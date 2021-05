Como un referente se toma ya esta apuesta decidida de la Universidad de Almería por influir positivamente a varias escalas en su entorno cercano. De hecho, el Programa UALtransfierE, cuyo contenido para 2021 se ha dado a conocer por parte del rector y del vicerrector de Investigación e Innovación, cada año logra incrementar la expectación al ser presentado ante la sociedad y el tejido productivo. El balance de 2020 ha sido muy positivo, y por ello el rector Carmelo Rodríguez ha mostrado su gratitud a las empresas y ha felicitado a los grupos de investigación de la UAL, “que día a día se involucran en investigar con calidad en todas las áreas de conocimiento y en acercar la investigación a la sociedad y al empresariado”. No obstante, se mira al frente con más determinación si cabe y se pone en marcha la nueva edición con más ganas, con mucha ilusión y con 730.500 euros. Lo que se comparte es la búsqueda de “una provincia más avanzada”, y la clave es el “vínculo universidad-entorno socioeconómico”.

Así, su objetivo “es promover la transferencia y la colaboración en investigación, desarrollo e innovación entre los investigadores de la UAL y las empresas almerienses”, ha manifestado el rector, puntualizando que se contempla “transferencia del conocimiento en un sentido amplio, que incluye las acepciones tecnológica y social”, con 15 proyectos financiados en cada una. Se potencia la tercera misión de la universidad, junto a docencia e investigación, con la puesta en funcionamiento del Programa UALtransfierE, complementario del Plan Propio de Investigación y Transferencia. Se ha dotado con 265.500 euros, sumados a 177.000 euros que aportan las empresas y entidades sociales “a modo de colaboradoras necesarias”, siendo la inversión potencial de 442.500 euros en I+D+i. La Universidad de Almería aporta el 60% de ese montante: 13.500 euros para cada uno de los proyectos de innovación en sectores de los entendidos estratégicos para la economía y 4.200 euros por acción innovadora en el ámbito social.

El resto hasta llegar a los referidos 730.500 euros supone una incorporación a esta edición, según ha puntualizado el vicerrector Diego Luis Valera: “Aportamos el 50% de los costes de la contratación de personal investigador, tanto de doctorandos como doctores, todos ellos trabajadores de la empresa, basado en las necesidades específicas de la misma”. También esto se relaciona directamente con el Plan Propio de Investigación y Transferencia, definido por Carmelo Rodríguez como “principal herramienta de política científica de la Universidad de Almería, notablemente reforzado en sus últimas ediciones”. Un modo de potenciarlo es, precisamente, el UALtransfierE, creado para incidir en tres de los cuatro programas de financiación que contempla el PPIT, junto a ‘Internacionalización de la Investigación’. Actualmente consta de 60 líneas de ayuda con un presupuesto de unos tres millones de euros, se ha consolidado una importante cartera de patentes y se tiene mucho éxito en la captación de recursos en los diferentes programas autonómicos, nacionales y europeos, todo para que la UAL haya logrado un magnífico posicionamiento internacional.

Pero no se olvida lo cercano, tal y como ha remarcado el vicerrector: “Estamos volcados en interactuar con el tejido empresarial y las entidades sociales de la provincia de Almería, para lo que hemos desarrollado este Programa UALtransfierE”. Para Diego Valera, “es una excelente herramienta para colaborar con los grupos de investigación de la UAL, conocernos todos mejor y afrontar proyectos colaborativos de mayor dimensión”. En ese mismo sentido se ha expresado Carmelo Rodríguez al sostener que crecer en este ámbito es “una apuesta personal” desde su toma de posesión e insistir en que este programa “pretende ser una primera semilla que catalice la colaboración”, y que, “los baremos premian a investigadores y empresas o entidades sociales que no hayan desarrollado investigación colaborativa, que tengan domicilio social en la provincia, que hagan uso de la cartera de patentes de la UAL, así como proyectos encaminados a reducir la pobreza, a la igualdad de género, a la promoción de la salud, a la igualdad de oportunidades, a la mejora del bienestar y la justicia social y a la creación de una cultura de paz y no violencia”.

Exitosa y multitudinaria presentación on-line y referencia a la web propia https://www.ual.es/transfiere, en donde está publicada y abierta la convocatoria de 2021, el rector ha dado la bienvenida a las nuevas empresas que se incorporan este año, ha expresado su deseo de que el plan se consolide, “deseo y estoy seguro de que se cumplirá”, ha matizado, y ha utilizado la palabra “simbiosis” en su intervención, “para que nuestra investigación y formación se orienten a la solución de problemas y retos que los sistemas productivos y la sociedad en su conjunto nos propone”, dejando en manos de Diego Valera la presentación pormenorizada. El vicerrector no solo ha hablado del UALtransfierE, sino que también lo ha contextualizado en el universo investigador de la Universidad de Almería y sus logros, así como en dos casos de éxito de la edición 2020 que han sido explicados por sus propios protagonistas.

La primera ha sido una ‘acción social innovadora’ llamada ‘Renaturaliza tu pueblo’, que ha sido realizada conjuntamente entre el Ayuntamiento de Dalías y el CECOUAL. La han expuesto el alcalde del municipio, Francisco Giménez, y la directora del Centro de Investigación de Colecciones Científicas, Esther Giménez. La segunda que se ha abordado ha sido una ‘acción innovadora’ en cuyo caso su denominación es ‘Evaluación de la biodiversidad, diversidad funcional y servicios ecosistémicos como valor añadido de la agricultura regenerativa’. Todavía en curso, ha sido explicada por parte de Miguel Ángel Gómez, egresado de la UAL y en la actualidad en el área de Agricultura e Investigación de la empresa AlVElAl, promotora de la iniciativa; y por parte del profesor titular del proyecto, Pedro Aguilera, que ha mostrado orgullo por haber dado clase en el campus almeriense tanto a Gómez como a Elvira Marín, coordinadora de la Asociación AlVelAl, sobre todo porque “los alumnos guardan un buen recuerdo de la UAL, y un ejemplo es este proyecto, mostrando ambos una motivación máxima y una implicación total con la universidad”.