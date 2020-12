Investigadores de la Universidad de Almería han realizado un riguroso estudio para examinar la asociación de las variables mecánicas del perfil de fuerza-velocidad vertical y horizontal y la aceleración con la capacidad de cambio de dirección en varios deportes. Un total de cincuenta y cuatro atletas masculinos se ofrecieron como voluntarios para participar en este estudio

Un equipo de investigadores de la Universidad de Almería ha realizado un estudio para profundizar en los factores que determinan el cambio de dirección (COD) en deportistas que practican fútbol, tenis y baloncesto y que ha sido publicado en la prestigiosa revista European Journal of Sport Science (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461391.2020.1856934?journalCode=tejs20). El objetivo es poder mejorar los parámetros físicos que mejoran el rendimiento en el COD de los deportistas a través de programas de entrenamientos individualizados.

En los últimos años, la velocidad del juego y el número de acciones de alta intensidad como esprints, cambios de dirección (COD) y saltos realizados durante el partido ha aumentado significativamente en el fútbol (Barnes et al., 2014), baloncesto (García et al., 2020) y tenis (Fernandez-Fernandez et al., 2009). Estas acciones tienen lugar tanto en situaciones de ataque como de defensa (Salaj y Markovic, 2011), donde los jugadores tienen que acelerar, desacelerar y cambiar de velocidad y dirección lo más rápido posible. Puesto que la mejora de su rendimiento puede ser un factor diferencial en estos deportes (Brughelli et al., 2008), numerosas investigaciones han intentado indagar en las capacidades físicas más determinantes, con el objetivo de maximizar su rendimiento mediante el entrenamiento.

Esencialmente, las maniobras de COD están determinadas por la capacidad del atleta para desacelerar y volver acelerar rápidamente, lo que requiere de una gran aplicación de fuerza. Así, investigaciones previas han encontrado una alta asociación de los valores de fuerza y potencia en el ejercicio de sentadilla y los tiempos en el esprint con el rendimiento en el COD, utilizando estos resultados para orientar el entrenamiento. Sin embargo, estos test podrían aportar una información menos detallada y específica del rendimiento neuromuscular y la capacidad de aplicar fuerza en estas acciones que la evaluación del perfil fuerza-velocidad individual de cada jugador.

Por ello, dado que el salto, esprint y COD requieren unas demandas mecánicas similares (aplicar fuerza lo más rápido posible para acelerar el propio cuerpo), la evaluación del perfil fuerza-velocidad durante el salto vertical y el esprint podrían ayudar a comprender en mayor medida las variables mecánicas y musculares que determinan el COD con el fin de optimizar la prescripción del entrenamiento en fútbol, tenis y baloncesto.

El objetivo del estudio realizado por Andrés Baena-Raya, Alberto Soriano-Maldonado, Filipe Conceição, Pedro Jiménez-Reyes y Manuel A. Rodríguez-Pérez, fue evaluar la asociación de las variables mecánicas derivadas del perfil fuerza-velocidad con el rendimiento del COD en diferentes deportes.

Para ello realizaron un estudio con 54 atletas masculinos a los que se les evaluó el perfil fuerza-velocidad durante el salto y el esprint lineal. El COD fue evaluado con el test 505.

Los principales hallazgos de este estudio indican que las variables del perfil horizontal están más asociadas con el rendimiento en el COD que los parámetros de fuerza en el vector vertical. Por tanto, si el objetivo es mejorar el rendimiento en el COD y optimizar los procedimientos de evaluación, se aconseja a los entrenadores y evaluadores que focalicen su análisis en el perfil fuerza-velocidad horizontal. En segundo lugar, se observó que la fuerza (F0) y potencia máxima (Pmax) horizontal fueron las variables mecánicas del esprint más asociadas con el COD. Para estimar el posible efecto que una mejora en estas variables podría tener sobre el rendimiento en el COD, se realizó un análisis de regresión lineal donde se estimó que un incremento en la F0 y Pmax del esprint se asociaría con una reducción de 0.15 s y 0.04 s en el test de COD. Por ello, desde un punto de vista práctico, se recomienda el uso de ejercicios que enfaticen la mejora de la aplicación de fuerza horizontal y la Pmax durante el esprint como, por ejemplo, los esprints resistidos con arrastres pesados.

Los resultados de este estudio ponen en perspectiva la utilidad de evaluar el perfil fuerza-velocidad horizontal para programar el entrenamiento de manera individualizada, con el objetivo de mejorar la aceleración y el rendimiento en el COD en fútbol, tenis y baloncesto.