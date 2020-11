Barrerá la basura depositada en la orilla

Facebook quita a Biden el título de presidente electo

La cesión a transferir el poder puede ser una estrategia

¿Detenido don Jorge en Filadelfia por interferencia electoral?

Los responsables del sistema de votación se han dado a la fuga

¿Quieren expulsar a Trump porque no es disidencia controlada?

El presidente obtiene sendas victorias en Michigan y Pensilvania

M edidas enérgicas contra la mafia de Filadelfia: quince acusados

El Isha Upanishad ensalza las virtudes del Alma Universal llamada Dios

Espero que las olas frescas de energía de la tormenta perfecta que estamos viviendo limpie la orilla de la playa de toda la basura que fue depositada por gente mala. Comenzaremos con una arena limpia en la que podremos escribir nuestro futuro. No más mafias para controlar a la humanidad, ya que utilizaremos leyes comunes de derecho consuetudinario basadas en usos y costumbres tradicionales de una sociedad, frente al llamado derecho marítimo de la piratería que convierte a las personas en esclavos.

Según Simon Parkes, existe una hoja militar de ruta para que el presidente siga en la Casa Blanca que tiene seis diferentes escenarios alternativos, que están muy bien planeados. El primer escenario sería una victoria legal y pública en los tribunales, y la última opción sería poner un anillo de soldados alrededor de la Casa Blanca y evitar que alguien llame a la puerta para decir que quiere tomar el control. Facebook ha quitado a Biden el título de presidente electo, porque sólo la comisión electoral puede dar ese título, no los medios de comunicación.

¿ DETENIDO DON JORGE ?

Parece ser que el famoso anciano millonario don Jorge Solo, que no acompañado, ha sido detenido y actualmente se encuentra bajo custodia federal en Filadelfia, según lo que parece ser una acusación oficial presentada recientemente en el Distrito Oeste de Pensilvania, por una serie de presuntos delitos graves antes de las elecciones. El documento apareció originalmente en una variedad de sitios web de ‘Darknet’ menos conocidos, antes de ser compartido ampliamente en la red abierta y, finalmente, en Twitter y Facebook.

La acusación se enfoca sólo en la actividad delictiva en la que don Jorge presuntamente participó antes de las elecciones, en fraude electrónico, robo de identidad y daños a computadoras. Ninguna de estas afirmaciones ha sido demostrada en un tribunal y se cree que es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

Algunos usuarios de las redes sociales han especulado que el presunto arresto se debió a la investigación que actualmente está llevando a cabo Keean Bexte de Rebel News. Los informes de investigación de Bexte se extendieron a Sidney Powell, cuando citó la evidencia de Rebel News en una rueda de prensa reciente.

La web “maldito bulo” financiada por el magnate ha desmentido la noticia, pero yo la he visto publicada en tres sitios diferentes, es decir, que la noticia ha cumplido la regla de la triangulación que consiste en aparecer en tres puntos distintos:

VICTORIAS JUDICIALES

El presidente obtiene sendas victorias en Michigan y en Pensilvania.- La campaña republicana dijo que obtuvo dos victorias el lunes en su esfuerzo por impugnar los resultados en varios estados clave en el campo de batalla, ya que los legisladores del estado de Michigan acordaron celebrar una audiencia sobre las irregularidades electorales mientras un tribunal federal de apelaciones acelera los procedimientos para considerar el desafío legal del presidente en Pensilvania.

La CNN reconoce que los resultados en Michigan y Pensilvania están en cuestión.- ¿Y qué significa esto?, pues sencillamente que la supuesta victoria demócrata en estos estados no está nada clara. ¿Y esto por qué? Pues porque existen demandas judiciales presentadas por la candidatura republicana que ponen en cuestión los resultados y que han de ser analizadas por los jueces correspondientes.

Medidas enérgicas contra la mafia de Filadelfia: 15 acusados.- El fiscal general William Barr está lanzando una ofensiva contra la mafia de Filadelfia, y algunos esperan que los mafiosos más importantes de la ciudad se estén preparando para atacar al exjefe ‘Skinny Joey’ Merlino, de quien se sospecha ampliamente que manipuló las elecciones.

NOTICIAS DISTÓPICAS

La noticia de que la Casa Blanca ha autorizado el proceso de transición del poder al candidato demócrata ha caído como un jarro de agua fría, pero el presidente sigue sin reconocer su derrota y continúa llevando a cabo múltiples desafíos legales que alegan una gran variedad de presuntas irregularidades en las elecciones en los estados pendulares. Pero es posible que esta cesión forme parte de su estrategia para que se confíen sus rivales, ya que su equipo de abogados ha emprendido en las últimas semanas varias batallas legales para exigir un recuento de votos en los estados más disputados.

Declaración de la abogada Sidney Powell.- “Estoy de acuerdo con la declaración de la campaña de que no formo parte del equipo legal de la campaña. Nunca firmé un acuerdo de anticipo ni envié al presidente ni a la campaña una factura por mis gastos o tarifas. Mi intención siempre ha sido exponer todo el fraude que pude encontrar y dejar que las fichas caigan donde sea posible, ya sea sobre republicanos o demócratas.”

“La evidencia que estoy recopilando es abrumadora de que esta herramienta de software se utilizó para transferir millones de votos del presidente y otros candidatos republicanos a los candidatos demócratas. Estamos procediendo a preparar nuestra demanda y planeamos presentarla esta semana. Será épico.”

“No permitiremos que esta gran República sea robada por comunistas desde fuera y dentro, o que nuestros votos sean alterados o manipulados por actores extranjeros en Hong Kong, Irán, Venezuela o Serbia, por ejemplo, que no tienen en cuenta la vida humana ni las personas que son el motor de este país excepcional. Nosotros el pueblo elegimos al presidente y a otros candidatos republicanos para restaurar la visión de Estados Unidos como un lugar de vida, libertad y búsqueda de la felicidad.”

CONOCERÁN LA VERDAD

Si el presidente gana sus pleitos en los tribunales, toda la verdad se hará pública y la gente pasará al principio por una fase de negación, enojo e incredulidad, pero al final se abrirán para escuchar la verdad. EEUU está en estado de emergencia y por eso los militares pudieron hacer una redada en Alemania dentro del mandato legal de la Constitución. El delito de traición forma parte de los tribunales militares, no civiles. Lo único que se sabe de momento es que se han dado a la fuga los jefes de las empresas responsables del famoso sistema de votación y se han escondido bajo la tierra.

En el segundo mandato es cuando podrían suceder todas las cosas que no han sucedido en el primero. Los que acusaban al presidente de ser disidencia controlada estaban equivocados por la sencilla razón de que quieren echarle de la Casa Blanca. El hecho de que lo quieran expulsar, demuestra que no ha sido corrompido por el pantano y que se ha mantenido honesto.

No pudo hacer las cosas que queríamos en su primer mandato porque el enemigo es muy fuerte, aunque no prevalecerá a largo plazo. No se frustren porque todo lleva su tiempo. No podemos tener un cambio financiero radical en la situación actual porque el enemigo sigue siendo muy fuerte. No se puede aplicar al cien por ciento un nuevo sistema bancario cuando los viejos guardias manejan las palancas y los botones, pero sí puede ocurrir cuando todo este gran movimiento de despertar limpie a toda esta gente.

Según un mensaje espiritual reciente, esto se pondrá un poco más rocoso hasta finales de diciembre, con muchas energías tumultuosas subiendo a la superficie, pero también podría ser muy difícil hasta finales de enero, y también en febrero, hasta que tengamos un alivio en marzo. Espero acertar en lo de marzo y que al final no sea el león tan fiero como lo pintan.

ESTRATEGIA GALÁCTICA

Otra estrategia que se especula es la llamada la “estrategia de la Estrella de la Muerte”. En “Star Wars”, una rebelión en lucha estaba en plena retirada en todos los frentes contra una fuerza abrumadora en el Imperio. Los rebeldes se quedaron con una sola estrategia y literalmente un disparo. Luke Skywalker tuvo que rozar la superficie de la “Estrella de la Muerte” a lo largo de una trinchera y disparar una bala a un pequeño puerto de escape térmico para viajar por un conducto de aire y causar una explosión en el reactor central.

Sin embargo, si este fuera el plan del equipo republicano, haría que el disparo de Luke Skywalker pareciera un lanzamiento de baloncesto. La ‘trinchera’, en este caso, se encuentra en los sistemas electorales estatales que conducen al equivalente electoral del “puerto de escape” en el Colegio Electoral de la Constitución. Es en el Colegio Electoral donde se produce la elección real de un presidente. Cada estado certifica votos para el Colegio Electoral, una cifra que se suma al número de miembros que los estados tienen en las dos cámaras del Congreso, ó 535.

Para llegar a ese “puerto de escape”, el equipo legal diría a los combatientes del Ala-X que deben llegar hasta el final de la ‘trinchera’ electoral creando desafíos a múltiples certificaciones estatales. El equipo se ha centrado en estados como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. Si el litigio puede crear serias dudas sobre la autenticación o tabulación de las papeletas, la campaña podría forzar peleas en los pisos de estas legislaturas estatales. Para llevar a cabo una maniobra parecida, necesitaría la cooperación de los legisladores estatales republicanos.

APOYO MILITAR

Simon Parkes habla de un cambio muy grande en el Pentágono. No hay ninguna división entre el presidente y el Pentágono. Lo que ocurrió es que varias unidades de operaciones especiales ya no están siendo controladas por el Pentágono, sino que el control fue pasado directamente al Gobierno. Así que el secretario en funciones Miller es quien está actuando para dar instrucciones a las unidades de operaciones especiales, y Miller recibe órdenes directas del presidente.

El presidente tiene el control absoluto de la situación porque la coalición lo está apoyando y no lo está dejando solo. Los tipos malos han estado al frente de esto durante demasiado tiempo y ya es hora de que los tipos buenos estén al frente.

No hay manera de lanzar el plan de Gesara mientras los tipos malos estén en una posición tan fuerte, porque a JPMorgan se le han dado derechos para trabajar directamente como un banco en Gran Bretaña ofreciendo servicios financieros. Diciembre es demasiado pronto y hay que esperar un poco más. Debería haber escuchado a Cobra hace años cuando dijo que un nuevo sistema financiero no sería posible hasta después del avance de la compresión.

Scott McKay, del “Tipping Point Radio Show” ofrece una explicación fascinante de lo que está sucediendo ahora mismo con las elecciones, en lo que se ha convertido un video viral. En resumen, dice que esta elección fue una operación encubierta de grado militar para derribar la estructura de poder criminal que ha estado gobernando este país, y todos los países del mundo, durante mucho tiempo. Dice que lo que se estableció y se puso en marcha es una presidencia militar de facto para derribar la empresa de banca central globalista que controla por completo todos los países del mundo.

Para los más incrédulos, estas son siete cosas que solían ser teorías de la conspiración locas que están sucediendo este año: renta básica universal, papeles de viaje, rastreo obligatorio de personas por GPS, sociedades sin efectivo, microchips, inyecciones obligatorias y campos de reeducación para los disidentes. El “Ministerio de la Verdad” de Orwell ya está sucediendo mediante una compleja red de ideólogos que ahora controlan algunas de las industrias más esenciales para la libertad como son los medios de comunicación.

NO CODICIARÁS BIENES AJENOS

Mensaje del Isha Upanishad.- “Sepa que todo esto, todo lo que se mueve en este mundo en movimiento está envuelto por Dios. Por lo tanto, encuentre su disfrute en la renuncia; no codicies lo que pertenece a los demás”.

El Isha Upanishad ensalza las virtudes de ese poder invisible, que impregna cada aliento de la existencia. No puede ser capturado por los sentidos y, sin embargo, ya palpita en ellos. No se mueve por sí mismo, pero es más rápido que el vuelo de la imaginación, ¡porque él mismo da poder a tales vuelos! ¡Es solo a través de la comprensión de la magnitud de esta magia, que el yo humano puede entregar su ego y ser uno con el Supremo!

Esta naturaleza material que nos rodea, palpita por la vida que nos da el Alma Universal, y sin embargo, el alma humana ignorante ensalza la naturaleza, ignorando al alma universal responsable de la vida de la naturaleza. De manera similar, el cuerpo humano está vivo sólo mientras alberga el alma, pero los seres humanos sostienen el cuerpo como la realidad última e ignoran el alma interior.

El Isha Upanishad dice claramente que el microcosmos es el macrocosmos y viceversa. Lo eterno es el Alma y no el cuerpo. Sólo el conocimiento espiritual puede darnos una eternidad para vivir, porque el cuerpo está destinado a perecer. El material es inmaterial y, aunque se considera conocimiento en la actualidad y en el mundo, es la forma más elevada de ignorancia. Sólo el conocimiento del Espíritu nos guiará. ¡Nos guiará hacia la luz!

Enlace al vídeo completo en español:

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)