hacer política “contribuye a que hoy los almerienses y todos los españoles paguemos más por la luz, con una abominable subida que sí que repercute al bolsillo”, ha lamentado, recordando que la repercusión en los precios como consecuencia del incremento del IPC “se lo debemos todos los españoles al Gobierno de Pedro Sánchez”.

Reconocimientos de crédito

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado también hoy diferentes reconocimientos de crédito correspondientes a gastos de distintas delegaciones de área, por importe total de 221.734 euros.

Frente a las críticas de la oposición y en particular el discurso “demagógico” del Grupo Municipal Socialista, el responsable del Área de Economía, Juan José Alonso, ha defendido una vez más la gestión municipal y el uso “legal” de un procedimiento empleado en todas las administraciones públicas, explicando que en el caso de los Ayuntamientos “faculta” al Pleno para poder resolver, excepcionalmente, cuando el procedimiento administrativo para un determinado gasto no se hace de manera ordinaria, cuando no existe crédito en una partida, cuando no existe un documento contable o cuando en la contratación no se ha seguido el procedimiento establecido.

Dell mismo modo, ha venido a defender el que “año tras año, el Ayuntamiento de Almería viene reduciendo el número de estos procedimientos que, en algunos casos, se realizan de urgencia para atender necesidades, como así ha sucedido durante la pandemia”.