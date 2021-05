Creada la p rimera moneda digital oficial

Emitida por el Banco Central de las Bahamas

Se llama dólar de arena y es una solución innovadora

Es muy útil para una economía dispersa en treinta islas

Tiene las mismas propiedades que el dinero en efectivo

Se intenta crear una economía anónima y descentralizada

Los usuarios pueden guardarlas en cualquier billetera digital

La Reserva Federal también está estudiando un dólar digital

España podría ganar más poder con una divisa digital propia

Barack Obama también habl ó sobre los ovnis del Pentágono

Luis Elizondo reconoce que el G obierno p osee material exótico

Elon Musk vaticina qu e se harán realidad películas como ‘Interstellar’

Profesor chino dice que Occidente fue derrotado en una «guerra biológica»

Muchos están asustados por la verdad y se aferran a su disonancia cognitiva

Otros siguen las noticias con interés sabiendo que todo está a punto de cambiar

La primera moneda digital oficial del mundo ha sido creada por el Banco Central de las Bahamas hace una semana, se llama dólar de arena y su valor es el mismo que un dólar estadounidense. De este modo las islas Bahamas han ganado la carrera a China, Estados Unidos y Europa, y se ha convertido en el primer país del mundo en lanzar su propia moneda digital. El Banco Central de Bahamas emite y regula el dólar de arena (Sand Dollar), disponible para personas y empresas que quieran comprar o vender bienes y servicios, además de hacer transferencias de dinero.

Esta primera moneda digital de banco central es una divisa electrónica basada en registros o tokens digitales, que representa el mismo valor que el dinero normal de un banco central, y se han emitido más de 130.000 dólares. Su objetivo es otorgar a las entidades financieras cierto dominio sobre la economía descentralizada.

Se intenta crear una economía completamente anónima y descentralizada, lo que no significa que se desconozca la identidad de cada una de las billeteras. Además las transferencias están libres del control o de la vigilancia de los principales bancos del mundo. Se trata de una alternativa a las criptomonedas, por lo que los usuarios pueden guardarlas en cualquier billetera digital.

https://www.fosterswiss.com/ 2021/05/21/que-es-el-cbdc-o- el-dolar-de-arena-de-bahamas/

BAHAMAS GANÓ LA CARRERA

Aunque desde finales de 2019 China estudia cómo lanzar su propia moneda digital y todo indicaba que sería el primer país en ponerla en marcha, Bahamas se posicionó en la vanguardia y lanzó el dólar de arena para acercar los servicios financieros a su población. Ahora, en las islas que componen el país caribeño, sus habitantes tienen acceso a una divisa cuyo tipo de cambio es igual al dólar bahameño, una divisa que tiene el mismo valor que el dólar estadounidense. Tiene las mismas propiedades que el dinero en efectivo: es decir, no hay tasas ni costes de transacción.

El uso del dólar de arena ni siquiera requiere de una cuenta bancaria o un teléfono móvil, aunque así es como se realizan la mayoría de las transacciones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó la solución digital como una «iniciativa innovadora» ya que el dólar de arena representa una forma de inclusión financiera de vanguardia.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210517/el-primer-banco- central-en-emitir-su-moneda- digital-no-esta-en-la-ue- china-ni-eeuu–1112278346.html

TREINTA ISLAS

La nueva moneda pretende «promover más acceso inclusivo a los pagos regulados y otros servicios financieros para las comunidades y grupos socioe-conómicos sin suficientes servicios bancarios». Las Bahamas están al norte de Cuba y al este de Florida, y forman un país insular que cuenta con unos 400.000 habitantes dispersos en una treintena de islas.

Un 20% de los bahameños carecen de cuenta bancaria, y a esta población se le suman otros que no pueden usar el servicio de banca electrónica. Necesitan viajar a otra isla en barco para poder realizar pagos en efectivo, pero estos trámites se hacen imposibles cuando se suspende el servicio de transporte público debido a un huracán, por ejemplo.

