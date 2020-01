¿Lagrimitas de oro… o de cocodrilo?

«Tú no tienes la culpa, mi amor… que el mundo sea tan feo». Manu Chao

Al fascismo, a derecha o ‘izquierda’, no le interesa la verdad ni la ley excepto para dinamitarlas babeando por el poder por encima de todo. Opera con extendidos prejuicios entre ‘las masas’ – para los intoxicadores de la ‘ingenieria social’ no existen los Pueblos sino los imperios – aunque la evolución de los conocimientos históricos les arroje al ridículo, cuando no al vertedero. ¿Se trata de alguna suerte de proterva maldad, fanatismo solapado o de adoctrinamiento inducido por posibles sectarios agentes romanistas mal camuflados?

La Oramas de prominente ‘famiglia’ opusina en la colonia insular africana, la ‘realpolitik’ paraclericaloide de los caciquillos cántabros, la devota de la Esperanza de Triana Susana Díaz, Arrimadas y su tropilla pigmea de patriotas de campanario, el novicio bocazas Casado caracterizado de redentor rojigualdo, el ‘andalucista’ peperizado José Calvo Poyato, hermano tragasantos de la ministra a la que aprobaron su ‘científica tesis doctoral’ con faltas de ortografía… Todo cilicio mental bien apretadito, llevado con discreción, permitirá en el futuro a los fieles monárquico-papistas conducirnos hacia destinos celestiales. A través de ‘campos de reeducación’ o concertados internados canónigo-monjiles es lo de menos…

¿Podríamos esperar algo más que puñaladas traperas si se diese una traidora subordinación al totalitario Estado extranjero vaticano por la diestra política o la siniestra? ‘Selebros’ gloria de expaña ‘mireustez’… Y si Trump nos convoca a una III Guerra Mundial con sus actos de sicario nazi, para cebar a sus colegas los gerifaltes petro-armamentistas… ¡dios lo quiere, camaradas, los pepinos nucleares también pueden servir al ‘amor al prójimo’, para animar el Cambio Climático y la Sexta Gran Extinción! ¡Con mercenaria ‘grasia’ mediática, eh!

En tan esperanzador contexto, el sobrino del general Chicharro (presidente de la Fundación Francisco Franco), Frankie ‘Torrente’ Smith, nuevo heraldo pata negra cañí vox-mitivo socio del P.P. (Partido Podrido) y de Ciudaenanos, aparece por Graná el 2E con ‘periodistas’ y autoridades extendiendo a su paso la alfombra roja, y suelta el bulo para analfabetos funcionales sin pudor: ‘la reconquista no ha terminado’ (¡ah, mil trescientos añitos ya de farsa y parece que fue ayer!). ¡Preciosa soflama de tan reaccionario provocador por aquello de dividir con su cizaña a los andaluces, mientras le pagamos el pingüe sueldo al carca!

¿A este politicastro con morrión de sainete qué más le da clavar su pica entre falacias? Le resulta indiferente al pájaro que nadie sospechoso de ‘izquierdismo’, el catedrático burgalés de Hª Medieval, Javier Peña, en su ponencia para inscribirse en la Academia Fernán González afirmase que ‘la reconquista es un mito’. Se trata de un mendaz constructo decimonónico, en el contexto de las guerras entre ‘liberales’ y carlistas (ved https://www.noticiasdealmeria. com/noticia/113378/opinion/ andalufobia-planificada.html ). Estos últimos invocaban la ‘cruzada’ para legitimar sus matanzas y los otros nacional-católicos ‘liberales’ llamaban a la ‘reconquista’ para sus escabechinas. No existe según el especialista tal reclamo infundado ni en el Medievo ni en la Edad Moderna (lo siento, ‘Torrente’ Smith, ejercer de payaso serio a lo Gaby no es un papel fácil). Con los ‘bots’ parafascistoides organizando campañitas goebbelillas por las redes para arroparle, intentando sin resultado instalar en las conciencias incautas como paradigma de la sumisión o vejaciones femeninas aquellas donde cristo perdió el turbante, nos podemos olvidar que cualquier mujer saudita o iraní prefiere su propio hediondo machismo imperante, antes que el del verdadero arquetipo universal del Terror: el de las mujeres mexicanas de Ciudad Juárez, v.g., donde se ven sojuzgadas por horrendos rituales de torturas, mutilaciones y asesinatos en una sociedad devotísima de la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte.

El fracasado ‘reconquistaor’ de Gibraltar para darse autobombo no representa la mayor virulencia de los matoncillos opusino-loyolistas con vocación circense. Tuvimos la ocasión de visitar una exposición sobre el 450 Aniversario del Levantamiento andalusí de Abén Humeya en Berja, en la antigua biblioteca junto al Ayuntamiento durante las últimas fiestas. Esperábamos cierta asepsia propia de alienados sin conciencia ni dignidad. Ni mucho menos, los conmilitones del fraguismo no nos defraudaron. No ahorraron las invectivas a sus antepasados, aquellos moriscos que se resistieron a la estafa de las Capitulaciones, a la depauperización programada y a la tiranía de Felipe II. ¡Qué grandes paladines de la ‘integración’! En medio de miles de trabajadores magrebíes que posibilitan con su sudor la riqueza del agronegocio de los invernaderos, no pocos de ellos de origen andalusí, en vez de apoyar la paz y la concordia social se dedican al trazo grueso abascaliano, con infames expresiones sesgadas del tipo: ‘navidades sangrientas’, ‘residuos del reino nazarí’, ‘bolsas’ de musulmanes… Incitar al odio contra las minorías a algunos valientes les sale gratis. En esto consiste la ‘inclusión’ preconizada por el sucesor de la Gusana al frente de la Junta de Andalucía. Basta con admirar la ‘curtura’ fomentada por uno de los alcaldes de su partido, sin que tan mezquino patán no haya dimitido o le cesen de inmediato.

Los sádicos métodos de la Gestapo catolicista, la Inquisición, no los detallan en ese despliegue propagandístico descarado… Tampoco que en la céntrica calle del Agua de Berja, relatan las crónicas, la sangre de los moriscos andaluces exterminados bajaba como un río. Ni siquiera nos cuentan el primer caso documentado, con el nacimiento oficial del Renacimiento, de violaciones masivas para solaz de la tropa mercenaria castellana (no menos de trescientas prisioneras… En el barrio virgitano del Matadero aún se respira aquel Horror, que hubiese sido mucho más trágico si los gitanos no hubiesen acogido a aquellas desgraciadas y al fruto de sus vientres como hermanos, deuda de inmensa generosidad que jamás podremos pagarles). Luego los ‘feministos’ se rasgan las vestiduras con la proliferación de las manadas de energúmenos criminales forzando mujeres… ‘Empoderadas’ de las JONS y demás capitanas marvel, ¿seguís por ahí o el rechazo a la criminal violencia depende de quien la ejerza?

No importa, lo relevante es que ya tenemos ‘nuevo’ gobierno central y no se disgustan los señoritos. Del ‘pesoe-pepé la misma mierda es’ hemos pasado a los abrazos con caidita de párpados y a los lagrimones dorados en las poltronas. ¡Qué ilusión nos hacen los atropellos ruines contra la soberanía popular de vendidos a un jerarca teocrático mitrado junto al Tíber jefe de su Estado, o las políticas sexistas anticonstitucionales para retroalimentar el totalitarismo! Prosigamos con las recetas de excitar a la brutalidad militarista contra los Pueblos y lavando los cerebros de los niños en las escuelas para fanatizarlos mañana, ¿por qué cambiar lo que tantos éxitos ha dado al clerical-imperialismo cruzando el Charco? (el porqué allí administran territorios británicos, franceses u holandeses, y a pesar de la misma lengua, tantos lazos culturales y haber tenido presencia los ‘iberistas’ tres siglos, no les han dejado ni un peñón… el que en Bolivia los traten a patadas aun amparando aquel asesino Golpe de Estado, seguro que debemos achacarlo también a la ‘leyenda negra’, ¿no, Elvirita la Fantástica Barea, desculturizada historietadora de secano de la Axarquía malagueña, reconocida tierra de hidalgas viejas mesetarias en sus delirios?).

¿Quién se extrañará entonces que al igual que en la canción del gran Manu Chao, ‘suenan los tambores de la rebelión’, en Catalunya o Bruselas, y hasta el propio Francisco I de Roma no pueda confiar ya ni en su catador de venenos como en tiempos de los Borgia?

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan