Visita institucional de la directora de la Agencia Andaluza y de su equipo para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la UAL en este ámbito, definido por la propia Mª Luz Ortega como “encomiable” tras comprobar que le otorga “una gran importancia”, con Plan Propio y desde diferentes ámbitos, como formación, investigación y atención

Ha sido una jornada muy intensa de puesta en común entre la Universidad de Almería y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Su presidenta, Mª Luz Ortega, ha sido recibida por el rector Carmelo Rodríguez en un acto previo al desarrollo del detallado programa previsto. El rector ha hecho referencia a que la UAL “lleva inserto en su ADN el compromiso social, tanto dentro como fuera de España, y buena muestra de ello es que dedica recursos y esfuerzos a paliar necesidades, ayudando a crear futuro para muchas personas”. Ha matizado que se hace ordenadamente, desde distintos frentes “gracias al Plan Propio de Cooperación Internacional, financiado íntegramente con el presupuesto de la propia universidad y que ya se encuentra en su tercera edición”. A la atención directa a refugiados “se suman la formación y la investigación”, así como proyectos que repercuten directamente en la sociedad a la que pertenezca la universidad con la que se colabore”.

Para Mª Luz Ortega, que ha puntualizado que la agencia está visitando a todas las universidades andaluzas, conociendo de primera mano “la política de cooperación que practican”, la Universidad de Almería realiza un trabajo “encomiable” en materia de cooperación internacional. Textualmente ha dicho que “hemos conocido en profundidad los actores con los que trabaja, las redes que ha creado, la apuesta firme en educación para el desarrollo, en formación y en investigación, y estoy muy contenta al ver la importancia que desde la UAL se le está dando al ámbito de la cooperación internacional”. Asimismo, ha resaltado que la UAL dispone de un Plan Propio, de una infraestructura creada para tal fin y de su labor directa con migrantes y refugiados. Ortega es especialista en cooperación internacional, con una reconocida trayectoria en este campo, tal y como le ha reconocido Julián Cuevas, el vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Almería, encargado de moderar el acto posterior en la Sala de Grados del Edificio de Ciencias de la Salud.

Profundo conocedor del Plan Propio de la UAL, ha sido muy rotundo al afirmar que “se puede decir que la cooperación está casi en nuestras venas”. El hecho de que el presupuesto de dicho plan vaya creciendo año tras año, además de que “ya ha superado los cien mil euros, por primera vez”, hace que “estemos legítimamente orgullosos de lo que hacemos”. Entrando más en detalle sobre la labor que esta institución se ha encomendado, ha enumerado “trabajos de atención a los refugiados, colaboración directa con universidades socias y proyectos para desarrollar cooperación en destino”, todo por “una clara vocación transformadora de una realidad a veces dolorosa”. Ha matizado que “no nos hemos limitado a hacerlo solo ‘institucional’, el vicerrectorado o el CEMyRI, como centro dedicado a migraciones radicado en el campus, sino que luego lo llevamos al plano docente, con los másteres que se desarrollan en esta temática”. Atendiendo “una petición expresa de la directora”, se han abordado “las líneas de investigación sobre desarrollo humano que se llevan a cabo aquí, otro ejemplo claro de la implicación que tiene la Universidad de Almería con la cooperación, en particular con el norte de África”.

La delegación de la AACID ha estado compuesta por sus jefes para Mediterráneo y África Subsahariana, Jorge Téllez, y para América Latina, Olga Pozo; y el jefe de Fortalecimiento Institucional Público y Organizaciones Sociedad Civil, responsable de la Coordinación de Universidades, José Francisco Montero.

Asimismo, ha asistido Rafael Ángel Pasamontes, delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junto al rector, por parte de la UAL ha participado el vicerrector de Internacionalización de la UAL, Julián Cuevas, y María Luisa Cañete, directora del Secretariado de Cooperación Internacional, todos presentes en la recepción, y ya después ha sido clave la suma de la Oficina de Cooperación, a través de Paco Joya, Jesús Romero y Marta Laveda, técnicos de la misma. Para que participaran en este encuentro se ha cursado invitación a todos los coordinadores de proyectos de AACID y de AECID, del Plan Propio de la UAL, de Erasmus+ y a todos los responsables de los grupos de investigación de la Universidad de Almería y al del Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible, contándose con una amplísima participación.

Durante la exposición en la Sala de Conferencias del edificio de Ciencias de la Salud ha hecho la presentación la AACID, con una exposición del papel de las universidades en el PACODE, el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2020-2023, todo ello a cargo de la propia Mª Luz Ortega. Después se ha explicado la estrategia de Cooperación de la Universidad de Almería, seguido de diálogo y preguntas con los coordinadores de Proyectos AACID y otros proyectos de cooperación. El segundo gran bloque se ha dedicado a las actuaciones de la UAL en materia de cooperación internacional, docencia e investigación, con una primera intervención de Pablo Pumares, director del Centro de Investigación para el Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales, al que ha seguido Jaime de Pablo, coordinador del Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible, y Remedios López, coordinadora del Proyecto Erasmus+ IENE9, ‘Developing a culturally competent and compassionate LGBT + curriculum in health and social care education’.

Para finalizar esa segunda parte igualmente se ha fomentado el debate con los responsables de grupos de investigación y los IP de Proyectos.