Hoy en día hay dos países americanos (Ecuador y El Salvador) que usan el dólar estadounidense como moneda oficial, además de Panamá que está en un estado muy avanzado de dolarización. Este ejemplo bahameño podría servir para que otros países adopten un modelo similar, posibilitando el acceso universal de los ciudadanos a los servicios financieros.

Otra opción interesante para España sería que el Banco de España introdujera un sistema parecido, con el fin de fortalecer la economía española. Christian Gelleri, fundador de la moneda regional Chiemgauer en Alemania, ya ha hecho una propuesta parecida para ayudar a los países más afectados por la crisis.

https://elpais.com/elpais/ 2021/04/19/alterconsumismo/ 1618822688_560792.html

NOTICIAS BREVES

La Fed estudia un dólar digital.- El presidente Jerome Powell recordó que la propia Reserva Federal está planeando aplicar su propio dólar digital, y anunció que la Fed planea publicar este verano un documento de discusión «que explorará las implicaciones de tecnología de rápida evolución para pagos digitales, con un enfoque particular en la posibilidad de emitir una moneda digital del banco central de EE.UU.»

https://www.zerohedge.com/ markets/fed-publish-report-us- digital-currency-summer

Pierde fuerza el rebote del bitcóin ante las crecientes preocupaciones regulatorias.- Acosado por la creciente presión regulatoria, el bitcóin rondaba los 40.000 dólares el viernes, deteniendo su intento de recuperarse de la caída masiva de esta semana.

https://www.reuters.com/ technology/bitcoin-under- pressure-comeback-fades-2021- 05-21/

Burbuja especulativa.- El programador y empresario Vitalik Buterin, creador del ethereum, asegura no estar sorprendido por la reciente caída generalizada del cripto-mercado, durante la cual se desplomaron sus principales divisas con valores porcentuales de dos dígitos, ya que, según él, los precios de las monedas virtuales se encuentran en una burbuja especulativa.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392720-creador- ethereum-musk-influencia- criptomercado-eternamente

Tejas informa de cero muertes.- El Departamento de Estado de Tejas informó el domingo pasado su primer día sin una sola muerte por el bicho desde el 21 de marzo de 2020. Enfrentado en una entrevista el mes pasado, el Dr. Fauci finalmente reconoció que no podía explicar el éxito de Tejas. Y el presidente Biden criticó a los republicanos en Tejas como de «pensamiento neaderthal».

https://www.zerohedge.com/ covid-19/texas-reports-first- day-zero-covid-deaths-lone- star-state-turns-corner

EUROPA

Los inversores estadounidenses miran a Europa.- A medida que las acciones estadounidenses se ven afectadas por un episodio de volatilidad, algunos inversores están mirando hacia las acciones europeas, atraídos por las valoraciones más bajas.

https://www.reuters.com/ business/wall-st-week-ahead- us-investors-look-europe-next- leg-stock-gains-2021-05-21/

La recuperación de la eurozona se acelera en mayo a máximos de tres años por el tirón de la demanda.- El crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro ha alcanzado en mayo su mayor ritmo de los últimos 39 meses, que ha subido hasta los 56,9 puntos desde los 53,8 de abril, gracias al fuerte aumento de la demanda, que alcanzó máximos de 15 años.

https://www.europapress.es/ economia/macroeconomia-00338/ noticia-recuperacion-eurozona- acelera-mayo-maximos-anos- tiron-demanda-pmi- 20210521102540.html

Se dispara el consumo en el Reino Unido a medida que se reabre la economía.- Los compradores británicos se pusieron a comprar ropa nueva en abril después de que las tiendas volvieran a abrir tras meses de cierre, lo que se suma a las señales de una sólida recuperación económica, según mostraron los datos oficiales el viernes. Por otro lado la economía alemana podría dejar atrás la crisis en otoño, según el Bundesbank.

