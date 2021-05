La tecnología ovni nos supera

Opinan oficiales retirados de la Marina

La tecnología de los ovnis nos llevan mil años de ventaja.- Un ovni avistado cerca de las costas de EEUU en julio de 2019 utilizó tecnologías que adelantan a las estadounidenses por entre cien y mil años, aseguraron unos oficiales retirados de la Marina estadounidense.

«La tecnología que presenciamos con el Tic-Tac era algo contra lo que no habríamos podido defender nuestras fuerzas en ese momento», comentó a CNN Sean Cahil, un jefe de armas retirado de la Marina estadounidense que sirvió en el USS Princeton. Agregó que se trata de una tecnología que supera el arsenal estadounidense en al menos cien o mil años.

Explicó que la aeronave no tenía superficies de control, no tenía ningún medio de propulsión que se pudiera detectar, se movía a velocidades hipersónicas y precedía a los pilotos hasta su punto de tope, por lo que parecía tener algún conocimiento de hacia dónde se dirigían los pilotos con antelación. «En este momento no tenemos esa capacidad en nuestros arsenales», subrayó.

Unas imágenes publicadas la semana pasada y confirmadas como reales por el Pentágono parecen mostrar a un ovni zumbando sobre el buque de combate USS Omaha cerca de San Diego antes de sumergirse bajo el agua. Se puede ver un objeto redondo haciendo un vuelo controlado sobre el agua durante un largo periodo de tiempo antes de que finalmente se sumerja en el océano. Además, se puede escuchar al personal emocionado mientras el objeto realiza un descenso controlado y gradual en el océano Pacífico, antes de desaparecer con un chapoteo bajo la superficie. El objeto se conoce como ‘Tic-Tac’ por su forma.

No se ha dado ninguna explicación sobre el objeto esférico, la Marina lo ha catalogado como desconocido. «Es posible que alguien nos haya encontrado antes de que nosotros los hayamos encontrado», señaló Christopher Mellon, exsubsecretario de Defensa para Inteligencia durante las presidencias de Clinton y George W. Bush.

Alertó de que se trata de violaciones recurrentes del espacio aéreo estadounidense por parte de objetos voladores no identificados. «Son muy capaces, en algunos casos más capaces que cualquier cosa de nuestro inventario. Esto ha estado sucediendo durante años», declaró.

Subrayó que Estados Unidos y el mundo son claramente vulnerables, y que los avistamientos han estado ocurriendo durante demasiado tiempo antes de obtener la atención necesaria de las autoridades. El incidente del Tic-Tac fue uno de los tres vídeos publicados por el Pentágono en abril que muestran imágenes de «fenómenos aéreos inexplicables» tomadas por pilotos de la Marina estadounidense.

El eurodiputado italiano Mario Borghezio (de la Liga Norte) presentó en 2010 una declaración ante el Parlamento Europeo para conseguir la desclasificación de todos los documentos ovni que existan en Europa. Según él, la decisión «tendría importantes repercusiones científicas y tecnológicas». Por si fuera poco, añade que «numerosos miembros de la comunidad científica han denunciado la ocultación sistemática de las informaciones al respecto».

Mientras España sufre una agresión de Marruecos a su frontera, el Gobierno español regala treinta millones de euros a Marruecos para calmarlo, lo que equivale a ceder al chantaje de una mafia. Cuanto más cedas ante el matón del cole, tanto más abusará de su poder.

Artículo de opinión

Miski Liu Suria, mar 18 may 21 (Bahía del Palmer, Portus Magnus).- La tecnología de los ovnis nos llevan mil años de ventaja.- Un ovni avistado cerca de las costas de EEUU en julio de 2019 utilizó tecnologías que adelantan a las estadounidenses por entre cien y mil años, aseguraron unos oficiales retirados de la Marina estadounidense.

«La tecnología que presenciamos con el Tic-Tac era algo contra lo que no habríamos podido defender nuestras fuerzas en ese momento», comentó a CNN Sean Cahil, un jefe de armas retirado de la Marina estadounidense que sirvió en el USS Princeton. Agregó que se trata de una tecnología que supera el arsenal estadounidense en al menos cien o mil años.

Explicó que la aeronave no tenía superficies de control, no tenía ningún medio de propulsión que se pudiera detectar, se movía a velocidades hipersónicas y precedía a los pilotos hasta su punto de tope, por lo que parecía tener algún conocimiento de hacia dónde se dirigían los pilotos con antelación. «En este momento no tenemos esa capacidad en nuestros arsenales», subrayó.

