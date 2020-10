LafargeHolcim acaba de firmar un acuerdo con Carbon Clean -líder en tecnología de captura y separación de dióxido de carbono de bajo coste- y las compañías ECCO2 y Sistemas de Calor para el desarrollo de una planta de captura y aprovechamiento de carbono a gran escala.

El proyecto, con sede en la fábrica de Holcim (Grupo LafargeHolcim) en Carboneras (Almería), tendrá como objetivo capturar el CO 2 emitido en el proceso de producción del cemento para transformarlo y reutilizarlo localmente. El CO 2 se capturará de los gases de combustión de la planta y se reciclará para uso agrícola, lo que permitirá acelerar la producción de cultivos. La técnica empleada consiste en imitar y potenciar el proceso de fotosíntesis natural, con el potencial de aumentar la eficiencia de las plantaciones al reducir la proporción de agua y suelo por kg de producción de vegetales. Comenzando con el 10% de las emisiones de CO 2 a partir de 2022, la aplicación comercial de este modelo de negocio de economía circular del carbono puede aprovechar potencialmente unas 700.000 toneladas de CO 2 y lograr una descarbonización del 100% en la planta.

La tecnología patentada y probada de Carbon Clean, viene a reforzar la cartera de proyectos de captura de carbono en rápida expansión del Grupo LafargeHolcim, que, a finales de 2019, anunció una inversión de aproximadamente 20 millones de euros en España para contribuir a la reducción de las emisiones de carbono como parte de su Estrategia de Transición Ecológica.

Isidoro Miranda, director general de LafargeHolcim España, señaló que “en el marco de nuestra Estrategia de Transición Ecológica, desde LafargeHolcim estamos abordando la lucha contra el cambio climático a través de iniciativas innovadoras que nos permitan desarrollar productos y soluciones bajas en carbono”. “En nuestro viaje hacia la neutralidad en carbono, este tipo de colaboraciones son clave, por lo que esperamos que, trabajando con nuestros socios, Carbon Clean, ECCO2 y Sistemas de Calor, podamos desarrollar este innovador modelo circular con potencial para revolucionar el sector del cemento y de la agricultura”.

Aniruddha Sharma, CEO de Carbon Clean, afirmó que “estamos encantados de asociarnos con LafargeHolcim España, puesto que, con su conocimiento en la fabricación de cemento y nuestra tecnología, unido a la experiencia de ECCO2 y Sistemas de Calor, lograremos una economía circular de CO 2 en el sector agrícola, así como una reducción de la huella de carbono en la región de Almería. Este ambicioso proyecto ayudará a impulsar la carrera tecnológica hacia una economía circular de CO 2 y la neutralidad en carbono en el sector del cemento en Europa”.

Este acuerdo de colaboración jugará un papel crucial en la promoción de los avances tecnológicos en la captura y uso de carbono (CCUS) a gran escala aplicada al sector cementero, lo que será fundamental en la transición hacia un futuro energético con bajas emisiones de carbono para una industria en la que resulta complicado reducirlo.