https://www.reuters.com/ business/retail-consumer/uk- retail-sales-jump-92-shops- reopen-2021-05-21/

ESPAÑA

La bolsa española continúa la tendencia positiva y sube un 0,55%.- La bolsa española, que lleva plana toda la mañana, se inclina este mediodía hacia una ligera tendencia al alza, con un 0,55%, después de conocerse que la actividad de la zona euro creció en mayo al mayor ritmo desde febrero de 2018, según la consultora Markit.

https://www.efe.com/efe/ espana/economia/la-bolsa- espanola-continua-tendencia- positiva-y-sube-un-0-55/10003- 4542016

Bit2Me lanza el primer fondo de inversión español especializado en blockchain y criptomonedas.- Bit2Me ha lanzado el primer vehículo de inversión español especializado en blockchain y las criptomonedas, bautizado bajo el nombre Bit2Me Capital. Este vehículo de inversión ofrecerá capital de inversión a startups y emprendedores como también aceleradoras e inversores privados.

https://es.noticias.yahoo.com/ bit2me-lanza-fondo-inversi%C3% B3n-espa%C3%B1ol-155455038. html

La frontera de Ceuta vuelve a amanecer tranquila tras una noche sin presión.- La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos así como el espigón fronterizo no han registrado intentos de entrada esta noche ni a primeras horas de la mañana de este viernes, de modo que se cumplen ya dos días sin actividad en la zona.

https://es.noticias.yahoo.com/ frontera-ceuta-vuelve- amanecer-tranquila-072335956. html

Ceuta dice que entraron entre 8.000 y 10.000 emigrantes y que han vuelto 6.600.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha argumentado que en las avalanchas de inmigrantes marroquíes y algunos subsaharianos ocurrida entre el lunes y el martes entraron en la ciudad entre 8.000 y 10.000 personas, de las cuales 6.600 ya han regresado a su país, aunque desconfío de las cifras oficiales.

https://www.efe.com/efe/ espana/sociedad/ceuta-dice- que-entraron-entre-8-000-y-10- migrantes-han-vuelto-6-600/ 10004-4542101

El Tribunal Supremo rechaza los cierres perimetrales en Canarias.- El Tribunal Supremo de España ha desestimado este viernes el recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la negativa del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad de avalar el cierre perimetral de las islas con mayor nivel de alerta.

https://www.efe.com/efe/ espana/politica/el-tribunal- supremo-rechaza-los-cierres- perimetrales-en-canarias/ 10002-4542361

España empezará a recibir a turistas internacionales inoculados el próximo 7 de junio.- España permitirá a partir del próximo 7 de junio la entrada a los viajeros de todos los países que acrediten haber recibido el pinchazo.

https://www.europapress.es/ turismo/nacional/noticia- sanchez-anuncia-apertura- turistas-reino-unido-proxima- semana-junio-viajeros- vacunados-20210521114545.html

Bruselas pide no aplicar restricciones a los viajes con certificado.- El comisario europeo de Justicia e Interior, Didier Reynders, pidió a los Estados miembros que apliquen las menores restricciones posibles a la libre circulación una vez que entre en vigor el certificado de viaje con datos de inoculación.

https://es.noticias.yahoo.com/ acuerdo-ue-marcha-certificado- covid-170332736.html

El calor se despide y da paso a un fin de semana fresco y lluvioso en el este.- El calor casi veraniego que nos acompaña estos días se despidió el viernes para dar paso a un fin de semana más fresco, con temperaturas que el sábado se desploman más diez grados por el norte, acompañadas de lluvias en la mitad oriental peninsular y Baleares, en ocasiones fuertes y persistentes.

https://es.noticias.yahoo.com/ calor-despide-paso-semana- fresco-113916613.html

ORIENTE MEDIO

Tregua entre Israel y Hamas tras once días de combates.- Una tregua entre Israel y Hamas se estableció el viernes después de la peor violencia en años, con el presidente estadounidense prometiendo salvar a la devastada Franja de Gaza, y las Naciones Unidas instando a un renovado diálogo israelita-palestino.