Unas imágenes publicadas la semana pasada y confirmadas como reales por el Pentágono parecen mostrar a un ovni zumbando sobre el buque de combate USS Omaha cerca de San Diego antes de sumergirse bajo el agua. Se puede ver un objeto redondo haciendo un vuelo controlado sobre el agua durante un largo periodo de tiempo antes de que finalmente se sumerja en el océano. Además, se puede escuchar al personal emocionado mientras el objeto realiza un descenso controlado y gradual en el océano Pacífico, antes de desaparecer con un chapoteo bajo la superficie. El objeto se conoce como ‘Tic-Tac’ por su forma.

No se ha dado ninguna explicación sobre el objeto esférico, la Marina lo ha catalogado como desconocido. «Es posible que alguien nos haya encontrado antes de que nosotros los hayamos encontrado», señaló Christopher Mellon, exsubsecretario de Defensa para Inteligencia durante las presidencias de Clinton y George W. Bush.

Alertó de que se trata de violaciones recurrentes del espacio aéreo estadounidense por parte de objetos voladores no identificados. «Son muy capaces, en algunos casos más capaces que cualquier cosa de nuestro inventario. Esto ha estado sucediendo durante años», declaró.

Subrayó que Estados Unidos y el mundo son claramente vulnerables, y que los avistamientos han estado ocurriendo durante demasiado tiempo antes de obtener la atención necesaria de las autoridades. El incidente del Tic-Tac fue uno de los tres vídeos publicados por el Pentágono en abril que muestran imágenes de «fenómenos aéreos inexplicables» tomadas por pilotos de la Marina estadounidense.

El eurodiputado italiano Mario Borghezio (de la Liga Norte) presentó en 2010 una declaración ante el Parlamento Europeo para conseguir la desclasificación de todos los documentos ovni que existan en Europa. Según él, la decisión «tendría importantes repercusiones científicas y tecnológicas». Por si fuera poco, añade que «numerosos miembros de la comunidad científica han denunciado la ocultación sistemática de las informaciones al respecto».

DESPLOME DEL BITCÓIN

China prohíbe a sus instituciones financieras brindar servicios relacionados con criptomonedas y hace caer el bitcóin.- El bitcoin cayó un 6% dos horas y media después de que fuera anunciada la medida, pero luego logró recuperarse.

China ha prohibido a las instituciones financieras y a las empresas de pagos que presten servicios relacionados con transacciones de criptomonedas, y ha advertido a los inversores contra las operaciones especulativas con divisas digitales.

Por su parte, el valor del bitcóin cayó un 6%, hasta unos 42.900 dólares, dos horas y media después de que fuera anunciada la medida, de acuerdo con los datos de CoinGecko. Sin embargo, más tarde se recuperó la divisa digital.

En virtud de la prohibición, las instituciones del gigante asiático, como los bancos y los canales de pago en línea, no pueden ofrecer a sus clientes ningún servicio relacionado con criptodivisas, como el registro, la negociación, la compensación y la liquidación, detallaron este martes tres organismos del sector en una declaración conjunta.

«Recientemente, los precios de las criptomonedas se han disparado y desplomado, y el comercio especulativo de criptomonedas ha repuntado, infringiendo gravemente la seguridad de la propiedad de las personas y perturbando el orden económico y financiero normal», subrayaron.

Según la Asociación Nacional de Finanzas por Internet, la Asociación Bancaria y la Asociación de Pagos y Compensación de China, las instituciones no deben prestar servicios de ahorro, fideicomiso o pignoración de divisas digitales, ni emitir productos financieros relacionados con las divisas digitales.

Aunque China ha prohibido los intercambios de criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas, no ha restringido a los particulares el tenerlas. Los organismos también destacaron los riesgos del comercio de divisas digitales, afirmando que estas «no están respaldadas por un valor real», sus precios son fácilmente manipulables, y los contratos comerciales no están protegidos por la legislación china.

