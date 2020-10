La temporada más extraña tendrá su última gran cita a partir de este lunes 2 de noviembre con una edición renovada de la Titan Desert, a la que la pandemia ha obligado a sustituir las dunas de Marruecos por el no menos intrincado Desierto de Tabernas, en la provincia de Almería.

José ‘Quillo’ Márquez y David Arroyo participarán por primera vez en esta prueba por etapas que combina mountain bike y navegación, con jornadas que oscilan entre los 65 kilómetros de la segunda o la quinta y última etapa o los 106 de su cuarta especial, considerada reina también por el desnivel que deberán afrontar los corredores, incluyendo el Alto de Velefique.

David Arroyo: “Creo que llego bastante bien de forma, pero sobre todo con ganas después del año tan raro que hemos tenido que afrontar. Quiero conocer el ambiente de la Titan Desert, una carrera mítica que pienso que todos los que nos dedicamos al maratón deberíamos experimentar alguna vez, aunque este año sea fuera de su lugar habitual. El objetivo que me marco de salida es intentar completar una buena carrera y, sobre todo, buscar una victoria de etapa”.

José ‘Quillo’ Márquez: “Es la primera vez que me enfrento a la Titan Desert, así que reconozco que me encuentro muy motivado, más aún por hacerlo cerca de casa. Llego bien de forma y el objetivo con el que parto es conseguir un triunfo de etapa y finalizar entre los cinco primeros de la general. La duda que tengo es cómo llevaré la navegación, ya que, aunque lo he trabajado, me falta experiencia”.

La carrera contará además con el patrocinio de Primaflor, que presentará en salida un equipo de tres corredores dentro de la categoría Corporate, reservada para trabajadores de una misma empresa. Una muestra más del compromiso de la firma almeriense con el deporte y la alimentación saludable, ya que todos los participantes podrán degustar sus productos tanto en el comedor habilitado por la carrera como en los avituallamientos.

RECORRIDO (2-6 de noviembre):

Etapa 1: Almería – Almería (El Toyo), 100 km.

Etapa 2: Almería (El Toyo) – Tabernas, 65 km.

Etapa 3: Tabernas – Tabernas, 93 km.

Etapa 4: Tabernas – Tabernas, 106 km.

Etapa 5: Tabernas – Almería, 64 km.