https://www.reuters.com/world/ middle-east/gaza-truce- between-israel-hamas-begins- mediated-by-egypt-2021-05-20/

Irán rechaza el fallo del tribunal canadiense que lo culpa del derribo del avión ucraniano.- Irán dijo el viernes que un tribunal provincial canadiense no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre una demanda por daños y perjuicios por el accidente de un avión de pasajeros ucraniano derribado por la Guardia Revolucionaria de Irán el año pasado.

https://www.reuters.com/world/ americas/iran-rejects- canadian-court-ruling-that- tehran-liable-downed- ukrainian-plane-2021-05-21/

Un año menos de esperanza de vida por consumo de alcohol.- El consumo excesivo de alcohol hace perder un promedio de casi un año de esperanza de vida en 52 países, debido a las enfermedades y los accidentes que causa, según un informe de la OCDE publicado este miércoles.

https://es.noticias.yahoo.com/ a%C3%B1o-esperanza-vida- consumo-excesivo-133206760. html

¿Final de la modernidad?.- La modernidad es imposible sin un compromiso pacífico generalizado con extraños. Y tal compromiso es imposible sin confianza mutua. Sin embargo, hace 16 meses, se nos dijo que abandonáramos nuestras sensibilidades liberales modernas.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/will-2020-prove- be-beginning-end-modernity

Profesor comunista dice que Occidente fue derrotado en una «guerra biológica» con China.- Un profesor con estrechos vínculos con el gobierno comunista chino ha declarado que su país ‘derrotó’ a Estados Unidos en 2020, ganó una guerra biológica y puso a Estados Unidos ‘de nuevo en su lugar’. Los comentarios fueron hechos por Chen Ping, investigador principal del Instituto de China de la Universidad de Fudan, un grupo de expertos afiliado al PCCh y profesor de la Universidad de Pekín.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/watch-communist- professor-declares-us-was- defeated-biological-war-china

NOTICIAS DE MISTERIO

Barack Obama también habló sobre los ovnis del Pentágono.- El expresidente quiso dar su opinión sobre la existencia de ovnis y vida extraterrestre en una entrevista en “The Late Late Show”: “Cuando se trata de extraterrestres, hay algunas cosas que simplemente no puedo decirte en el aire”, dijo Obama al presentador James Corden.- Trump también se convirtió en el primer presidente en admitir que recibió una sesión informativa sobre el asunto. Dijo que estaban vigilando a los extraterrestres al presentador de noticias George Stephanopoulos.

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ barack-obama-ovnis-pentagono- extraterrestres/

Luis Elizondo reconoce que el Gobierno posee material exótico.- El exjefe de la desaparecida agencia de investigación ovni del Ejército estadounidense ha alegado que el Gobierno tiene «material exótico» presuntamente tomado de un objeto no identificado, mientras el Congreso espera un informe sobre «fenómenos aéreos inexplicables». Luis Elizondo le dijo a Tucker Carlson de Fox News que el gobierno posee evidencia física vinculada a las entidades esquivas, más comúnmente conocidas como ovnis. «El gobierno de Estados Unidos está en posesión de material exótico, y lo dejaré así» , dijo, y agregó que «se necesita hacer más análisis».

https://www.rt.com/usa/524392- pentagon-ufo-hunter-exotic/

Elon Musk vaticina que se harán realidad películas como ‘Interstellar’.- El empresario Elon Musk, fundador de la agencia SpaceX, vaticinó que se harán realidad mitos tecnológicos que aparecen en películas como ‘Interstellar‘ durante su intervención por vídeo-conferencia en el foro ruso ‘Nuevo saber’, que se celebró este 21 de mayo. Aseguró que el ser humano debe desarrollar la colonización espacial de manera gradual: primero, viajar por nuestro sistema solar, algo que se puede hacer con la física actual, el desarrollo de cohetes o la creación de aparatos con capacidad de recarga orbital.

Sin embargo, estima que desplazarse a otros sistemas solares es un problema muy difícil, ya que el más cercano está a cuatro años luz. Musk considera que la forma más eficaz de lograr ese objetivo es emplear «el colapso de la materia contra la antimateria», que permitiría alcanzar «el 10% ó el 20% de la velocidad de la luz». Para dar ese paso, Elon Musk asegura que debemos establecer bases autosuficientes en la Luna y en Marte, que permitirían desarrollar los trayectos interplanetarios y, posteriormente, pasar a la siguiente etapa, que serían los viajes interestelares.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/392786-elon-musk- explica-necesario-volar

MENSAJES

La infame zona de confort.- La frecuencia de la tierra está aumentando constantemente y lo que estamos presenciando ahora en el planeta es una división de frecuencias. Es decir, están aquellos que han ascendido y siguen ascendiendo con el nuevo nivel vibratorio de la tierra, y hay quienes siguen eligiendo la densidad de la realidad tridimensional como su lugar preferido de residencia. La infame ‘zona de confort’.

Una gran parte de la población del planeta asciende a una frecuencia superior y luego están los que están aterrorizados por la verdad, y se aferran a su disonancia cognitiva como si no hubiera un mañana. Esto crea división de frecuencias, y dado que ambos se juegan simultáneamente en el mismo planeta, está explotando.

Disturbios, protestas y escasez para algunos, mientras que otros miran y siguen las noticias diarias con entusiasmo, sabiendo que todo está a punto de cambiar para el mayor bien de la humanidad. Es importante saber que no todas las almas han elegido ascender en esta vida. Han venido en busca de otras experiencias de las que pensaban que se beneficiarían con respecto a la evolución de su alma.

Las fuerzas oscuras están intentando todo para recuperar su poder y no se detendrán ante nada. Todo está diseñado para mantenerte atrapado en la construcción de la matriz 3-D de miedo y control. El lado oscuro siempre han usado inserciones holográficas, eventos organizados y todo tipo de engaños apoyados por los principales medios de comunicación, que poseen y controlan para crear una realidad para ti que te uniría a sus hechizos mágicos. Literalmente.

Debes convertirte en el guardián de la frecuencia. Esto significa que no sólo elevas tu vibración, sino que la mantienes alta pase lo que pase. Así es como puedes hacer que esta frecuencia sea accesible para otros. No puedes andar arrastrando a la gente a 5-D. No puedes obligar a despertar a los seres humanos, y no sabes lo que sus almas han elegido experimentar en esta vida. No puedes violar su libre albedrío. Pero puedes hacer de tu vida un ejemplo que invite a otros a seguir, a participar de tu hermosa experiencia, a compartir tu sabiduría y a encontrar la paz en la tuya.

https://goldenageofgaia.com/ 2021/05/19/the-galactic- federation-current-narrative/

Este planeta está ascendiendo inevitablemente a la realidad de la quinta dimensión del amor incondicional. La Diosa Madre Gaia se sacudirá todo lo que no corresponda a su frecuencia: su realidad de amor. De la noche a la mañana, las criaturas místicas que fueron expulsadas del planeta hace mucho tiempo volverán a su hábitat legítimo. De la misma manera que Avalon desapareció cuando la frecuencia humana había caído tan bajo que ya no podían verla, reaparecerá, y con ella la magia, la sabiduría y el amor de la Tierra 5-D.

Al mismo tiempo, una versión 3-D de la Tierra continuará representando sus dramas, miedos y sistema de control para aquellas almas que necesitan más tiempo para su proceso de ascensión. Como dijo Jesús: “Muchos son los llamados pero pocos los elegidos.”

https://goldenageofgaia.com/ 2021/05/21/the-galactic- federation-the-infamous- comfort-zone/