CRIPTOMONEDAS

El valor de la criptomoneda starbase se dispara casi cuarenta veces en una hora y media tras un tuit de Elon Musk.– El crecimiento de starbase empezó minutos después de que el multimillonario publicara la fotografía de un signo de su ciudad Starbase, que se está construyendo en Tejas y no tiene nada que ver con la divisa digital. La criptodivisa starbase creció este martes de 0,006 a 0,23 dólares, o 38,3 veces, en una hora y media, según el portal CoinGecko. A pesar de una subida tan instantánea, el ‘token‘ no ha podido detenerse en el pico y desplomó en los próximos minutos. Sin embargo, actualmente todavía se vende por 0,05 dólares, unas ocho veces más que antes del alza. El crecimiento de la criptomoneda empezó minutos después de que el multimillonario Elon Musk publicara en su cuenta de Twitter la fotografía de un signo de la ciudad Starbase que se está construyendo en Telas y no tiene nada que ver con la divisa digital.

El creador de Ethereum ‘quema’ el 90% de su tenencia en otra criptomoneda por valor de seis mil millones de dólares.- «No quiero ser un punto de poder de ese tipo», afirma el joven multimillonario en respuesta a quienes le envían sus nuevas criptomonedas. El programador y empresario Vitalik Buterin se está deshaciendo de todas sus tenencias de la criptomoneda Shiba Inu, fundada en agosto de 2020 y todavía no muy popular, que le habían donado hace varias semanas los propios administradores de este nuevo proyecto. El cofundador del sistema de cadenas de bloques Ethereum y la criptodivisa Ether transfirió el 90% de lo que tenía a una cuenta no existente y así ‘quemó’ el monto, es decir, eliminó esas criptodivisas de la circulación de forma permanente. El valor de esta operación ronda los seis mil millones de dólares. El efecto inmediato de este movimiento fue la subida instantánea de las cotizaciones de la criptopmoneda ‘canina‘ en un 40%.

La revolución financiera de las criptomonedas se debatirá en Sevilla.- La innovación, la tecnología y la legislación de las monedas digitales se debatirán en la primera edición del “Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual Summit 2021”, que profundizará los próximos días 26 y 27 de mayo en la mayor transformación de los sistemas financieros y las criptomonedas.

«Tenemos una auténtica bomba de deuda que ha convertido al mercado en una verdadera estafa, porque ¿cómo se puede invertir en el bono estadounidense a treinta años cuando no hay confianza en el dólar ni siquiera a seis meses vista? Los continuos ajustes de la curva de rentabilidad no son sino la consecuencia del intento de financiarización del mercado de deuda», sostiene David Morgan de TheMorganReport.com sobre los últimos días de emisión desmadrada de dinero, como si los bancos centrales se hubieran dado cuenta de que la fiesta está a punto de acabar.

ECONOMÍA

La eurozona entró en recesión y perdió empleos a principios de 2021.- La economía de la eurozona entró en recesión técnica en el primer trimestre de 2021, cuando registró una caída de su producto interior bruto (PIB) del 0,6% motivada por el descenso en Alemania y del resto de grandes países del euro con excepción de Francia, según los datos revisados publicados por Eurostat.

La Eurocámara aprueba el fondo que impulsará con 17.500 millones la transición ecológica.- El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes el Fondo de Transición Justa de la UE, la nueva herramienta del bloque que con un presupuesto de 17.500 millones de euros impulsará hasta 2027 la transición ecológica, especialmente aquellas regiones más dependientes de los combustibles fósiles.

La deuda española marca otro récord en marzo con 1,4 billones y el 125,3% del PIB.- La deuda pública marcó un nuevo récord en marzo, el quinto consecutivo, al rozar los 1,4 billones de euros, una cifra que equivale al 125,3% del PIB, según los datos avanzados este martes por el Banco de España. La deuda del conjunto de las Administraciones públicas cerró marzo en 1.392.696 millones de euros tras repuntar en un 1,9%, 25.726 millones, con respecto a febrero, que ya había sido máximo histórico.

INVASIÓN DE ESPAÑA

Unos ocho mil marroquíes se cuelan en Ceuta en dos días de crisis.- Ceuta espera en calma tensa una nueva jornada tras la entrada masiva de ocho mil personas desde el lunes, en una inédita situación para la ciudad autónoma, con muchos comercios cerrados y con los servicios sanitarios y de emergencia ya presionados tras más de un año de crisis sanitaria. Ceuta tiene una población de alrededor de 85.000 habitantes en una superficie de poco más de 18 kilómetros cuadrados.

https://www.efe.com/efe/ espana/politica/unos-8-000- migrantes-entran-en-ceuta-dos- dias-de-crisis/10002-4538928

El Gobierno reduce a ochenta los emigrantes que han entrado a Melilla.- La Delegación del Gobierno en Melilla ha reducido a 80 los emigrantes que han entrado de manera irregular esta madrugada a la ciudad, en lugar de los 86 de los que informó inicialmente, tras haber realizado el recuento «de manera exhaustiva».

Interior expulsa a cuatro mil emigrantes, la mitad de los llegados a Ceuta, y habilita un sistema de devolución de 24 horas.- El Ministerio del Interior ha informado este martes a media tarde que ha tramitado ya la devolución de unos cuatro mil emigrantes, la mitad de los cerca de ocho mil que han accedido a Ceuta de forma irregular. Además, ha habilitado un sistema de gestión de 24 horas para agilizar estos trámites y un nuevo aumento de efectivos policiales en la zona.

España despliega al Ejército en Ceuta.- La gran mayoría son marroquíes que ingresaron en el país a nado, mientras cientos de personas más están esperando este martes para cruzar la frontera. El Gobierno de España ha desplegado este martes al Ejército en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la llegada de más de ocho mil emigrantes irregulares, una cifra sin precedentes en la ciudad autónoma, situada en el norte del país alauí, pero tienen orden de no disparar. Se ha corrido la voz entre los emigrantes de que esa parte de la frontera estará desprotegida durante 72 horas. Se especula con que se trataría de una maniobra de las autoridades marroquíes para presionar a España.

Esta entrada de emigrantes en territorio español, al que las autoridades han respondido con devoluciones inmediatas y masivas, podría tener vínculos con la crisis diplomática que se inició hace dos semanas con la acogida en España del líder del Frente Polisario. El tránsito se ha producido bordeando un pequeño espigón existente entre la frontera de Ceuta con Marruecos, un lugar por el que no suelen producirse ingresos de personas debido a que la valla normalmente está protegida por Policía marroquí, mientras que esta jornada no hay ninguna presencia policial.

El desafío migratorio de Marruecos provoca una crisis diplomática con España.- La llegada masiva de emigrantes irregulares a Ceuta, interpretada por el Gobierno como un desafío de Marruecos, ha provocado la mayor crisis diplomática en años entre ambos países y un mensaje de firmeza del Ejecutivo garantizando la integridad territorial de España.

Marruecos llama a consultas a su embajadora en Madrid.- El gobierno marroquí llamó hoy a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, poco después de que esta fuera convocada a la sede del ministerio de Exteriores en España, lo que eleva la tensión entre Rabat y Madrid a niveles desconocidos en la última década.

Pedro Sánchez dice que España defenderá la integridad de Ceuta «con todos los medios».- El presidente del Gobierno, ha realizado una declaración institucional tras el aumento de emigrantes marroquíes que han llegado a la ciudad autónoma de Ceuta. «Hoy mismo viajaré a Ceuta y a Melilla para mostrar la determinación con la que estamos actuando desde el primer minuto de esta crisis desde el Gobierno de España.”

España ha sufrido una agresión a su frontera.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, considera que España ha sufrido una agresión a sus fronteras que no puede formar parte de las buenas relaciones con Marruecos.

España y Marruecos entran en su mayor crisis desde 2002 por la ola migratoria.- España y Marruecos han entrado en su mayor crisis diplomática de los últimos veinte años, con la llamada a consultas por parte de Rabat de su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, y ello tras la entrada en Ceuta de casi ocho mil emigrantes irregulares llegados desde Marruecos en poco más de 24 horas.

El Gobierno aprueba una ayuda de treinta millones a Marruecos.- El Gobierno ha adoptado un acuerdo por el que se concede una ayuda a Marruecos para pagar el despliegue policial en la lucha contra la emigración irregular. La citada ayuda, que no especifica la referencia del Consejo de Ministros, es de treinta millones de euros, según afirmó el titular de Interior.

La UE se solidariza con España y reclama a Marruecos cooperación y confianza.- El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha expresado este martes su «apoyo y solidaridad» con España tras la llegada irregular de miles de emigrantes a Ceuta desde territorio marroquí, al tiempo que se ha unido al aviso lanzado por Bruselas para recordar a Rabat que la frontera de la ciudad autónoma es también una frontera de la Unión Europea.

ISRAEL

El hijo de Netanyahu anima a los musulmanes a comenzar la invasión de Ceuta y Melilla.- El hijo mayor del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, invitó este sábado a la comunidad árabe a comenzar la invasión por los enclaves españoles en el norte de África, incluyendo Ceuta y Melilla.

https://www.abc.es/ internacional/abci-hijo- netanyahu-anima-comunidad- islamica-comenzar-liberacion- ceuta-y-melilla-201905271213_ noticia.html

Aumentan a 217 los muertos por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza.- Al menos 217 personas han muerto a causa de los bombardeos ejecutados desde el 10 de mayo por Israel contra la Franja de Gaza, según el último balance facilitado por las autoridades del enclave palestino, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Continúa la labor diplomática para detener la violencia entre Israel y palestinos.- Cuando se cumplen nueve días de la devastadora ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, la comunidad internacional, en especial Egipto y Jordania, continúa los contactos diplomáticos para detener la violencia entre Israel y las facciones palestinas, aunque hasta el momento no se han logrado resultados.

EE.UU. ha creado una fuerza clandestina de unos 60.000 agentes secretos que operan por todo el mundo, según una investigación periodística.- El programa ‘Reducción de la firma’ o ‘Signature Reduction’ involucraría a 130 empresas que ganarían más de 900 millones de dólares al año. Asimismo, en él participan varias docenas de organizaciones gubernamentales secretas. En la última década, el Pentágono ha creado una fuerza encubierta de alrededor de 60.000 agentes secretos, descubrió la revista estadounidense Newsweek en el marco de una investigación periodística que duró dos años.

Según un artículo publicado este lunes, se trata de un programa extenso denominado ‘Signature Reduction’, que incluye a oficiales tanto uniformados como vestidos de civiles, desplegados en EE.UU. y en el extranjero. De ellos, más de la mitad son fuerzas especiales, que trabajan en zonas de guerra, pero también en lugares donde no se libran conflictos, como Corea del Norte e Irán. El segundo grupo más grande son especialistas de inteligencia. Asimismo, destacan los ‘ciber-guerreros’, la categoría más novedosa y que aumenta más rápido que las demás.

NOTICIAS EXTRAÑAS

La Nasa planea cómo traer muestras de la luna Titán.- Investigadores de la Nasa han imaginado un nuevo concepto en etapa inicial para un módulo de aterrizaje en la luna Titán de Saturno, con una tecnología capaz de recoger muestras y traerlas a la Tierra.

Descubren que un invento de Nikola Tesla, no comprendido en más de cien años, puede aplicarse en varios procesos.- La llamada ‘válvula de Tesla’ fue diseñada para hacer pasar el fluido en una dirección, sin utilizar partes móviles. Experimentos mostraron que lo hace al superar la velocidad del flujo una cierta cifra, sirviendo como un simple tubo a velocidades bajas. Además, convierte el flujo pulsante en constante.

Un tiktoker encuentra el esqueleto de una sirena en una playa de Estados Unidos.- Un tiktoker afirma haber encontrado un esqueleto de sirena real en una playa de Estados Unidos. El usuario de TikTok jjjmc12 publicó dos vídeos de su misterioso descubrimiento el domingo por la noche y desde entonces ha recibido más de quince millones de reproducciones y dos millones de ‘likes’. En las imágenes se puede ver las manos del joven sacando de entre las algas de lo que parecen ser restos esqueléticos de una sirena, antes de arrojarla de nuevo. Lo primero que vemos es la cabeza y el torso, para luego observar con toda claridad una cola que pertenece a una criatura marítima. Se puede escuchar al joven gritarle a su madre.

Descubren un misterioso esqueleto gigante en el fondo del océano y no coincide con ninguna otra criatura conocida.- Un video subido a YouTube por la investigadora Deborah Hatswell ahora se ha convertido en tema de debate entre los expertos de fauna marina. En el video, enviado a Deborah por un buzo, se puede ver un esqueleto gigante tendido en el fondo del mar. La investigadora explica en el video que el buceador que trabaja en la industria del petróleo y el gas vio el esqueleto gigante en 2017. También agregó que estaba usando un vehículo operado remotamente a unos 830 metros bajo el nivel del mar para explorar el océano.

En las imágenes, el vehículo se acerca al lecho marino y detecta una extraña formación de huesos. La columna vertebral del esqueleto se encuentra en línea recta, y todo el espécimen mide aproximadamente treinta metros de largo. Sin embargo, los restos en el lecho marino eran muy frágiles y se deshicieron cuando el vehículo lo intentó coger.

Enlace al vídeo completo en español:

